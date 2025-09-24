







نکات کلیدی

1) فناوری Omni-CDP توکن River با بهرهگیری از فناوری Omni-CDP امکان وثیقه گذاری میان زنجیره ای و ضرب (Minting) میان زنجیره ای را فراهم میکند. کاربران میتوانند دارایی خود را بر روی یک زنجیره بهعنوان وثیقه قرار دهند و در همان زمان، satUSD را به صورت بومی روی زنجیرهای دیگر ایجاد کنند. این مدل مرزهای سنتی بلاکچینها را از میان برداشته و تعامل میان زنجیره ای را ساده و کارآمد می سازد.



2) استیبلکوین satUSD استیبل کوین satUSD یک استیبلکوین بیشوثیقهای (Overcollateralized) است که ارزش خود را در سطح $1 حفظ میکند. این ثبات از طریق سازوکارهایی همچون تصفیه در لحظه (Real-Time Liquidation)، آربیتراژ درونزنجیرهای (On-Chain Arbitrage) و یک چارچوب کنترل ریسک پنج لایه تضمین میشود. در عین حال، satUSD از ضرب بدون بهره (Zero-Interest Minting) نیز پشتیبانی میکند که آن را برای استفاده گسترده جذابتر میسازد.



3) توکن RIVER عرضه کل توکن RIVER برابر با 100 میلیون واحد است که 68% آن به جامعه و اکوسیستم اختصاص یافته است. دارندگان این توکن از مزایایی همچون: حق حاکمیت (Governance Rights)،

افزایش بازدهی (Yield Boosts)،

و کاهش کارمزدها (Fee Reductions) برخوردار خواهند بود.



4) چهار ستون اکوسیستم River اکوسیستم River بر پایه چهار رکن کلیدی بنا شده است: سیستم میان زنجیره ای Omni-CDP،

محصولات درآمدزای Smart Vaults،

پلتفرم اجتماعی River4FUN برای Social Mining،

و قابلیت سواپ بهمنظور مبادله آسان داراییها.







5) چرخه مشارکت کاربران مشارکت کاربران در اکوسیستم River در قالب یک چرخه چهارمرحلهای تعریف میشود: کسب سود (Earning)، مبادله (Swapping)، استیکینگ (Staking) و ضرب استیبلکوین (Minting). این چرخه امکان اجرای استراتژیهایی مانند اهرم (Leverage) و لیکوییدیتی ماینینگ (Liquidity Mining) را برای کاربران فراهم میکند.









ریور ( River ) در حال توسعه نخستین سیستم استیبلکوین مبتنی بر انتزاع زنجیره ای (Chain-Abstraction Stablecoin System) است؛ مدلی نوآورانه که با هدف اتصال نقدینگی میان اکوسیستمهای مختلف بلاکچین و هدایت آن به سمت فرصتهای رشد جدید طراحی شده است. در قلب این سیستم، استیبلکوین satUSD قرار دارد که بر پایه سازوکار Omnichain Collateralized Debt Position (CDP) عمل میکند. River به کاربران این امکان را میدهد که داراییهای خود را روی یک زنجیره وثیقهگذاری کرده و در عین حال استیبل کوین را به صورت بومی روی زنجیره ای دیگر ضرب (Mint) کنند. این معماری نوین، راه را برای کسب بازده میانزنجیرهای (Cross-Network Yield)، اجرای استراتژی های اهرمی (Leverage Strategies) و گسترش مقیاس پذیر اکوسیستم دیفای هموار میسازد.









ریور (RIVER) ارز دیجیتال بومی اکوسیستم ریور است که در مجموع 100 میلیون توکن دارد.





