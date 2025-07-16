کلید عبور Passkey چیست؟





کلید عبور Passkey یک فناوری جدید احراز هویت است که به کاربران این امکان را میدهد که بدون وارد کردن دستی رمز عبور، به حساب های آنلاین خود در وبسایت ها یا برنامه ها دسترسی پیدا کنند.با کلیدهای عبور Passkey، کاربران میتوانند از روشهایی مانند شناسایی اثر انگشت، اسکن صورت یا تنظیمات قفل صفحه دستگاه (مانند کد پین) برای ورود به حسابهای خود استفاده کنند.کلیدهای عبور Passkey، مکانیزمهای محافظتی قوی و موثری ارائه میدهند که از تهدیداتی مانند حملات فیشینگ جلوگیری میکنند.









1.1 ورود بدون رمز عبور و ساده شده: کاربران میتوانند بهطور مستقیم از روشهایی مانند شناسایی اثر انگشت، اسکن صورت و سایر روشها برای دسترسی به حسابهای خود استفاده کنند، که فرآیند ورود را ساده کرده و مشکلاتی مانند وارد کردن چندباره یا رمز عبور نادرست را برطرف میکند.





1.2 امنیت پیشرفته: کلیدهای عبور Passkey که بر اساس استانداردهای FIDO Alliance و W3C ساخته شدهاند، به جای رمزهای عبور از جفت کلیدهای رمزنگاری شده استفاده میکنند که امنیت را به طور قابل توجهی افزایش میدهند. کلیدهای عبور Passkey به طور مستقیم با برنامهها یا وبسایتهای مرتبط خود پیوند دارند و از این رو اطمینان میدهند که کاربران به طور ناخواسته از کلیدهای عبور Passkey برای ورود به برنامهها یا وبسایتهای تقلبی استفاده نخواهند کرد.





1.3 همزیستی با رمزهای عبور: با ورود به حساب از طریق کلید عبور Passkey، میتوانید از فناوریهای بیومتریک مانند پرکردن خودکار، شناسایی صورت یا شناسایی اثر انگشت برای احراز هویت استفاده کنید که انتقال از رمزهای عبور به کلیدهای عبور Passkey را تسهیل میکند. این طراحی به کاربران اجازه میدهد که همزمان از رمزهای عبور و کلیدهای عبور Passkey استفاده کنند.









ویژگی کلید عبور Passkey در حال حاضر تنها در اپلیکیشن MEXC در دسترس است و از iOS 16.0.0 یا Android 9.0 و نسخههای بالاتر پشتیبانی میکند. ما روند برداشت را در نسخه iOS اپلیکیشن نشان خواهیم داد.





توجه: به دلیل محدودیتهای منطقهای یا محدودیتهای دستگاه مانند عدم پشتیبانی از خدمات گوگل، ممکن است برخی دستگاهها نتوانند از ویژگی کلید عبور Passkey استفاده کنند. از درک شما سپاسگزاریم.









1）اپلیکیشن MEXC را باز کنید و وارد حساب خود شوید، سپس روی آیکون کاربری در گوشه بالای سمت چپ صفحه اصلی اپلیکیشن ضربه بزنید.





2）روی [مرکز امنیتی] ضربه بزنید.





3）روی [کلید عبور ] ضربه بزنید.





4）در صفحه کلید عبور، روی [اکنون اضافه کنید] ضربه بزنید.





5）کد تأیید ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید، کد گوگل اتنتیکیتور را وارد کرده و سپس روی [تأیید] ضربه بزنید. پس از انجام احراز هویت بیومتریک، کلید عبور با موفقیت ایجاد خواهد شد.













1）اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب خود شوید، سپس روی آیکون کاربری در گوشه بالای سمت چپ صفحه اصلی اپلیکیشن ضربه بزنید.





2）روی [مرکز امنیتی] ضربه بزنید.





3）روی [کلید عبور ] ضربه بزنید.





4）در صفحه کلید عبور، میتوانید تمام کلیدهای عبور که بهطور فعلی تنظیم کردهاید را مشاهده کنید. برای افزودن کلید عبور جدید، روی دکمه [افزودن کلید عبور ] در پایین ضربه بزنید، که حداکثر محدودیت برای تنظیم 10 کلید عبور وجود دارد.





