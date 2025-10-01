کسب درآمد فیوچرز MEXC چیست؟









کسب درآمد فیوچرز محصولی مالی است که توسط صرافی MEXC برای کاربران معاملات فیوچرز ارائه شده است. با فعالسازی این قابلیت، وجوه واجد شرایط موجود در حساب فیوچرز شما بهطور خودکار در این طرح اختصاصی قرار میگیرد و به صورت روزانه سود تولید میکند. نکته مهم آن است که این فرآیند هیچ اختلالی در معاملات عادی فیوچرز ایجاد نمیکند و همزمان به شما کمک میکند ارزش حساب خود را به شکلی کارآمد افزایش دهید.













دارایی هایی که مشمول طرح کسب درآمد فیوچرز میشوند، بهعنوان اصل سرمایه (Principal) تعریف شده و مبنای محاسبه سود قرار میگیرند. این دارایی ها همان موجودی کیف پول کاربر در حساب فیوچرز هستند.

کاربر تنها یک بار نیاز به فعال سازی دستی کسب درآمد فیوچرز دارد. پس از فعال سازی، اصل سرمایه به طور خودکار وارد فرآیند محاسبه سود خواهد شد. این اصل سرمایه علاوه بر ایفای نقش بهعنوان مارجین برای معاملات فیوچرز، بهطور همزمان سودآوری نیز خواهد داشت.

فرمول محاسبه اصل سرمایه به این شکل است: اصل سرمایه (Principal) = موجودی قابل برداشت (Available Balance) + دارایی های قفلشده برای سفارش های در انتظار اجرا (Assets locked for Pending Orders) + مارجین استفادهشده (Margin Used) – پاداش ها (Bonus)

ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر تحت پوشش کسب درآمد فیوچرز هستند عبارتاند از: USDT و USDC .

پاداش ها (Bonus) در محاسبه سود کسب درآمد فیوچرز لحاظ نمیشوند.

سود حاصل از کسب درآمد فیوچرز بدون هیچ گونه کارمزد یا هزینهای به کاربران پرداخت میشود؛ به عبارت دیگر، مشارکت در این طرح کاملاً رایگان است.









سود حاصل از کسب درآمد فیوچرز تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد:

ارزش پوزیشن های فیوچرز ، که نرخ سود سالانه (APR) قابل اعمال را مشخص میکند.

میزان اصل سرمایه (Principal) در حساب فیوچرز، که پایه محاسبه سود روزانه است.





1) قراردادهای فیوچرز USDT-M و USDC-M

قوانین به شرح زیر است:





ارزش پوزیشن فیوچرز اصل سرمایه (Principal) نرخ سود سالانه (APR) < $100,000 نامحدود 3% ≥ $100,000 تا 25,000 USDT یا 25,000 USDC 15% بیش از 25,000 USDT (یعنی بخش مازاد بر 25,000 USDT) یا بیش از 25,000 USDC (یعنی بخش مازاد بر 25,000 USDC) 3%

توضیحات تکمیلی:

نرخ های APR و سقف اصل سرمایه به صورت پویا و بر اساس شرایط بازار و سیاست های پلتفرم تغییر میکنند. ارقام نهایی همواره بر اساس دادههای نمایشدادهشده در صفحه کسب درآمد فیوچرز تعیین میشوند. آخرین تغییرات در اطلاعیه های رسمی MEXC منتشر میگردد.

تنها ارزش پوزیشن های باز در قراردادهای USDT-M و USDC-M محاسبه میشود. قراردادهای Coin-M در این طرح لحاظ نمیشوند.

ارزش موقعیتها بر اساس خالص (Net Basis) محاسبه میشود. برای جفت ارزهایی با دارایی پایه یکسان، پوزیشن های خرید و فروش با یکدیگر تهاتر شده و خالص پوزیشن معیار محاسبه قرار میگیرد. فرمول به شکل زیر است:

نمودارهای پایه (تعداد پوزیشن لانگ USDT × میانگین قیمت ورود – تعداد پوزیشن شورت USDT × میانگین قیمت ورود + تعداد پوزیشن لانگ USDC × میانگین قیمت ورود – تعداد پوزیشن شورت USDC × میانگین قیمت ورود)

ارزش پوزیشن ها روزانه سه بار اسنپ شات گرفته میشود و میانگین آن بهعنوان مبنای محاسبه استفاده میگردد.

موجودی حساب فیوچرز نیز سه بار در روز اسنپشات گرفته میشود و کمترین مقدار ثبت شده بهعنوان اصل سرمایه برای محاسبه سود در نظر گرفته میشود.