دسته بندی تخصیص درصد از کل عرضه هدف و کارکرد مشوقهای اکوسیستم (Ecosystem Incentives) 40% پاداش کاربران، مشوقهای نقدینگی و حمایت از رشد اکوسیستم صندوق ذخیره (Reserve Fund) 21% تأمین نقدینگی بازار، بازاریابی و توسعه پروتکل تیم توسعه (Team) 15% انگیزهبخشی و حفظ منافع تیم اصلی پروژه سرمایهگذاران Seed 10% تأمین مالی در مرحله سرمایهگذاری Seed ایردراپ (Airdrop) 5% توزیع پاداش میان جامعه و ایجاد انگیزه برای مشارکت اولیه سرمایهگذاران Pre-Seed 5% جذب سرمایهگذاران اولیه در مراحل ابتدایی پروژه فروش عمومی (Public Sale) 2% عرضه عمومی توکن و جذب سرمایه از جامعه مشاوران (Advisors) 2% جبران خدمات و مشاورههای تخصصی در توسعه پروژه









دسته بندی تخصیص دوره قفل (Lock-up) برنامه آزادسازی (Vesting Schedule) ایردراپ (Airdrop) ندارد آزادسازی کامل و فوری فروش عمومی (Public Sale) ندارد آزادسازی کامل و فوری مشوقهای اکوسیستم (Ecosystem Incentives) ندارد آزادسازی خطی طی 60 ماه صندوق ذخیره (Reserve Fund) ندارد آزادسازی خطی طی 60 ماه، هر 6 ماه یکبار سرمایه گذاران Pre-Seed 3 ماه 10% در ماه چهارم آزاد میشود، سپس 6 ماه قفل مجدد، و بعد آزادسازی خطی طی 24 ماه سرمایه گذاران Seed 3 ماه 10% در ماه چهارم آزاد میشود، سپس 6 ماه قفل مجدد، و بعد آزادسازی خطی طی 24 ماه تیم توسعه (Team) 12 ماه آزادسازی خطی طی 30 ماه مشاوران (Advisors) 12 ماه آزادسازی خطی طی 30 ماه













1) حاکمیت پروتکل (Protocol Governance)

دارندگان RIVER میتوانند در تعیین پارامترهای کلیدی پروتکل مشارکت کنند، از جمله:

انتخاب انواع وثیقه و تعریف پارامترهای ریسک در سیستم CDP،

تصمیمگیری درباره گسترش به بلاکچینهای جدید و نحوه استقرار،

تنظیم برنامههای انتشار مشوقهای satUSD،

نحوه استفاده از خزانه پروتکل و تخصیص گرنتهای اکوسیستمی.

این سازوکار، RIVER را به ابزاری استراتژیک برای شکلدهی آینده پروتکل تبدیل میکند.





2) افزایش بازدهی و مشوق های وفاداری (Yield Enhancement & Loyalty Multipliers)

کاربران میتوانند با قفل کردن RIVER بازدهی بیشتری از فعالیتهای خود در پروتکل کسب کنند:

مکانیزم veRIVER: تبدیل RIVER به veRIVER بازده بالاتری برای +satUSD ایجاد میکند.

پاداش تأمینکنندگان نقدینگی: استیکرهای بلندمدت مشوقهای بیشتری دریافت میکنند.

ضریب در River4FUN: مشارکت کنندگان میتوانند بین 1.2 تا 2 برابر ضریب پاداش در فعالیتها و مشارکتهای اجتماعی کسب کنند.





3) کاهش کارمزدها و دسترسی ویژه (Fee Reductions & Priority Access)

استیکینگ RIVER مزایای عملیاتی متنوعی در سطح پروتکل فراهم میکند، از جمله:

کاهش کارمزدها: هزینههای مینت، بازخرید و سواپ کمتر،

دسترسی اولویتدار: امکان مشارکت زودهنگام در رویدادهای محدود و دریافت پاداشهای ویژه،

مزایای اضافی: شایستگی برای دریافت ایردراپها یا توزیعهای مرتبط با حاکمیت.





سیستم Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) هسته اصلی نوآوری River و نخستین سیستم CDP میانزنجیرهای در صنعت است که بر پایه استاندارد LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) توسعه یافته است. این معماری، نحوه عملکرد CDPهای سنتی را بهطور بنیادی بازتعریف میکند.





