تغییر شکل امور مالی فرامرزی: توضیح بنیاد Unitas و اکوسیستم توکن USD1





همزمان با رشد و بلوغ فناوری بلاکچین و پرداختن به چالشهای اقتصادی دنیای واقعی، چشمانداز مالی جهانی در حال تغییر الگو است. در میان راهحلهای نوظهور، بنیاد یونیتاس به عنوان نیرویی پیشگام در توسعه «استیبل کوینهای Unitas » - رویکردی انقلابی به پرداختهای فرامرزی و ثبات پولی در بازارهای نوظهور - برجسته است. یونیتاس یک پروتکل استیبل کوین یونیتایز است که برای ارزهای مختلف بازارهای نوظهور طراحی شده و چارچوبی نوآورانه را معرفی میکند که ارزهای فیات سنتی و اکوسیستم داراییهای دیجیتال را به هم پیوند میدهد.





کوین USD1 توسط World Liberty Financial (WLFI) ، پروژهای که توسط خانواده ترامپ و نزدیکان آنها تأسیس شده است، راهاندازی شده است. این ابتکار دارای زمینه های سیاسی و مالی نخبگان قوی است. WLFI در اواسط سال 2024 تأسیس شد و در ماه اکتبر از طریق صدور توکن بومی WLFI خود، تقریباً 550 میلیون دلار جمعآوری کرد که بیشتر بودجه آن از نهادهای وابسته به خانواده ترامپ تأمین میشود.





این تحلیل عمیق، کار پیشگامانه بنیاد یونیتاس در فناوری استیبل کوین را با تمرکز ویژه بر توکن پرچمدار آن، USD1 ، و تأثیر گستردهتر اکوسیستم آن بر اقتصادهای بازارهای نوظهور بررسی میکند. این پروژه نشاندهندهی یک تحول قابل توجه در بخش استیبل کوین ها است و مکانیسمهای جدیدی را برای وثیقهگذاری بیش از حد و تثبیت ارزش ارز معرفی میکند که میتواند نحوهی مدیریت امور مالی بینالمللی و سیاستهای پولی در عصر دیجیتال را تغییر دهد.









بنیاد یونیتاس با تشخیص کاستیهای راهحلهای موجود برای استیبل کوینها در خدمترسانی مناسب به اقتصادهای نوظهور تأسیس شد. گزارش رسمی آن با عنوان « یونیتاس: یک پروتکل استیبل کوین واحد غیرمتمرکز، با ذخیره بیش از حد خارجی و مبتنی بر دلار آمریکا برای بازارهای نوظهور » به شش زبان (انگلیسی، چینی سنتی، چینی ساده شده، ژاپنی، کرهای و اسپانیایی) منتشر شد که نشاندهنده تعهد این پروژه به دسترسی و پذیرش جهانی است.









در قلب ماموریت این بنیاد، ایجاد طبقه جدیدی از داراییهای دیجیتال معروف به «استیبل کوینهای واحد» قرار دارد که به عنوان مبدلهای ارزشی کارآمد بین دلار آمریکا و ارزهای محلی عمل میکنند. هدف، «واحدسازی» یک استیبل کوین 1 دلاری به 1 واحد از یک ارز محلی است و از این طریق راحتی و کارایی تراکنش بیشتری را برای کاربران در کشورهای مختلف فراهم میکند. پروتکل یونیتاس به عنوان یک پل ارزشی بین دلار و سایر ارزها عمل میکند و تضمین میکند که هر استیبل کوین یونیتاس بدون قید و شرط برای استیبل کوینهای دلار آمریکا قابل بازخرید است.









در حالی که استیبل کوینهای سنتی در حفظ برابری با دلار آمریکا موفق بودهاند، کاربرد آنها در بازارهای نوظهور همچنان محدود است. نوسانات ارز محلی و زیرساختهای بانکی توسعه نیافته، موانع قابل توجهی را برای پذیرش داراییهای دیجیتال ایجاد میکنند. بنیاد یونیتاس چالشهای کلیدی زیر را شناسایی میکند:





نوسان ارز: ارزهای بازارهای نوظهور اغلب نوسانات قابل توجهی را در برابر ارزهای ذخیره اصلی تجربه میکنند و باعث ایجاد عدم اطمینان برای مشاغل و مصرفکنندگان میشوند.





