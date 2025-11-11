



در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه تنها کارایی سرمایه را افزایش می دهد، بلکه به سرمایهگذاران کمک میکند تا از نوسانات کوتاه مدت بازار حداکثر بهره را ببرند. به منظور ارتقای تجربه کاربری و افزایش بهرهوری در انجام معاملات، پلتفرم فیوچرز MEXC علاوه بر قابلیت های پایه ای مانند ثبت سفارش، مجموعه ای از امکانات کمکی پیشرفته را نیز در اختیار کاربران قرار میدهد. این ویژگی ها شامل مدیریت حالت های پوزیشن، اعلان های هوشمند، عملیات سریع و نمایش داده های لحظه ای و تحلیلی میشوند؛ ابزارهایی که برای بهینهسازی استراتژی های معاملاتی و مدیریت دقیقتر مارجین طراحی شدهاند.





در این مقاله، نگاهی جامع به این قابلیتهای پرکاربرد خواهیم داشت و بررسی میکنیم که چگونه میتوانید با استفاده از آنها، معاملات فیوچرز خود را با دقت، سرعت و اطمینان بیشتری انجام دهید و همزمان استراتژیهای خود را نسبت به معاملات اسپات بهینه سازی کنید.









در معاملات اسپات، سرمایه گذاران تنها میتوانند ابتدا یک دارایی را خریداری کرده و سپس در آینده آن را به فروش برسانند. اما در مقابل، معاملات فیوچرز در صرافی MEXC انعطافپذیری بسیار بیشتری ارائه میدهد؛ جایی که کاربران میتوانند بهطور همزمان پوزیشنهای لانگ (Long) و شورت (Short) باز کرده و مدیریت کنند.





آلیس قصد معامله جفتارز ابتدا بیت کوین بخرد و بعداً تصمیم بگیرد چه زمانی آن را بفروشد. اما در فیوچرز MEXC، آلیس این امکان را دارد که بهطور همزمان پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت در یک دارایی باز کرده و هر دو را مدیریت کند. برای مثال، تصور کنیدقصد معامله جفتارز BTC/USDT را دارد. در معاملات اسپات، او تنها میتواندو بعداً تصمیم بگیرد چه زمانی آن را. اما در، آلیس این امکان را دارد که بهطور همزماندر یک دارایی باز کرده و هر دو را مدیریت کند.





معاملات فیوچرز دائمی بیت کوین بهصورت USDT-M را در حالت هج (Hedge Mode) انجام دهد، می تواند تصمیم بگیرد که ابتدا یک پوزیشن لانگ یا یک پوزیشن شورت باز کند. همچنین در صورتی که او بخواهد پوزیشن های خود را به صورت مرحله ای (Batch) افزایش دهد، سفارش های لانگ و شورت یکدیگر را خنثی نمیکنند؛ بلکه پوزیشن های هم جهت با هم تجمیع شده و حجم مؤثر پوزیشن افزایش می یابد. حالا سناریو را کمی تخصصیتر بررسی کنیم: اگر آلیسرا درانجام دهد، می تواند تصمیم بگیرد کهیاباز کند. همچنین در صورتی که او بخواهد پوزیشن های خود را به صورت مرحله ای (Batch) افزایش دهد، سفارش های لانگ و شورت یکدیگر را خنثی نمیکنند؛ بلکه پوزیشن های هم جهت با هم تجمیع شده و حجم مؤثر پوزیشن افزایش می یابد.





انعطاف پذیری بالا به معاملهگران این امکان را میدهد که با هزینه کمتر، به بازدهی بالقوه بالاتری دست یابند؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی جذابیت معاملات فیوچرز محسوب میشود. علاوه بر این، پلتفرم فیوچرز MEXC در حال حاضر رتبه نخست نقدشوندگی جهانی را در اختیار دارد و از اهرم معاملاتی تا 500 برابر (برای جفت های قیمت گذاری شفاف و منصفانه، به یکی از انتخاب های برتر معامله گران حرفه ای در سراسر جهان تبدیل شده است. اینبه معاملهگران این امکان را میدهد که؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی جذابیتمحسوب میشود. علاوه بر این،در حال حاضررا در اختیار دارد و از(برای جفت های BTCUSDT ETHUSDT ) پشتیبانی میکند. همچنین، این پلتفرم با ارائه، به یکی ازتبدیل شده است.





امکانات کمکی کلیدی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC میپردازیم تا بتوانید با کارایی و دقت بیشتری معامله کنید. برای وضوح بیشتر، توضیحات این بخش عمدتاً بر اساس نسخه وب ارائه میشوند؛ هرچند که اکثر این قابلیتها در اپلیکیشن موبایل نیز در دسترس هستند. در ادامه، به معرفی برخی ازدر صفحهمیپردازیم تا بتوانیدمعامله کنید. برای، توضیحات این بخش عمدتاً بر اساسارائه میشوند؛ هرچند کهنیز در دسترس هستند.





برای شروع:

وب سایت رسمی MEXC شوید. واردشوید.

به صفحه معاملات فیوچرز بروید.

روی دکمه ⚙️ در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید.

