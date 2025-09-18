پروتکل Lit چیست؟ زیرساخت اصلی برای مدیریت کلید قابل برنامه‌ ریزی در Web3









نوآوری های کلیدی

1) ترکیب فناوری های پیشرفته پروتکلLit Protocol با ادغام threshold MPC و TEE توانسته است مدیریت کلید را بهصورت غیرمتمرکز و برنامه پذیر ارائه دهد؛ گامی اساسی برای پر کردن شکاف مهمی در لایه زیرساختی Web3.

2) انعطاف پذیری در منطق تراکنش ها ویژگی Lit Actions به توسعه دهندگان امکان می دهد منطق پیچیده کسبوکار را مستقیماً در فرآیند امضا ادغام کنند. این قابلیت شامل اجرای شرطی و پشتیبانی از WASM است که انعطافپذیری بیسابقهای در خودکارسازی تراکنشها فراهم میکند.

3) نقش سه گانه توکن LITKEY این توکن از طریق استیکینگ امنیت شبکه را تضمین میکند، هزینه خدمات را میپردازد و بستر حاکمیت پروتکل را فراهم میآورد. بدین ترتیب، یک نظام اقتصادی خودپایدار شکل میگیرد.

4) چارچوب Vincent برای اعتماد در هوش مصنوعی چارچوب Vincent کنترلهای دقیق و لایهبندیشدهای برای دسترسی و مجوزدهی عاملهای هوش مصنوعی ارائه میدهد و چالش اعتماد در مدیریت ایمن داراییهای کاربران را برطرف میسازد.

5) اکوسیستم گسترده و فعال اکوسیستم Lit Protocol در حال حاضر حوزههای متنوعی از جمله تعامل میانزنجیرهای، مالکیت دادههای کاربر و دیفای را پوشش میدهد. این شبکه بیش از $154 میلیون دارایی را مدیریت کرده و به بیش از 1.4 میلیون کیف پول خدمات ارائه میدهد.





امضای برنامهپذیر و رمزنگاری قابل سفارشیسازی، قدرتی بیسابقه در اختیار توسعهدهندگان قرار میدهد. به عنوان یک شبکه غیرمتمرکز مدیریت کلید، Lit Protocol نهتنها شکاف حیاتی در معماری Web3 را پر میکند، بلکه با ارائه قابلیت های، قدرتی بیسابقه در اختیار توسعهدهندگان قرار میدهد.

این پروتکل با تبدیل مدیریت کلید به یک عنصر محاسباتی برنامهپذیر، در حال بازتعریف شیوههای موجود در امنیت داراییهای دیجیتال، حفظ حریم خصوصی دادهها و تعامل میانزنجیرهای است.









Lit Protocol یک شبکه غیرمتمرکز مدیریت کلید است که امکان امضا و رمزنگاری برنامه پذیر را فراهم میکند. این زیرساخت به توسعهدهندگان اجازه میدهد برنامههای غیرمتمرکز امنی بسازند که بتوانند داراییهای دیجیتال، دادههای خصوصی و مجوزهای کاربری را بهصورت یکپارچه در بسترهای مختلف مدیریت کنند. پروتکلیک شبکه غیرمتمرکز مدیریت کلید است که امکانرا فراهم میکند. این زیرساخت به توسعهدهندگان اجازه میدهد برنامههای غیرمتمرکز امنی بسازند که بتوانند داراییهای دیجیتال، دادههای خصوصی و مجوزهای کاربری را بهصورت یکپارچه در بسترهای مختلف مدیریت کنند.





معماری threshold cryptography در Lit تضمین میکند که کلیدها بهشکل قابلاعتماد و ایمن باقی بمانند. در لایه سختافزاری، پروتکل از ایزولاسیون فیزیکی و محافظت رمزنگاریشده بهره میبرد، در حالی که سهام کلید (key shares) بهصورت توزیعشده در شبکه غیرمتمرکز ذخیره میشوند. این رویکرد برای نخستین بار به توسعهدهندگان این امکان را میدهد که بدون تکیه بر متولیان متمرکز، حسابهای جهانی را بهصورت برنامهپذیر کنترل کنند.