دسترسی محدود به ذخیرهسازی ارزش پایدار: شهروندان در بسیاری از اقتصادهای نوظهور فاقد ابزارهای قابل اعتماد برای حفظ ارزش هستند و در نتیجه در دورههای کاهش ارزش ارز محلی، ثروت آنها کاهش مییابد.





پرداخت های فرامرزی ناکارآمد: سیستم های پرداخت فرامرزی سنتی در مناطق در حال توسعه همچنان کند، پرهزینه و با دسترسی ضعیف هستند.





موانع مشارکت در DeFi: پیچیدگی پیمایش چندین استیبل کوین و تبدیل ارز، موانع قابل توجهی را برای کاربران در بازارهای نوظهور برای تعامل با امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ایجاد میکند.









پروتکل Unitas، استیبل کوینهایی را اداره میکند که توسط ذخایر وثیقهگذاریشده خارجی پشتیبانی میشوند و به ارزهای بازارهای نوظهور وابسته هستند. هدف این استیبل کوینها، آزادسازی پتانسیل بازارهای نوظهور با تسهیل سرمایهگذاری خارجی، پرداختهای فرامرزی، دسترسی به بازارهای جهانی، مشارکت در DeFi و نقدینگی کارآمد دلار آمریکا است.





این پروتکل مکانیسمهای پیچیدهای را برای حفظ ارزش ثابت ارز از طریق وثیقهگذاری بیش از حد معرفی میکند، در حالی که امکان تبدیل یکپارچه بین استیبل کوینهای ارزدار به ارزهای مختلف را فراهم میکند. این رویکرد، ارزهای محلی و اکوسیستم داراییهای دیجیتال جهانی مبتنی بر دلار آمریکا را به هم پیوند میدهد و به چالشهای اصلی مالی در بازارهای نوظهور میپردازد.













در قلب نوآوری فنی یونیتاس، استراتژی وثیقهگذاری بیش از حد آن قرار دارد. استیبل کوینهای یونیتاس توسط استیبل کوینهای دلاری مانند USDT، USDC و DAI با نسبت وثیقه از 130% تا 200% پشتیبانی میشوند. این درجه بالای وثیقه گذاری بیش از حد، چندین هدف کلیدی را دنبال میکند:





پایدارسازی: وثیقه اضافی، حائلی در برابر نوسانات بازار ایجاد میکند و نرخ ارز پایدار را حتی در شرایط بحرانی حفظ میکند.





ضمانت بازخرید: وثیقه گذاری بیش از حد تضمین میکند که کاربران همیشه میتوانند استیبل کوینهای یونیتایز شده را با استیبل کوینهای دلاری اصلی بازخرید کنند و اعتماد به سیستم را تقویت کنند.





کاهش ریسک: این پروتکل به گونهای طراحی شده است که در برابر شوک های بزرگ بازار بدون به خطر انداختن ثبات استیبل کوینهای صادر شده، مقاومت کند.









قراردادهای هوشمند تأیید میکنند که آیا قیمتهای اوراکل در محدوده تحمل تعریفشده باقی میمانند یا خیر و نسبتهای ذخیره را هنگام اعمال محدودیتها بررسی میکنند. هنگامی که کاربران توکنهای وابسته به دلار آمریکا را خرج یا بازخرید میکنند، سیستم ذخایر توکن را بهروزرسانی میکند و کارمزدها را به استخر مازاد هدایت میکند. اجزای کلیدی معماری قرارداد هوشمند عبارتند از:





یکپارچهسازی قیمت اوراکل: این سیستم برای حفظ نرخهای دقیق ارز بین جفت ارزها، به فیدهای قیمت لحظهای متکی است و تضمین میکند که استیبل کوینهای واحد، منعکسکننده شرایط فعلی بازار هستند.





مدیریت نسبت ذخیره: مکانیسم های خودکار به طور مداوم نسبتهای ذخیره را رصد و تنظیم میکنند و در صورت لزوم، برای حفظ ثبات سیستم، تعادل مجدد را فعال میکنند.