از این بخش، میتوانید به صفحه تنظیمات دسترسی پیدا کرده و قابلیت های کمکی مرتبط با ثبت سفارش و مدیریت پوزیشن ها را شخصی سازی کنید.













صفحه تنظیمات معاملاتی در بخش فیوچرز صرافی MEXC به کاربران این امکان را میدهد که استراتژی های معاملاتی خود را بهینهسازی کنند. این بخش شامل قابلیت هایی مانند حالت پوزیشن (Position Mode)، حالت اهرم (Leverage Mode)، محافظت از قیمت (Spread Protection)، معاملات سریع (Flash Trade)، تنظیمات پیشرفته حد سود و حد ضرر (Advanced TP/SL) و پیام های تأیید سفارش است. در ادامه، هر بخش را بهصورت تحلیلی بررسی میکنیم:













1. حالت پوزیشن (Position Mode)

حالت هج: به شما اجازه میدهد که بهطور همزمان پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت بر روی یک جفتارز فیوچرز باز داشته باشید. این حالت برای مدیریت ریسک و استراتژی های پوششدهی (Hedging) ایده آل است.

حالت یکطرفه: در این حالت تنها میتوانید یک پوزیشن فعال در هر جهت داشته باشید. در نتیجه، باز کردن یک پوزیشن مخالف، پوزیشن فعلی را میبندد.





2. حالت اهرم (Leverage Mode)

در این بخش میتوانید بین حالت ساده و حالت پیشرفته یکی را انتخاب کنید:

حالت ساده: میزان اهرم و مارجین برای پوزیشن های لانگ و شورت یکسان در نظر گرفته میشود. این حالت برای معاملهگرانی مناسب است که به مدیریت سادهتر سرمایه تمایل دارند.

حالت پیشرفته: به شما این امکان را میدهد که اهرم و مارجین را به صورت جداگانه برای پوزیشنهای لانگ و شورت تنظیم کنید. این حالت انعطاف بیشتری برای بهینهسازی نسبت ریسک به بازده فراهم میکند.





3. محافظت از قیمت (Price Protection)

بازار کریپتو بهطور ذاتی نوسانات شدید دارد. با فعالسازی قابلیت محافظت از قیمت، سیستم از اجرای سفارش ها در قیمتهای غیرمنطقی جلوگیری میکند. این ویژگی به ویژه هنگام حرکات ناگهانی بازار یا اسپردهای غیرعادی اهمیت دارد و به شما کمک میکند از فعال شدن ناخواسته سفارش ها در شرایط غیرعادی مصون بمانید.





این قابلیت برای معاملهگرانی طراحی شده که نیاز به اجرای فوری سفارش ها دارند. در این حالت میتوانید مستقیماً روی نمودار کندل استیک و در قیمت لحظه ای بازار سفارش خود را ثبت کنید. کافی است:

حجم معامله را وارد کنید.

بر روی خرید یا فروش کلیک کنید.

در نتیجه، پوزیشن شما بلافاصله باز خواهد شد؛ رویکردی که برای معاملات کوتاه مدت و استراتژیهای اسکالپینگ بسیار کاربردی است.













با فعالسازی اعلانها، سیستم در شرایط مختلف پنجرههای هشدار یا تأییدیه نمایش میدهد. این شامل موارد زیر است:

تنظیمات پیشرفته حد سود و حد ضرر (Advanced TP/SL) اعلانهای مرتبط با

تأیید ثبت سفارش ها پیش از اجرا

هشدار در صورت عدم تکمیل سفارش های بازار

این قابلیت به معاملهگران کمک میکند تا اشتباهات احتمالی را به حداقل برسانند و کنترل دقیق تری بر سفارش ها داشته باشند.









تنظیمات اعلانها در معاملات فیوچرز صرافی MEXC به معاملهگران کمک میکند تا مدیریت دقیقتری بر ریسک، مارجین و اجرای سفارشها داشته باشند. این بخش شامل قابلیتهایی نظیر هشدار لیکوئیدیشن، اعلان کارمزد تأمین مالی (Funding Fee Trigger)، اطلاعرسانی سفارش های شرطی (Trigger Orders)، هشدار فعال سازی حد سود و حد ضرر (TP/SL Triggers) و اعلان فعال شدن تریلینگ استاپ است.









1. هشدار لیکوئیدیشن (Liquidation Alerts)

زمانی که هشدارهای لیکوییدیشن را فعال کنید، پلتفرم در صورت رسیدن «نسبت مارجین پوزیشن» شما به حدی که از قبل تعیین کردهاید، برایتان اخطار ارسال میکند. برای هر پوزیشن، حداکثر یک هشدار در هر 60 دقیقه ارسال میشود. شرایط فعال سازی به این صورت است:

سناریو 1: تنظیم نسبت مارجین < 80% هر زمان نسبت مارجین پوزیشن شما ≥ مقدار از پیش تعیین شده باشد، پلتفرم از طریق اعلان درونبرنامهای، ایمیل و پوش نوتیفیکیشن هشدار ارسال میکند. پیامک (SMS) فقط در صورتی ارسال میشود که نسبت مارجین به 80% برسد. توجه داشته باشید در شرایط پرنوسان بازار، ممکن است پوزیشن شما در زمان بسیار کوتاهی لیکویید شود و هشدار بهموقع به دست شما نرسد.

