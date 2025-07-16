با استفاده از پاداش فیوچرز MEXC به صورت رایگان سود کسب کنید





در صرافی MEXC، پاداش فیوچرز نوعی محصول پاداش است که به کاربران ارائه میشود و میتواند به عنوان مارجین برای معاملات فیوچرز عمل کرده و کارمزدهای معاملاتی و کارمزدهای تأمین مالی را جبران کند. ویژگیهای پاداش فیوچرز در پلتفرم MEXC به شرح زیر است:





قابل معامله: پاداش فیوچرز فقط برای معاملات فیوچرز قابل استفاده است و میتواند به عنوان مارجین برای پوزیشنهای فیوچرز به کار رود. همچنین، این پاداش میتواند کارمزدهای معاملاتی، زیانها و کارمزدهای تأمین مالی را پوشش دهد. توجه داشته باشید که کارمزدهای معاملاتی که با پاداش فیوچرز جبران میشوند، واجد شرایط دریافت کمیسیون نیستند.





به موقع بودن: پاداشهای فیوچرز که از رویدادهای مختلف به دست میآیند، معمولاً دارای دوره اعتبار 15 روزه هستند. برای اطلاع از دوره اعتبار خاص هر پاداش، به قوانین رویداد یا زمان انقضا در کیف پول خود مراجعه کنید. اگر چندین جایزه فیوچرز به طور متوالی دریافت کنید، تاریخ انقضا ترکیب و تمدید میشود.





مثال: اگر پاداش فیوچرز 100 USDT با انقضای 30 اکتبر دارید و پیش از پایان این دوره یک پاداش 50 USDT با انقضای 5 نوامبر دریافت کنید، پاداش ترکیبی 150 USDT تا تاریخ 5 نوامبر معتبر خواهد بود.





بازپسگیری پس از انقضا: هرگونه پاداش باقیمانده که تا تاریخ انقضا استفاده نشده باشد، پس گرفته میشود. اگر پاداش فیوچرز به عنوان مارجین برای یک پوزیشن باز استفاده شده باشد، بلافاصله پس گرفته نمیشود و تنها زمانی بازپسگیری میشود که در حالت استفاده نشده قرار گیرد.





غیر قابل برداشت و غیر قابل انتقال: پاداش فیوچرز قابل انتقال یا برداشت نیست. اگر پیش از استفاده کامل از پاداش فیوچرز، داراییهای خود را از حساب فیوچرز برداشت یا انتقال دهید، پاداش فیوچرز باقیمانده تسویه خواهد شد. با این حال، اگر با استفاده از پاداشهای فیوچرز سود کسب کنید، سود به دست آمده قابل برداشت خواهد بود.









پلتفرم MEXC رویدادهای فیوچرز متعددی را راه اندازی کرده است، مانند فیوچرز M-Day، دریافت 8,000 دلار، توکن ایردراپ و غیره. با شرکت در این رویدادها، کاربران می توانند پاداش های فیوچرز با مقادیر متفاوت دریافت کنند. به عنوان مثال، نحوه به دست آوردن پاداش های فیوچرز را با شرکت در رویداد M-Day به طور خلاصه نشان خواهیم داد.









روی [فیوچرز M-Day] در نوار پیمایش بالای صفحه اصلی رسمی MEXC کلیک کنید تا به صفحه رویداد هدایت شوید. در صفحه رویداد، روی [ثبت نام سریع] کلیک کنید. پس از ثبت نام موفقیت آمیز، اگر در طول دوره رویداد به معامله ادامه دهید و شرایط معامله مندرج در قوانین بلیط را رعایت کنید، سیستم به طور خودکار قرعه های اضافی مربوطه را بدون نیاز به ثبت نام بیشتر به شما اعطا می کند.





پس از پایان رویداد، می توانید برای بررسی نتایج به صفحه M-Day بازگردید. جوایز پاداش فیوچرز در طول دوره تسویه توزیع خواهد شد.













در صفحه اصلی برنامه MEXC، روی [M-Day] در منوی میانبر ضربه بزنید تا به صفحه رویداد هدایت شوید. در صفحه رویداد، روی [ثبت سریع] ضربه بزنید. پس از ثبت نام موفقیت آمیز، اگر در طول دوره رویداد به معامله ادامه دهید و شرایط معامله مندرج در قوانین قرعه را رعایت کنید، سیستم به طور خودکار قرعه های اضافی مربوطه را بدون نیاز به ثبت نام بیشتر به شما اعطا می کند.





پس از پایان رویداد، می توانید برای بررسی نتایج به صفحه M-Day بازگردید. جوایز پاداش فیوچرز در طول دوره تسویه توزیع خواهد شد.













پس از دریافت جایزه فیوچرز، می توانید کل پاداش های فیوچرز باقی مانده را در حساب خود مشاهده کنید.









در وبسایت رسمی MEXC، روی [دارایی ها] در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید و سپس [فیوچرز] را انتخاب کنید تا موجودی پاداش فیوچرز را در حساب فیوچرز خود مشاهده کنید.













در برنامه MEXC، روی [دارایی ها] در پایین ضربه بزنید و [فیوچرز] را انتخاب کنید تا موجودی پاداش فیوچرز را در حساب فیوچرز خود مشاهده کنید.