تخصیص کارمزد: کارمزدهای تراکنش جمعآوری و به یک استخر مازاد هدایت می شوند و یک مدل اقتصادی پایدار برای نگهداری و توسعه پروتکل ایجاد میکنند.









این پروتکل امکان تبدیل یکپارچه بین استیبل کوینها در اکوسیستم را فراهم میکند - چه توکنهای وابسته به دلار آمریکا، USD1 یا استیبل کوینهای محلی واحد. کاربران میتوانند مبلغ ورودی یا خروجی را مشخص کنند و مزایای زیر را ارائه دهند:





انعطاف پذیری: کاربران میتوانند مبلغ خرج شده یا مبلغ دریافتی مورد نظر را تعیین کنند و کنترل تراکنش را به حداکثر برسانند.





کارایی: سواپهای مستقیم نیاز به معاملات واسطهای چند مرحلهای را از بین میبرند.





بهینه سازی هزینه: در مقایسه با تبدیلهای چند مرحلهای سنتی، ساختار کارمزد یکپارچه هزینههای تراکنش را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.









پروتکل یونیتاس (Unitas) یک رویکرد استقرار مرحلهای را اتخاذ میکند تا آزمایش کامل و توسعه تدریجی اکوسیستم را تضمین کند. بنیاد یونیتاس اعلام کرده است که فاز ۲ این پروتکل اکنون در شبکه اصلی راهاندازی شده است و ارائه دهندگان بیمه و توکنهای اضافی را معرفی میکند - که بر تعهد پروژه به رشد مسئولانه و پایدار تأکید دارد.





فاز 1 - محیط سندب اکس: استیبل کوینهای یونیتاس که در این محیط آزمایشی منتشر شدند، امکان ارزیابی جامع مکانیسمهای اصلی را بدون ریسک دنیای واقعی فراهم کردند.









فاز 2 - راه اندازی شبکه اصلی: گنجاندن ارائه دهندگان بیمه و عرضه توکن گسترده، نشانگر گذار پروتکل به آمادگی کامل برای تولید است.













کوین USD1 هسته اکوسیستم Unitas است - هم یک استیبل کوین مستقل و هم بلوک سازنده بنیادی شبکه گستردهتر استیبل کوینهای unitized. USD1، USD91 و USD971 سه توکن اول صادر شده در طول مرحله sandbox پروتکل هستند. هر استیبل کوین Unitas نشان دهنده ارزش دلار آمریکا بر حسب 1 واحد پول محلی است و با کد کشور مربوطه برچسب گذاری شده است (به عنوان مثال، USD91 برای روپیه هند، USD971 برای درهم امارات متحده عربی و USD1 برای دلار آمریکا).





این قرارداد نامگذاری به طور هوشمندانه هدف هر توکن را بیان میکند: USD1 نشان دهنده 1 واحد ارزش دلار آمریکا است، در حالی که سایر توکنهای موجود در اکوسیستم (به عنوان مثال، USD91، USD971) نشان دهنده ارزش معادل آن در ارزهای محلی هستند که توسط کدهای کشور مربوطه فهرست بندی شدهاند.









توکن USD1 در یک چارچوب اقتصادی پیچیده عمل میکند که برای حفظ ثبات و در عین حال پشتیبانی از کاربرد عملی در کاربردهای مختلف طراحی شده است. ارزش پیشنهادی آن مبتنی بر ویژگیهای کلیدی زیر است:





پشتوانه وثیقه ای: مانند تمام استیبل کوینهای Unitas، USD1 توسط سبد متنوعی از استیبل کوینهای USD معتبر مانند USDT، USDC و DAI پشتیبانی میشود. این تنوع، نقدینگی را پشتیبانی میکند و در عین حال ریسک طرف مقابل را کاهش میدهد.





بافر وثیقه گذاری بیش از حد: نسبت وثیقهگذاری 130 تا 200 درصد، محافظت قوی در برابر نوسانات بازار ارائه میدهد و قابلیت بازخرید را در تمام شرایط بازار تضمین میکند.





مکانیسم ثبات قیمت: اوراکلهای Unitas نرخهای بازار را در زمان واقعی منعکس میکنند. یک مکانیسم نظارت و تنظیم مداوم، برابری دقیق USD1 با داراییهای اساسی آن را تضمین میکند.