سناریو 2: تنظیم نسبت مارجین ≥ 80% هر زمان نسبت مارجین پوزیشن شما ≥ مقدار از پیش تعیینشده باشد، پلتفرم از همه کانالها شامل اعلان درونبرنامهای، ایمیل، پوش نوتیفیکیشن و پیامک هشدار ارسال میکند. با این حال، در شرایط بازارهای بسیار متلاطم، احتمال دارد پوزیشن پیش از دریافت هشدار لیکویید شود و اطلاعرسانی عملاً با تأخیر به شما برسد.





در معاملات فیوچرز دائمی، کارمزد تأمین مالی (Funding Fee) نقش مهمی در مدیریت هزینهها دارد. با فعالسازی این اعلان:

هر زمان که پوزیشن شما مشمول پرداخت کارمزد تأمین مالی شود و

قدر مطلق نرخ Funding Rate برابر یا بزرگتر از آستانهای باشد که شما مشخص کردهاید،





یک اعلان فوری از طریق ایمیل و پیام درونبرنامهای (In-App) دریافت خواهید کرد.

این قابلیت هم برای فیوچرز USDT-M و هم برای فیوچرز Coin-M قابل استفاده است و به معاملهگران کمک میکند استراتژیهای خود را بر اساس هزینههای واقعی معاملات بهینهسازی کنند.









3. اعلان سفارشهای شرطی (Trigger Orders Alerts)

وقتی اعلان سفارشهای شرطی فعال باشد، پلتفرم شما را از وضعیت اجرای سفارش های شرطی مطلع میکند. این شامل:

سفارشهای TP/SL ← اعلام میشود که آیا حد سود یا حد ضرر شما با موفقیت فعال شده یا خیر.

سفارش تریلینگ استاپ ← در صورتی که دستور تریلینگ استاپ فعال یا ناموفق باشد، اطلاعرسانی صورت میگیرد.

برای هر نوع سفارش، حداکثر 20 اعلان در روز صادر میشود.













هشدارهای معاملاتی طیف گسترده ای از رویدادها را پوشش میدهند و برای تمام جفتهای فیوچرز قابل استفادهاند:

اعلان های صوتی (Sound Notifications): با فعالسازی این گزینه، برای هر رویداد مهم یک هشدار صوتی دریافت میکنید. این ویژگی برای اسکالپرها و معاملهگرانی که نیازمند واکنش سریع هستند، کاربردی است.

هشدار لیکوئیدیشن (Liquidation Warnings): زمانی که مارجین پوزیشن شما به آستانه خطر نزدیک میشود، هشدار دریافت میکنید تا بتوانید مدیریت ریسک مؤثرتری داشته باشید.

اعلان لیکوئیدیشن (Liquidation Notifications): اگر یک پوزیشن بهطور کامل لیکوئید شود ، پلتفرم فوراً شما را مطلع میکند تا بتوانید استراتژی خود را بازبینی کنید.

لغو سفارش ها (Order Cancellations): در صورتی که سفارشی لغو شود —چه بهصورت دستی و چه بهدلیل شرایط بازار—اعلان فوری دریافت خواهید کرد.

تکمیل سفارش ها (Order Fills): وقتی یک سفارش با موفقیت اجرا شود ، پلتفرم از طریق اعلان پاپآپ شما را مطلع میکند؛ این موضوع در مدیریت لحظهای پوزیشن ها اهمیت بالایی دارد.

فعالسازی حد سود و حد ضرر (TP/SL Triggers): در صورتی که سفارشهای Take-Profit یا Stop-Loss شما فعال شوند، اعلان فوری صادر میشود.

فعال سازی تریلینگ استاپ: در صورت اجرای دستور تریلینگ استاپ ، سیستم هشدار میدهد که پوزیشن شما مطابق استراتژی دنبالهروی روند (Trailing) مدیریت شده است.

سفارشهای شرطی (Trigger Orders): در صورتی که سفارشهای شرطی اجرا شوند یا شکست بخورند، پلتفرم بهصورت آنی شما را مطلع میسازد.









هشدارهای لیکوییدیشن زمانی فعال میشوند که نسبت مارجین پوزیشن شما برابر یا بیشتر از آستانهای باشد که پیشتر تعیین کردهاید. این آستانه در بخش عامل تعیین هزینه تأمین مالی از قسمت تنظیمات هشدار بازار قابل پیکربندی است. توجه داشته باشید که برای هر موقعیت معاملاتی، حداکثر یک هشدار در هر بازهی 5 دقیقهای صادر میشود.





همچنین، سایر انواع هشدارها بهصورت پاپ آپ ظاهر میشوند و این اتفاق دقیقاً در زمان رخداد رویداد مرتبط با سفارش خواهد بود. بهعنوان نمونه، اگر موقعیت شما لیکویید شود و گزینهی هشدارهای لیکوییدیشن فعال باشد، یک هشدار فوری بهصورت پاپآپ دریافت خواهید کرد.





افزون بر این، امکان پیکربندی سریع هشدارهای قیمتی نیز از طریق بخش بالایی سمت راست صفحهی معاملات فراهم است تا بتوانید تغییرات قیمت را بهصورت لحظهای دنبال کنید.









