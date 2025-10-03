استفاده از انواع سفارش‌ های MEXC در معاملات فیوچرز: ساخت پوزیشن ها با سرعت و هزینه کمتر





در بازار پرشتاب معاملات فیوچرز رمزارزها، باز کردن یک پوزیشن نخستین گام و در بسیاری موارد تعیین کننده موفقیت یا شکست معامله گر است. بسیاری از معاملهگران، بهویژه افراد تازهوارد، تنها به سفارش های ساده مانند مارکت اوردر (سفارش بازار) یا لیمیت اوردر (سفارش محدود) بسنده میکنند. این رویکرد میتواند منجر به از دست رفتن فرصت های سودآور یا افزایش هزینههای معاملاتی ناشی از اسلیپیج شود.





در واقع، پلتفرمهایی نظیر MEXC طیف متنوعی از انواع سفارش ها را در اختیار کاربران قرار میدهند که هر یک برای شرایط معاملاتی خاصی طراحی شدهاند. تسلط بر این ابزارها به معاملهگران امکان میدهد استراتژیهای خود را با دقت و کنترل بیشتری اجرا کنند.

این مقاله نگاهی جامع به انواع سفارش های موجود در معاملات فیوچرز MEXC خواهد داشت و نشان میدهد چگونه میتوان با ترکیب هوشمندانه این ابزارها، پوزیشن ها را بهسرعت، با کارایی بیشتر و هزینه کمتر ایجاد کرد.





پلتفرم MEXC پنج نوع سفارش اصلی برای معاملات فیوچرز ارائه میدهد:

لیمیت اوردر (سفارش محدود) - Limit Order

مارکت اوردر (سفارش بازار) - Market Order

سفارش شرطی یا همان سفارش فعال سازی - Trigger Order

سفارش تریلینگ استاپ یا همان سفارش حد ضرر متحرک - Trailing Stop Order

سفارش Post Only

هر یک از این سفارش ها ویژگی های متمایزی دارند و معاملهگران میتوانند بسته به نیازها و اهداف معاملاتی خود بهترین گزینه را انتخاب کنند.





لیمیت اوردر سفارشی است برای خرید یا فروش یک دارایی در قیمتی مشخص. این نوع سفارش به معاملهگر اجازه میدهد سطح قیمتی مدنظر خود را تعیین کند و اجرای معامله تنها زمانی انجام میشود که قیمت بازار به آن سطح برسد یا شرایط بهتری فراهم شود.





هنگامی که یک لیمیت اوردر ثبت میشود، اگر در دفتر سفارشها (Order Book) سفارشهای معادل یا بهتر از آن موجود باشد، معامله بلافاصله در بهترین قیمت ممکن اجرا خواهد شد. در غیر این صورت، سفارش تا زمان پیدا شدن طرف مقابل در دفتر سفارش باقی میماند و به این ترتیب به عمق بازار (Market Depth) نیز کمک میکند.









مزایا: کنترل دقیق هزینهها

بدون اسلیپیج (Slippage): قیمت اجرای معامله هرگز بدتر از سطحی که تعیین کردهاید نخواهد بود؛ بنابراین ورود یا خروج از بازار با دقت بیشتری کنترل میشود.

نقش میکر (Maker): در صورتی که سفارش بلافاصله تطبیق داده نشود و در دفتر سفارش باقی بماند، اغلب شامل کارمزدهای پایینتر به عنوان میکر خواهید شد.

معایب:

اجرای سفارش تضمینشده نیست و به شرایط بازار بستگی دارد.

سفارش ممکن است برای مدت طولانی در انتظار بماند تا پر (Filled) شود.









لیمیت اوردر معمولاً زمانی استفاده میشود که معاملهگر بخواهد خرید یا فروش را در یک قیمت مشخص و ثابت انجام دهد. دو نمونه رایج:

مثال 1: معاملهگر A در حال معامله معاملات فیوچرز دائمی BTC است. قیمت فعلی 40,000 USDT است. اگر A بخواهد در قیمت 39,000 USDT خرید کند، میتواند یک لیمیت اوردر ثبت نماید. به محض اینکه قیمت بازار به 39,000 USDT یا کمتر برسد، سفارش فعال و اجرا خواهد شد.





