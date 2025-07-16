بلاک چین اکسپلورر چیست و چگونه از آن برای بررسی برداشت های ارز های دیجیتال استفاده کنیم؟





اکسپلورر بلاک چین ابزاری است که به کاربران امکان جستجو و بررسی در تمام اطلاعات یک بلاک چین را می دهد. این یک زیرساخت ضروری برای تمام پروژه های بلاک چین است.





برای اکثر کاربران، یک اکسپلورر بلاک چین به آنها اجازه می دهد تا جزئیات تراکنش، آدرس های قرارداد توکن، و حتی اطلاعات مربوط به آدرس های کیف پول خاصی را که به آنها علاقه مند هستند، مشاهده کنند.









یک اکسپلورر بلاک چین معمولاً شامل اطلاعات اولیه در مورد بلاک چین عمومی، جزئیات تراکنش، اطلاعات قرارداد هوشمند، پانل های داده، رابط های توسعه دهنده و غیره است. بیایید از Etherscan به عنوان مثال برای توضیح استفاده کنیم.









کاربران می توانند به سرعت اطلاعات اولیه بلاک چین عمومی را در صفحه اصلی یک اکسپلورر بلاک چین درک کنند. در صفحه اصلی Etherscan ، جدا از نوار جستجو، میتوانید دادههای اساسی درباره شبکه فعلی اتریوم مانند قیمت توکن، ارزش بازار، حجم تراکنش، کارمزد گاز، آخرین بلوکها و آخرین تراکنشها را نیز بیابید.













با استفاده از اکسپلورر بلاک چین، می توانید اطلاعات دقیق در مورد هر بلوک، از جمله ارتفاع بلوک، تراکنش های موجود در بلوک، هش، سختی، اطلاعات استخراج کننده، گاز و موارد دیگر را مشاهده کنید.













در صفحه اصلی، میتوانیم هش های تراکنش را که از آخرین تراکنش شروع میشود، به ترتیب زمانی لیست شده ببینیم.





با کلیک بر روی هر هش تراکنش، می توانید به اطلاعات دقیق آن تراکنش خاص دسترسی داشته باشید. این شامل وضعیت تراکنش، آدرس فرستنده و گیرنده، ارزش انتقال یافته در تراکنش، کارمزد پرداخت شده و سایر جزئیات مربوطه است.





اطلاعات تراکنش نه تنها اطلاعات رمز رایج را پوشش می دهد، بلکه شامل جزئیات مربوط به تراکنش های NFT (توکن غیر قابل تعویض) نیز می شود.













اطلاعات قرارداد هوشمند جزئیات مختلفی را در مورد قراردادهای هوشمند نشان می دهد. به عنوان مثال، هنگام نگاه کردن به BNB (Binance Coin) همانطور که در تصویر نشان داده شده است، می توانید داده هایی مانند عرضه کل توکن، تعداد دارندگان و اطلاعات آنها، ارزش بازار، قیمت فعلی توکن، قرارداد توکن، اطلاعات تراکنش و موارد دیگر را بیابید.





به طور مشابه، می توانید اطلاعات مربوط به یک آدرس کیف پول خاص را نیز جستجو کنید. با وارد کردن آدرس کیف پول در نوار جستجو در صفحه اصلی کاوشگر بلاک چین، میتوانید توکنهای نگهداری شده در آن آدرس، مقادیر مربوطه و اطلاعات دقیق درباره هش تراکنشهای مرتبط با آن آدرس کیف پول را مشاهده کنید.













پانل Etherscan پانل های داده های تجسمی را فراهم می کند تا به کاربران کمک کند تا داده های کلیدی را به طور مستقیم مشاهده کنند. در حالی که پنل های داده داخلی در کاوشگر آموزنده هستند، وب سایت های حرفه ای تری برای داده های شخص ثالث نیز وجود دارند که نمایش نمودارهای جامع تری را از نظر رنگ ها و جزئیات ارائه می دهند.













بیشتر اکسپلوررهای بلاک چین، رابطهای API و اسناد اختصاصی را برای کمک به توسعه دهندگان در دسترسی به داده های مرورگر خود ارائه میکنند. توسعه دهندگان می توانند از این API ها برای ساده سازی فرآیند بهدست آوری و استفاده از داده های بلاک چین استفاده کنند.





علاوه بر ساختار های ذکر شده، کاوشگر بلاک چین Etherscan ویژگی هایی مانند تبدیل واحد، ردیابی گره، پرس و جو نام دامنه و موارد دیگر را نیز ارائه می دهد. Etherscan یکی از اکسپلوررهای بلاک چین با کامل ترین ویژگی های موجود در بازار فعلی محسوب می شود.













ما از فرآیند برداشت USDT از اتریوم به پلتفرم MEXC برای نشان دادن نحوه استفاده از اکسپلورر بلاک چین برای بررسی سوابق برداشت خود استفاده می کنیم.





برنامه MEXC را باز کنید، [دارایی] را در گوشه پایین سمت راست انتخاب کنید، روی [اسپات] در بالا کلیک کنید، و سپس روی نماد نوت بوک در سمت راست کلیک کنید تا به صفحه تاریخچه تراکنش های رمزنگاری شده دسترسی پیدا کنید.









در صفحه تاریخچه تراکنش های ارز دیجیتال، رکورد برداشت USDT از اتریوم به پلتفرم MEXC را پیدا کنید و برای مشاهده

جزئیات واریز روی [تکمیل شده] کلیک کنید.





در صفحه جزئیات واریز، می توانید TxID برای این واریز را پیدا کنید. بر روی دکمه کپی کلیک کنید.









":0" را در انتهای TxID حذف کرده و سپس روی دکمه جستجو کلیک کنید. اکسپلورر بلاک چین اتریوم، Etherscan را باز کنید و TxID کپی شده را در نوار جستجوی اکسپلورر قرار دهید. لطفاً مطمئن شوید کهو سپس روی دکمه جستجو کلیک کنید.





همچنین، میتوانید روی پیوند [اکسپلورر بلاک چین] در زیر TxID کلیک کنید تا مستقیماً به این تراکنش در کاوشگر بلاک چین بروید.









با مقایسه هش، زمان، مبلغ، آدرس و سایر اطلاعات، می توانید بررسی کنید که آیا این تراکنش همان تراکنش برداشتی است که به دنبال آن هستید یا خیر.