کوین USD1 برای پشتیبانی از طیف وسیعی از کاربردهای ضروری در اکوسیستم داراییهای دیجیتال طراحی شده است:





پرداخت های فرامرزی: USD1 به عنوان یک واسطه کارآمد برای نقل و انتقالات بینالمللی عمل میکند، واسطههای بانکی سنتی را حذف کرده و زمان تسویه حساب را از چند روز به چند دقیقه کاهش میدهد.





پل بازارهای نوظهور: یک ذخیره ارزش پایدار برای کاربران در مناطقی با ارزهای محلی بیثبات فراهم میکند و به کاهش تورم و خطرات کاهش ارزش ارز کمک میکند.





ادغام با DeFi: کوین USD1 به عنوان یک توکن سازگار با ERC-20، به طور یکپارچه با پروتکلهای DeFi موجود ادغام میشود و امکان مشارکت در خدماتی مانند استخراج نقدینگی و وامدهی را فراهم میکند.





پرداخت های تجاری: مشاغل میتوانند به لطف ثبات USD1 نسبت به دلار آمریکا، پرداختها را بدون قرار گرفتن در معرض نوسانات ارزهای دیجیتال بپذیرند.













رویکرد وثیقهگذاری بیش از حد پروتکل Unitas نشاندهنده پیشرفت قابل توجهی در طراحی استیبل کوین است. برخلاف روشهای سنتی که به حداقل نسبت وثیقه متکی هستند، Unitas سطح ذخیره بالایی را حفظ میکند و محافظت چندلایه ارائه میدهد:





استخر وثیقه چند دارایی: این پروتکل با بهرهگیری از یک سبد متنوع از استیبل کوینهای معتبر مانند USDT، USDC و DAI، وابستگی به هر صادرکننده واحد را کاهش میدهد و در عین حال نقدینگی را در چندین پلتفرم حفظ میکند.





مدیریت ذخیره پویا: سیستم به طور مداوم نسبتهای وثیقه را رصد میکند و میتواند عملیات متعادلسازی را برای حفظ پوشش بهینه در تمام توکنهای صادر شده آغاز کند.





تاب آوری در برابر تست استرس: سطوح بالای وثیقهگذاری بیش از حد، بافری را فراهم میکند که قادر به تحمل استرس شدید بازار بدون به خطر انداختن ثبات توکن است.









سیستم اوراکل این پروتکل، یک نوآوری کلیدی است که نرخهای دقیق مبادله را در بین چندین جفت ارز تضمین میکند و دارای چندین قابلیت پیشرفته است:





تجمیع داده های چند منبعی: اوراکل دادههای قیمت را از منابع متعدد جمعآوری میکند تا از دقت و جلوگیری از دستکاری اطمینان حاصل کند.





به روزرسانی های نرخ ارز در لحظه: نظارت مداوم بر قیمت تضمین میکند که همه تبدیلهای توکن، منعکسکننده شرایط فعلی بازار هستند.





نظارت بر محدوده تحمل: سیستم بررسی میکند که آیا قیمتهای اوراکل در محدودههای قابل قبول قرار میگیرند یا خیر و از تراکنشهایی که میتوانند ثبات سیستم را در طول نوسانات شدید بازار تهدید کنند، جلوگیری میکند.









معرفی ارائه دهندگان بیمه در این مرحله، نشاندهنده یک تحول بزرگ در چارچوب مدیریت ریسک پروتکل است. این سیستم مزایای زیر را ارائه میدهد:





لایه امنیتی اضافی: پوشش بیمه، یک لایه حفاظتی اضافی فراتر از مکانیسم وثیقهگذاری بیش از حد موجود را در اختیار کاربران قرار میدهد.





تنوع ریسک: ارائه دهندگان بیمه به توزیع ریسکهای سیستمی بین طرفین مختلف کمک میکنند و میزان مواجهه پروتکل با رویدادهای فاجعهبار را کاهش میدهند.





افزایش اعتماد کاربر: در دسترس بودن پوشش بیمه، اعتماد کاربر را به ثبات و قابلیت اطمینان بلندمدت پروتکل تقویت میکند.