مثال 2: قیمت فعلی معاملات فیوچرز دائمی BTC برابر با 40,000 USDT است. اگر A قصد فروش در قیمت 41,000 USDT داشته باشد، با ثبت لیمیت اوردر، زمانی که قیمت بازار به 41,000 USDT یا بیشتر برسد، سفارش فعال و اجرا میشود.









هنگام ثبت یک لیمیت اوردر، سه گزینه مختلف برای مدت اعتبار سفارش وجود دارد:





سفارش GTC (Good Till Canceled): سفارش فعال باقی میماند تا زمانی که یا بهطور کامل اجرا شود یا بهصورت دستی لغو گردد.

سفارش IOC (Immediate or Cancel): سفارش تلاش میکند فوراً اجرا شود. هر بخش از سفارش که در قیمت مشخصشده پر نشود، بلافاصله لغو میگردد.

سفارش FOK (Fill or Kill): سفارش باید به طور کامل و فوراً در قیمت تعیینشده پر شود؛ در غیر این صورت، کل سفارش لغو خواهد شد.









وب: به صفحه معاملات فیوچرز بروید، سفارش لیمیت را انتخاب کنید، قیمت و مقدار را وارد کنید، سپس روی باز کردن پوزیشن لانگ (Open Long) یا باز کردن پوزیشن شورت (Open Short) کلیک کنید.









اپلیکیشن: به صفحه معاملات فیوچرز بروید، سفارش لیمیت را انتخاب کنید، قیمت و مقدار را وارد کنید، سپس روی باز کردن پوزیشن لانگ (Long) یا باز کردن پوزیشن شورت (Short) کلیک کنید.

















مارکت اوردر نوعی سفارش است که بلافاصله و بر اساس بهترین قیمت لحظهای موجود در بازار اجرا میشود.









مزایا:

نیاز به تعیین قیمت خاصی وجود ندارد و سفارش به سرعت اجرا میشود.

معایب:

در حالی که مارکت اوردر سرعت اجرای بالایی دارد، اما قیمت اجرای نهایی قابل تضمین نیست. به دلیل نوسانات لحظهای بازار، ممکن است قیمت اجرا با سطح مورد انتظار تفاوت داشته باشد (اسلیپیج).

برای کاهش این ریسک، میتوان از قابلیت حفاظت از قیمت در پلتفرم MEXC استفاده کرد که از فعالشدن غیرعادی حد ضرر (Stop-Loss) یا حد سود (Take-Profit) در شرایط نوسانات شدید جلوگیری میکند.









مارکت اوردر معمولاً زمانی استفاده میشود که معاملهگر بخواهد به سرعت و در همان قیمت جاری بازار خرید یا فروش انجام دهد.





مثال 1: قیمت معاملات فیوچرز دائمی BTC بهسرعت از سطح 40,000 USDT عبور میکند. معاملهگر A میخواهد فوراً وارد پوزیشن خرید شود و حاضر است قیمت لحظهای بازار را بپذیرد. در این حالت، استفاده از مارکت اوردر بهترین گزینه است.





مثال 2: قیمت معاملات فیوچرز دائمی BTC ناگهان به زیر 39,000 USDT سقوط میکند. معاملهگر A قصد دارد فوراً پوزیشن خود را ببندد و حاضر است قیمت لحظهای بازار را قبول کند. در این شرایط، مارکت اوردر امکان خروج سریع را فراهم میکند.









نسخه وب: وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید، گزینه مارکت را انتخاب کنید، حجم سفارش (Quantity) را وارد کنید و سپس بر اساس استراتژی خود روی باز کردن لانگ (Long) یا باز کردن شورت (Short) کلیک کنید.









اپلیکیشن: وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید، گزینه مارکت را انتخاب کنید، مقدار سفارش (Amount) را مشخص کنید و سپس دکمه باز کردن لانگ (Long) یا باز کردن شورت (Short) را لمس کنید.









تریگر اوردر (سفارش شرطی یا همان سفارش فعال سازی) به معاملهگر اجازه میدهد از پیش یک قیمت فعال سازی (Trigger Price)، یک قیمت سفارش (Order Price) و مقدار مشخصی را تعیین کند. زمانی که قیمت بازار به سطح تعیینشده برای فعالسازی برسد، سیستم بهصورت خودکار سفارشی در قیمت مشخص ثبت میکند. تا پیش از فعال شدن سفارش، هیچ پوزیشن (Position) یا مارجینی مسدود نمیشود.