با کلیک روی دکمه هشدار قیمت میتوانید پارامترهایی مانند جفتمعامله، نوع هشدار و بسامد/تکرار ارسال را تنظیم کنید. پس از نهاییسازی تنظیمات، با انتخاب ایجاد هشدار فرآیند ایجاد هشدار تکمیل و ثبت میشود. این روال امکان رصد منظم تغییرات قیمت را مطابق ترجیحات مدیریتی شما فراهم میکند.









پس از ایجاد، میتوانید هشدار قیمتی را که در فهرست هشدارها تنظیم کردهاید، مشاهده کنید. برای فعال یا غیرفعال کردن این هشدار، در هر زمان روی دکمهی جابجایی کلیک کنید.





اگر بازار تغییرات قابل توجهی داشته باشد و بخواهید این هشدار قیمت را حذف کنید، برای حذف آن روی حذف همه کلیک کنید.













فیوچرز MEXC این امکان را فراهم میکند که مستقیماً از طریق نمودار شمعی اقدام به معامله کنید. این قابلیت به شما کمک میکند تا در کوتاهترین زمان ممکن سفارشهای محدود (Limit Orders) ایجاد، ویرایش یا لغو کنید و همچنین سفارشهای بستن بازار (Market Close)، حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) را بهصورت لحظهای تنظیم و مدیریت نمایید. برای آشنایی بیشتر با این قابلیت، میتوانید به مقاله «نحوه انجام معاملات فیوچرز در نمودار K-Line» مراجعه کنی پلتفرماین امکان را فراهم میکند کهاقدام به معامله کنید. این قابلیت به شما کمک میکند تا در کوتاهترین زمان ممکنایجاد، ویرایش یا لغو کنید و همچنین سفارشهایرا بهصورت لحظهای تنظیم و مدیریت نمایید. برای آشنایی بیشتر با این قابلیت، میتوانید به مقالهمراجعه کنی









علاوه بر ابزارهای مرتبط با مدیریت سفارش که پیشتر معرفی شدند، MEXC مجموعهای از امکانات جانبی را نیز برای تسهیل معاملات فیوچرز در اختیار کاربران قرار میدهد. شما میتوانید این ابزارها را بر اساس ترجیحات شخصی و نیازهای معاملاتی خود به کار بگیرید.









بسیاری از معاملهگران حرفهای ترجیح میدهند برای تحلیل روندهای آتی بازار، خطوط کمکی را مستقیماً بر روی نمودار شمعی ترسیم کنند. پلتفرم MEXC ابزار ترسیم قدرتمندی ارائه میدهد که امکان ایجاد سریع خطوط تحلیلی متنوع را فراهم کرده و به شما کمک میکند تا تصمیمهای سرمایهگذاری آگاهانهتری اتخاذ کنید.

«نحوه استفاده از ابزار ترسیم» را مطالعه کنید. برای جزئیات بیشتر، میتوانید مقالهرا مطالعه کنید.





همچنین پس از ترسیم خطوط روی نمودار شمعی، میتوانید از ابزار 🧲 Magnet استفاده کنید تا خطوط ترسیمی شما بهصورت خودکار روی بالاترین یا پایینترین نقاط کندل ها قفل شوند؛ همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.













مشابه بخش معاملات اسپات، در معاملات فیوچرز نیز قابلیت Snapshot Sharing (اشتراک گذاری تصویر لحظه ای) را میتوان همراه با ابزار ترسیم (Drawing Tool) به کار گرفت. پس از آنکه تحلیل خود را بر روی نمودار شمعی اعمال و خطوط یا نشانههای تحلیلی را ترسیم کردید، کافی است روی دکمه Snapshot کلیک کنید تا یک تصویر لحظه ای و قابلاشتراکگذاری از نمودار فعلی خود تولید کنید.

این ویژگی به شما امکان میدهد دیدگاه تحلیلی و پیش بینی های بازار خود را بهصورت تصویری و حرفه ای با دیگران به اشتراک بگذارید، و در نتیجه تبادل اطلاعات و تحلیلهای معاملاتی را سریعتر و مؤثرتر کنید.









افزون بر این، در بخش تاریخچه سفارش و معامله میتوانید با کلیک بر روی دکمه اشتراکگذاری (Share) در کنار گزینه سود یا زیان تحقق یافته، نتایج سود یا زیان تحققیافته خود را تنها با یک کلیک به اشتراک بگذارید. این قابلیت به شما امکان میدهد گزارش عملکرد معاملاتی خود را بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر کنید یا در صورت تمایل، آن را بهصورت محلی ذخیره نمایید.













قابلیت نمایش چندپنجرهای در پلتفرم فیوچرز MEXC به شما این امکان را میدهد که چندین نمودار و جفت ارز مختلف را بهصورت همزمان رصد کنید. این ویژگی برای معاملهگرانی که به پایش لحظه ای بازار و مدیریت همزمان چند پوزیشن معاملاتی نیاز دارند، بسیار کاربردی است؛ زیرا بهطور چشمگیری کارایی در پایش روندها و عملکرد معاملاتی را بهبود میبخشد.