از طریق Lit SDK، توسعهدهندگان میتوانند بهسادگی طیفی گسترده از عملیات حیاتی را پیادهسازی کنند، از جمله:

رمزنگاری دادهها،

ایجاد و مدیریت حسابهای Web3،

تولید امضاهای دیجیتال،

اجرای تراکنشهای بلاکچینی،

و تقریباً هر نوع فرآیند مرتبط با امضا و رمزنگاری.

این مجموعه قابلیتها توسعهدهندگان را قادر میسازد اپلیکیشنها، پروتکلها و عاملهایی مقاوم در برابر دستکاری بسازند که از قابلیت همکاری میانزنجیرهای برخوردارند و کنترل کامل را به کاربران بازمیگردانند.





اکوسیستم Lit تاکنون موارد استفاده متنوعی را پوشش داده است، از جمله:

عاملهای مبتنی بر هوش مصنوعی (AI-powered agents) ،

راهکارهای دیفای میانزنجیرهای (cross-chain DeFi solutions) ،

حلگرهای عمومی (general-purpose solvers) ،

حسابهای خصوصی کاربرمحور (user-sovereign private accounts) ،

و بازارهای داده غیرمتمرکز (decentralized data marketplaces).





به بیان ساده، Lit Protocol گامی بنیادین در بازتعریف مدیریت کلید در Web3 محسوب میشود. این پروتکل با ایجاد تعادل میان امنیت رمزنگاریشده و انعطافپذیری برنامهپذیر، بستری فراهم کرده است که هم توسعهدهندگان و هم کاربران میتوانند از آن برای ساخت و استفاده از نسل بعدی اپلیکیشنهای غیرمتمرکز بهرهبرداری کنند.









توکن LITKEY Lit Protocol است و بر اساس توکن کاری (Work Token) برای تضمین امنیت شبکه از طریق استیکینگ عمل میکند، بهعنوان توکن پرداخت (Payment Token) هزینه خدمات شبکه را پوشش میدهد، و در قالب توکن حاکمیتی (Governance Token) به دارندگان خود امکان مشارکت مستقیم در فرآیندهای تصمیمگیری و شکلدهی به آینده پروتکل را میدهد. به این ترتیب، LITKEY نهتنها زیرساخت اقتصادی شبکه را پایدار میسازد، بلکه موتور محرک حاکمیت و امنیت آن نیز بهشمار میرود. توکن بومی شبکهاست و بر اساس مستندات رسمی ، همزمان چندین نقش کلیدی ایفا میکند. این توکن بهعنوان(Work Token) برای تضمین امنیت شبکه از طریق استیکینگ عمل میکند، بهعنوان(Payment Token) هزینه خدمات شبکه را پوشش میدهد، و در قالب(Governance Token) به دارندگان خود امکان مشارکت مستقیم در فرآیندهای تصمیمگیری و شکلدهی به آینده پروتکل را میدهد. به این ترتیب، LITKEY نهتنها زیرساخت اقتصادی شبکه را پایدار میسازد، بلکه موتور محرک حاکمیت و امنیت آن نیز بهشمار میرود.





توکن LITKEY پیش از راهاندازی نسخه اصلی شبکه (Lit v1 mainnet) با نام Naga معرفی خواهد شد. در فاز نخست، توزیع توکن از طریق ایردراپ به شرکتکنندگان واجد شرایط انجام میگیرد. این گروهها شامل:

پذیرندگان اولیه (Early Adopters)،

سازندگان و توسعهدهندگان اکوسیستم (Ecosystem Builders)،

اپراتورهای نود در تستنت (Testnet Node Operators)،

و سایر اعضای فعال جامعه میشوند.