مزایا:

کاهش نیاز به رصد مداوم بازار؛ معاملهگر میتواند نقاط ورود یا خروج را از پیش طراحی کند.

کمک به تثبیت سود یا محدودسازی ضرر در شرایط پرنوسان.

معایب:

امکان فعالنشدن سفارش به دلیل محدودیت پوزیشنها، ناکافی بودن مارجین یا شرایط خاص بازار وجود دارد.









تریگر اوردر معمولاً زمانی استفاده میشود که معامله گر بخواهد ورود یا خروج از بازار را در قیمت از پیش تعیینشده مدیریت کند.





سناریو 1: استاپ لاس (Stop Loss). معاملهگر A یک پوزیشن لانگ روی معاملات فیوچرز دائمی BTC با قیمت ورود 40,000 USDT دارد. او سطح 39,000 USDT را حمایت کلیدی میداند و معتقد است اگر قیمت از این سطح پایینتر برود، ریزش ادامهدار خواهد بود. در این حالت، A میتواند قیمت فعال سازی (تریگر پرایس) را روی 39,000 USDT و قیمت سفارش را روی مارکت 39,000 USDT یا پایینتر تنظیم کند. در صورت افت قیمت به 39,000 USDT، سفارش فعال و پوزیشن لانگ بسته میشود.





سناریو 2: ورود در شکست (Breakout Entry). معاملهگر A میبیند که معاملات فیوچرز دائمی BTC در محدوده 39,000 USDT در حال معامله است. او پیشبینی میکند در صورت عبور قیمت از 40,000 USDT، روند صعودی قدرتمندی آغاز خواهد شد. بنابراین، قیمت فعال سازی (تریگر پرایس) را روی 40,000 USDT و قیمت سفارش را روی مارکت 40,000 USDT یا بالاتر قرار میدهد. در صورت عبور قیمت از 40,000 USDT، سفارش فعال و پوزیشن لانگ باز میشود.









هنگام استفاده از تریگر اوردر، باید به این نکته توجه داشت که سه نوع مرجع برای قیمت فعالسازی وجود دارد:





آخرین قیمت: آخرین قیمت معامله شده در دفتر سفارش های فیوچرز MEXC.

قیمت منصفانه: مکانیزمی محافظتی برای جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات غیرعادی در یک صرافی. این قیمت بر اساس دادههای وزنی از چند صرافی بزرگ محاسبه میشود و تصویری منصفانهتر از بازار ارائه میدهد.

قیمت شاخص: قیمتی است که توسط MEXC بر اساس میانگین وزنی قیمت اسپات در چندین صرافی معتبر محاسبه میشود.









نسخه وب: وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید، گزینه سفارش فعال سازی را انتخاب کنید، مقادیر قیمت فعال سازی، قیمت و تعداد را وارد کرده و سپس باز کردن لانگ (Long) یا باز کردن شورت (Short) را بزنید.









اپلیکیشن: وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید، گزینه سفارش فعال سازی را انتخاب کنید، مقادیر قیمت، قیمت فعال سازی و تعداد را وارد کنید و سپس باز کردن لانگ (Long) یا باز کردن شورت (Short) را لمس کنید.

















سفارش تریلینگ استاپ یا همان سفارش حد ضرر متحرک نوعی سفارش شرطی است که تنها پس از وقوع یک بازگشت قیمتی (Pullback) وارد بازار میشود. زمانی که قیمت بازار همزمان با قیمت فعال سازی (Activation Price) تعیینشده توسط کاربر و نسبت یا واریانس مسیر (Trail Variance) مطابقت داشته باشد، سفارش فعال میشود.





فرمول محاسبه قیمت فعالسازی (Trigger Price):





برای سفارش فروش (Sell): قیمت فعال سازی = بالاترین قیمت ثبت شده –واریانس مسیر قیمت فعال سازی = بالاترین قیمت ثبت شده × (1 – درصد تریل)

برای سفارش خرید (Buy): قیمت فعال سازی = پایین ترین قیمت ثبت شده + واریانس مسیر قیمت فعال سازی = پایین ترین قیمت ثبت شده × (1 + درصد تریل)







کاربران همچنین میتوانند یک قیمت فعال سازی مشخص کنند که بهعنوان شرط آغاز محاسبه عمل میکند. سیستم تنها زمانی شروع به ردیابی و محاسبه قیمت تریل میکند که بازار به این سطح فعالسازی برسد یا از آن عبور کند. اگر قیمتی تعیین نشود، سفارش بلافاصله پس از ثبت فعال خواهد شد.

