اتریوم اسپات ETF چیست؟





در 10 ژانویه 2024 (به وقت شرقی)، SEC اولین دسته از 11 ETF بیت کوین را برای لیست شدن در ایالات متحده تصویب کرد، از جمله شرکت هایی مانند Grayscale، Bitwise، Hashdex، iShares، Valkyrie، Ark 21Shares، Invesco Galaxy، VanEck. ، WisdomTree، Fidelity و Franklin.





تایید ETF های بیت کوین اسپات امید برای تایید هموار ETF های اسپات اتریوم را برای افراد بیشتری به ارمغان آورده است. به طور گسترده ای در بازار اعتقاد بر این است که اتریوم، به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ، محتمل ترین ارز دیجیتالی است که از بیت کوین در استقبال از ETF های اسپات پیروی می کند.









صندوق قابل معامله (ETF) مخفف Exchange Traded Funds است که صندوق های سرمایه گذاری مشابه سهام هستند و قابل معامله در بورس هستند.





صندوق قابل معامله (ETF) داراییهای خاص را از طریق وثیقهگذاری فیزیکی به اوراق بهادار میگذارد و به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا با خرید سهام صندوق منتشر شده توسط موسسه، به طور غیرمستقیم در معرض اهداف سرمایهگذاری مربوطه قرار بگیرند.





صندوق قابل معامله (ETF) اتریوم به صندوق قابل معامله در مبادلات اطلاق می شود که اتر را به عنوان دارایی زیربنایی خود نگه می دارد. هنگامی که کاربران ETF های اسپات اتریوم را خریداری می کنند، اساساً اتر را خریداری می کنند، اما در واقعیت، آنها به طور مستقیم اتر را نگه نمی دارند.









2.1 آستانه سرمایه گذاری پایین: نیازی به یادگیری و تسلط بر مهارت های ارز دیجیتال مانند استفاده از کیف پول نیست. آشنایی با روش های سنتی معاملات محصولات مالی، آستانه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران کاهش می دهد.





2.2 انطباق با مقررات: ETF های اسپات اتریوم در بورس اوراق بهادار سنتی معامله می شوند و توسط موسسات مربوطه تحت نظارت هستند. بازارهای تنظیم شده اعتماد و امنیت بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.





2.3 هزینه های کمتر: خرید ETF های اسپات اتریوم معمولاً هزینه های کمتری را در مقایسه با خرید مستقیم اتریوم متحمل می شود که برای سرمایه گذاران آگاه به هزینه جذاب است.





2.4 کاهش خطر سرقت کیف پول: کاربران ETF های اسپات اتریوم مستقیماً اتر را نگه نمی دارند. در حالی که آنها از نوسانات قیمت اتر سود کسب می کنند، از خطر از دست دادن یا سرقت کیف پول دیجیتال محافظت می شوند.









بزرگترین تفاوت بین ETFهای اسپات اتریوم و فیوچرز در اهداف سرمایهگذاری آنها نهفته است.





صندوق قابل معامله (ETF) های اسپات اتریوم، صندوق های قابل معامله در مبادلات هستند که مستقیماً اتر را به عنوان دارایی اساسی خود نگه می دارند. عملکرد ETF اسپات اتریوم به ارزش اتر نگهداری شده مرتبط است. وقتی سرمایه گذاران ETF های اسپات اتریوم را خریداری می کنند، اساساً اتر را خریداری می کنند، اما مستقیماً اتر را نگه نمی دارند.





از سوی دیگر، ETF های فیوچرز اتریوم، صندوق های قابل معامله در مبادلات هستند که مستقیماً اتر را نگه نمی دارند. آنها در قراردادهای فیوچرز برای اتر سرمایه گذاری می کنند، که قراردادهایی برای تسویه فیوچرز است که ارزش آن تحت تأثیر نوسانات بازار فیوچرز است.





شش موسسه از جمله Grayscale، ARK Invest & 21Shares، BlackRock، VanEck، Invesco & Galaxy، و Hashdex بهطور متوالی درخواستهایی را برای ETFهای اسپات اتریوم ارسال کردهاند.





در 5 مارس 2024، SEC تصمیم خود را در مورد برنامه ETF نقطه اتریوم بلک راک به تعویق انداخت. طبق آخرین جدول زمانی، SEC تا پایان ماه می به این برنامه های ETF نقطه ای اتریوم پاسخ خواهد داد.









بسیاری بر این باورند که سال 2024 ممکن است سالی حیاتی برای اتریوم باشد. در داخل، ارتقاء Dencun موانعی را برای گسترش بیشتر و اکوسیستم اتریوم برطرف کرده است. در خارج، اگر ETF های اسپات اتریوم تایید شوند، سرمایه های بیشتری را از بازارهای سنتی جذب می کند و نفوذ اتریوم را بیشتر می کند و تضمین نظارتی بیشتری را ارائه می دهد.





اگرچه تأیید موفقیتآمیز ETFهای اسپات بیتکوین به عنوان یک معیار عمل میکند، بازار عموماً تأیید ETFهای نقدی اتریوم را با خوشبینی پیشبینی میکند. با این حال، تا زمانی که نتیجه نهایی مشخص نشود، پاسخ ناشناخته باقی می ماند. قبل از نهایی شدن برنامههای ETF اسپات اتریوم، فرصتها و ریسکها با هم وجود دارند و شرکتکنندگان باید هوشیار باشند و موقعیتهای خود را مدیریت کنند. به هر حال، صرف نظر از FOMO خارجی (ترس از دست دادن)، سود و زیان در نهایت به تحمل فردی بستگی دارد.