در مدلهای متعارف CDP، فرآیند وثیقهگذاری و مینت دارایی باید بهطور کامل در یک بلاکچین واحد انجام شود. اما Omni-CDP این محدودیت را برطرف کرده و به کاربران اجازه میدهد دارایی های خود را در هر زنجیره مبدأ وثیقهگذاری کرده و بهطور بومی satUSD را در زنجیره مقصد مینت کنند.





بهعنوان نمونه:

وثیقهگذاری ETH روی Ethereum،

مینت satUSD روی BNB Chain،

و استفاده از satUSD روی Arbitrum، همه اینها بدون نیاز به پل های میان زنجیره ای (Cross-Chain Bridges) امکانپذیر است.





سیستم Omni-CDP طیف متنوعی از داراییها را بهعنوان وثیقه میپذیرد:

داراییهای بومی: مانند BTC، BTC و BNB ، مانند

توکنهای استیکینگ نقدشونده (LSTs): کاربران میتوانند از LSTها به عنوان وثیقه استفاده کنند، در حالی که همچنان پاداشهای استیکینگ را دریافت میکنند،

تبدیل استیبلکوینها: علاوه بر وثیقهگذاری، کاربران میتوانند استیبلکوینهایی نظیر USDT، USDC، USD1 و سایر موارد را با نسبت 1:1 مستقیماً به satUSD تبدیل کنند.









یکی از ویژگیهای متمایز River، مکانیزم ضرب بدون بهره satUSD است. برخلاف بسیاری از پروتکلهای CDP که از کاربران کارمزد پایداری (Stability Fee) یا بهره دریافت میکنند، River به کاربران اجازه میدهد satUSD را بدون هیچ هزینه اضافی ضرب کنند.

این مزیت، به شکل چشمگیری هزینه مشارکت در اکوسیستم دیفای را کاهش داده و دسترسی به فرصت های مالی غیرمتمرکز را برای طیف وسیعتری از کاربران امکانپذیر میسازد.









استیبل کوین satUSD یک استیبلکوین بیش وثیقه ای (Overcollateralized) است که توسط دارایی هایی نظیر BTC، ETH، BNB و انواع توکن های استیکینگ نقدشونده (LSTs) پشتیبانی میشود. این طراحی به کاربران اجازه می دهد بدون فروش دارایی های پایه خود به نقدینگی دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، با استیک کردن satUSD میتوانند در درآمد پروتکل سهیم شوند و بازدهی کسب کنند.









بهعنوان استیبلکوین اصلی اکوسیستم River، satUSD صرفاً یک توکن وابسته به دلار آمریکا نیست؛ بلکه یک ابزار مالی چندمنظوره است:

مکانیزم بیشوثیقهای: هر واحد satUSD با نسبت کافی از داراییهای واقعی پشتیبانی میشود و این امر بنیانی محکم برای حفظ ارزش آن ایجاد میکند.

گردش میانزنجیرهای: با تکیه بر استاندارد LayerZero OFT، satUSD میتواند بهصورت بومی در چندین بلاکچین جریان داشته باشد؛ از جمله Ethereum، BNB Chain، Base، Arbitrum، Sonic، BOB، BSquared، Hemi، BEVM و Bitlayer.









مکانیسم satUSD برابری خود با دلار آمریکا را (نسبت 1:1) از طریق ترکیبی از مکانیسم ها حفظ میکند:

سیستم تصفیه لحظهای: در صورت کاهش نسبت وثیقه به سطح خطرناک، پروتکل بهطور خودکار فرآیند لیکوییدیشن را فعال میکند تا توان پرداختی سیستم حفظ شود.

مکانیسم آربیتراژ درونزنجیرهای: اگر قیمت satUSD کمتر از $1 شود، آربیتراژکنندگان آن را خریداری کرده و با وثیقه بازخرید میکنند. اگر قیمت بالاتر از $1 برود، کاربران satUSD جدید مینت کرده و در بازار به فروش میرسانند.

چارچوب پنجلایه کنترل ریسک: River مجموعهای از مکانیسمهای حفاظتی چندلایه از جمله Recovery Mode را بهکار گرفته است تا ثبات کل پروتکل در شرایط پرریسک حفظ شود.









