چه کسانی باید تریدر در کپی ترید MEXC شوند؟





سیستم کپی ترید MEXC امکانات معاملاتی ساده و حرفهای را برای تریدرهای حرفهای و دنبالکنندگان عادی فراهم میکند. دنبالکنندگان میتوانند بهراحتی از تریدرهای حرفهای پیروی کنند و زمانی که تریدرها معاملات پیشتاز را آغاز میکنند، سیستم بهطور خودکار همان استراتژی را برای دنبالکنندگان خود تکرار میکند. در این صورت، تریدرها نیز میتوانند بخشی از سود دنبالکنندگان خود را کسب کنند!





اگر تجربه معاملاتی گستردهای دارید، روش معاملاتی منحصر به فردی را در اختیار دارید و در تحلیل بازار دقت بالایی دارید، خوشحال میشویم که مراحل موجود در راهنمای مبتدیان کپی ترید (تریدر) را دنبال کرده و برای تبدیل شدن به یک تریدر اقدام کنید.





قبل از درخواست برای تبدیل شدن به یک تریدر، باید:





① استراتژی معاملاتی بالغ و حرفهای داشته باشید

چه تریدر روند باشید و چه تریدر کوتاهمدت، باید یک استراتژی معاملاتی بالغ و حرفهای داشته باشید. بهطور خاص، سبک معاملاتی شما، چه تهاجمی یا محافظهکارانه باشد، نحوه ارزیابی روندهای بازار، آیا از شاخصهای معاملاتی استفاده میکنید یا تحلیل حجم و قیمت جامع، چگونگی تعیین نقاط ورود، افزودن پوزیشن، کاهش پوزیشن و نقاط خروج—همه اینها باید یک استراتژی معاملاتی کامل و قابل تکرار را شکل دهند.





② سابقه معاملاتی عالی داشته باشید

سابقه معاملاتی شما بهطور مستقیم نشاندهنده عملکرد شماست و تواناییهای واقعی معاملاتی شما را به نمایش میگذارد. نرخ پیروزی در سفارشات، نرخ بازده دارایی، سود کل، PNL هر معامله و سایر معیارها همگی بهطور واضح در سابقه معاملاتی شما مستند شدهاند. هنگامی که بهعنوان یک تریدر در کپی ترید MEXC تبدیل میشوید، این آمار بهطور عمومی افشا خواهد شد و بهعنوان معیارهای اساسی برای دنبالکنندگان هنگام انتخاب تریدر برای پیروی استفاده خواهد شد.





③ مدیریت ریسک دقیقی را اعمال کنید

ارزهای دیجیتال به خاطر نقدینگی و نوسان بالای خود شناخته شدهاند و قیمتهای بازار میتوانند نوسانات سریع و قابل توجهی را تجربه کنند. در برابر نوسانات ناگهانی بازار، تریدرهای بالغ باید استراتژیهای مؤثر مدیریت ریسک را در اختیار داشته باشند، از جمله نقاط خروج TP/SL انعطافپذیر. بدون مدیریت ریسک دقیق، خطر کاهشهای قابل توجه یا حتی لیکوییدیشن در مواجهه با رویدادهای سیاهچاله وجود دارد.





④ با مأموریت، چشمانداز و ارزشهای MEXC آشنا باشید

در نوامبر 2022، MEXC یک بهروزرسانی برند را تجربه کرد و رنگ برند خود را از "سبز جنگلی" به "آبی اقیانوسی" تغییر داد. "آبی اقیانوسی" نمایانگر چشمانداز جدید MEXC و ارزشهای امنیت و حرفهای بودن، باز بودن و فراگیری، و اکتشاف امیدوارکننده است.

- امنیت و حرفهای بودن: MEXC در ممیزیهای امنیتی، مکانیسمهای مدیریت ریسک و امنیت وجوه عالی است.

- باز بودن و فراگیری: با تیم و پایگاه کاربری که در بیش از 170 کشور و منطقه گسترش یافته، MEXC محیطی برای ایجاد امکانات بیشتر را فراهم میآورد.

- اکتشاف امیدوارکننده: بهعنوان یک رهبر در دنیای کریپتو، MEXC بهدنبال داراییهای پیشرو در زمینههای مختلف اکوسیستم Web3 است.





⑤ با ارزشهای برند MEXC آشنا باشید

از زمان تأسیس در 2018، MEXC در کشف و فهرست کردن پروژههای باکیفیت برتر عمل کرده و به یک ستاره در صنعت صرافیهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. در طول پنج سال، MEXC به بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان خدمات ارائه کرده است. در حالی که به رشد سریع خود ادامه میدهد، MEXC همواره به فلسفه خدمات "کاربران اول، تغییر برای شما" پایبند بوده و تجربه معاملاتی استثنایی را برای مشتریان فراهم میکند.





⑥ در مورد محصولات MEXC اطلاعات کافی داشته باشید

مکسی MEXC محصولات متنوعی ارائه میدهد، دامنه وسیعی از خدمات تجاری، و مجموعهای از رویدادها، از جمله معاملات اسپات، معاملات فیوچرز، پسانداز MEXC (با ارائه روشهای انعطافپذیر برای کسب ارز دیجیتال از طریق پساندازهای قفل شده و انعطافپذیر)، لانچپد، کیک استارتر، و روز M، و غیره. تریدرهای کپی باید با محصولات MEXC آشنا باشند، از ویژگیهای MEXC بهطور مؤثر استفاده کنند و پلتفرم معاملاتی MEXC را بهطور فعال ترویج کنند.





⑦ برای رشد با MEXC هیجانزده باشید

بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تحول است و مفاهیم جدید بهطور مداوم ظهور میکنند. MEXC دارای قابلیتهای یادگیری قوی است و میتواند بهطور دقیق روندهای بازار را شناسایی کند که این یک مزیت رقابتی مهم است. امیدواریم تریدرهای کپی نیز کنجکاو و سازگار باشند تا بتوانند با روندهای بازار همگام شوند، فرصتهای معاملاتی را غنیمت بشمرند و بهطور مشترک با MEXC رشد و یاد بگیرند!