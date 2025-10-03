اسپرسو Espresso چیست؟ اتصال دوباره یک دنیای بلاک ‌چین تکه ‌تکه شده با 100 نود





1) اسپرسو Espresso با استفاده از اجماع غیرمتمرکز BFT، تأیید سریع تراکنش ها را برای تمام بلاک چین های متصل در کمتر از شش ثانیه فراهم میکند.

2) به عنوان یک لایه تأیید جهانی، اسپرسو Espresso امکان دسترسی زنجیره های مختلف به وضعیت های تأیید شده یکدیگر را به صورت بلادرنگ فراهم میکند و قابلیت ترکیب واقعی میان زنجیره ها را ممکن میسازد.

3) این لایه با چارچوب های پیشرو رول آپ، از جمله Arbitrum، OP Stack و Polygon CDK سازگار است.

4) در مقایسه با نهایی شدن تراکنش ها در اتریوم که حدود 15 دقیقه طول میکشد، اسپرسو Espresso زمان تأیید را به ثانیه ها کاهش میدهد و کارایی میان زنجیره ای را به طور چشمگیری بهبود میبخشد.

5) فراتر از تأیید، اسپرسو Espresso میتواند به عنوان یک ترتیب دهنده غیرمتمرکز و لایه ای کم هزینه برای در دسترس بودن داده ها نیز عمل کند.





همزمان با گسترش برنامه های بلاک چین، یک زنجیره واحد دیگر نمیتواند تمام نیازهای کاربران را برآورده کند. در پاسخ، صدها بلاک چین جدید ظهور کردهاند که برخی بر GameFi و برخی دیگر بر DeFi یا NFT ها تمرکز دارند. این شبکه ها به "جزایر" منزوی تبدیل شده اند و دارایی ها و برنامه ها در اکوسیستم های خود محدود شدهاند.





این تکه تکه شدن مشکلات متعددی به همراه دارد. کاربران باید مکرراً بین زنجیره ها جابجا شوند و دارایی ها را منتقل کنند، توسعه دهندگان نیاز دارند برنامه های خود را در چندین اکوسیستم مجدداً پیاده سازی کنند و نقدینگی پراکنده میشود که باعث کاهش کارایی کلی سرمایه میگردد. مهم تر از همه، مزیت اصلی بلاک چین یعنی قابلیت ترکیب پذیری، جایی که برنامه ها میتوانند مانند قطعات لگو با یکدیگر تعامل داشته باشند، در سناریوهای بین زنجیره ای غیرموثر میشود.









تیم Espresso Systems چالش های اصلی پیش روی بلاک چین های عمومی امروزی را شناسایی کرده و چشم اندازی جسورانه ارائه داد: امکان تعامل همه بلاک چین ها به عنوان یک سیستم یکپارچه. برای تحقق این هدف، آن ها شبکه Espresso Network را توسعه دادند که به عنوان یک لایه تأیید جهانی عمل میکند و تأیید تراکنش ها را برای تمام بلاک چین های متصل، سریع، قابل اعتماد و خنثی فراهم میسازد.









در معماری سنتی بلاک چین، یک تراکنش باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد تا به مرحله نهایی برسد. برای مثال رول آپ های اتریوم را در نظر بگیرید: پس از ارسال تراکنش توسط کاربر، ابتدا توسط سیکوئنسر رول آپ پردازش و موقتاً تأیید میشود. سپس سیکوئنسر تراکنش ها را دسته بندی کرده و به شبکه اصلی اتریوم ارسال میکند، جایی که باید منتظر نهایی شدن اتریوم شد، که معمولاً حدود 15 دقیقه طول میکشد. این فرآیند طولانی ریسک هایی ایجاد میکند: اگر سیکوئنسر رفتار مخرب داشته باشد یا با خطا مواجه شود، تراکنشها ممکن است بازگردانده شوند.





