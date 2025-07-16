1. سوالات متداول در مورد انتقالات (واریز و برداشت) 1.1 آیا برای انتقال بین CEX و +DEX کارمزد وجود دارد؟ بله. انتقال داراییها بین صرافی MEXC (CEX) و +DEX نیاز به تأیید، ثبت و بستهبندی درون زنجیره ای تر1. سوالات متداول در مورد انتقالات (واریز و برداشت) 1.1 آیا برای انتقال بین CEX و +DEX کارمزد وجود دارد؟ بله. انتقال داراییها بین صرافی MEXC (CEX) و +DEX نیاز به تأیید، ثبت و بستهبندی درون زنجیره ای تر
مرکز دانستنی ها/--/DEX+/سوالات متداول +MEXC DEX

سوالات متداول +MEXC DEX

7/16/2025MEXC
0m
#مبتدیان
Binance Coin
BNB$983.4-2.13%

1. سوالات متداول در مورد انتقالات (واریز و برداشت)


1.1 آیا برای انتقال بین CEX و +DEX کارمزد وجود دارد؟

بله. انتقال داراییها بین صرافی MEXC (CEX) و +DEX نیاز به تأیید، ثبت و بستهبندی درون زنجیره ای تراکنش دارد. کاربران باید کارمزد های مربوطه شبکه را پرداخت کنند که بسته به تراکم شبکه، شرایط بازار و سایر عوامل متفاوت است.

1.2 آیا محدودیتی برای انتقال بین CEX و +DEX وجود دارد؟

هیچ محدودیتی برای انتقال وجه وجود ندارد. با این حال، هنگام انتقال از CEX به +DEX، باید حداقل مبلغ برداشت CEX را رعایت کنید.

1.3 چرا داراییهای درون زنجیرهای و داراییهای حسابهای +DEX با هم متناقض هستند؟

صفحه داراییها، داراییهای کمتر از 0.1 USDT را فیلتر میکند.

به دلیل مشکلات تجزیه درون زنجیرهای، برخی از توکنها ممکن است فاقد سوابق انتقال یا اطلاعات دقیق صندوق باشند، اما این موضوع بر موجودی واقعی شما در آدرس تأثیری ندارد. هیچکدام از این دو وضعیت بر موجودی واقعی شما تأثیری ندارند و شما همچنان میتوانید مقادیر موجود و توکنهای معامله شده را در رابط فروش سفارش مشاهده کنید.

1.4 اگر توکنهای پشتیبانی نشده را از یک منبع خارجی واریز کنم، چه میشود؟

در حال حاضر، ما از بازگرداندن یا واریز توکنهای پشتیبانی نشده پشتیبانی نمیکنیم. برای جلوگیری از از دست دادن دارایی، توصیه میکنیم فقط توکنهای شبکه اصلی پشتیبانی شده توسط +DEX را واریز کنید.

2. سوالات متداول معاملاتی


2.1 چرا قیمت یک توکن یکسان بین اسپات و +DEX متفاوت است؟

اسپات و +DEX از دادههای بازار متفاوتی استفاده میکنند. قیمتهای اسپات از سفارشات کاربران در صرافی گرفته میشود که نشاندهنده عمق بازار است، در حالی که قیمتهای دکس پلاس بر اساس استخرهای نقدینگی درون زنجیره ای است. بنابراین، قیمتها ممکن است متفاوت باشند.

2.2 چرا سفارش من ناموفق بود؟ ممکن است دلایل مختلفی برای ناموفق بودن سفارش وجود داشته باشد. دلایل رایج عبارتند از:


توکن های هانی پات قابل فروش نیستند: ما هشداری برای توکنهای هانیپات در صفحه اضافه کردهایم. لطفاً هنگام معامله احتیاط کنید.
نقدینگی صفر: برداشت از استخر یا اقدامات مشابه میتواند باعث کمبود نقدینگی شود و معامله را غیرممکن سازد. MEXC در حال حاضر روی ادغام استخرهای نقدینگی بیشتر کار میکند.
هزینه های ناکافی گس: توصیه میکنیم توکنهای شبکه اصلی کافی در حساب خود نگه دارید تا هزینههای تراکنش را پوشش دهد.

