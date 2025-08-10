استخدام تولیدکننده محتوا در مرکز دانستنی های MEXC｜به MEXC بپیوندید و با استعداد خود دنیای Web3 را متحول کنید

به بلاک چین، وب 3 و رمزارزها علاقه مند هستید؟





آیا در تحقیق، تفکر منطقی و تولید محتوا مهارت دارید؟





هم اکنون به برنامه تولید محتوای کاربرمحور (UGC) بخش مرکز دانستنی های MEXC بپیوندید و از طریق قدرت کلمات با علاقه مندان جهانی وب 3 ارتباط برقرار کنید. به ما کمک کنید تا تأثیرگذارترین پلتفرم اشتراک دانش در دنیای ارز دیجیتال را بسازیم!





در اینجا می توانید روندهای بازار را تحلیل کنید، روایت ها را شکل دهید و از طریق مشارکت های محتوایی، هم به رسمیت شناخته شوید و هم پاداش دریافت کنید.









مرکز دانستنی های MEXC کانال رسمی محتوای MEXC است که متعهد به ارائه محتوای حرفه ای، عمیق و درعین حال قابل فهم برای کاربران سراسر جهان می باشد. محتوای اصلی ما شامل موارد زیر است:





راهنمای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و مطالب آموزشی

روندهای فناوری بلاک چین

تحقیقات عمیق درباره پروژه های Web3

تحلیل های کلان بازار و دیدگاه های نظارتی

بررسی سریع موضوعات محبوب و تحلیل های عمیق



هدف مرکز دانستنی های MEXC این است که به یک مرکز جهانی پیشرو در دانش کریپتو تبدیل شود. این پلتفرم محتوا را به بیش از 17 زبان از جمله چینی، انگلیسی و ویتنامی منتشر میکند و از دامنه دسترسی و تعامل جهانی گسترده ای برخوردار است.









ما به دنبال تولیدکنندگانی هستیم که دارای ویژگی های زیر باشند:





آشنایی با پویایی های بازار کریپتو و توانایی تحقیق و تحلیل مستقل

مهارت در نویسندگی با منطق شفاف و لحن حرفه ای

دانش در زمینه روایت های کلیدی، ساختار پروژه ها، توکنومیکس و اکوسیستم های درون زنجیره ای

(مزیت اضافی) تجربه در نویسندگی حوزه ارز دیجیتال یا سابقه فعالیت در رسانه ها/پژوهش









انواع محتوا (بدون قالب ثابت):





حقیقات پروژه ای: پروژه های لایه 1/2، DeFi، هوش مصنوعی، GameFi و غیره

تحلیل بازار: BTC / ETH، استیبل کوین ها، میم کوین ها، مقررات

مطالب آموزشی: استراتژی های معاملاتی، داده های درون زنجیره ای، استفاده از کیف پول، راهنماهای امنیتی

بینش های اصیل: هر محتوای ارزشمند دیگر در زمینه Web3





مدلهای همکاری:

ارسال مقاله برای بررسی و انتشار نویسندگان با محتوای باکیفیت ممکن است به عنوان نویسنده بلندمدت دعوت شوند

تمامی مقالات می توانند شامل نام نویسنده، حساب X (توییتر)، یا بیوی کوتاه (حداکثر 100 کاراکتر) باشند.





مشوق ها:

دریافت پاداش فیوچرز بر اساس امتیاز کیفیت مقاله از سوی مرکز دانستنی های MEXC آثار باکیفیت ممکن است در صفحه اصلی MEXC نمایش داده شده و بهصورت جهانی معرفی شوند





4. راهنمای امتیازدهی و پاداش ها در بخش آموزشی مرکز دانستنی های MEXC

برای تشویق تولید محتوای اصیل و باکیفیت، پلتفرم مرکز دانستنی های MEXC هر مقاله ارسالی را بر پایه دو معیار اصلی ارزیابی میکند: امتیاز محتوا (تا سقف 10 امتیاز) و عملکرد ترافیکی طی 7 روز نخست پس از انتشار (شامل تعداد بازدید و کلیک). پاداشها نیز بر همین اساس تخصیص مییابند و میتوانند تا سقف 100 USDT به صورت نقدی و تا 100 USDT دیگر به صورت بونوس معاملات فیوچرز اعطا شوند. نکته قابل توجه اینکه این دو نوع پاداش قابل تجمیع هستند.