اگر چندین کلید عبور دارید، روی دکمه ویرایش شکل مداد ضربه بزنید تا نام کلیدهای عبور را برای مدیریت راحتتر ویرایش کنید.





اگر دیگر نمیخواهید از کلیدهای عبور استفاده کنید یا قصد حذف کلید عبور غیرضروری دارید، روی دکمه حذف در سمت راست ضربه بزنید تا کلید عبور انتخابی حذف شود.













1) در صفحه کلید عبور ، روی آیکون ⚙️

در گوشه بالای سمت راست ضربه بزنید.

2) سناریوهای کاربردی مورد نظر را انتخاب کرده و روی [ذخیره کردن] ضربه بزنید.

3) احراز هویت 2FA را با وارد کردن کد مورد نیاز تکمیل کرده و سپس روی [تأیید] ضربه بزنید تا فرآیند تمام شود.

















ما ادامه خواهیم داد تا با استفاده از نسخه iOS اپلیکیشن، فرآیند برداشت وجوه را نشان دهیم.





1）اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید، سپس روی دکمه [دارایی ها] در گوشه پایین سمت راست ضربه بزنید.

2）در صفحه دارایی ها، گزینه [برداشت] را انتخاب کنید.

3）ارز دیجیتال مورد نظر خود برای برداشت را انتخاب کنید، مانند USDT، و "USDT" را در کادر جستجو در بالای صفحه وارد کنید.

4）روی نتیجه جستجو برای توکن USDT ضربه بزنید.

5）روش برداشت [برداشت درون زنجیره ای] را انتخاب کنید.

6）فیلدهای "آدرس برداشت" و "مقدار برداشت" را پر کرده و سپس شبکه برداشت را انتخاب کنید.

7）پس از تأیید صحت اطلاعات، روی [تأیید] ضربه بزنید.

8）اطلاعات برداشت خود را دوباره بررسی کرده و سپس روی [تأیید برداشت] ضربه بزنید.









اگر قبلاً یک کلید عبور تنظیم کردهاید، پس از ضربه زدن روی [تأیید برداشت]، تنها کافی است احراز هویت بیومتریک را انجام دهید یا رمز عبور خود را وارد کنید تا برداشت تکمیل شود.





اگر قبلاً کلید عبور تنظیم نکردهاید، پس از ضربه زدن روی [تأیید برداشت]، پنجره پاپآپ "افزودن کلید عبور برای برداشت" نمایش داده خواهد شد.





9）روی [افزودن کلید عبور] ضربه بزنید.





10）کد تأیید ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید، سپس کد گوگل اتنتیکیتور را وارد کرده و روی [تأیید] ضربه بزنید. پس از انجام احراز هویت بیومتریک، کلید عبور شما با موفقیت ایجاد خواهد شد.





پس از ایجاد موفقیتآمیز کلید عبور، دیگر نیازی به تکمیل 2FA هنگام انجام عملیات برداشت نخواهید داشت. فقط کافی است احراز هویت بیومتریک را انجام دهید یا رمز عبور خود را وارد کنید تا برداشت تکمیل شود.













1）ایمیل یا شماره تلفنی که به حساب MEXC خود متصل کردهاید را وارد کنید، سپس روی [بعدی] ضربه بزنید.

2）تأییدیه کشویی را تکمیل کنید.

3）احراز هویت بیومتریک را برای ورود به اپلیکیشن MEXC انجام دهید.









استفاده از کلید عبور برای ورود یا برداشت ها نه تنها فرآیند را ساده سازی کرده و کارایی را بهبود میبخشد، بلکه امنیت را نیز افزایش میدهد و به طور مؤثری از حملات شبکهای جلوگیری کرده و داراییهای شما را محافظت میکند. از آنجایی که کلید عبور روی دستگاه خود شما ذخیره میشود، لطفاً اطمینان حاصل کنید که دستگاه خود را امن نگه دارید تا در صورت گم شدن دستگاه، از دست رفتن داراییها جلوگیری شود.