در طراحی ایردراپ، تمرکز ویژهای بر پاداشدهی به مشارکتکنندگان اکوسیستم در نظر گرفته شده است. همچنین، بخشی از تخصیص توکن به کاربرانی اختصاص خواهد یافت که در برنامه The Ciphernaut’s Path مشارکت کنند؛ مجموعهای از مأموریتهای هدفمند که با هدف آشنایی عمیقتر و تعامل بیشتر کاربران با اکوسیستم Lit Protocol طراحی شده است.





دستهبندی تخصیص توضیحات مکانیسم قفل/آزادسازی سرمایه گذاران (Investors) توکن های اختصاصیافته به سرمایهگذاران اولیه قفل 1 سال پس از TGE، سپس آزادسازی خطی طی 4 سال تیم توسعه (Team) توکنهای رزرو شده برای تیم توسعه Lit Protocol قفل 1 سال پس از TGE، سپس آزادسازی خطی طی 4 سال ایردراپ اکوسیستم (Ecosystem Airdrop) توزیع میان سازندگان اکوسیستم، اپراتورهای تستنت، شرکای یکپارچهسازی و مشارکتکنندگان مأموریتها - عرضه عمومی و خصوصی (Public & Private Sale) تخصیص برای فروش عمومی و فروش جامعه - مشوقهای اکوسیستم (Ecosystem Incentives) گرنتها، پاداش نودها، برنامههای رشد اکوسیستم و توسعه مداوم پروتکل -













توکن LITKEY بهعنوان بخش کلیدی اکوسیستم Lit Protocol سه نقش بنیادین را بهطور همزمان ایفا میکند: توکن کاری (Work Token)، توکن پرداخت (Payment Token) و توکن حاکمیتی (Governance Token). این ساختار چندوجهی، LITKEY را فراتر از یک ابزار مبادله ساده قرار داده و آن را به موتور محرک امنیت، کارایی و حاکمیت پروتکل تبدیل میکند.





1) توکن کاری: تأمین امنیت شبکه و ایجاد انگیزه برای ارائهدهندگان خدمات

نقش محوری LITKEY در ابتدا بهعنوان یک توکن کاری تعریف میشود؛ نقشی که امنیت شبکه را تضمین کرده و پاداشدهی به مشارکتکنندگان پروتکل را تسهیل میکند.

مکانیسم استیکینگ: اپراتورهای نود ملزم به استیک کردن LITKEY برای مشارکت در شبکه هستند. استیکینگ بهمنزله تعهد اقتصادی بلندمدت اپراتور محسوب میشود و نشانگر قابلیت اطمینان آنها در تضمین امنیت شبکه است. این سازوکار اپراتورها را به حفظ پایداری (Uptime)، اجرای صحیح وظایف رمزنگاری و پایبندی به قوانین پروتکل ترغیب میکند.

توزیع پاداشها: اپراتورهایی که نرمافزار اصلی Lit Protocol را اجرا میکنند، در ازای انجام وظایفی همچون امضا، رمزنگاری و محاسبات ، پاداش دریافت میکنند. میزان پاداش هر اپراتور متناسب با سهم مشارکت و عملکرد نسبی او در شبکه تعیین میشود.







2) توکن پرداخت: پوشش هزینه خدمات شبکه

توکن LITKEY علاوه بر نقش امنیتی، بهعنوان توکن پرداخت خدمات شبکه نیز عمل میکند؛ مشابه کارکرد گس (Gas) در دیگر بلاکچینها.

موارد استفاده: پرداخت هزینه خدماتی همچون امضا، رمزنگاری و عملیات محاسباتی . امکان پرداخت بهازای هر عملیات برای کاربران و اپلیکیشنها، که به تخصیص بهینه منابع شبکه منجر میشود. ایفای نقش به عنوان توکن بومی برای اجزای بلاکچینی Lit، از جمله ایجاد جفتکلیدهای جدید یا انجام فرآیند استیکینگ.







