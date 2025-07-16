حمله داسینگ یک نوع حمله پنهان و تخریبی در شبکه است که شامل ارسال مقادیر بسیار کوچک ارز دیجیتال به آدرسهای مختلف کیف پول و علامتگذاری این آدرسها برای فعالیتهای مخرب بعدی میشود. به دلیل اینکه مقدار ارز حمله داسینگ یک نوع حمله پنهان و تخریبی در شبکه است که شامل ارسال مقادیر بسیار کوچک ارز دیجیتال به آدرسهای مختلف کیف پول و علامتگذاری این آدرسها برای فعالیتهای مخرب بعدی میشود. به دلیل اینکه مقدار ارز
حملات داسینگ (Dusting Attacks) چیست؟

#مفاهیم پایه
حمله داسینگ یک نوع حمله پنهان و تخریبی در شبکه است که شامل ارسال مقادیر بسیار کوچک ارز دیجیتال به آدرسهای مختلف کیف پول و علامتگذاری این آدرسها برای فعالیتهای مخرب بعدی میشود. به دلیل اینکه مقدار ارز دیجیتال ارسال شده بسیار کم است، این نوع حمله اغلب توسط قربانیان هدف نادیده گرفته میشود.

1. دَست Dust چیست؟


دَست (Dust) به ذرات جامد بسیار ریز معلق در هوا اشاره دارد. در زمینه ارز دیجیتال، "دَست" یک اصطلاح توصیفی است که برای اشاره به مقادیر بسیار کوچک ارز دیجیتال استفاده میشود. به واحد کوچک بیت کوین، ساتوشی، توجه کنید که در هشتمین مکان اعشاری پس از نقطه اعشاری قرار دارد و بهصورت 0.00000001 BTC نمایش داده میشود. با وجود اندازه کوچک خود، این واحد واقعی است.

علاوه بر دریافت مقادیر بسیار کم توکنها از یک حمله داسینگ، دَست میتواند در تراکنشهای روزمره شما نیز تولید شود. برای تریدرهای ارز دیجیتال، معمولاً مقادیر کمی از توکنها باقی میمانند که نمیتوان آنها را بیشتر معامله کرد و این مقادیر باقیمانده نیز بهعنوان دَست در نظر گرفته میشوند.

مکسی MEXC یک ویژگی برای تبدیل داراییهای کوچک به MX ارائه میدهد. شما میتوانید این توکنها که به دلیل حجم کم قابل معامله نیستند، با یک کلیک به MX تبدیل کنید.

2. حملات Dusting چگونه کار میکنند


با توضیح مفهوم Dusting، خواهیم آموخت که Dust تنها در حملات مخرب خارجی ظاهر نمیشود، بلکه در فعالیتهای معمول تراکنشی نیز بروز میکند. مهم است که درک کنیم Dust خود به تنهایی ضرری ندارد، و خطر حملات Dusting در این است که حملهکنندگان Dust را به آدرس های متعدد پراکنده میکنند تا اطلاعاتی درباره رفتارهای تراکنشی، ترجیحات و جزئیات شخصی احتمالی کاربران جمعآوری کنند.

درک نحوه عملکرد حملات دَستی برای حفظ امنیت داراییهای شخصی و اطلاعات شما ضروری است. حملات Dusting معمولاً شامل پنج مرحله کلیدی هستند: برچسبگذاری آدرسها، پخش Dust، پیوند آدرسها، تحلیل رفتارها و بهرهبرداری احتمالی.

برچسبگذاری آدرسها: حملهکنندگان رفتارها و تراکنشهای زنجیرهای را مشاهده میکنند تا آدرسهای فعال و مورد نظر را شناسایی کنند.

پخش دَست (Dust): حملهکنندگان مقادیر کمی از دَست را به آدرسهای فعال علامتگذاری شده ارسال میکنند.

پیوند آدرسها: حملهکنندگان تلاش میکنند ارتباطاتی بین آدرسهای مختلف و کیف پولهای مرتبط با آنها برقرار کنند و با ارسال مقادیر کمی از دَست به آدرسهای مختلف، این پیوندها را ایجاد کنند.

تحلیل رفتارها: با آدرسهای پیوند خورده، حملهکنندگان میتوانند رفتارهای تراکنشی، جریانهای مالی و غیره را مشاهده کرده و الگوهای رفتاری قربانی را مطالعه و تحلیل کنند.

بهرهبرداری احتمالی: حملهکنندگان اطلاعات جمعآوریشده را تجزیه و تحلیل کرده و از آن برای ایجاد زمینهای برای حملات بعدی مانند فیشینگ استفاده میکنند.

3. اهداف حملات دَست (Dust Attacks)


هدف اصلی یک حمله دَست Dust، سرقت مستقیم وجوه نیست، بلکه هدف آن آسیب رساندن به حریم خصوصی کاربر و فراهم کردن زمینه برای حملات بعدی است.

3.1 جمعآوری دادهها برای حملات آینده


حملات Dusting شامل جمعآوری اطلاعات، مطالعه عادات معاملاتی کاربران، جریانهای مالی، موجودیهای کیف پول، شناسایی اهداف با ارزشتر و بهرهبرداری از آسیبپذیریهای احتمالی برای حملات فیشینگ آینده میباشد.

3.2 راهاندازی حملات هدفمند


دَستینگ (Dusting Attacks) به حملات مخفی و مخرب شبکهای اطلاق میشود که در آن مقادیر بسیار کمی از ارزهای دیجیتال به تعداد زیادی آدرس کیف پول ارسال میشود و این آدرسها برای انجام فعالیتهای مخرب بعدی شناسایی میشوند. از آنجا که مقدار ارز دیجیتال ارسالشده بسیار کوچک است، این نوع حمله معمولاً توسط قربانیان نادیده گرفته میشود. هدف از این حملات جمعآوری اطلاعات از رفتارهای تراکنشی کاربران، اولویتهایشان و جزئیات شخصی بالقوه است.

3.3 نقض حریم خصوصی و شهرت


دَستینگ (Dusting Attacks) میتواند شهرت کسبوکارها و شخصیتهای عمومی را تهدید کند. اگر مهاجمان آدرسهای کیف پول را به اطلاعات شخصی یا شرکتی متصل کرده و از آنها برای اخاذی یا فعالیتهای جنایی دیگر استفاده کنند، این میتواند تأثیر زیادی بر شهرت کسبوکارها و شخصیتهای عمومی بگذارد.


4. چگونه از حملات دَست Dusting جلوگیری کنیم:


4.1 احتیاط در برابر تراکنشهای ناشناخته


از تعامل با مقادیر کم ارزهای دیجیتال ناشناخته خودداری کنید، نسبت به تراکنشهای ناخواسته محتاط باشید و این تراکنشها را بهعنوان رفتارهای احتمالی حملات دَست Dust در نظر بگیرید.

4.2 از کیف پولهای HD استفاده کنید


کیف پولهای سلسلهمراتبی تعیینشده (HD) دارای ویژگی ایجاد خودکار یک آدرس جدید برای هر تراکنش هستند که این موضوع پیگیری فعالیتهای کیف پول شما توسط حملهکنندگان را دشوار میسازد. با استفاده از کیف پول HD، میتوانید حریم خصوصی و امنیت تراکنشهای خود را افزایش دهید.

4.3 تقویت اقدامات امنیتی


برای تقویت امنیت کلی کیف پول خود، احراز هویت دو مرحلهای (2FA) را فعال کنید، نرمافزارهای معاملاتی ارز دیجیتال را بهطور منظم بهروزرسانی کنید، در برابر حملات فیشینگ هوشیار باشید و از کلیک روی لینکهای ناشناس خودداری کنید.

از زمان پیدایش ارزهای دیجیتال، مسائل حریم خصوصی و امنیت همواره مطرح بوده است و حملات دَستینگ بهطور خاص یک چالش مستقیم برای حریم خصوصی به شمار میروند. در صنعت ارزهای دیجیتال، تیمهایی وجود دارند که بهطور خاص به این مسائل حریم خصوصی پرداخته و راهحلهای مناسب بلاکچینی را توسعه میدهند. برای کاربران معمولی، رعایت احتیاط ضروری است تا از خسارات مالی جلوگیری شود.

اعلامیه: این اطلاعات به هیچ عنوان مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و بهعنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها محسوب نمیشود. MEXC Learn فقط برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری در نظر گرفته نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای موجود را بهطور کامل درک کرده و در سرمایهگذاریها با احتیاط عمل کنید. این پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نمیباشد.