اسپرسو Espresso یک لایه تأیید در این فرآیند معرفی میکند که به عنوان لایهای میانی برای تأیید سریع عمل میکند. پس از آنکه سیکوئنسر رول آپ یک بلوک تراکنش را به Espresso ارسال کرد، گره های اعتبارسنج از اجماع تحمل خطای بیزانسی (BFT) برای رسیدن به توافق ظرف شش ثانیه استفاده میکنند و تأییدی امن از لحاظ اقتصادی ارائه میدهند. مهم تر از همه، از طریق محدودیت های سطح پروتکل، تنها بلوک هایی که توسط Espresso تأیید شدهاند، میتوانند در اتریوم نهایی و تسویه شوند.









فرآیند کاری Espresso را می توان به پنج مرحله کلیدی تقسیم کرد:





1) ارسال: ترتیب دهنده مجاز یک رول آپ، دسته های تراکنش را به شبکه Espresso ارسال میکند.

2) اجماع: گره های اعتبارسنج Espresso پروتکل اجماع HotShot BFT را اجرا میکنند و در حدود 6 ثانیه به توافق درباره هر بلوک میرسند.

3) محدودیت: در سطح پروتکل، تنها بلوک هایی که توسط Espresso تأیید شده اند اجازه نهایی شدن روی لایه 1 (مثلاً Ethereum) را دارند.

4) در دسترس بودن: پس از تأیید، بلوک ها ظرف چند ثانیه قابل خواندن میشوند و دیدگاهی قابل اعتماد از آخرین وضعیت رولآپ ارائه میدهند.

5) قابلیت همکاری: سایر زنجیره ها، پل های بین زنجیره ای و پروتکل های پیام رسانی میتوانند از Espresso خوانده و به داده های وضعیت به روز در همه شبکه های یکپارچه دسترسی پیدا کنند.





این طراحی به ویژه هوشمندانه است زیرا نیازی به تغییر معماری های موجود بلاک چین ندارد و به جای آن، Espresso به عنوان یک لایه مکمل عمل میکند که قابلیت همکاری در کل اکوسیستم را افزایش میدهد.













اسپرسو Espresso با بهره گیری از پروتکل توافق جمعی اختصاصی خود، HotShot، که یک مکانیزم BFT به طور خاص برای سرعت و مقیاس پذیری بهینه سازی شده است، تأیید تراکنش ها را بسیار سریع انجام میدهد. بر خلاف اتریوم که مقاومت در برابر سانسور را به قیمت تأخیر در تأیید تراکنش ها اولویت میدهد، HotShot بر ارائه تأیید تراکنش ها در سطح زیر ثانیه تا چند ثانیه تمرکز دارد.





در آزمایش های واقعی، Espresso میانگین زمان تأیید حدود شش ثانیه را به دست آورده است و پیشرفت هایی برای رسیدن به نهایی شدن تراکنش ها در کمتر از یک ثانیه نیز در حال انجام است. این بهبود چشمگیر در سرعت تأیید، برای تجربه کاربری بسیار حیاتی است. تراکنش هایی که قبلاً نیاز به 15 دقیقه برای نهایی شدن در اتریوم داشتند، اکنون میتوانند تنها در چند ثانیه از طریق Espresso تأیید شوند.





اکثر رول آپ های موجود به توالی دهنده های متمرکز متکی هستند که میتواند نقاط شکست واحد و نیاز به اعتماد را ایجاد کند. Espresso یک جایگزین ارائه میدهد: شبکه ای غیرمتمرکز متشکل از 100 نود اعتبارسنج (با برنامههایی برای گسترش بیشتر و انتقال به سیستم Proof-of-Stake بدون مجوز). رول آپ ها میتوانند توالی دهی خود را به این شبکه غیرمتمرکز واگذار کنند به جای اینکه توالی دهنده متمرکز خود را اجرا کنند.





این معماری نه تنها امنیت و غیرمتمرکز بودن را افزایش میدهد، بلکه زمینه ای برای توالیدهی مشترک فراهم میکند و امکان استفاده چندین رول آپ از همان مجموعه توالی دهنده ها و فعال سازی تراکنش های اتمی میان زنجیره ای را ایجاد میکند.