چیدمان نمودار K-Line در حالت چندپنجرهای، میتوانید به مقاله «نحوه تغییر چیدمان نمودار فیوچرز در K-Line» مراجعه کنید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات و نحوه تغییردر حالت چندپنجرهای، میتوانید به مقالهمراجعه کنید.









صفحه معاملات در فیوچرز MEXC سه حالت چیدمان مختلف را برای پاسخگویی به نیازها و سلیقه های گوناگون کاربران ارائه میدهد:





اول Pro (پنل سمت راست) – مناسب برای معاملهگرانی که ترجیح میدهند بخشهای تحلیلی و ابزارها در سمت راست صفحه قرار داشته باشند.

دوم Pro (پنل سمت چپ) – برای افرادی که راحتترند نمودارها و ابزارهای تحلیلی را در سمت چپ مشاهده کنند.

سوم Widescreen (نمای عریض) – گزینهای ایدهآل برای کاربرانی که از نمایشگرهای بزرگ استفاده میکنند و نیازمند دید گسترده تر برای بررسی جزئیات بازار هستند.

برای تغییر این حالتها کافی است روی دکمه ⚙️ تنظیمات در بالای سمت راست صفحه معاملات کلیک کنید و گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.





علاوه بر این، ماژول های مختلف در صفحه معاملات فیوچرز MEXC از قابلیت کشیدن و تغییر اندازه پشتیبانی میکنند. بهسادگی میتوانید گوشه پایین سمت راست ⌟ هر پنل را گرفته و بکشید تا اندازه و پوزیشن آن را متناسب با نیاز و راحتی خود تنظیم کنید.













علاوه بر بخش تاریخچه سفارش که در پایین صفحه معاملات قرار دارد، اکنون نمودار شمعی (Candlestick Chart) نیز از قابلیت نمایش سوابق سفارشهای تکمیلشده پشتیبانی میکند. در حال حاضر، این بخش امکان مشاهدهی حداکثر 100 سفارش تکمیل شده اخیر را فراهم میآورد و به شما کمک میکند روند تصمیمگیری و عملکرد معاملاتی خود را بهتر تحلیل کنید.





برای فعالسازی این قابلیت، کافی است در نمودار شمعی روی نمودار کلیک راست کرده و از طریق منوی سریع گزینه تنظیمات نمایش را انتخاب کنید. سپس با فعال کردن تاریخچه سفارش، سفارشهای تکمیلشده روی نمودار نمایش داده میشوند:





فلش های سبز رو به بالا : نشاندهنده سفارش های خرید (Buy Orders)

فلش های قرمز رو به پایین: نشاندهنده سفارش های فروش (Sell Orders)





این ویژگی به شما کمک میکند تاریخچه معاملات خود را بهصورت بصری در بستر همان نموداری که تحلیل میکنید مشاهده کنید و الگوهای ورود و خروج قبلی خود را سریعتر ارزیابی نمایید.









با قرار دادن نشانگر ماوس روی هر یک از فلش های نمایش سفارش ها در نمودار شمعی، میتوانید اطلاعات تکمیلی مربوط به همان سفارش را مشاهده کنید:





برای مثال، اگر روی یک فلش قرمز رو به پایین قرار بگیرید، میانگین قیمت سفارش فروش (Sell Order) نمایش داده میشود. سپس با کلیک روی گزینه Display Details ، جزئیات کاملتری از جمله زمان ثبت سفارش ، حجم تکمیلشده (Filled Quantity) ، قیمت تکمیل سفارش (Filled Price) و کارمزدها (Fees) در دسترس خواهد بود.

به همین ترتیب، با قرار گرفتن روی یک فلش سبز رو به بالا، میانگین قیمت سفارش خرید (Buy Order) نشان داده میشود. در صورت کلیک روی گزینه بیشتر، میتوانید همان جزئیات شامل زمان سفارش، حجم تکمیلشده، قیمت تکمیل سفارش و کارمزدها را مشاهده کنید.





این قابلیت به معاملهگران کمک میکند تا تحلیل دقیقتری از تاریخچه معاملات خود داشته باشند و روند تصمیمگیریهای گذشته را در بستر نمودار بهصورت بصری و جزئیاتمحور ارزیابی کنند.









علاوه بر ابزارها و قابلیتهای کمکی که در این مقاله معرفی شدند، فیوچرز MEXC مجموعهای از مزیتهای بنیادی و رقابتی را در اختیار کاربران قرار میدهد که آن را به یکی از پلتفرمهای محبوب در میان معاملهگران حرفهای در سراسر جهان تبدیل کرده است. برخی از مهمترین این مزایا عبارتاند از:

کارمزدهای پایین : ساختار کارمزدی رقابتی که هزینههای معاملاتی را به حداقل میرساند و امکان اجرای استراتژیهای متنوع را برای معاملهگران فراهم میکند.

عمق بازار قوی و عادلانه : نقدینگی بالا و تطبیق سفارشات با سرعت بالا، منجر به کاهش اسلیپیج (Slippage) و اجرای بهینه سفارشها میشود.

امنیت و پایداری بالا : بهرهمندی از زیرساختهای پیشرفته و پروتکلهای امنیتی مدرن، که حفاظت از دارایی کاربران را در سطحی حرفهای تضمین میکند.

