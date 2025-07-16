کاور: ممو/تگ چیست؟ چه در هنگام استفاده از کیف پول و چه در صرافی، هنگام انجام واریز و برداشت، وارد کردن آدرس صحیح بسیار مهم است. با این حال، برای برخی از ارزهای دیجیتال، علاوه بر آدرس، کاربران باید مموکاور: ممو/تگ چیست؟ چه در هنگام استفاده از کیف پول و چه در صرافی، هنگام انجام واریز و برداشت، وارد کردن آدرس صحیح بسیار مهم است. با این حال، برای برخی از ارزهای دیجیتال، علاوه بر آدرس، کاربران باید ممو
مرکز دانستنی ها/دایره المعارف بلاک چین/مفاهیم اساسی/ممو/تگ چیست؟

ممو/تگ چیست؟

7/16/2025MEXC
0m
#مفاهیم پایه
XRP
XRP$2.4798+1.11%
Stellar
XLM$0.2955+0.23%
COSMOS
ATOM$3.048+0.96%
Cronos
CRO$0.13425-0.56%
Hedera
HBAR$0.18837+2.82%

کاور: ممو/تگ چیست؟

چه در هنگام استفاده از کیف پول و چه در صرافی، هنگام انجام واریز و برداشت، وارد کردن آدرس صحیح بسیار مهم است. با این حال، برای برخی از ارزهای دیجیتال، علاوه بر آدرس، کاربران باید ممو را نیز وارد کنند. ممو یک شناسه عددی یا متنی منحصر به فرد است که برای تضمین یکتایی آدرس واریز استفاده میشود و گاهی به عنوان برچسب، تگ، پیام یا شناسه پرداخت شناخته میشود. این شناسه همراه با آدرس واریز کار میکند و هرگونه عدم تطابق ممکن است منجر به شکست تراکنش ها و از دست رفتن احتمالی دارایی ها شود. بنابراین، ارائه دقیق اطلاعات ممو از اهمیت بالایی برخوردار است.

چرا ممو باید وارد شود؟


وارد کردن ممو ضروری است زیرا برای برخی توکنها مانند XRP، پلتفرم از یک آدرس مشترک برای همه کاربران استفاده میکند. برای تفکیک دارایی های واریز شده هر کاربر در این آدرس، پلتفرم یک ممو منحصر به فرد برای هر کاربر ایجاد میکند که به مدیریت مؤثر کمک میکند. علاوه بر این، برخی پروژه ها ممکن است هنگام انجام عملیات انتقال، وارد کردن ممو را الزامی کنند.

ارزهای دیجیتال با ممو در MEXC


توکنهای رایجی که در MEXC لیست شدهاند و نیاز به ممو دارند عبارتند از: XRP، XLM، ATOM، CRO، HBAR، EOS، BTS و بسیاری دیگر.


ملاحظات مهم هنگام اضافه کردن ممو


① ممو به صورت یک به یک با آدرس های واریز و برداشت مطابقت دارد و یکتایی این آدرس ها را تضمین میکند. پر کردن اشتباه یا عدم وارد کردن آن ممکن است منجر به از دست رفتن داراییها شود.

② هنگام انتخاب شبکه واریز، اطمینان حاصل کنید که شبکه برداشت در پلتفرم های معاملاتی یا کیف پول های دیگر با شبکه واریز در MEXC سازگار باشد. در غیر این صورت، ممکن است منجر به از دست رفتن داراییهای شما شود.

③ برخی از توکنها یا شبکه ها ممکن است نیاز به ممو نداشته باشند. لطفاً اقدامات خود را هنگام واریز یا برداشت بر اساس شرایط خاص تنظیم کنید. اگر برای برداشت ها ممو لازم نیست، گزینه "بدون ممو" را انتخاب کنید. اگر ممو لازم است، اطمینان حاصل کنید که هم آدرس و هم ممو به درستی وارد شده باشند. در غیر این صورت، ممکن است منجر به از دست رفتن داراییهای شما شود.

چگونه ممو را به درستی پر کنیم - واریزها


بیایید واریز XRP را به عنوان مثال در نظر بگیریم.


4.1 در وبسایت:


به صفحه واریز بروید، [XRP] را به عنوان ارز دیجیتال انتخاب کنید و پنجره پاپآپ "یادآوری واریز Ripple (XRP)" نمایش داده خواهد شد. کادر کنار گزینه "من از خطرات فوق آگاه هستم" را تیک بزنید و بر روی [تأیید] کلیک کنید.


شبکه [XRP] را انتخاب کنید و در بخش "آدرس واریز" بر روی [نمایش آدرس و ممو] کلیک کنید.


پس از ایجاد آدرس، آدرس واریز و ممو/تگ را کپی کرده و به پلتفرم برداشت مربوطه وارد کنید.


4.2 در اپلیکیشن:


در صفحه "دارایی ها" اپلیکیشن، روی [واریز] ضربه بزنید، سپس "XRP" را در کادر جستجو وارد کنید تا توکن XRP مورد نظر برای واریز پیدا شود.

در پنجره پاپآپ یادآوری واریز، روی [من از خطرات فوق آگاه هستم] ضربه بزنید. سپس روی [نمایش آدرس و ممو] ضربه بزنید و یک آدرس ایجاد خواهد شد.

