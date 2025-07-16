کاور: ممو/تگ چیست؟





چه در هنگام استفاده از کیف پول و چه در صرافی، هنگام انجام واریز و برداشت، وارد کردن آدرس صحیح بسیار مهم است. با این حال، برای برخی از ارزهای دیجیتال، علاوه بر آدرس، کاربران باید ممو را نیز وارد کنند. ممو یک شناسه عددی یا متنی منحصر به فرد است که برای تضمین یکتایی آدرس واریز استفاده میشود و گاهی به عنوان برچسب، تگ، پیام یا شناسه پرداخت شناخته میشود. این شناسه همراه با آدرس واریز کار میکند و هرگونه عدم تطابق ممکن است منجر به شکست تراکنش ها و از دست رفتن احتمالی دارایی ها شود. بنابراین، ارائه دقیق اطلاعات ممو از اهمیت بالایی برخوردار است.









وارد کردن ممو ضروری است زیرا برای برخی توکنها مانند XRP، پلتفرم از یک آدرس مشترک برای همه کاربران استفاده میکند. برای تفکیک دارایی های واریز شده هر کاربر در این آدرس، پلتفرم یک ممو منحصر به فرد برای هر کاربر ایجاد میکند که به مدیریت مؤثر کمک میکند. علاوه بر این، برخی پروژه ها ممکن است هنگام انجام عملیات انتقال، وارد کردن ممو را الزامی کنند.









توکنهای رایجی که در MEXC لیست شدهاند و نیاز به ممو دارند عبارتند از: XRP، XLM، ATOM، CRO، HBAR، EOS، BTS و بسیاری دیگر.









① ممو به صورت یک به یک با آدرس های واریز و برداشت مطابقت دارد و یکتایی این آدرس ها را تضمین میکند. پر کردن اشتباه یا عدم وارد کردن آن ممکن است منجر به از دست رفتن داراییها شود.





② هنگام انتخاب شبکه واریز، اطمینان حاصل کنید که شبکه برداشت در پلتفرم های معاملاتی یا کیف پول های دیگر با شبکه واریز در MEXC سازگار باشد. در غیر این صورت، ممکن است منجر به از دست رفتن داراییهای شما شود.





③ برخی از توکنها یا شبکه ها ممکن است نیاز به ممو نداشته باشند. لطفاً اقدامات خود را هنگام واریز یا برداشت بر اساس شرایط خاص تنظیم کنید. اگر برای برداشت ها ممو لازم نیست، گزینه "بدون ممو" را انتخاب کنید. اگر ممو لازم است، اطمینان حاصل کنید که هم آدرس و هم ممو به درستی وارد شده باشند. در غیر این صورت، ممکن است منجر به از دست رفتن داراییهای شما شود.









بیایید واریز XRP را به عنوان مثال در نظر بگیریم.













به صفحه واریز بروید، [XRP] را به عنوان ارز دیجیتال انتخاب کنید و پنجره پاپآپ "یادآوری واریز Ripple (XRP)" نمایش داده خواهد شد. کادر کنار گزینه "من از خطرات فوق آگاه هستم" را تیک بزنید و بر روی [تأیید] کلیک کنید.









شبکه [XRP] را انتخاب کنید و در بخش "آدرس واریز" بر روی [نمایش آدرس و ممو] کلیک کنید.









پس از ایجاد آدرس، آدرس واریز و ممو/تگ را کپی کرده و به پلتفرم برداشت مربوطه وارد کنید.













در صفحه "دارایی ها" اپلیکیشن، روی [واریز] ضربه بزنید، سپس "XRP" را در کادر جستجو وارد کنید تا توکن XRP مورد نظر برای واریز پیدا شود.





در پنجره پاپآپ یادآوری واریز، روی [من از خطرات فوق آگاه هستم] ضربه بزنید. سپس روی [نمایش آدرس و ممو] ضربه بزنید و یک آدرس ایجاد خواهد شد.





آدرس واریز و ممو/تگ را کپی کرده و به پلتفرم برداشت مربوطه وارد کنید و بررسی کنید که آیا شبکه سازگار است یا خیر. تأیید کنید که آیا در حال واریز به حساب اسپات هستید یا حساب فیوچرز، و واریز داراییهای XRP را تکمیل کنید.









بیایید برداشت XRP را به عنوان مثال در نظر بگیریم.









به صفحه برداشت بروید، زیر بخش "برداشت به" [آدرس] را انتخاب کنید، سپس فیلدهای "آدرس" - "شبکه" - "[ممو/تگ] شناسه" - "مقدار" را پر کرده و روی [ارسال] کلیک کنید.

(اگر آدرس XRP شما نیاز به ممو ندارد، میتوانید کادر "بدون [ممو/تگ] شناسه" را تیک زده و ادامه فرآیند برداشت را انجام دهید.)

















در صفحه "کیف پولها" اپلیکیشن، روی [برداشت] ضربه بزنید، سپس "XRP" را در کادر جستجو وارد کنید تا توکن XRP مورد نظر برای برداشت را پیدا کنید و [برداشت درون زنجیرهای] را به عنوان روش برداشت انتخاب کنید.





در صفحه برداشت، آدرس برداشت را وارد کنید، XRP را به عنوان شبکه برداشت انتخاب کنید، شناسه ممو/تگ را وارد کنید و مقدار برداشت را وارد کنید. پس از تأیید صحیح بودن اطلاعات، روی [تأیید] ضربه بزنید.

(اگر آدرس XRP شما نیاز به ممو ندارد، میتوانید کادر "بدون [ممو/تگ] شناسه" را تیک زده و ادامه فرآیند برداشت را انجام دهید.)









اطلاعات بالا اصول پایهای ممو و اهمیت آن را پوشش میدهد. اطمینان از پر کردن صحیح آن بسیار مهم است. اگر ممو را پر نکردهاید یا اشتباه وارد کردهاید، میتوانید برای دستورالعمل های بازیابی به مقاله " درخواست بازیابی واریز به دلیل عدم پر کردن/پر کردن اشتباه ممو/تگ " مراجعه کنید.





توضیح: این اطلاعات مشاورهای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، مسائل حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ عنوان مشاورهای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی محسوب نمیشود. آکادمی MEXC اطلاعات را صرفاً برای اهداف ارجاعی ارائه میدهد و بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسک های مربوطه را بهطور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را بهعمل آورید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.