2) نمونههای محاسبه سود در کسب درآمد فیوچرز





سناریو الف: کاربر در حال حاضر یک پوزیشن معاملات فیوچرز به ارزش 80,000 USDT دارد و 25,000 USDT اصل پول دارد. سود روزانه به شرح زیر محاسبه میشود:

سود روزانه = 25,000 × 3% / 365 = 2.05 USDT

توضیح: از آنجایی که پوزیشن معاملات فیوچرز کمتر از 100,000 USDT است، تمام اصل پول با نرخ بهره سالانه 3% محاسبه میشود.







سناریو ب: کاربر در حال حاضر یک پوزیشن معاملات فیوچرز به ارزش 100,000 USDT دارد و 25,000 USDT اصل پول دارد. سود روزانه به شرح زیر محاسبه میشود:

سود روزانه = 25,000 × 15% / 365 = 10.25 USDT

توضیح: با ارزش پوزیشن حداقل 100,000 USDT، تا سقف 25,000 USDT اصل پول واجد شرایط نرخ بهره سالانه بالاتر ۱۵٪ است.







سناریو ج: کاربر در حال حاضر یک پوزیشن معاملات فیوچرز به ارزش 100,000 دلار آمریکا دارد و 85,000 دلار آمریکا اصل پول دارد. سود روزانه به شرح زیر محاسبه میشود:

سود روزانه = 25,000 × 15% / 365 + 60,000 × 3% / 365 = 15.18 USDT

توضیح: از کل 85,000 دلار آمریکا اصل پول، 25,000 دلار اول با نرخ بهره سالانه 15% و 60,000 دلار آمریکا باقیمانده با نرخ بهره سالانه 3% محاسبه میشود.





۳) قوانین سود معاملات فیوچرز برای توزیع سود





سود حاصل از سود معاملات فیوچرز یک بار در روز به حساب نقدی کاربر توزیع میشود. مبلغ توزیع مربوط به سود انباشته شده در روز قبل است. جزئیات سود را میتوان در زیر سود انباشته شده در صفحه سود معاملات فیوچرز مشاهده کرد.









فعال سازی کسب درآمد فیوچرز: هر زمان که در حساب فیوچرز کاربر دارایی های پشتیبانی شده توسط این طرح (مانند USDT یا USDC) موجود باشد، امکان فعال سازی ک هر زمان که در حساب فیوچرز کاربر دارایی های پشتیبانی شده توسط این طرح (مانند USDT یا USDC) موجود باشد، امکان فعال سازی ک سب درآمد فیوچرز وجود دارد. این فرآیند بهصورت آنی و بدون محدودیت زمانی انجام میشود.

غیرفعالسازی کسب درآمد فیوچرز: کاربر میتواند در هر زمانی که طرح فعال است، آن را غیرفعال کند. با این حال، لازم است توجه شود که در صورت برداشت یا انتقال داراییهای تخصیصی افته به کسب درآمد فیوچرز در طول دوره فعالسازی، این داراییها بلافاصله از چرخه محاسبه سود خارج میشوند و سود جدیدی برای آنها منظور نخواهد شد.

















MEXC شوید و در حساب کاربری خود وارد کنید. از منوی بالای سایت، بخش کسب درآمد را انتخاب کرده و روی گزینه کسب درآمد فیوچرز کلیک کنید تا وارد صفحه مربوطه شوید.









در صفحه کسب درآمد فیوچرز، روی دکمه همین حالا کسب درآمد کنید (Earn Now) کلیک کنید.









پس از نمایش توافقنامه، تیک مربوط به پذیرش شرایط را فعال کرده و سپس روی دکمه شروع کسب سود (Start Earning Interest) کلیک کنید. به این ترتیب، قابلیت کسب درآمد فیوچرز در حساب شما فعال خواهد شد.













1) اپلیکیشن MEXC را باز کنید و در صفحه اصلی روی گزینه More (بیشتر) بزنید.

2) در بخش داراییها (Assets) گزینه کسب درآمد را انتخاب کنید.

3) در صفحه کسب درآمد، وارد بخش کسب درآمد فیوچرز شوید.

4) در صفحه کسب درآمد فیوچرز، روی دکمه همین حالا کسب درآمد کنید (Earn Now) بزنید.

5) تیک پذیرش شرایط را فعال کرده و سپس روی دکمه شروع کسب کسب سود (Start Earning Interest) بزنید تا قابلیت کسب درآمد فیوچرز برای حساب شما فعال گردد.









سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.