3) توکن حاکمیتی: شکلدهی به آینده پروتکل

بهعنوان توکن حاکمیتی، LITKEY ابزار مشارکت جامعه در مدیریت غیرمتمرکز درونزنجیرهای را فراهم میسازد.

اختیارات حاکمیتی: دارندگان توکن در انتخاب اپراتورهای شبکه نقش تعیینکننده دارند. امکان تأثیرگذاری بر شراکتها، یکپارچهسازیها و برنامههای توسعهای که به گسترش اکوسیستم کمک میکند. با بلوغ پروتکل، سازوکارهای حاکمیتی نیز تکامل یافته و دامنه تأثیرگذاری جامعه افزایش خواهد یافت.







ساختار سه گانه LITKEY ترکیبی از امنیت رمزنگاریشده، کارکرد اقتصادی و حاکمیت غیرمتمرکز را در یک توکن واحد گرد هم آورده است. این مدل نهتنها تعادل پایداری میان ذینفعان ایجاد میکند، بلکه مسیر رشد ارگانیک و بلندمدت Lit Protocol را نیز تضمین خواهد کرد.





















در قلب فناوری Lit Protocol، مکانیزم Threshold Multi-Party Computation (Threshold MPC) قرار دارد. در این رویکرد پیشرفته رمزنگاری، کلید خصوصی هرگز بهصورت کامل در یک نود ذخیره یا پردازش نمیشود. بلکه کلید به چندین قطعه (Key Shares) تقسیم شده و در میان نودهای مختلف شبکه توزیع میگردد. تنها زمانی عملیات امضا یا رمزگشایی انجام میشود که تعداد مشخصی از نودها (بر اساس آستانه تعریفشده) به اجماع برسند.





این طراحی سطحی بیسابقه از امنیت را فراهم میآورد: حتی اگر بخشی از نودها در معرض حمله قرار گیرند، مهاجم هرگز قادر به بازسازی کلید خصوصی کامل نخواهد بود. علاوه بر این، کل فرآیند شفاف و قابلراستیآزمایی است و اطمینان کاربران از امنیت کلیدها را در هر لحظه تقویت میکند.









برای تقویت بیشتر لایههای امنیتی، Lit Protocol بهشیوهای نوآورانه، فناوری Trusted Execution Environment (TEE) را با MPC ترکیب میکند. هر نود شبکه درون یک محیط TEE اجرا میشود؛ محیطی که ایزولاسیون سختافزاری و حفاظت رمزنگاریشده را تضمین میکند. حتی اگر سیستمعامل یک نود بهطور کامل در معرض حمله قرار گیرد، دادهها و محاسبات انجامشده درون TEE همچنان امن باقی می مانند.





این رویکرد که بهعنوان دفاع در عمق (Defense-in-Depth) شناخته میشود، شرایطی ایجاد میکند که یک مهاجم برای ایجاد تهدید واقعی باید بهطور همزمان چندین لایه امنیتی مستقل را دور بزند؛ سناریویی که در عمل تقریباً غیرممکن است.









یکی از چالشهای اساسی در سیستمهای MPC سنتی، محدودیتهای عملکردی هنگام گسترش شبکه است. Lit Protocol با معرفی تکنیک نوآورانه Shadow Splicing این چالش را برطرف کرده است. این روش امکان مقیاسپذیری تقریباً خطی را فراهم میکند، بدون آنکه امنیت یا کارایی فدای رشد شود.





در نتیجه، هنگام افزایش تقاضا، شبکه میتواند بهصورت افقی و در لحظه گسترش یابد و همزمان کارایی و امنیت در سطح بالایی حفظ گردد. این نوآوری، Lit Protocol را به یکی از معدود زیرساختهایی تبدیل میکند که میتواند رشد اکوسیستم Web3 را در مقیاس کلان پشتیبانی کند.













یکی از نوآورانهترین قابلیتهای Lit Protocol، ویژگی Lit Actions است. این ابزار به توسعهدهندگان امکان میدهد منطق پیچیده کسبوکار را مستقیماً در فرآیند امضا ادغام کنند. در این مدل، کلید دیگر صرفاً یک «کلید روشن/خاموش» نیست، بلکه به یک اجراکننده هوشمند تبدیل میشود که میتواند بر اساس شرایط از پیش تعیینشده تصمیمگیری کند.





بهعنوان مثال، یک توسعه دهنده می تواند Lit Action طراحی کند که تنها در شرایط خاصی امضا را اجرا کند، از جمله:

در بازه زمانی مشخص،

در صورتی که مبلغ تراکنش در محدوده معین قرار گیرد،

یا در صورت احراز شرایط تعریفشده روی زنجیره (On-chain).

این قابلیت انعطاف پذیری بی سابقه ای را برای کاربردهایی همچون معاملات خودکار، پرداخت های شرطی و کیف پول های چندامضایی (Multi-Sig Wallets) فراهم میسازد.





از سوی دیگر، Lit Actions هم اکنون از WebAssembly (WASM) پشتیبانی میکند. این بدان معناست که توسعه دهندگان میتوانند منطق پیچیده خود را در هر زبان برنامه نویسی پیاده سازی کرده و مطمئن باشند که این کد به صورت ایمن در بستر شبکه غیرمتمرکز اجرا خواهد شد.









قابلیتهای رمزنگاری Lit Protocol فراتر از مدلهای سنتی و ایستای رمزنگاری حرکت می کند. این پروتکل با استفاده از شرایط کنترل دسترسی (Access Control Conditions – ACCs) به مالکان داده امکان می دهد دقیقاً تعیین کنند چه کسانی و تحت چه شرایطی می توانند داده ها را رمزگشایی کنند.





شرایط دسترسی میتواند بر اساس موارد زیر تعریف شود:

وضعیت درونزنجیرهای (On-chain State): مانند نگهداری یک NFT مشخص یا داشتن موجودی یک توکن خاص.

قوانین زمانی: داده تنها پس از تاریخ مشخصی قابل رمزگشایی باشد.

مجوز چندطرفه: نیاز به تأیید چندین مشارکتکننده پیش از اعطای دسترسی.

ترکیب منطق پیچیده کسبوکار: شرایط چندلایه و پویا متناسب با نیازهای خاص.





این سطح از انعطاف پذیری امکان خلق کاربردهایی نوین همچون بازارهای داده تحت مالکیت کاربر، برنامههای دیفای مبتنی بر حفظ حریم خصوصی و راهکارهای رمزنگاری منطبق با الزامات نظارتی را فراهم میآورد.













کاربردهای Vincent چارچوبی نوآورانه است که بر بستر Lit Protocol توسعه یافته و هدف اصلی آن ارائه مدیریت ایمن کلیدها و کنترلهای دقیق سطح دسترسی برای عاملهای هوش مصنوعی (AI Agents) است. با رشد سریع این عاملها، یکی از چالشهای اساسی این بوده است که چگونه میتوان امکان مدیریت داراییهای کاربران را به آنها سپرد بدون آنکه خطر از دست رفتن کنترل یا نقض امنیت ایجاد شود.





کاربردهای Vincent این چالش را با فراهم کردن سازوکارهای کنترل مجوز های بسیار دقیق برطرف میکند. کاربران میتوانند محدوده فعالیت یک عامل هوش مصنوعی را بهطور کامل و شفاف تعریف کنند، از جمله:

سقف تراکنش روزانه ،

انواع توکنهای قابل مدیریت ،

لیست سفید پروتکلها برای تعیین پلتفرمهای مجاز،

محدودیتهای زمانی برای انجام عملیات.





این طراحی هوشمندانه به کاربران اجازه میدهد تا از ظرفیت بالای اتوماسیون عامل های هوش مصنوعی بهره برداری کنند، در حالی که کنترل نهایی و مالکیت دارایی ها همچنان در اختیار آنها باقی میماند.













حساب های جهانی (Universal Accounts) در Lit Protocol، پارادایم تعامل میانزنجیرهای را دگرگون میکند. با ایجاد یک لایه یکپارچه مدیریت کلید، توسعهدهندگان میتوانند حسابهای Omnichain ایجاد کنند که بدون مانع در شبکههای مختلف ــ از Ethereum گرفته تا ویژگیدر Lit Protocol، پارادایم تعامل میانزنجیرهای را دگرگون میکند. با ایجاد یک لایه یکپارچه مدیریت کلید، توسعهدهندگان میتوانند حسابهایایجاد کنند که بدون مانع در شبکههای مختلف ــ از Bitcoin گرفته تا Solana Cosmos ــ عمل میکنند.

کاربردهای عملی این نوآوری شامل موارد زیر است:

خزانه Emblem Vault: خزانه های هوشمند که توانایی اجرای خودکار عملیات میانزنجیرهای را دارند.

راهکار Genius Bridge Protocol: راهکاری برای تأمین نقدینگی میانزنجیرهای که وابستگی به رلههای متمرکز را از بین میبرد.

سازوکار Tria: یک سازوکار پرداخت مبتنی بر Intent که بدون وابستگی به کیفپول خاص عمل میکند.

این قابلیتها، محدودیتهای سنتی بلاکچینها را در تعامل با یکدیگر رفع کرده و مسیر را برای ایجاد اکوسیستمهای یکپارچه و چندزنجیرهای هموار میسازد.









پروتکول Lit Protocol همچنین بستر لازم را برای تحقق اینترنتی کاربرمحور فراهم میآورد؛ جایی که دادهها در شبکههای باز ذخیره میشوند اما کنترل کامل دسترسی به آنها در اختیار کاربران باقی میماند.

نمونه پروژههایی که از Lit Protocol در این حوزه بهره میبرند:

محتوای Verify (Fox Corp): ارائه کنترل دسترسی قابلراستی آزمایی برای محتوای رسانه ای.

شبکه Streamr: توسعه یک شبکه غیرمتمرکز برای استریم داده.

پروتکل Beacon Protocol: ایجاد لایهای خصوصی از داده که امکان دسترسی ایمن مدل های هوش مصنوعی به اطلاعات کاربر را فراهم میکند.

این پروژه ها نمایانگر چشم انداز جدیدی از اینترنت هستند؛ جایی که دادهها بهصورت غیرمتمرکز ذخیره میشوند، اما حقوق دسترسی و مالکیت داده ها بهطور کامل در اختیار کاربران قرار دارد.









پروتکل Lit Protocol فراتر از یک پروتکل فنی صرف است؛ این پروژه گامی اساسی در مسیر تکامل زیرساختهای اینترنت به شمار میآید. با تبدیل مدیریت کلیدها و عملیات رمزنگاری به خدمات شبکهای برنامهپذیر، این پروتکل دریچهای از فرصتهای نو را به روی توسعه دهندگان می گشاید.





چه در زمینه توانمندسازی عاملهای هوش مصنوعی خودگردان (Autonomous AI Agents)، چه در ایجاد تعامل واقعی میانزنجیرهای (Cross-Chain Interoperability)، و چه در شکلدهی به بازارهای داده تحت مالکیت کاربران، Lit Protocol زیرساخت حیاتی لازم را برای تحقق این سناریوها فراهم میآورد.





با بلوغ روزافزون اکوسیستم Web3، مدیریت غیرمتمرکز کلیدها نهتنها یک مزیت، بلکه به یک نیاز بنیادین برای طیف وسیعی از کاربردها تبدیل خواهد شد. در این چشمانداز، Lit Protocol میتواند بهعنوان یکی از ستون های اصلی اقتصاد غیرمتمرکز آینده جایگاه خود را تثبیت کند.