کاربران میتوانند با استیک کردن satUSD، توکن +satUSD دریافت کنند که یک استیبلکوین بازده زا و خودکار (Auto-Compounding) است. ویژگیهای کلیدی +satUSD عبارتاند از:

سهم در درآمد پروتکل: دارندگان +satUSD بخشی از درآمد تولیدشده توسط پروتکل River را دریافت میکنند.

حفظ نقدینگی: satUSD+ حتی در حالت استیکشده همچنان در اکوسیستم دیفای قابل استفاده است.

بازخرید انعطافپذیر: کاربران میتوانند در هر زمان +satUSD را به satUSD تبدیل کنند.













ماژول Omni-CDP هسته زیرساختی River است و به کاربران امکان میدهد:

داراییهای خود را در چندین زنجیره بهطور همزمان وثیقه گذاری کنند،

بهصورت بومی در هر زنجیره پشتیبانیشده satUSD ضرب کنند ،

نیاز به پلهای میانزنجیرهای را حذف کنند،

و از مزیت صدور بدون بهره (Zero-Interest Issuance) برخوردار شوند.

این ماژول، پایه اصلی برای تعامل میانزنجیرهای و توسعه مقیاسپذیر اکوسیستم محسوب میشود.









خزانه Smart Vault محصول درآمدزای River است که برای کاربران خرد طراحی شده و ویژگیهای زیر را دارد: محصول درآمدزای River است که برای کاربران خرد طراحی شده و ویژگیهای زیر را دارد:

بازده پایدار: ایجاد سود باثبات از طریق ترکیبی از استراتژیهای DeFi و CeDeFi ،

بدون ریسک لیکوییدیشن: برخلاف CDPها، داراییهای سپردهگذاریشده در خزانههای هوشمند در معرض تصفیه قرار نمیگیرند،

استراتژیهای متنوع: انتخاب ترکیب استراتژیها بر اساس ترجیحات ریسک فردی،

گزینه ویژه نهادی: River محصول Prime Vault را برای سرمایهگذاران نهادی ارائه میدهد که توسط Ceffu و Cobo بهصورت امن نگهداری میشود و راهکارهای بازدهی در سطح سازمانی فراهم میآورد.













سیستم River4FUN یک سیستم نوآورانه Social Mining است که فعالیتهای شبکههای اجتماعی را به پاداشهای درونزنجیرهای تبدیل میکند: یک سیستم نوآورانهاست که فعالیتهای شبکههای اجتماعی را به پاداشهای درونزنجیرهای تبدیل میکند:

یکپارچهسازی با X (Twitter): کاربران میتوانند حساب خود را متصل کرده و از طریق پستگذاری، ریپست و تعامل با محتوا امتیاز River کسب کنند.

استخراج مبتنی بر استیکینگ: امکان استیک هر توکن برای انباشت امتیاز و دریافت پاداش روزانه.

مشارکت در حاکمیت: اعضای جامعه میتوانند در رأیگیریهای حاکمیتی شرکت کرده و در ازای آن پاداش دریافت کنند.

توزیع مبتنی بر هوش مصنوعی: تخصیص پاداشها با کمک عاملهای هوش مصنوعی انجام میشود تا عدالت، کارایی و تناسب با سطح مشارکت تضمین شود.









سواپ توکن با کارایی بالا ارائه میدهد که مزایای کلیدی زیر را دارد: قابلیت River یک سرویسارائه میدهد که مزایای کلیدی زیر را دارد:

معاملات با اسلیپیج پایین برای بهترین قیمتگذاری،

پشتیبانی چندزنجیرهای در شبکههای یکپارچه،

تسویه آنی برای تجربه کاربری روان،

و ادغام با DEXهای برتر جهت افزایش نقدینگی و قابلیت اطمینان.









چرخه River یک چرخه ارزش کامل در اکوسیستم خود ایجاد کرده است که کاربران میتوانند از طریق چهار مرحله اصلی در آن مشارکت کنند: کسب درآمد (Earn)، مبادله (Swap)، استیک (Stake) و ضرب (Mint). این چرخه نهتنها جریان نقدینگی پایداری در سیستم ایجاد میکند، بلکه امکان استراتژیهای متنوع و بازدهی پایدار را برای کاربران فراهم میسازد.