آدرس واریز و ممو/تگ را کپی کرده و به پلتفرم برداشت مربوطه وارد کنید و بررسی کنید که آیا شبکه سازگار است یا خیر. تأیید کنید که آیا در حال واریز به حساب اسپات هستید یا حساب فیوچرز، و واریز داراییهای XRP را تکمیل کنید.

چگونه ممو را به درستی پر کنیم - برداشت ها


بیایید برداشت XRP را به عنوان مثال در نظر بگیریم.

5.1 در وب سایت:


به صفحه برداشت بروید، زیر بخش "برداشت به" [آدرس] را انتخاب کنید، سپس فیلدهای "آدرس" - "شبکه" - "[ممو/تگ] شناسه" - "مقدار" را پر کرده و روی [ارسال] کلیک کنید.
(اگر آدرس XRP شما نیاز به ممو ندارد، میتوانید کادر "بدون [ممو/تگ] شناسه" را تیک زده و ادامه فرآیند برداشت را انجام دهید.)




5.2 در اپلیکیشن:


در صفحه "کیف پولها" اپلیکیشن، روی [برداشت] ضربه بزنید، سپس "XRP" را در کادر جستجو وارد کنید تا توکن XRP مورد نظر برای برداشت را پیدا کنید و [برداشت درون زنجیرهای] را به عنوان روش برداشت انتخاب کنید.

در صفحه برداشت، آدرس برداشت را وارد کنید، XRP را به عنوان شبکه برداشت انتخاب کنید، شناسه ممو/تگ را وارد کنید و مقدار برداشت را وارد کنید. پس از تأیید صحیح بودن اطلاعات، روی [تأیید] ضربه بزنید.
(اگر آدرس XRP شما نیاز به ممو ندارد، میتوانید کادر "بدون [ممو/تگ] شناسه" را تیک زده و ادامه فرآیند برداشت را انجام دهید.)



اطلاعات بالا اصول پایهای ممو و اهمیت آن را پوشش میدهد. اطمینان از پر کردن صحیح آن بسیار مهم است. اگر ممو را پر نکردهاید یا اشتباه وارد کردهاید، میتوانید برای دستورالعمل های بازیابی به مقاله "درخواست بازیابی واریز به دلیل عدم پر کردن/پر کردن اشتباه ممو/تگ" مراجعه کنید.
اگر به آدرس اشتباهی برداشت کردهاید یا ممو را اشتباه وارد کردهاید، میتوانید راهحلها را در مقاله "اگر به آدرس اشتباهی برداشت کنم یا ممو را اشتباه وارد کنم، چه کار باید کرد؟" پیدا کنید.

توضیح: این اطلاعات مشاورهای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، مسائل حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ عنوان مشاورهای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی محسوب نمیشود. آکادمی MEXC اطلاعات را صرفاً برای اهداف ارجاعی ارائه میدهد و بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسک های مربوطه را بهطور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را بهعمل آورید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

پروتکل x402 چیست؟ راهنمای کامل پنج مزیت اصلی استاندارد بومی پرداخت در وب (HTTP Payment Standard)

پروتکل x402 چیست؟ راهنمای کامل پنج مزیت اصلی استاندارد بومی پرداخت در وب (HTTP Payment Standard)

چکیده: پروتکل x402 یک پروتکل پرداخت باز (Open Payment Protocol) است که کد وضعیت HTTP 402 را — که بیش از 30 سال غیرفعال مانده بود — فعال میکند تا پرداختهای زنجیرهبلوکی (Blockchain Payments) را بهصورت ف

پروژه Ventuals چیست؟ نخستین پروتکل مشتقات زنجیره‌ ای برای ارزش‌ گذاری شرکت‌ های خصوصی پیش از عرضه عمومی

پروژه Ventuals چیست؟ نخستین پروتکل مشتقات زنجیره‌ ای برای ارزش‌ گذاری شرکت‌ های خصوصی پیش از عرضه عمومی

TL;DR1) پروژه Ventuals نخستین پروتکل قراردادهای آتی دائمی زنجیرهای است که بر پایه استاندارد HIP-3 توسعه یافته و امکان انجام معاملات خرید (Long) و فروش (Short) بر اساس ارزش شرکتهای خصوصی پیش از عرضه عم

پروتکل MAITRIX (REDACTED): پروتکل استیبل‌ کوین برایهوش مصنوعی غیرمتمرکز

پروتکل MAITRIX (REDACTED): پروتکل استیبل‌ کوین برایهوش مصنوعی غیرمتمرکز

TL;DR1) پروتکل MAITRIX: پروتکلی هوشمند برای انتشار استیبلکوین در حوزهی هوش مصنوعی غیرمتمرکز است که هدف آن ایجاد لایهی پایهای زیرساخت مالی DeFAI (Decentralized Finance for AI) بهشمار میرود.2) معماری دو

نحوه انتخاب جفت معاملات فیوچرز

نحوه انتخاب جفت معاملات فیوچرز

پلتفرم MEXC به عنوان یکی از پیشروترین صرافی های ارز دیجیتال جهانی، متعهد به ارائه گزینه های سرمایه گذاری با کیفیت بالا به کاربران است. با توجه به مجموعه گسترده گزینه های معاملات فیوچرز، کاربران تازه ک

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید