کنترل ریسک به عنوان یک سپر: چگونه می‌ توان محافظت قوی برای دارایی‌ های کاربران فراهم کرد





در سال 2025، بازار ارزهای دیجیتال با شور و شوق فراوان و خطرات قابل توجهی روبرو است. حملات هکرها، کلاهبرداری های فیشینگ و دستکاری قیمت، سرمایه گذاری را برای کاربران عادی به یک تلاش پرخطر تبدیل کرده است - یک اشتباه می تواند داراییهای آنها را از بین ببرد. طبق داده های CertiK از ماه ژوئن، بخش ارزهای دیجیتال تنها در سال جاری متحمل ضررهای تجمعی بیش از 2.1 میلیارد دلار شده است. در میان این موارد، یک حمله هکری به Bybit منجر به سرقت 1.46 میلیارد دلار شد که بزرگترین ضرر در تاریخ Web3 را رقم زد. BitoPro همچنین در طول ارتقاء سیستم کیف پول با ضرر 11.5 میلیون دلاری مواجه شد. کیف پولهای شخصی متعددی بارها مورد هدف قرار گرفته و به خطر افتادهاند که نگرانی های جدی در مورد امنیت کلی بازار ایجاد کرده است.





در چنین محیط خطرناکی، کاربران عادی چگونه می توانند به طور موثر از دارایی های خود محافظت کنند؟ مکانیسم های کنترل ریسک صرافی، سپری قوی فراهم می کنند که از ثبات پلتفرم محافظت میکند و در عین حال مستقیماً ایمنی دارایی های کاربر و تجارت منصفانه را تضمین می کند.









کنترل ریسک چیست؟ به عبارت ساده، این بخش به عنوان "فایروال دیجیتال" صرافی عمل میکند و با استفاده از اقدامات فنی و رویهای، از تهدیداتی مانند هک، کلاهبرداری و پولشویی دفاع می کند و عملکرد پایدار پلتفرم و ایمنی دارایی های کاربر را تضمین می کند. کنترل ریسک را می توان به صورت گسترده یا محدود در نظر گرفت: به طور گسترده، امنیت کلی پلتفرم - کاهش خطرات مالی (مانند نوسانات بازار)، خطرات فنی (مانند خرابی سیستم)، خطرات انطباق (مانند نقض الزامات مبارزه با پولشویی FATF) و خطرات عملیاتی - را پوشش میدهد. به طور محدود، بر اقدامات خاصی که از تراکنش ها و دارایی های کاربر محافظت میکنند، تمرکز دارد و دفاع دقیقی در برابر کلاهبرداری و فعالیتهای غیرقانونی ارائه می دهد.









از یک دیدگاه محدود، اقدامات اصلی کنترل ریسک شامل موارد زیر است:

احراز هویت KYC ( مشتری خود را بشناسید ): تأیید اطلاعات هویتی (مثلاً نام، شناسه) برای جلوگیری از مشارکت حسابهای ناشناس در فعالیتهای غیرقانونی، که به عنوان "قفل هویت" برای حسابها عمل میکند. تأیید اطلاعات هویتی (مثلاً نام، شناسه) برای جلوگیری از مشارکت حسابهای ناشناس در فعالیتهای غیرقانونی، که به عنوان "قفل هویت" برای حسابها عمل میکند.

مبارزه AML (مبارزه با پولشویی) : تشخیص، نظارت و ردیابی جریان های مشکوک وجوه (مثلاً انتقالهای بزرگ غیرمعمول)، که به عنوان "ایست بازرسی امنیتی" برای تراکنشها عمل میکند.

نظارت بر تراکنش ها در زمان واقعی : استفاده از الگوریتمها برای تشخیص رفتارهای غیرعادی (مثلاً تجارت شستشو، تجارت داخلی) برای اطمینان از تجارت منصفانه و جلوگیری از دستکاری.

امنیت دارایی ها: تقویت حفاظت از وجوه از طریق جداسازی کیف پول سرد و گرم، فناوری چند امضایی و حسابرسیهای منظم.

امنیت حساب: اجرای احراز هویت دو عاملی (2FA) و رهگیری لینک فیشینگ برای جلوگیری مؤثر از سرقت حساب.





همه این اقدامات کاملاً با استانداردهای جهانی AML/FATF مطابقت دارند و از هر دارایی و تراکنش کاربر محافظت میکنند.









در سال 2025، فعالیت های مخرب در بازار ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش سه ماهه اول MEXC ، این پلتفرم افزایش 200 درصدی کلاهبرداری های مرتبط با معاملات را تجربه کرده است که عمدتاً شامل دستکاری بازار، معاملات شستشو و عملیات ربات های خودکار است. به عنوان مثال، گروهها به طور مصنوعی توکن های با ارزش بازار پایین را در سایر صرافیها پمپ میکنند تا شکاف قیمتی با MEXC ایجاد کنند و سرمایه گذاران خرد را به باز کردن پوزیشن های لانگ با اهرم بالا در MEXC ترغیب کنند، اما سپس آنها را میفروشند که باعث سقوط قیمت و نقد شدن کاربران قانونی میشود. این گروهها از این آربیتراژ سود میبرند.





در همین حال، رشد کاربران در بازارهای نوظهور مانند هند و اندونزی سریع است، اما سواد مالی و مهارتهای استفاده از پلتفرم عقب مانده است. به عنوان مثال، گزارش سال 2025 مرکز ملی آموزش مالی هند نشان میدهد که تنها 27% از بزرگسالان هندی سواد مالی اولیه دارند که بسیار کمتر از میانگین جهانی 42% است. این شکاف دانش، بسیاری از کاربران را به اهداف آسیبپذیر برای کلاهبرداریهایی مانند ترغیب شدن به افشای کلیدهای خصوصی در گروههای تلگرامی مبدل به کانالهای مشاوره سرمایهگذاری تبدیل میکند.





در پاسخ به این تهدیدات، MEXC استراتژیهای کنترل ریسک پویا را در چارچوبی مطابق با استانداردهای نظارتی جهانی اجرا میکند و از فناوری هوش مصنوعی برای نظارت بر تراکنشها در زمان واقعی و فعال کردن مکانیسمهای حفاظتی پس از تشخیص ناهنجاریها استفاده میکند. این اقدامات کنترل ریسک، مانعی حیاتی برای حفظ امنیت داراییهای کاربران ایجاد میکنند.









1. حفاظت از دارایی ها: دفاع در برابر هک و کلاهبرداری

آیا تا به حال ایمیل فیشینگ که به عنوان پشتیبانی صرافی پنهان شده است، دریافت کردهاید، روی یک لینک جعلی وبسایت کلیک کردهاید و فوراً وجوه خود را از دست دادهاید؟ هکرها از تاکتیکهای همیشه در حال تکامل برای فریب کاربران جهت افشای کلیدهای خصوصی کیف پول یا اعتبارنامههای ورود به صرافی استفاده میکنند. طبق گزارش Chainalysis، 43.8 درصد از ضررهای کریپتو در سال 2024 ناشی از نشت کلیدهای خصوصی بوده است. این حملات هم کاربران شخصی و هم پلتفرمهای متمرکز یا غیرمتمرکز را هدف قرار میدهند و اغلب منجر به ضررهای شدید و جبرانناپذیر میشوند.





برای محافظت جامع از حسابهای کاربری و وجوه، MEXC یک سیستم دفاعی چندلایه ایجاد کرده است. تجزیه و تحلیل رفتار هوش مصنوعی، IPهای ورود به سیستم، دستگاهها و کلیکهای مشکوک روی لینکها را به صورت بلادرنگ رصد میکند و به طور خودکار حسابهای پرخطر را قفل و به صورت دستی بررسی میکند. این پلتفرم کاربران را تشویق میکند تا احراز هویت دو مرحلهای (2FA) را فعال کنند و فیلتر ایمیل فیشینگ را برای جلوگیری از نشت اطلاعات اعتباری در خود جای داده است. علاوه بر این، MEXC از جداسازی کیف پول سرد و گرم به همراه مکانیسمهای چندامضایی برای اطمینان از امنیت کلی وجوه استفاده میکند.





2. انصاف بازار: جلوگیری از دستکاری و کلاهبرداری





دنبال یک توکن «موشکی» می دوید و بعد میفهمید که یک تله ی دستکاری است؟ دستکاریکنندگان، توکنهای با نقدینگی کم را جمعآوری میکنند، اخبار مثبت کاذب را از طریق رسانههای اجتماعی یا گروهها پخش میکنند، قیمتها را به سرعت افزایش میدهند، سپس در اوج قیمت، قیمتها را کاهش میدهند - و سرمایهگذاران خرد را با ضررهای سنگین رها میکنند. این همان «پمپ و دامپ» کلاسیک است. یکی دیگر از تاکتیکهای رایج، معاملهی شستشو است، جایی که کلاهبرداران برای خودشان خرید و فروش میکنند، حجمهای جعلی و توهم یک توکن داغ ایجاد میکنند تا سرمایهگذاران را فریب دهند. کاربران بیخبر خرید میکنند، اما هیچ تقاضای واقعی پیدا نمیکنند و متحمل ضرر میشوند.





پلتفرم MEXC از الگوریتمهای پیشرفتهی نظارت بر معاملات هوش مصنوعی برای تشخیص نوسانات غیرطبیعی قیمت و الگوهای معاملاتی چرخهای در زمان واقعی استفاده میکند. پس از شناسایی فعالیت مشکوک، این پلتفرم به سرعت حسابهای مشکوک را محدود میکند یا جفتهای معاملاتی را مطابق با استانداردهای جهانی AML و دستورالعملهای FATF به حالت تعلیق در میآورد. این کنترلهای سختگیرانهی ریسک، تضمین میکنند که قیمتها منعکسکنندهی عرضه و تقاضای واقعی هستند و در عین حال از کاربران در برابر دستکاری محافظت میکنند.





3. تضمین انطباق: جداسازی ریسکهای قانونی و نظارتی





به دلیل ناشناس بودن و ویژگیهای فرامرزی، داراییهای کریپتو اغلب برای پولشویی مورد سوءاستفاده قرار میگیرند: هکرها وجوه را از پلتفرمها یا کیف پولهای دیگر میدزدند، سپس به صرافیهای قانونی منتقل میکنند، بارها و بارها معامله میکنند یا به فیات تبدیل میکنند تا پول را "تطهیر" کنند. اگر صرافیها نتوانند به موقع آنها را رهگیری کنند، ممکن است تنظیمکنندهها آنها را نقاط انتقال پول غیرقانونی بدانند که منجر به مجازاتهای سنگین میشود. بدتر از آن، کاربران بیگناهی که با وجوه آلوده معامله میکنند، در معرض خطر تحقیقات یا مسدود شدن داراییها قرار میگیرند.





پلتفرم MEXC از تجزیه و تحلیلهای درون زنجیرهای بلادرنگ برای نظارت بر آدرسها و جریانهای مشکوک وجوه به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته استفاده میکند. پس از شناسایی غارت هکرها، تراکنشهای وب تاریک یا جابجاییهای صندوقهای منطقهای پرخطر، داراییها بلافاصله مسدود شده و به تنظیمکنندهها گزارش میشوند و گردش وجوه غیرقانونی را قطع میکنند. این رویکرد سختگیرانه انطباق، مجازاتهای نظارتی را برای پلتفرم به حداقل میرساند و کاربران عادی را از دخالت ناخواسته در تحقیقات پولشویی محافظت میکند. کاربران میتوانند با اطمینان معامله کنند، بدون اینکه نگران باشند داراییهایشان به طور ناخواسته به وجوه سرقت شده یا فعالیتهای غیرقانونی مرتبط شود.









با افزایش مقیاس و پیچیدگی معاملات داراییهای رمزنگاریشده، بازار با تهدیدات فزایندهای از جانب هک، کلاهبرداری در معاملات و خطرات انطباق مواجه است. یک سیستم کنترل ریسک قوی نه تنها به عنوان اولین خط دفاعی در برابر تهدیدات فنی و کلاهبرداری، بلکه به عنوان سنگ بنای حفظ انصاف بازار، محافظت از وجوه کاربران و تضمین عملیات منطبق با قوانین نیز عمل میکند. برای سرمایهگذاران، انتخاب پلتفرمی با قابلیتهای قوی مدیریت ریسک، خطرات ناشی از خرابیهای فنی و ضرر مالی را به حداقل میرساند و در عین حال محیطی امن، شفاف و منطبق با قوانین را برای تصمیمگیری مطمئن فراهم میکند و امکان معاملات پایدار و سرمایهگذاری بلندمدت را فراهم میآورد.













مدل کنترل ریسک پلتفرمهای معاملاتی پویا و پیچیده است، اما هدف اصلی آن همچنان شناسایی و جلوگیری از اقداماتی است که انصاف و امنیت بازار را تضعیف میکنند. طبق قوانین صرافی ها، پنج نوع رفتار زیر «عملیات پرخطر» محسوب میشوند که معمولاً باعث ایجاد هشدار برای کاربران می شوند:





1. معاملات شستشو / خود-معاملهگری بین حسابهای مرتبط: این رایجترین تاکتیک دستکاری است. به عنوان مثال، یک کاربر چندین حساب (که اغلب از طریق آدرس IP یکسان، منابع مالی مشترک یا رفتار معاملاتی هماهنگ شناسایی میشوند) را کنترل میکند و بین آنها معامله میکند تا حجم و فعالیت جعلی در نمودارها - به ویژه در توکنهای کوچک - ایجاد کند. این امر سرمایهگذاران خردهفروش ناآگاه را به خرید با قیمتهای متورم سوق میدهد و به دستکاریکنندگان اجازه میدهد تا با سود بفروشند و مستقیماً به کاربران عادی آسیب برساند.





2. کلاهبرداری (قرار دادن و لغو مکرر سفارشهای بزرگ): معاملهگران سفارشهای خرید یا فروش بزرگ را در سطوح قیمتی خاص قرار میدهند تا حمایت یا مقاومت کاذب ایجاد کنند و سایر شرکتکنندگان را به دنبال کردن خود ترغیب کنند. هنگامی که قیمت به نفع آنها حرکت میکند یا سفارش منطبق در شرف اجرا است، سفارش بزرگ به سرعت لغو میشود. این استراتژی «بلوفزنی» از مزایای سرمایه برای گمراه کردن بازار سوءاستفاده میکند و اغلب باعث میشود کاربران عادی با قیمت بالا بخرند یا با قیمت پایین بفروشند و متحمل ضرر شوند.





3. طرحهای پامپ و دامپ: گروههای سازمانیافته، توکنها را با قیمتهای پایین جمعآوری میکنند و به شدت از طریق رسانههای اجتماعی یا سایر کانالها آنها را تبلیغ میکنند تا سرمایهگذاران خرد را برای خرید با قیمتهای تورمی جذب کنند. سپس تمام داراییهای خود را در اوج قیمت میفروشند و باعث سقوط قیمتها میشوند و سرمایهگذاران خرد را با ضرر مواجه میکنند.





4. معاملات الگوریتمی غیرعادی: سوءاستفاده از معاملات خودکار با ارسال درخواستها با فرکانس بسیار بالا، ایجاد بار بیش از حد روی سرورها یا سوءاستفاده از تأخیرها یا آسیبپذیریهای جزئی پلتفرم برای کسب سود آربیتراژ ناعادلانه.





5. جابجایی مشکوک داراییها (خطرات AML): اگر حسابی از بازارهای دارکنت، میکسرها یا آدرسهای دزدیده شده شناخته شده "پول کثیف" دریافت کند یا مبالغ زیادی را به چندین آدرس پرخطر منتقل کند، سیستم مبارزه با پولشویی (AML) پلتفرم بلافاصله هشدار میدهد.





بیایید مورد زیر را به عنوان یک مطالعه موردی در نظر بگیریم. کاربری به نام A را تصور کنید که با خرید هویت شخص دیگری از طریق یک واسطه برای ثبت حساب در MEXC، به دنبال تخفیفهای کمیسیون بالا و پاداش رتبه معاملاتی است، سپس یک تیم کمی را برای اجرای معاملات شویی الگوریتمی استخدام میکند. به زودی، حساب به دلیل حجم معاملات غیرعادی، کنترلهای ریسک را فعال میکند و منجر به محدودیتهای برداشت و درخواستهای تأیید هویت میشود. کاربر که قادر به ارائه اطلاعات واقعی نیست، سعی میکند یک حساب جدید ثبت کند و مخفیانه داراییها را از طریق معاملات شخصی بین دو حساب منتقل کند. در این مرحله، سیستم کنترل ریسک ممکن است رفتار مرتبط را تشخیص داده و هر دو حساب را مسدود کند.





این مورد فقط نوک کوه یخ است. در واقعیت، الگوهای مختلف معاملاتی - از آربیتراژ با فرکانس بالا و معاملات شویی چند حسابی گرفته تا استراتژیهای ترکیبی پیچیده - ممکن است مرزهای کنترلهای ریسک را به چالش بکشد. این امر برای صرافیهایی که با اتهامات مخرب روبرو هستند، معضلی ایجاد میکند. از یک طرف، اصول و جزئیات مدلهای کنترل ریسک، اسرار اصلی پلتفرم هستند. افشای بیش از حد مانند دادن "برگه تقلب" به افراد یا گروههایی است که قصد نقض قوانین را دارند و آنها را قادر میسازد تا دقیقاً از شناسایی فرار کنند. از سوی دیگر، کنترلهای سختگیرانه ریسک، راه نجاتی برای محافظت از منافع کلی کاربران و حفظ انصاف بازار است، مسئولیتی که پلتفرمها نمیتوانند و نباید آن را به خطر بیندازند.









هنگام مواجهه با مشکلات کنترل ریسک، پلتفرم معمولاً اقداماتی مانند محدودیت حساب، مسدود کردن وجوه و بازگرداندن سود را انجام میدهد. این اقدامات به سه دلیل اساسی انجام میشوند:





1. حفظ نظم بازار: وقتی رفتارهایی مانند معاملات شستشو یا قرار دادن و لغو سفارشهای مخرب رخ میدهد، قیمتها و عمق بازار را به طور مصنوعی تحریف میکنند. پلتفرم به عنوان سازماندهنده بازار، مسئولیت غیرقابل انکاری برای مداخله دارد. رهگیری سفارشهای مشکوک، محدود کردن معاملات و مسدود کردن داراییها برای جلوگیری از آسیبهای گستردهتر ضروری است.





2. بازیابی سودهای نامشروع و محافظت از کاربران: در موارد نادر تخلفات شدید که به طور قابل توجهی بر انصاف بازار تأثیر میگذارد، پلتفرم ممکن است اقدامات بازگشتی را برای لغو معاملات متخلف و هرگونه سود حاصل از آنها اعمال کند. این یک گام حفاظتی نهایی برای اطمینان از عدم امکان سود بردن دستکاریکنندگان از رفتارهای مخرب و در نتیجه حفظ یکپارچگی بازار است.





3. جلوگیری از اختلاس داراییها و پولشویی: مسدود کردن وجوه اغلب با ملاحظات امنیتی و انطباق انجام میشود. وقتی پلتفرم مشکوک میشود که حسابی درگیر کلاهبرداری، سرقت یا پولشویی است، مسدود کردن وجوه مانع از انتقال سریع داراییها میشود و زمان لازم برای تحقیقات بیشتر را فراهم میکند.





به طور خلاصه، اقدامات MEXC برای محدود کردن حسابها، مسدود کردن وجوه یا بازگرداندن سود، به منظور «مجازات کاربران» نیست، بلکه اقداماتی با هدف حفظ سلامت بازار و رعایت مقررات است. چنین اعمال کنترل ریسکی، منافع اکثر کاربران را حفظ کرده و یک محیط تجاری پایدارتر و قابل اعتمادتر را ایجاد میکند. با بلوغ صنعت ارزهای دیجیتال، این شیوههای مدیریت ریسک به بخش اساسی عملیات صرافی تبدیل شدهاند.









وقتی از MEXC اعلان کنترل ریسک دریافت میکنید یا متوجه میشوید که عملکردهای خاصی از حساب محدود شدهاند، بسیار مهم است که به طور مناسب و سریع پاسخ دهید. مراحل زیر میتوانند به عنوان راهنما عمل کنند:





مرحله 1: آرام باشید و یک خودارزیابی انجام دهید. پیام داخلی، ایمیل یا اعلان پاپآپ از MEXC را با دقت بخوانید تا بفهمید کدام عملکردهای خاص به دلیل کنترل ریسک محدود شدهاند. فعالیتهای معاملاتی اخیر و جابجاییهای وجوه خود را در برابر علل محرک رایج که قبلاً ذکر شد، بررسی کنید. آیا اقداماتی وجود دارد که ممکن است توسط سیستم اشتباه درک شده باشد؟ آیا منبع وجوه شما واضح و قابل ردیابی است؟ آیا در تماسهای اجتماعی پرخطر شرکت کردهاید؟ یک خودارزیابی صادقانه اولین قدم برای حل مشکل است.





مرحله 2: دستورالعملها را برای درخواست حذف کنترل ریسک دنبال کنید. در بیشتر موارد، MEXC مدارک اضافی درخواست خواهد کرد. میتوانید ورودی "بررسی کنترل ریسک حساب" را در مرکز راهنما در وبسایت یا برنامه رسمی پیدا کنید. فرمهای مورد نیاز را تکمیل کرده و مدارک لازم را طبق دستورالعمل بارگذاری کنید. پیروی از این فرآیند گام به گام برای لغو محدودیتها ضروری است. پس از ارسال، تیم کنترل ریسک برای بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب به زمان نیاز خواهد داشت.





مرحله 3: همکاری با تأیید پیشرفته KYC. در موارد خاص، پلتفرم ممکن است نیاز به تأیید بیشتر، مانند تکمیل احراز هویت پیشرفته و ارائه اسناد اضافی برای حذف محدودیتها داشته باشد. هنگامی که کنترل ریسک فعال میشود، وظیفه اصلی صرافی حذف خطرات جدی انطباق مانند پولشویی یا کلاهبرداری است که ممکن است شامل تأیید ویدیویی برای تأیید اینکه دارنده حساب مالک واقعی است، باشد.





لازم به ذکر است که سیستم کنترل ریسک MEXC نرخ مثبت کاذب کمتر از 0.1٪ دارد. علاوه بر این، پلتفرم تیمها و کانالهای تجدیدنظر اختصاصی برای رسیدگی به کاربران قانونی که به اشتباه تحت تأثیر قرار گرفتهاند، دارد و متعهد به اولویتبندی و حل سریع چنین مواردی است.









به جای واکنش منفعلانه پس از شروع اقدامات کنترل ریسک، بهتر است در طول معاملات روزانه به طور فعال از ریسکها اجتناب کنید. در حالی که سیستم کنترل ریسک بورس به عنوان یک دفاع خارجی عمل میکند، آگاهی از ریسک و عادات امنیتی خود کاربر، اولین و مهمترین خط دفاعی برای داراییهای شخصی را تشکیل میدهد.





1. پرورش رفتار معاملاتی مسئولانه





رفتار معاملاتی مشروع برای جلوگیری از محرکهای کنترل ریسک ضروری است. لطفاً از موارد مبهم زیر دوری کنید:

رد «معاملات داخلی»: در هیچ معاملهی پیشگیرانهای که بر اساس اطلاعات داخلی یا امتیازات مربوط به پروژه انجام میشود، شرکت نکنید.

از «گروههای سیگنال» دوری کنید: مراقب گروههای رسانههای اجتماعی باشید که وعده بازده غیرواقعی میدهند یا پروژههای مشکوک را تبلیغ میکنند؛ به سوخت طرحهای افزایش قیمت و افزایش ناگهانی قیمت تبدیل نشوید.

از APIها مطابق با مقررات استفاده کنید: در صورت استفاده از رباتهای معاملاتی، اطمینان حاصل کنید که استراتژی آنها با مقررات مطابقت دارد، از ثبت و لغو سفارش تهاجمی خودداری کنید و مجوزهای کلید API را با مسئولیتپذیری تنظیم کنید.





2. «سه گام کلیدی» برای امنیت حساب کاربری





رمز عبور قوی + تأییدکننده اعتبار گوگل (2FA): این سنگ بنای امنیت حساب است. هرگز از رمز عبور اکسچنج خود در سایتهای دیگر استفاده مجدد نکنید و همیشه تأیید هویت دو مرحلهای گوگل را فعال کنید.

آگاهی از فیشینگ: همیشه از طریق کانالهای رسمی به سایت دسترسی پیدا کنید و در برابر هرگونه درخواست رمز عبور یا کد تأیید از طریق پیامهای خصوصی یا ایمیل هوشیار باشید. کنترل ریسک و خدمات مشتریان MEXC هرگز کلیدهای خصوصی یا رمزهای عبور شما را درخواست نخواهند کرد.

لیست سفید برداشت: ویژگی لیست سفید برداشت را فعال کنید و آدرسهای رایج خود را اضافه کنید. حتی اگر حساب شما به خطر بیفتد، سارقان قادر به برداشت داراییها به آدرسهای ناشناخته نخواهند بود.