2.3 چرا سفارش من با وجود اینکه موجودی توکن شبکه اصلی من نزدیک به کارمزد تخمینی نشان داده شده در صفحه بود، همچنان ناموفق بود؟

توصیه میکنیم برای دریافت کارمزد گس، توکنهای شبکه اصلی اضافی را به آدرس DEX+ خود منتقل کنید. دلایل احتمالی برای گس ناکافی با وجود موجودی عبارتند از:
  • تراکم بلاکچین: کارمزدها در زمان اوج ترافیک شبکه به دلیل رقابت برای پردازش سریعتر افزایش مییابند.
  • نوسانات قیمت گس: کارمزد گس در بلاکچینهایی مانند اتریوم و BNB Chain به سرعت در نوسان است.
  • تراکنش های پیچیده: معاملاتی که شامل توکنهای با نقدینگی کم یا چندین قرارداد هوشمند هستند، نیاز به محاسبات بیشتر و کارمزد بالاتری دارند.
  • مکانیسم محافظت در برابر انحراف قیمت: برخی از معاملات ممکن است برای اطمینان از اجرا در شرایط ناپایدار، گس اضافی مصرف کنند.
  • تعاملات چندگانه: معاملاتی که نیاز به چندین مرحله دارند (مثلاً تأیید توکن، تعامل با استخر نقدینگی) در هر مرحله کارمزد اضافی دریافت میکنند.

2.4 چرا اختلاف قیمت زیادی بین قیمت اجرا شده و قیمت سفارش برای سفارشات TP/SL یا محدود وجود دارد؟

برای سفارشهای TP/SL، به محض رسیدن به قیمت محرک، سیستم معاملات را با قیمت فعلی بازار تطبیق میدهد. در بازارهای بیثبات، این میتواند باعث ایجاد شکافهای قابل توجهی بین قیمت سفارش و قیمت اجرا شود. لطفاً قبل از معامله احتیاط کنید.

2.5 نرخ کارمزد +DEX چقدر است؟

در حال حاضر، DEX+ برای هر معامله 1% کارمزد دریافت میکند که به ازای هر تراکنش تسویه میشود. کارمزدها به صورت توکنهای شبکه اصلی پرداخت میشوند. محاسبه کارمزد به صورت زیر است: مبلغ معامله × نرخ کارمزد.

2.6 هنگام معامله در +DEX چه کارمزدهایی ایجاد می شود؟

هزینههای گس: به ماینرها/اعتبارسنج ها در بلاکچین ها (مثلاً اتریوم، زنجیره BNB) برای محاسبه تراکنشها و بستهبندی بلوک پرداخت میشود.
هزینه های معاملاتی: در حال حاضر ۱٪ برای هر معامله در DEX+.
هزینه ضد فرار از جلو: برای جلوگیری از حملات ساندویچی توسط رباتها به استخرهای خصوصی ارسال میشود که ممکن است بر سرعت برخی از معاملات تأثیر بگذارد.
مالیات خرید/فروش: توسط پروژهها برای حفظ نقدینگی (مثلاً استیکینگ در استخرها) یا مکانیسمهای ضد دامپینگ وضع میشود.
سایر هزینه های درون زنجیرهای: مانند هزینههای افتتاح حساب، هزینههای تأیید و غیره.

2.7 چرا نمیتوانم از تمام داراییهایم برای ثبت سفارش استفاده کنم؟

بر اساس تنظیمات سوخت شما، بخشی از توکن های شبکه اصلی شما برای اطمینان از موفقیت تراکنش رزرو میشود. شما همچنان میتوانید تمام داراییها را به جز کارمزدهای رزرو شده که در آدرس شما باقی مانده است، برداشت کنید.

3. سوالات متداول در مورد اطلاعات توکن


3.1 چگونه امنیت توکن را بررسی کنم؟

پلتفرم +MEXC DEX اطلاعات توکن، از جمله هشدارهای امنیتی را ارائه میدهد. در صفحه معاملات توکن، روی نماد شمعدان کلیک کنید. در زیر بخش بازارها در صفحه نمودار شمعدان، میتوانید رتبه ایمنی توکن را مشاهده کنید. همچنین میتوانید اطلاعات جامعتری را در صفحه حسابرسی قرارداد مشاهده کنید تا به شما در تصمیمگیری های معاملاتی کمک کند.


3.2 چگونه اطلاعات دقیق توکن را مشاهده کنم؟

در صفحه معاملاتی +DEX، روی نماد شمعدان کلیک کنید و برای مشاهده اطلاعات دقیق در مورد توکن معاملاتی فعلی، گزینه اطلاعات (Info) را انتخاب کنید.


3.3 چگونه میتوانم پتانسیل و ریسک یک توکن را از طریق اطلاعات توکن ارزیابی کنم؟

قبل از ارزیابی یک توکن، کاربران ابتدا باید چند سوال اساسی بپرسند:
- آیا توکن نقدینگی کافی دارد؟
- آیا توکن به طور گسترده توسط عموم کشف و ذکر شده است؟
- آیا توکن ترافیک دارد، مثلاً توسط چهرههای عمومی یا کاربران زیادی به اشتراک گذاشته میشود؟

4. سایر سوالات متداول


4.1 آیا میتوانم کلیدهای خصوصی حساب +DEX خود را صادر کنم؟

در حال حاضر، صادر کردن کلیدهای خصوصی حساب +DEX پشتیبانی نمیشود. این پلتفرم از یک مدل نگهداری کلید خصوصی برای جلوگیری از از دست دادن دارایی ناشی از گم شدن کلید استفاده میکند.

4.2 پلتفرم +DEX از چه نوع سفارش هایی پشتیبانی میکند؟

تدعم +DEX حاليًا أنواع الطلبات التالية:
طلب السوق، طلب الحد، الشراء/البيع السريع، طلب الحد المتقدم، والبيع التلقائي (أخذ الأرباح/وقف الخسارة).
يمكن للمستخدمين اختيار نوع الطلب الذي يناسب احتياجاتهم بأفضل شكل.

4.3 آیا +DEX از برنامه های لیست کردن توکن پشتیبانی میکند؟


متأسفانه، فهرست کردن دستی توکنها در حال حاضر پشتیبانی نمیشود. اگر شبکه توکن شما توسط +DEX پشتیبانی میشود و DEX+ استخر نقدینگی آن توکن را ادغام کرده باشد، آنگاه توکن برای معامله در DEX+ پشتیبانی خواهد شد.

4.4 اطلاعیه ریسک معاملاتی +DEX

پلتفرم +DEX فقط خدمات معاملات غیرمتمرکز ارائه میدهد. هیچ گونه سود یا هیچ نوع حفظ یا بازگشت سرمایهای را تضمین نمیکند. تمام تصمیمات با مسئولیت خود کاربر گرفته میشود. لطفاً قبل از معامله، میزان تحمل ریسک خود را به دقت ارزیابی کرده و مطمئن شوید که مکانیسم محصول و خطرات مرتبط را درک میکنید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات هیچ گونه مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین به منزله توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

نحوه معامله قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام در MEXC

نحوه معامله قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام در MEXC

قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام، ابزارهای مالی مشتقه ای هستند که سهام شرکت های بورسی ایالات متحده را از طریق معاملات فیوچرز با بازار رمزارزها پیوند میدهند. این قراردادها به سرمایه گذاران ا

نحوه استفاده از قابلیت تبدیل محدود (Limit Convert) در مکسی

نحوه استفاده از قابلیت تبدیل محدود (Limit Convert) در مکسی

ویژگی تبدیل محدود (Limit Convert) به کاربران امکان میدهد داراییهای خود را با قیمتی از پیش تعیینشده مبادله کنند. هنگامی که قیمت بازار به حد تعیینشده شما برسد یا از آن فراتر رود، سیستم بهصورت خودکار معا

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

1. ورود به حساب1.1 وقتی نه شماره موبایل و نه ایمیل من در دسترس نیست، چگونه وارد سیستم شوم؟اگر رمز عبور ورود به حساب خود را به خاطر دارید:در وب: در صفحه رسمی ورود به سیستم، حساب کاربری و رمز عبور خود ر

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید