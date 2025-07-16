لیکویید استیکینگ چیست؟









در مدل های سنتی استیکینگ، زمانی که دارندگان ارز دیجیتال خود را استیک میکنند، داراییها یشان در شبکه قفل میشود تا از امنیت و عملکرد آن پشتیبانی کنند. این بدان معناست که دارندگان نمیتوانند بلافاصله به این دارایی ها دسترسی داشته باشند یا از آنها استفاده کنند تا زمانی که فرایند برداشت استیک کامل شود.





لیکویید استیکینگ فرایندی است که در آن داراییهای استیک شده توکنیزه میشوند. با معرفی پروتکلهای جدید، لیکویید استیکینگ به دارندگان داراییهای استیکشده اجازه میدهد تا بهطور همزمان در استیکینگ و بازارهای نقدینگی شرکت کنند. این نقدینگی میتواند به استیککنندگان کمک کند تا بازدهی اضافی کسب کنند در حالی که همچنان سهام خود را در شبکه اصلی حفظ میکنند.









مشتقات لیکویید استیکینگ (LSD) به توکنهای معادل سهام اشاره دارد که کاربران با شرکت در لیکویید استیکینگ دریافت میکنند. این توکنها نمایانگر داراییهای استیکشده شرکتکنندگان هستند و میتوان از آنها برای معامله، انتقال و سایر عملیات استفاده کرد. LSD به شرکتکنندگان کمک میکند تا علاوه بر پاداشهای استیکینگ، بازدهی اضافی نیز کسب کنند.





مشابه سایر توکنهای ERC20، LSDها توکنهای قابل تعویض و معامله هستند. معمولاً مشتقات لیکویید استیکینگ با نام توکنهای لیکویید استیکینگ (LST) نیز شناخته میشوند و هر دو اصطلاح یک مفهوم را نمایندگی میکنند.









پروتکلهای لیکویید استیکینگ، به رهبری پروژههایی مانند Lido، به سرعت توسعه یافتهاند، به طوری که سهم بازار Lido در اوج خود به بیش از 75% رسیده است، که این مسئله میتواند خطرات تمرکزگرایی را افزایش دهد. برای تضمین غیرمتمرکز بودن و امنیت شبکههای بلاکچین، دو راهحل اصلی پدید آمده است که یکی از آنها ریاستیکینگ است.





ریاستیکینگ به فرایند استیک کردن مجدد داراییها پس از استیک اولیه اشاره دارد. این روش به استیککنندگان امکان میدهد تا علاوه بر تقویت امنیت و پایداری شبکه، راه دیگری برای کسب پاداشها داشته باشند. برای حل مشکلات نقدینگی در ریاستیکینگ، توکنهای لیکویید ریاستیکشده (LRT) معرفی شدهاند. اگر میخواهید اطلاعات بیشتری درباره ریاستیکینگ کسب کنید، میتوانید مقاله " لیکویید ریاستیکینگ چیست " را مطالعه کنید.









4.1 انتخاب دارایی و پلتفرم: شرکتکنندگان پلتفرم و داراییهایی را که میخواهند برای لیکویید استیکینگ استفاده کنند، انتخاب میکنند.





4.2 تأمین لیکوییدیتی: شرکتکنندگان داراییهای خود را به استخر نقدینگی مربوطه استیک میکنند، که معمولاً نیاز به سپردهگذاری جفتی برای تشکیل یک جفت معاملاتی دارد.





4.3 کسب پاداش: شرکتکنندگان پاداشهای استیکینگ دریافت میکنند که معمولاً از کارمزدهای تراکنش، پاداشهای ماینینگ، یا سایر مشوقهای طراحیشده توسط پروتکل حاصل میشود. پاداشها بر اساس نقدینگی ارائهشده و مدت زمان استیکینگ توزیع میشوند.





4.4 مدیریت ریسک: شرکتکنندگان باید ریسکهای بازار مرتبط با داراییهای استیکشده خود را مدیریت کنند، مانند نوسانات قیمت و خطرات احتمالی قراردادهای هوشمند.





4.5 برداشت استیکینگ: شرکتکنندگان میتوانند در صورت نیاز داراییهای لیکویید خود را برداشت کنند.













لیکوییدیتی بیشتر: لیکویید استیکینگ لیکوییدیتی انعطافپذیرتر و کارآمدتری فراهم میکند، به شرکتکنندگان اجازه میدهد از مشتقات لیکویید استیکینگ (LSD) برای سرمایهگذاری در پروتکلهای مختلف دیفای استفاده کنند و بهرهوری سرمایه را بهبود بخشند.





درآمد متنوع: کاربران میتوانند LSD را در پروتکلهای دیفای مجدداً به کار بگیرند و علاوه بر پاداشهای استیکینگ، درآمد اضافی کسب کنند، که این امر به تنوع و حداکثرسازی درآمد شخصی کمک میکند.





انعطافپذیری: لیکویید استیکینگ معمولاً انعطاف بیشتری ارائه میدهد و به استیککنندگان امکان میدهد داراییها را برداشت کرده یا استراتژیهای استیکینگ خود را بر اساس تغییرات بازار و نیازهای شخصی تنظیم کنند.









آستانه بالاتر: لیکویید استیکینگ نیاز به سطح مشخصی از تجربه و مهارتهای عملیاتی دارد، که میتواند برای تازهواردان چالشبرانگیز باشد.





ریسک قرارداد: قراردادهای هوشمند ممکن است آسیبپذیری داشته یا در معرض حملات قرار گیرند، که میتواند داراییهای استیککنندگان را به خطر بیندازد.





جدایی قیمت: قیمت توکنهای لیکویید استیکینگ (LST) ممکن است به طور مستقیم با دارایی پایه مرتبط نباشد و نوسانات غیرمنتظره بازار میتواند باعث کاهش آن به زیر ارزش دارایی شود.









در حال حاضر، سهم بازار لیکویید استیکینگ عمدتاً در شبکههای اتریوم و سولانا متمرکز است. بر اساس جدیدترین دادههای DeFiLlama، ده پروژه برتر از نظر ارزش کل قفلشده (TVL) عبارتاند از: Lido، Rocket Pool، Binance، Jito، Mantle، Marinade، Coinbase، Sanctum، Frax Finance و StakeStone.

















لیدو (Lido) یک پروتکل لیکویید استیکینگ است که از چندین شبکه PoS پشتیبانی میکند. این پروتکل به کاربران این امکان را میدهد که توکنهای خود را بدون قفل کردن داراییها یا نیاز به نگهداری زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری استیک کنند، در حالی که همچنان میتوانند در فعالیتهای زنجیرهای مانند وامدهی، فارمینگ بازدهی و غیره شرکت کنند. لیدو به کاربران اجازه میدهد هر مقدار توکن را استیک کنند و از جوایز روزانه استیکینگ بهرهمند شوند.





تا به امروز، لیدو همچنان پروتکل دیفای با بالاترین ارزش کل قفلشده (TVL) باقی مانده است.













جیتو یک پروتکل لیکویید استیکینگ است که توسط Jito Lab بر روی شبکه سولانا راهاندازی شده و در حال حاضر پروتکل دیفای با بالاترین TVL (ارزش قفلشده کل) در سولانا میباشد. برخلاف سایر پروتکلهای استیکینگ لیکویید موجود، جیتو به استیکرها فقط جوایز استیکینگ نمیدهد، بلکه جوایز اضافی MEV (بیشترین ارزش استخراجشده) را نیز به آنها ارائه میدهد. این ویژگی به کاربران این امکان را میدهد که از طریق استخراج ارزش اضافی در تراکنشها، علاوه بر جوایز استیکینگ، بازدهی بیشتری کسب کنند.













پروتکل بابیلون یک پروتکل استیکینگ بیتکوین است که به کاربران این امکان را میدهد تا بیتکوین خود را در شبکه بیتکوین قفل کنند تا امنیت سایر زنجیرههای PoS را تأمین کنند، در حالی که جوایز استیکینگ دریافت میکنند. بابیلون از ویژگیهای منحصر بهفرد امنیت و غیرمتمرکز بودن بیتکوین برای تأمین امنیت اقتصادی سایر زنجیرههای PoS استفاده میکند و راهاندازی سریع پروژههای دیگر را تسهیل میکند.





پروژه بابیلون در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارد و شبکه اصلی هنوز راهاندازی یا توکنهایی منتشر نشده است.









استیکینگ لیکویید با این ویژگی که به کاربران اجازه میدهد هر زمان استیکینگ خود را لغو کنند و جوایز متعددی کسب کنند، توجه بسیاری را جلب میکند. هنگام شرکت در استیکینگ لیکویید در وبسایت یک پروژه، کاربران باید از سایتهای فیشینگ آگاه باشند تا از سرقت داراییها و مشکلات دیگر جلوگیری کنند. با افزایش تعداد شرکتکنندگان در استیکینگ لیکویید، جوایز تمایل به کاهش دارند که این ممکن است برای شرکتکنندگان بعدی نامطلوب باشد.