قوانین معاملاتی انعطافپذیر: ارائه ابزارها و گزینههای متنوع برای شخصیسازی استراتژیهای معاملاتی و سازگاری با سبکهای مختلف معاملهگری.













در معاملات فیوچرز بر روی پلتفرم MEXC ، کاربران میتوانند دو نوع اقدام معاملاتی انجام دهند:





سفارشگذار (Maker) : زمانی که سفارشی ثبت میکنید که بلافاصله تکمیل نمیشود و به نقدینگی بازار اضافه میکند.

سفارشبردار (Taker): زمانی که سفارشی را اجرا میکنید که با نقدینگی موجود مطابقت دارد و بلافاصله تکمیل میشود.

بر اساس جدول کارمزدهای بهروز در تاریخ 16 اوت 2025، میزان کارمزد برای کاربران عادی به شرح زیر است:

کارمزد سفارشگذار (Maker): 0.01%

کارمزد سفارشبردار (Taker): 0.04%





حداقل 500 توکن MX در حساب خود نگهداری میکنند، از 50% تخفیف اضافی روی این نرخها بهرهمند میشوند؛ بنابراین، سرقابتیترین گزینهها در میان پلتفرمهای معاملاتی محسوب میشود. همچنین، کاربرانی کهدر حساب خود نگهداری میکنند، از 50%روی این نرخها بهرهمند میشوند؛ بنابراین، س اختار کارمزدی MEXC یکی ازگزینهها در میان پلتفرمهای معاملاتی محسوب میشود.





صفحه رسمی کارمزدها در MEXC مراجعه کنید، چرا که این نرخها ممکن است بسته به کشور یا منطقه کاربر متفاوت باشد و مرجع نهایی همان صفحه رسمی است. برای اطلاع از جزئیات کامل و نرخهای بهروز، توصیه میشود بهمراجعه کنید، چرا که این نرخها ممکن است بسته بهمتفاوت باشد و مرجع نهایی همان صفحه رسمی است.













تعریف سفارش گذار (Maker) و سفارش بردار (Taker)

سفارش گذار (Maker): در این حالت، کاربر یک سفارش محدود (Limit Order) را با قیمت و حجم مشخص ثبت میکند و منتظر میماند تا سایر کاربران سفارش او را تطبیق دهند. چنین سفارشهایی به نقدینگی بازار میافزایند، زیرا قبل از تکمیل، در دفتر سفارشات باقی میمانند.





سفارش بردار (Taker): در این حالت، کاربر بهصورت فعال اقدام به تطبیق سفارش خود با سفارشهای موجود در بازار میکند؛ چه با سفارشهای محدود باز و چه با سفارشهای بازار (Market Orders). این نوع سفارشها باعث مصرف نقدینگی بازار میشوند، چرا که بلافاصله اجرا میگردند.





مقایسه نرخهای کارمزد برای کاربران عادی در معاملات قراردادهای فیوچرز دائمی (USDT-M Perpetual Futures) نشان میدهد که فیوچرز MEXC در میان پلتفرمهای پیشرو صنعت از نظر هزینه های معاملاتی یکی از رقابتیترین ساختارها را ارائه میدهد.





صرافی MEXC رقیب 1 رقیب 2 رقیب 3 رقیب 4 کارمزد میکر 0.01% 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% کارمزد تیکر 0.04% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%









مزیت رقابتی کارمزدهای MEXC در مقایسه با پلتفرمهای برتر

صرافی برتر رمزارزی طبق رتبهبندی فیوچرز MEXC از مزیت رقابتی قابلتوجهی در زمینه کارمزد معاملات فیوچرز برخوردار است. چهار پلتفرمی که در مقایسه پیشین ذکر شدند، همگی در میان 20طبق رتبهبندی CoinMarketCap قرار دارند. با این حال، یک نگاه ساده به ساختار کارمزدها به وضوح نشان میدهد کهازدر زمینهبرخوردار است.





برای نمونه، کارمزد سفارش بردار (Taker Fee) در این صرافیها بین 0.045% تا 0.06% متغیر است، در حالی که در MEXC این نرخ تنها 0.04% است. به بیان دیگر، کارمزد Taker در برخی از این پلتفرم های رقیب تا 1.5 برابر بیشتر از MEXC میباشد.





مثال محاسباتی: سرمایهگذاری با اهرم 10 برابر

فرض کنید کاربری به نام آلیس قصد دارد 10,000USDT سرمایهگذاری کند و با استفاده از اهرم 10×، یک پوزیشن معاملاتی باز کند.

حجم کل پوزیشن: 100,000 USDT (با فرض عدم تغییر قیمت)

نوع ورود: سفارش گذار ( Maker )

نوع خروج: سفارش بردار (Taker)

بر اساس آخرین نرخهای کارمزد، مجموع هزینههایی که آلیس در پنج پلتفرم مختلف میپردازد به شکل زیر خواهد بود:





صرافی MEXC رقیب 1 رقیب 2 رقیب 3 رقیب 4 کارمزد میکر (USDT) 10 18 20 20 20 کارمزد تیکر (USDT) 40 45 50 60 60 کل کارمزد (USDT) 50 63 70 80 80





MEXC را بهوضوح نمایان میکند؛ مزیتی که این صرافی را در کمک به کاربران برای کاهش هزینههای معاملاتی در موقعیتی برتر قرار میدهد. مقایسهی کارمزدهای واقعی معاملات ، مزیت ساختار کارمزد پایین معاملات فیوچرز دررا بهوضوح نمایان میکند؛ مزیتی که این صرافی را در کمک به کاربران برای کاهش هزینههای معاملاتی در موقعیتی برتر قرار میدهد.