دسترسی به داده ها یکی از گلوگاه های اصلی در مقیاس پذیری بلاک چین است. Espresso نه تنها خدمات تأیید تراکنش ارائه میدهد، بلکه میتواند به عنوان یک لایه دسترسی به داده با هزینه کم نیز عمل کند. در مقایسه با ذخیره سازی مستقیم داده ها در اتریوم، Espresso تضمین های قوی دسترسی به داده را با کسری از هزینه ارائه میدهد و به برنامه ها کمک میکند تا مقیاس پذیری بیشتری داشته باشند.





در حال حاضر، شبکه Espresso به توان عملیاتی داده ای معادل 20 مگابایت بر ثانیه دست یافته است، که به مراتب از اکثر راه حل های موجود فراتر میرود.













سریع ترین پل های میان زنجیره ای فعلی از مدل مبتنی بر حلکننده استفاده میکنند، جایی که کاربران دارایی ها را در زنجیره مبدأ قفل میکنند و واسطه ها پیش پرداخت دارایی ها را در زنجیره مقصد انجام میدهند. با این حال، واسطه ها با یک ریسک کلیدی مواجه هستند: اگر تراکنش در زنجیره مبدأ بازگردانده شود، ممکن است دچار ضرر شوند. بنابراین، واسطه ها یا باید برای یک دوره نهایی طولانی صبر کنند که تجربه کاربری را تحت تأثیر قرار میدهد، یا این ریسک را بپذیرند و کارمزد بالاتری دریافت کنند.





با استفاده از Espresso، واسطه ها میتوانند تأیید های قابل اعتماد را تنها در چند ثانیه دریافت کنند، و اطمینان حاصل شود که تراکنش های قفل شده کاربران بازگردانده نخواهند شد. این امر کارایی سرمایه را به طور چشمگیری بهبود میبخشد و هزینه های میان زنجیره ای را کاهش میدهد. پل های میان زنجیره ای پیشرو مانند Across در حال حاضر در حال بررسی یکپارچه سازی با Espresso هستند.









پیام رسانی میان زنجیره ای اساس قابلیت همکاری بین بلاک چین هاست. راه حل های فعلی یا کند هستند، مانند آن هایی که از طریق لایه 1 منتقل میشوند و چند روز طول میکشد تا نهایی شوند، یا به کمیته های مورد اعتماد متکیاند، مانند Wormhole یا LayerZero. حتی وقتی این کمیته ها به صورت صادقانه عمل کنند، باز هم باید منتظر نهایی شدن لایه 1 بمانند تا بتوانند دسته های تراکنش ها را تأیید کنند.





اسپرسو Espresso امکان نهایی شدن تراکنش ها را در عرض چند ثانیه فراهم میکند، که اجازه میدهد پروتکل های پیام رسانی، پیام های میان زنجیره ای را سریع تر و امن تر تأیید کنند. چه از تأییدیه محیط اجرای مورد اعتماد (TEE) استفاده شود و چه از اثبات های دانش صفر (ZK)، این سیستم ها به یک فهرست تأیید شده از تراکنش ها یا ریشه مرکل برای اعتبارسنجی نیاز دارند. Espresso (اسپرسو) دقیقاً این مؤلفه حیاتی را فراهم میکند.









برخی طراحی های پیشرفته میان زنجیره ای اجازه میدهند بلاک چین ها پیام ها را به صورت خوش بینانه از یکدیگر بپذیرند و سپس هر اختلافی را هنگام تسویه حل کنند. این رویکرد به یک فرآیند تسویه هماهنگ بین زنجیره ها نیاز دارد که ممکن است به تجمیع دانش صفر (ZK) یا مکانیزم های متناوب اثبات تقلب متکی باشد.





اپراتورهای رول آپ میتوانند از تأییدیه های سریع BFT (Byzantine Fault Tolerant) و شواهد وضعیت قابل تأیید Espresso (اسپرسو)استفاده کنند تا به اطلاعات وضعیت با اعتماد بالا در زمان واقعی دسترسی پیدا کنند، بدون اینکه منتظر تسویه برای شناسایی مشکلات باشند. این کار طراحی خوشه های تجمیع شده قابلیت همکاری را عملیتر و امنتر میسازد.