بازار جهانی استیبل کوین ها رشد انفجاری را تجربه کرده است و کل ارزش بازار استیبل کوینهای مختلف از ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. با این حال، بازار همچنان تحت سلطه استیبل کوینهای وابسته به دلار آمریکا (مانند USDT و USDC) است که عمدتاً به اقتصادهای توسعهیافته خدمت میکنند. این امر فرصتهای قابل توجهی را برای پروتکلهایی مانند Unitas ایجاد میکند که به طور خاص برای برآوردن نیازهای بازارهای نوظهور طراحی شدهاند.









پروتکل Unitas خود را از طریق چندین مزیت کلیدی متمایز میکند:





تمرکز بر بازارهای نوظهور: در حالی که اکثر استیبل کوینها اقتصادهای توسعهیافته را هدف قرار میدهند، Unitas برای رسیدگی به چالشها و فرصتهای منحصر به فرد بازارهای نوظهور طراحی شده است.





استراتژی وثیقه گذاری بیش از حد: در مقایسه با استیبل کوینهای الگوریتمی یا با وثیقه حداقلی، الزامات ذخیره بالای Unitas ثبات برتر را ارائه میدهد.





پشتیبانی از چند ارز: توانایی پروتکل در ارائه انواع ارزهای محلی، یک راه حل جامع برای کاربران جهانی فراهم میکند.





زیرساخت غیرمتمرکز: این پروتکل که بر اساس زیرساخت بلاکچین غیرمتمرکز ساخته شده است، از نقاط شکست واحد جلوگیری میکند و خطرات نظارتی مرتبط با صادرکنندگان متمرکز استیبل کوین را کاهش میدهد.













نقشه راه پروتکل Unitas شامل چندین ارتقاء فنی با هدف بهبود عملکرد و تجربه کاربری است:





استقرار چند زنجیرهای: گسترش از اتریوم به سایر شبکههای بلاکچین، دسترسی را افزایش داده و هزینههای تراکنش را کاهش میدهد.





سیستم اوراکل پیشرفته: پیاده سازی مکانیسمهای اوراکل پیچیدهتر، دقت قیمتگذاری را افزایش داده و خطرات دستکاری را کاهش میدهد.





ادغام لایه 2: استقرار در راهحلهای لایه 2، هزینههای تراکنش را به طور قابل توجهی کاهش داده و مقیاسپذیری را بهبود میبخشد.









بنیاد یونیتاس و توکن USD1 آن، نشاندهندهی یک تحول بزرگ در طراحی استیبل کوین و زیرساخت مالی برای بازارهای نوظهور است. این پروتکل از طریق مدل نوآورانهی واحدسازی، استراتژی وثیقهگذاری بیش از حد بالا و تمرکز روشن بر مناطق محروم، به یک شکاف اساسی در اکوسیستم داراییهای دیجیتال امروزی میپردازد.





از دیدگاه بازار، پروتکل یونیتاس در موقعیت مناسبی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای راهحلهای استیبل کوین در اقتصادهای نوظهور قرار دارد. نوسانات ارز، دسترسی محدود به خدمات بانکی و گسترش DeFi، نیاز شدیدی به پروتکلهایی ایجاد کرده است که بتوانند امور مالی سنتی را با فناوری بلاکچین پیوند دهند.





با ادامهی تکامل سیستم مالی جهانی به سمت دیجیتالی شدن و ادغام بلاکچین، پروتکلهایی مانند یونیتاس - که برای حل مشکلات دنیای واقعی از طریق نوآوریهای فناوری طراحی شدهاند - احتمالاً نقش مهمی ایفا خواهند کرد. تعهد این بنیاد به بازارهای نوظهور، همراه با رویکرد فنی پیشرفتهاش، آن را به عنوان یک بازیگر کلیدی در نسل بعدی زیرساخت استیبل کوین قرار میدهد.





توکن USD1 اکنون در MEXC لیست شده است. برای استفاده از فرصتهای اولیه و آشنایی با این بخش جدید و امیدوارکننده، همین امروز از پلتفرم MEXC دیدن کنید. با دنبال کردن مراحل زیر، USD1 را تهیه کنید:





2) در نوار جستجو عبارت «USD1» را جستجو کنید و معاملات اسپات را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، پارامترهای مبلغ و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