قیمت فعالسازی میتواند بر اساس یکی از سه نوع قیمت زیر تعریف شود:

آخرین قیمت: آخرین قیمت معاملهشده در دفتر سفارشها.

قیمت منصفانه: قیمت محافظتی محاسبهشده بر اساس دادههای وزنی از صرافیهای مختلف برای جلوگیری از نوسانات غیرعادی.

قیمت شاخص: میانگین وزنی قیمت اسپات در صرافیهای معتبر که توسط MEXC محاسبه میشود.









مزایا:

امکان مدیریت بهتر سود و زیان و اجرای سیستماتیکتر استراتژیهای معاملاتی.

معایب:

به دلیل نوسانات شدید بازار رمزارزها، انتخاب نسبت یا فاصله تریل (Trail Ratio) بهطور دقیق چالشبرانگیز است.









تریلینگ استاپ اوردر معمولاً برای خرید در بازگشتهای صعودی پس از افت قیمت یا فروش در بازگشتهای نزولی پس از افزایش شدید استفاده میشود.





سناریو 1: خرید در بازگشت (Buying on a Rebound). فرض کنید قیمت معاملات فیوچرز دائمی BTC تا 39,000 USDT کاهش یافته است. معاملهگر A پیشبینی میکند قیمت احتمالاً تا 37,000 USDT نیز افت کند اما انتظار بازگشت از این سطح دارد. او قصد دارد زمانی خرید کند که بازگشت 1% اتفاق بیفتد. بنابراین، A یک تریلینگ استاپ با قیمت فعال سازی برابر 37,000 USDT، فاصله تریل 1% و سفارش خرید لانگ ثبت میکند.





سناریو 2: فروش در اصلاح (Selling on a Pullback). فرض کنید قیمت معاملات فیوچرز دائمی BTC به 40,000 USDT رسیده است. معاملهگر A معتقد است روند صعودی ادامه خواهد داشت اما پس از رسیدن به 42,000 USDT احتمال اصلاح وجود دارد. او تصمیم دارد در صورت کاهش 1% اقدام به فروش کند. بنابراین، A یک تریلینگ استاپ با قیمت فعال سازی برابر 42,000 USDT، فاصله تریل 1% و سفارش فروش شورت ثبت میکند.









نسخه وب: وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید، گزینه تریلینگ استاپ را انتخاب کنید، مقدار واریانس مسیر و تعداد را وارد کرده و سپس بر اساس استراتژی روی خرید لانگ یا فروش شورت کلیک کنید.









اپلیکیشن: وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید، گزینه تریلینگ استاپ را انتخاب کنید، نسبت (Ratio) و مقدار (Amount) را مشخص کنید و سپس باز کردن لانگ (Long) یا باز کردن شورت (Short) را لمس کنید.









ویژگی Post Only تضمین میکند که سفارش شما هرگز بلافاصله اجرا نشود و همواره در نقش میکر باقی بمانید. اگر سفارشی به گونه ای ثبت شود که با یک سفارش موجود فوراً تطبیق یابد، سیستم آن را بهطور خودکار لغو میکند.





در بازار:

میکر معامله گری است که با ثبت سفارشهای لیمیت در قیمت و حجم مشخص، نقدینگی جدید به بازار اضافه میکند.

تیکر معامله گری است که با استفاده از سفارشهای مارکت یا تطبیق مستقیم با سفارشهای موجود، نقدینگی بازار را مصرف میکند.









مزایا:

در معاملات فیوچرز پلتفرم MEXC، کارمزد سفارشهای میکر به مراتب پایینتر از تیکر است. استفاده از Post Only باعث میشود همیشه بهعنوان میکر شناخته شوید و کارمزد معاملاتی شما 0% باشد.

معایب:

از آنجا که Post Only سفارشها را تنها در دفتر سفارش قرار میدهد و از تطبیق آنی جلوگیری میکند، اجرای فوری سفارش تضمینشده نیست.









این نوع سفارش بیشتر توسط تأمینکنندگان نقدینگی استفاده میشود تا علاوه بر ارائه عمق به بازار، از مزیت کارمزد بهرهمند شوند.





مثال 1 (سناریوی صعودی): فرض کنید معاملهگر A نسبت به BTC دیدگاه صعودی دارد. قیمت فعلی دائمی BTC برابر با 40,000 USDT است. اگر A یک سفارش خرید در قیمت 39,000 USDT (زیر قیمت بازار) ثبت کند، این سفارش بلافاصله اجرا نمیشود و در دفتر سفارش قرار میگیرد؛ به این ترتیب A نقش Maker خواهد داشت. اما اگر سفارش خرید روی 41,000 USDT (بالاتر از قیمت بازار) ثبت شود، بهطور آنی پر خواهد شد و سیستم آن را لغو میکند تا A همچنان میکر باقی بماند.





مثال 2 (سناریوی نزولی): فرض کنید معاملهگر A نسبت به BTC دیدگاه نزولی دارد. قیمت فعلی دائمی BTC برابر با 40,000 USDT است. اگر A سفارش فروش در 41,000 USDT (بالاتر از قیمت بازار) ثبت کند، این سفارش بلافاصله اجرا نمیشود و بهعنوان میکر در دفتر سفارش باقی میماند. اما اگر سفارش فروش در 39,000 USDT (زیر قیمت بازار) ثبت شود، بلافاصله پر خواهد شد و سیستم آن را لغو میکند تا A همچنان میکر بماند.









نسخه وب: وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید، گزینه سفارش Post Only را انتخاب کنید، قیمت (Price) و حجم سفارش (Quantity) را وارد کنید، سپس روی باز کردن لانگ (Long) یا باز کردن شورت (Short) کلیک کنید.









اپلیکیشن: وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید، گزینه سفارش Post Only را انتخاب کنید، قیمت (Price) و مقدار (Amount) را مشخص کنید و سپس باز کردن لانگ (Long) یا باز کردن شورت (Short) را لمس کنید.









تسلط بر انواع مختلف سفارشها در پلتفرم MEXC به معنای عبور از مرحله پذیرش منفعلانه قیمتها و ورود به مرحله مدیریت فعال معاملات است. معاملهگر در این سطح، تنها شرکتکننده بازار نیست، بلکه بهعنوان استراتژیست و مجری طرحهای خود عمل میکند.

لیمیت اوردر (سفارش محدود) - Limit Order ابزار دقیقی برای کنترل هزینه ها و جلوگیری از اسلیپیج هستند.

مارکت اوردر (سفارش بازار) - Market Order سرعت اجرا را تضمین میکنند و برای ورود یا خروج سریع از بازار ایدهآلاند.

سفارش شرطی یا همان سفارش فعال سازی - Trigger Order و ابزارهایی مانند حد ضرر / حد سود انضباط و استراتژی را به معاملات اضافه میکنند و از رفتارهای هیجانی میکاهند.

سفارش تریلینگ استاپ یا همان سفارش حد ضرر متحرک - Trailing Stop Order امکان مدیریت پویای سود و زیان را در جریان تغییرات بازار فراهم میسازند.

سفارش Post Only با تضمین نقش میکر، هزینههای معاملاتی را به حداقل میرسانند.

از این پس، با ترکیب هوشمندانه این ابزارها میتوانید فرآیند باز کردن پوزیشنها را هدفمندتر، کارآمدتر و کمهزینهتر پیش ببرید. درک عمیق از این سفارشها به شما کمک میکند تا نهتنها از نوسانات بازار بهرهبرداری کنید، بلکه بر روند معاملات خود تسلط بیشتری داشته باشید. مطالعه پیشنهادی:

چرا فیوچرز MEXC را انتخاب کنیم؟ بینش عمیقتری درباره مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC به دست آورید تا در بازار یک قدم جلوتر باشید. بینش عمیقتری درباره مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC به دست آورید تا در بازار یک قدم جلوتر باشید. راهنمای معاملات فیوچرز MEXC (اپلیکیشن) فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپلیکیشن را درک کنید و به راحتی شروع کنید. فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپلیکیشن را درک کنید و به راحتی شروع کنید.