16 اوت 2025 (زمان نگارش این گزارش)، MEXC رویدادی تحت عنوان میکر و تیکر برای بیش از 140 جفت ارز فیوچرز به صفر رسیده است؛ اقدامی که مزایای چشمگیری برای معاملهگران در سراسر جهان به همراه دارد. علاوه بر این، از(زمان نگارش این گزارش)،رویدادی تحت عنوان Trader's Fest را آغاز کرده است که طی آن، کارمزدبرای بیش از 140به صفر رسیده است؛ اقدامی که مزایای چشمگیری برای معاملهگران در سراسر جهان به همراه دارد.





توجه و تأیید گسترده کاربران قرار گرفته است. سالها تجربه و اعتبار در بازار باعث شده این پلتفرم میلیونها کاربر را به خود جذب کند و به انتخاب نخست بسیاری از معاملهگران تازهکار و حرفهای تبدیل شود.





MEXC بیش از 170 کشور و منطقه را در سراسر جهان پوشش میدهد. این جامعه کاربری گسترده، نقدینگی عمیق و قابلاعتمادی را در بخش معاملات فیوچرز فراهم کرده و باعث ایجاد دفتر سفارشهای متعادل و قیمتگذاری منصفانه و شفاف میشود. تنها در 24 ساعت گذشته،لیکوئیدیشنهای غیرضروری در امان میمانند. امروزه، خدماتبیش ازرا در سراسر جهان پوشش میدهد. این جامعه کاربری گسترده، نقدینگی عمیق و قابلاعتمادی را در بخش معاملات فیوچرز فراهم کرده و باعث ایجادمیشود. تنها در حجم معاملات فیوچرز در MEXC بیش از ۳۹.۸ میلیارد دلار بوده است. چنین عمقی در نقدینگی این اطمینان را ایجاد میکند که حتی در شرایط پرتلاطم بازار، سفارشها بهصورت روان و بدون تأخیر اجرا میشوند و معاملهگران ازدر امان میمانند.

(دادهها مربوط به 16 اوت 2025، منبع: CoinMarketCap)









به عنوان نمونه، در جفتارز BTCUSDT و با محاسبهی حجم کل سفارشهای محدود در محدودهی ±5 واحد پایه نسبت به قیمت میانی، دفتر سفارش MEXC حدود 80.79 میلیون دلار را نشان میدهد، در حالی که یکی از سه رقیب برتر جهانی تنها حدود 39.33 میلیون دلار حجم دارد. این ارقام نشان میدهد که نقدینگی MEXC حدود 2.1 برابر بیشتر از یکی از پیشتازان اصلی بازار است.









پلتفرم فیوچرز MEXC مجموعهای از قوانین معاملاتی انعطاف پذیر را ارائه میدهد که متناسب با نیاز معاملهگران حرفهای و تازهکار طراحی شدهاند. این انعطافپذیری در سه حوزه اصلی دیده میشود: اهرم معاملاتی (Leverage)، انواع سفارشها و حالتهای مارجین.





1. اهرم معاملاتی (Leverage) تا 500 برابر

در قراردادهای USDT-M ، امکان استفاده از اهرم تا 500 برابر وجود دارد.

در قراردادهای Coin-M ، سقف اهرم برابر 125 برابر است.

بیشترین اهرم 500 پشتیبانی میکنند. در حال حاضر، جفتارزهای BTCUSDT ETHUSDT ازپشتیبانی میکنند.

این قابلیت به معاملهگران امکان میدهد تا بهرهوری سرمایه را بهطور چشمگیری افزایش دهند و استراتژیهای متنوعتری را در بازارهای صعودی و نزولی به کار بگیرند.





2. سه نوع سفارش معاملاتی در فیوچرز MEXC

پلتفرم سه حالت اصلی برای ثبت سفارش ارائه میدهد:

سفارش محدود ( Limit Orders ) کاربران میتوانند قیمت و حجم دلخواه خود را تعیین کنند؛ سفارش دقیقاً مطابق شرایط مشخصشده اجرا میشود. کاربران میتوانندخود را تعیین کنند؛ سفارش دقیقاً مطابق شرایط مشخصشده اجرا میشود.

سفارش بازار ( Market Orders ) سفارش بلافاصله و با قیمت لحظهای بازار اجرا میشود؛ کافی است فقط حجم معامله وارد شود. سفارش بلافاصله و بااجرا میشود؛ کافی است فقطوارد شود.

سفارش شرطی (Trigger Order) معاملهگر میتواند قیمت فعالسازی (Trigger Price)، قیمت سفارش و حجم معامله را از قبل تعیین کند. پس از رسیدن بازار به قیمت فعالسازی، سیستم بهطور خودکار سفارش را ثبت میکند.

