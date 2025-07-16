پاداش کپی ترید چیست؟





پاداش کپی ترید یک نوع سرمایه آزمایشی ویژه در پلتفرم MEXC است که منحصراً برای کپی ترید طراحی شده است. پس از دریافت، کاربران می توانند از آن برای شرکت در کپی ترید فیوچرز استفاده کنند.









هنگامی که پاداش کپی ترید دریافت میکنید یا زمانی که منقضی شده و لغو میشود، MEXC از طریق ایمیل، پیامک، پیام های درون برنامه یا اعلان های پوش شما را مطلع خواهد کرد.









میتوانید پاداش های استفاده نشده کپی ترید را در صفحات زیر مشاهده کنید: کپی ترید من، تنظیمات پارامتر کپی ترید و ویرایش مقدار کپی ترید.













هنگام وارد کردن مقدار موردنظر برای کپی ترید، پاداش کپی ترید بهصورت پیش فرض ابتدا استفاده خواهد شد.





همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است، وقتی در حال تنظیم پارامترهای کپی ترید هستید و قصد دارید مجموعاً 50 USDT سرمایه گذاری کنید، اگر 20 USDT از پاداش کپی ترید باشد، شما باید 50 منهای 20، یعنی30 USDT دیگر را خودتان تأمین کنید.









همچنین، در زمان افزایش سرمایه گذاری در کپی ترید، اگر در حساب شما پاداش کپی ترید موجود باشد، آن نیز بهصورت پیشف رض ابتدا استفاده خواهد شد.













1) هنگام شرکت در کپی ترید، ابتدا پاداش کپی ترید شما استفاده خواهد شد.





2) پاداش کپی ترید میتواند بهعنوان مارجین برای باز کردن پوزیشنها، کسر کارمزد معاملات، جبران ضرر هنگام بستن پوزیشن و کسر هزینههای تأمین سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.









1) لطفاً پاداش کپی ترید خود را در بازه زمانی اعتبار آن استفاده کنید. هر مقدار استفاده نشده بهصورت خودکار منقضی خواهد شد.





2) اگر کاربر چندین پاداش کپی ترید دریافت کند، تاریخ انقضای جدیدترین پاداش نمایش داده خواهد شد.









3) پاداش کپی ترید منحصراً محدود به کپی ترید است. این پاداش قابل استفاده در سایر انواع معاملات نبوده و قابل برداشت یا انتقال نمیباشد. با این حال، سود حاصل از استفاده از این پاداش قابل برداشت و انتقال آزادانه است.





4) پس از استفاده، پاداش کپی ترید قابل بازگردانی نیست. اگر در حین معامله کپی، مقدار سرمایه گذاری خود را کاهش دهید، بخشی از پاداشی که قبلاً استفاده شده است، بازگردانده نخواهد شد.