وقتی خوشه های تجمیع شده قابلیت همکاری با یک sequencer (توالیدهنده) مشترک ترکیب شوند، امکان دستیابی به قابلیت همکاری کاملاً همزمان فراهم میشود، که بهعنوان «جام مقدس» قابلیت همکاری میان زنجیره ای شناخته میشود. در این مدل، قراردادهای هوشمند روی زنجیره های مختلف میتوانند در همان تراکنش به یکدیگر فراخوانی کنند، گویی که روی یک زنجیره واحد عمل میکنند.





اسپرسو Espresso نقش مرکزی در فعال سازی هر دو مؤلفه کلیدی دارد. این سیستم تأییدیه های سریع برای خوشه های تجمیع شده و زیرساخت غیرمتمرکز برای توالی دهی مشترک فراهم میکند.









اسپرسو Espresso در حال کسب شناخت از تعداد فزاینده ای از پروژه ها در فضای بلاک چین است. بیش از 20 زنجیره در حال حاضر در حال ادغام یا آزمایش Espresso (اسپرسو) در شبکه آزمایشی هستند، از جمله:





رول آپ های عمومی (General-Purpose Rollups): RARI Chain و چندین AppChain.

زنجیره های خاص برنامه (Application-Specific Chains): Molten Network، که بر تجارت تمرکز دارد، و t3rn، که در اجرای میان زنجیره ای تخصص دارد.

ادغام های فناوری (Tech Stack Integrations): چارچوب های اصلی مانند Arbitrum Orbit، OP Stack، Polygon CDK و Cartesi، که همگی به طور فعال در حال توسعه ادغام های Espresso هستند.

فراتر از خود بلاک چین ها، پروژه های زیرساختی اصلی مانند پل های میان زنجیره ای، شبکه های واسطه و تجمیع کننده های DEX نیز در حال بررسی نحوه بهره گیری از Espresso’s Confirmation Layer (لایه تأیید اسپرسو) هستند.









اسپرسو Espresso Systems نه تنها در حال ساخت محصولات است، بلکه تحقیقات و استانداردسازی در صنعت بلاک چین گسترده تر را نیز پیش میبرد. یکی از مشارکتهای کلیدی آنها، پیشنهاد CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication) است، استانداردی که برای ایجاد یک پروتکل پیامرسانی میانزنجیرهای مستقل از زنجیره طراحی شده است. آنها همچنین در حال بررسی بازارهای توالیدهی مشترک با سازوکار انگیزشی هستند، که به رولآپها امکان میدهد حقوق ترتیب تراکنشها را بهطور شفاف مزایده کنند، در حالی که هم درآمد و هم حاکمیت حفظ میشود.





با راه اندازی Mainnet 0 ، اسپرسو Espresso رسماً وارد فاز تولید شده است. اما این تنها آغاز راه است. چشم انداز بلند مدت تیم، ساخت یک "باغ بیپایان" واقعی است، یک اکوسیستم باز بدون دیوار، جایی که همه زنجیره ها بتوانند آزادانه با هم تعامل کنند و بدون محدودیت نوآوری نمایند.









آینده بلاک چین نباید یک چشم انداز تکه تکه و متشکل از زنجیره های جدا افتاده باشد، بلکه باید شبکه ای به طور یکپارچه متصل باشد. با ارائه یک لایه تأیید سریع، قابل اعتماد و بیطرف، Espresso در حال ایجاد زیرساخت های پایه برای تحقق این چشم انداز است.





برای کاربران، این به معنی تجربه های میان زنجیره ای روان تر و هزینه های کمتر است. برای توسعه دهندگان، به معنای توانایی تمرکز بر نوآوری بدون درگیر شدن با پیچیدگی های میان زنجیره ای است. برای کل صنعت، این گامی دیگر به سوی پذیرش گسترده واقعی فناوری بلاکچین محسوب میشود.





همانطور که پروتکل TCP/IP شبکه های کامپیوتری پراکنده را به اینترنت مدرن متصل کرد، Espresso نیز قصد دارد به پروتکل مرکزی تبدیل شود که زنجیره های متنوع را به یک اکوسیستم یکپارچه و ترکیبی متصل میکند. در دنیای چند زنجیره ای، لایه تأیید Espresso میتواند همان قطعه اساسی باشد که کل سیستم را به هم متصل میکند.