4.1 معیارهای امتیازدهی به محتوا (مجموع امتیاز: 10)

محتواهای ارسالی براساس پنج بُعد کلیدی ارزیابی میشوند؛ هر بُعد دارای حداکثر 2 امتیاز است:

بُعد ارزیابی حداکثر امتیاز معیارها مرتبط با MEXC 2 امتیاز آیا محتوا به MEXC، محصولات آن یا روندهای جاری مرتبط است؟ آیا لحن مقاله حرفهای و رویکرد آن مثبت است؟ تمرکز موضوعی 2 امتیاز

آیا مقاله حول محور کلمه کلیدی یا موضوع تعیین شده نوشته شده و تحلیلی عمیق نسبت به یک موضوع مشخص ارائه می دهد؟ شفافیت و منطق ساختاری 2 امتیاز آیا ساختار مقاله منسجم، قابل فهم و از نظر نگارشی دقیق و روان است؟ جنبه آموزشی و پتانسیل وایرال شدن 2 امتیاز آیا محتوا آموزنده، سادهفهم و قابل اشتراکگذاری است؟ خلاقیت و یکتایی 2 امتیاز آیا مقاله از زاویه ای منحصر به فرد به موضوع پرداخته، با استفاده از مثالها، نمودارها یا مقایسه ها به اعتبار و جذابیت آن افزوده شده است؟

4.2 سیستم پاداش دهی به محتوا

🥇 مقالات درجه A (امتیاز 8 تا 10)

شرایط پایه برای دریافت این سطح از پاداش:

محتوا باید کاملاً اصیل بوده و برای اولینبار در بخش آموزشی مرکز دانستنی های MEXC منتشر شود. نسخه انگلیسی مقاله باید حداقل 3,000 کلمه باشد. مقاله باید دارای تحلیل عمیق، دیدگاه های منحصربه فرد و جریان منطقی قوی باشد.

درجه مقاله امتیاز پاداش (USDT) A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A− 8 60 USDT

🥈 مقالات درجه B (امتیاز 6 تا 7)

شرایط پایه برای کسب این سطح از امتیاز:

محتوا باید اصیل بوده و نسخه انگلیسی آن بین 1,000 تا 2,000 کلمه باشد. مقاله باید دقیق، آموزنده و دارای ارزش آموزشی باشد.

درجه مقاله امتیاز پاداش (USDT) B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT

🏅 پاداش مبتنی بر عملکرد ترافیکی (Traffic-Based Bonus)

رده (Tier) معیار ترافیکی (ظرف 7 روز پس از انتشار) پاداش فیوچرز (USDT) 1 حداقل 30,000 بازدید و 400 کلیک 100 USDT 2 حداقل 20,000 بازدید و 200 کلیک 80 USDT 3 حداقل 10,000 بازدید و 150 کلیک 60 USDT 4 حداقل 5,000 بازدید و 80 کلیک 50 USDT 5 حداقل 3,000 بازدید و 40 کلیک 30 USDT

4.3 نکات تکمیلی

تمامی مقالات باید حداقل 80% محتوای اصیل داشته باشند. استفاده از محتوای کپی شده، تولیدشده توسط هوش مصنوعی یا بازنویسی شدید آثار دیگر به شدت ممنوع است. پس از تأیید، مقالات با نام نویسنده در پلتفرم بخش آموزشی مرکز دانستنی های MEXC منتشر خواهند شد. مقالات درجه A پس از 24 ساعت انتشار انحصاری در بخش آموزشی مرکز دانستنی های MEXC، قابل بازنشر در پلتفرمهای شخصی نویسنده هستند. بونوس معاملات فیوچرز توسط MEXC صادر میشود و تا 15 روز اعتبار دارد. این بونوسها قابل استفاده به عنوان مارجین معاملاتی یا برای جبران کارمزدها، ضررها و هزینههای تأمین مالی در معاملات فیوچرز مبتنی بر USDT هستند. همچنین، سود حاصل از این بونوسها قابل برداشت خواهد بود.









ایمیل زیر را به آدرس submission@mexc.com ارسال کنید:

معرفی کوتاه از خود (شامل تجربه تان در حوزه ارز دیجیتال)

نمونه مقالات یا لینک ها (به هر زبانی؛ انگلیسی ترجیح دارد)

تخمین تعداد مقالاتی که ماهانه می توانید ارسال کنید

نوع محتوای مورد علاقه تان برای تولید (مثلاً: تحقیق، تحلیل، آموزش، بررسی روندها)









در صنعتی با رشد سریع مانند Web3، محتوای باکیفیت نقش حیاتی در گسترش ایده ها و شکل دادن به آینده ایفا می کند.





با پیوستن به تیم تولیدکنندگان محتوای UGC مرکز دانستنی های MEXC، شما با نویسندگان بااستعداد از سراسر جهان همکاری خواهید کرد تا روندهای نوظهور را بررسی کنید، موضوعات پیچیده را ساده سازی نمایید و دانش ارز دیجیتال را برای همه قابل فهم تر کنید.