نکته: قبل از فعال شدن شرط، هیچ بخشی از مارجین یا پوزیشن کاربر قفل نمیشود.



3. حالتهای مارجین و پوشش ریسک

صرافی MEXC دو حالت مارجین را برای مدیریت انعطافپذیر ریسک ارائه میدهد:

مارجین متقاطع (Cross Margin): موجودی حساب به صورت یکپارچه برای پوشش زیانها استفاده میشود.

مارجین ایزوله (Isolated Margin): ریسک هر پوزیشن مستقل مدیریت میشود.





همچنین، حالت پوششی (Hedge Mode) به کاربران اجازه میدهد پوزیشنهای همزمان خرید و فروش را روی یک قرارداد باز کنند؛ هر پوزیشن اهرم و مارجین مستقل خود را دارد و تخصیص مارجین بر اساس سطوح ریسک انجام میشود.





4. ابزارهای نوآورانه برای معاملهگران فیوچرز

بهمنظور پاسخ به نیازهای متنوع کاربران، MEXC مجموعهای از ابزارهای حرفهای را در اختیار معاملهگران قرار میدهد:

کپیتریدینگ ( Copy Trade ): کاربران میتوانند معاملات تریدرهای حرفهای را بهصورت خودکار کپی کنند؛ ابزاری ایدهآل برای معاملهگران تازهکار و کسانی که تجربه کمی در بازار فیوچرز دارند. کاربران میتوانند معاملاترا بهصورت خودکار کپی کنند؛ ابزاری ایدهآل برایو کسانی که تجربه کمی در بازار فیوچرز دارند.

معاملات شبکهای ( Grid trading ): یک استراتژی کوانتitative خودکار است که با ثبت مجموعهای از سفارشهای خرید و فروش در یک بازه قیمتی مشخص ، از نوسانات کوچک قیمت سود میگیرد. پژوهشها نشان میدهد که در حدود 80 % مواقع، قیمت داراییها در یک محدوده نوسان میکند ؛ بنابراین، معاملات شبکهای میتواند ابزاری بسیار کارآمد برای بسیاری از کاربران باشد. یک استراتژیاست که با ثبت مجموعهای از سفارشهای خرید و فروش در، از نوسانات کوچک قیمت سود میگیرد. پژوهشها نشان میدهد که در حدود 80؛ بنابراین، معاملات شبکهای میتواند ابزاری بسیار کارآمد برای بسیاری از کاربران باشد.

فیوچرز سهام (Stock Futures): ترکیبی نوآورانه از سهام آمریکا و بازار رمزارز که به کاربران اجازه میدهد با استفاده از رمزارزهایی مانند USDT، روی نوسانات قیمت سهام ایالات متحده معامله کنند، بدون آنکه مالک واقعی سهام باشند. ترکیبی نوآورانه ازکه به کاربران اجازه میدهد با استفاده از رمزارزهایی مانند، رویمعامله کنند، بدون آنکه مالک واقعی سهام باشند.





5. روشهای متنوع ورود و معامله

صرافی MEXC گزینههای گستردهای برای دسترسی کاربران فراهم کرده است:

اپلیکیشن موبایل (iOS و Android): مناسب برای معاملهگران در حال حرکت؛ راهنمای کامل در Futures Trading Guide (App) موجود است. مناسب برای معاملهگران در حال حرکت؛ راهنمای کامل درموجود است.

نسخه وب: برای کاربرانی که معاملات خود را روی دسکتاپ انجام میدهند؛ جزئیات در Futures Trading Guide (Web) ارائه شده است. برای کاربرانی که معاملات خود را روی دسکتاپ انجام میدهند؛ جزئیات درارائه شده است.

ترمینال حرفهای ویندوز: نسخهای قدرتمند و تخصصی برای کاربران حرفهای، قابل دانلود از صفحه رسمی MEXC.









لطفاً توجه داشته باشید که معاملات فیوچرز جزو سرمایهگذاریهای پرریسک محسوب میشوند. سرمایهگذاران باید پیش از ورود به این بازار، درک کاملی از ریسکهای موجود داشته باشند و با احتیاط کامل اقدام به معامله کنند.

استراتژیهای معاملاتی در شرایط اهرم بالا و نکات مرتبط با مدیریت ریسک، میتوانید به راهنمای معاملات فیوچرز MEXC | استراتژیهای معاملات اهرمی و مدیریت ریسک مراجعه کنید. برای آشنایی بیشتر باو نکات مرتبط با، میتوانید بهمراجعه کنید.





مطالعه پیشنهادی:

درک عمیقتر از مزایا و قابلیتهای معاملات فیوچرز برای پیشی گرفتن در بازار. پلتفرم MEXC مجموعهای از ابزارهای حرفهای را برای معاملهگران طراحی کرده است تا بتوانند در بازارهای پرنوسان عملکردی دقیقتر و کارآمدتر داشته باشند. راهنمای شرکت در رویداد M-Day با بیش از 70,000 USDT پاداش روزانه در قالب بونوس های معاملات فیوچرز، M-Day فرصتی ویژه برای کاربران فعال فراهم کرده است.