کاربران میتوانند از طریق فعالیتهای متنوع در اکوسیستم River پاداش دریافت کنند؛ از جمله:

انجام معاملات،

استفاده از اپلیکیشن های شریک،

تکمیل تسک ها،

تأیید تعاملات اجتماعی،

و مشارکت در River4FUN.

تمامی این فعالیتها به پاداشهای توکنی تبدیل میشوند که قابلیت استفاده در سراسر اکوسیستم را دارند.









پاداش های کسب شده بهراحتی میتوانند از طریق سواپ های آنی و با حداقل اسلیپیج به satUSD تبدیل شوند. این استیبلکوین، پایهای باثبات برای ارزش ایجاد میکند که میتواند در کل اکوسیستم مورد استفاده قرار گیرد.









کاربران میتوانند satUSD خود را استیک کرده و satUSD+ دریافت کنند که مزایای زیر را به همراه دارد:

بازدهی خودکار و مرکب ،

قابلیت استفاده مداوم در دیفای ،

امکان بازخرید انعطافپذیر در هر زمان ،

و مشارکت در سهم درآمد پروتکل.









کاربران میتوانند داراییهای خود را روی هر زنجیره پشتیبانیشده سپردهگذاری کرده و مستقیماً satUSD جدید ضرب کنند. این فرآیند مزایای مهمی دارد:

بدون نیاز به پل های میانزنجیره ای (Cross-Chain Bridges) ،

امکان گسترش کارآمد موقعیت ها ،

و ورود دوباره به مرحله کسب درآمد برای تکمیل چرخه ارزش.

















کاربران می توانند با استفاده از satUSD استراتژی های اهرمی متنوعی پیاده سازی کنند، از جمله:

وام دهی و وام گیری مکرر برای تقویت بازدهی،

دسترسی به نقدینگی بدون فروش دارایی های پایه،

بهرهبرداری از فرصتهای آربیتراژ میانزنجیره ای.









با بهکارگیری satUSD در پروتکل های شریک، کاربران میتوانند پاداشهای اضافی کسب کنند. برخی از فرصتهای کلیدی عبارتاند از:

پروتکل Pendle: ضریب پاداش امتیاز River بین 5 تا 25 برابر،

پروتکل PancakeSwap: مشوقهای ویژه برای تأمینکنندگان نقدینگی،

پروتکل Segment: بازدهی از محل وامدهی،

پروتکل LayerBank: پاداشهای مربوط به سپرده گذاری.









سرمایهگذاران میتوانند با استیک کردن +satUSD سهمی از درآمد پروتکل را دریافت کنند. این گزینه بهویژه برای سرمایهگذارانی مناسب است که بهدنبال بازدهی مطمئن و پایدار هستند.





پروژه River با تکیه بر فناوری انتزاع زنجیرهای (Chain Abstraction) موانع میان بلاکچینها را از میان برمیدارد و بهدنبال ایجاد یک اکوسیستم مالی یکپارچه است. با پیوستن زنجیرههای جدید، گسترش همکاریهای استراتژیک و ارتقای مداوم محصولات، River در موقعیتی قرار دارد که به یک پل جامع برای اتصال تمام دارایی ها و فرصت ها تبدیل شود؛ مسیری که چشمانداز آن را بهعنوان بانک غیرمتمرکز نسل آینده تقویت میکند.





چه شما یک سرمایه گذار محافظه کار باشید که بهدنبال بازدهی پایدار است، چه یک معاملهگر جسور که بهدنبال استراتژیهای پرریسک و پربازده است، و یا حتی یک کاربر روزمره که علاقهمند به کسب پاداش از طریق تعاملات اجتماعی است، River محصولات و فرصتهایی متناسب با نیاز شما ارائه میدهد. با تکامل مداوم چشمانداز Web3، پروتکلهایی همچون River نقشی حیاتی در اتصال اکوسیستمهای متنوع و آزادسازی ارزش کامل نقدینگی ایفا خواهند کرد.





