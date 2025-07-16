سوالات متداول +MEXC DEX









بله. انتقال داراییها بین صرافی MEXC (CEX) و +DEX نیاز به تأیید، ثبت و بستهبندی درون زنجیره ای تراکنش دارد. کاربران باید کارمزد های مربوطه شبکه را پرداخت کنند که بسته به تراکم شبکه، شرایط بازار و سایر عوامل متفاوت است.





هیچ محدودیتی برای انتقال وجه وجود ندارد. با این حال، هنگام انتقال از CEX به +DEX، باید حداقل مبلغ برداشت CEX را رعایت کنید.





صفحه داراییها، داراییهای کمتر از 0.1 USDT را فیلتر میکند.





به دلیل مشکلات تجزیه درون زنجیرهای، برخی از توکنها ممکن است فاقد سوابق انتقال یا اطلاعات دقیق صندوق باشند، اما این موضوع بر موجودی واقعی شما در آدرس تأثیری ندارد. هیچکدام از این دو وضعیت بر موجودی واقعی شما تأثیری ندارند و شما همچنان میتوانید مقادیر موجود و توکنهای معامله شده را در رابط فروش سفارش مشاهده کنید.





در حال حاضر، ما از بازگرداندن یا واریز توکنهای پشتیبانی نشده پشتیبانی نمیکنیم. برای جلوگیری از از دست دادن دارایی، توصیه میکنیم فقط توکنهای شبکه اصلی پشتیبانی شده توسط +DEX را واریز کنید.









اسپات و +DEX از دادههای بازار متفاوتی استفاده میکنند. قیمتهای اسپات از سفارشات کاربران در صرافی گرفته میشود که نشاندهنده عمق بازار است، در حالی که قیمتهای دکس پلاس بر اساس استخرهای نقدینگی درون زنجیره ای است. بنابراین، قیمتها ممکن است متفاوت باشند.









توکن های هانی پات قابل فروش نیستند: ما هشداری برای توکنهای هانیپات در صفحه اضافه کردهایم. لطفاً هنگام معامله احتیاط کنید.

نقدینگی صفر: برداشت از استخر یا اقدامات مشابه میتواند باعث کمبود نقدینگی شود و معامله را غیرممکن سازد. MEXC در حال حاضر روی ادغام استخرهای نقدینگی بیشتر کار میکند.

هزینه های ناکافی گس: توصیه میکنیم توکنهای شبکه اصلی کافی در حساب خود نگه دارید تا هزینههای تراکنش را پوشش دهد.





توصیه میکنیم برای دریافت کارمزد گس، توکنهای شبکه اصلی اضافی را به آدرس DEX+ خود منتقل کنید. دلایل احتمالی برای گس ناکافی با وجود موجودی عبارتند از:

تراکم بلاکچین : کارمزدها در زمان اوج ترافیک شبکه به دلیل رقابت برای پردازش سریعتر افزایش مییابند.

نوسانات قیمت گس : کارمزد گس در بلاکچینهایی مانند اتریوم و BNB Chain به سرعت در نوسان است.

تراکنش های پیچیده : معاملاتی که شامل توکنهای با نقدینگی کم یا چندین قرارداد هوشمند هستند، نیاز به محاسبات بیشتر و کارمزد بالاتری دارند.

مکانیسم محافظت در برابر انحراف قیمت : برخی از معاملات ممکن است برای اطمینان از اجرا در شرایط ناپایدار، گس اضافی مصرف کنند.

تعاملات چندگانه: معاملاتی که نیاز به چندین مرحله دارند (مثلاً تأیید توکن، تعامل با استخر نقدینگی) در هر مرحله کارمزد اضافی دریافت میکنند.





برای سفارشهای TP/SL، به محض رسیدن به قیمت محرک، سیستم معاملات را با قیمت فعلی بازار تطبیق میدهد. در بازارهای بیثبات، این میتواند باعث ایجاد شکافهای قابل توجهی بین قیمت سفارش و قیمت اجرا شود. لطفاً قبل از معامله احتیاط کنید.





در حال حاضر، DEX+ برای هر معامله 1% کارمزد دریافت میکند که به ازای هر تراکنش تسویه میشود. کارمزدها به صورت توکنهای شبکه اصلی پرداخت میشوند. محاسبه کارمزد به صورت زیر است: مبلغ معامله × نرخ کارمزد.





هزینههای گس: به ماینرها/اعتبارسنج ها در بلاکچین ها (مثلاً اتریوم، زنجیره BNB) برای محاسبه تراکنشها و بستهبندی بلوک پرداخت میشود.

هزینه های معاملاتی: در حال حاضر ۱٪ برای هر معامله در DEX+.

هزینه ضد فرار از جلو: برای جلوگیری از حملات ساندویچی توسط رباتها به استخرهای خصوصی ارسال میشود که ممکن است بر سرعت برخی از معاملات تأثیر بگذارد.

مالیات خرید/فروش: توسط پروژهها برای حفظ نقدینگی (مثلاً استیکینگ در استخرها) یا مکانیسمهای ضد دامپینگ وضع میشود.

سایر هزینه های درون زنجیرهای: مانند هزینههای افتتاح حساب، هزینههای تأیید و غیره.





بر اساس تنظیمات سوخت شما، بخشی از توکن های شبکه اصلی شما برای اطمینان از موفقیت تراکنش رزرو میشود. شما همچنان میتوانید تمام داراییها را به جز کارمزدهای رزرو شده که در آدرس شما باقی مانده است، برداشت کنید.









پلتفرم +MEXC DEX اطلاعات توکن، از جمله هشدارهای امنیتی را ارائه میدهد. در صفحه معاملات توکن، روی نماد شمعدان کلیک کنید. در زیر بخش بازارها در صفحه نمودار شمعدان، میتوانید رتبه ایمنی توکن را مشاهده کنید. همچنین میتوانید اطلاعات جامعتری را در صفحه حسابرسی قرارداد مشاهده کنید تا به شما در تصمیمگیری های معاملاتی کمک کند.









در صفحه معاملاتی +DEX، روی نماد شمعدان کلیک کنید و برای مشاهده اطلاعات دقیق در مورد توکن معاملاتی فعلی، گزینه اطلاعات (Info) را انتخاب کنید.









قبل از ارزیابی یک توکن، کاربران ابتدا باید چند سوال اساسی بپرسند:

- آیا توکن نقدینگی کافی دارد؟

- آیا توکن به طور گسترده توسط عموم کشف و ذکر شده است؟

- آیا توکن ترافیک دارد، مثلاً توسط چهرههای عمومی یا کاربران زیادی به اشتراک گذاشته میشود؟









در حال حاضر، صادر کردن کلیدهای خصوصی حساب +DEX پشتیبانی نمیشود. این پلتفرم از یک مدل نگهداری کلید خصوصی برای جلوگیری از از دست دادن دارایی ناشی از گم شدن کلید استفاده میکند.





تدعم +DEX حاليًا أنواع الطلبات التالية: طلب السوق، طلب الحد، الشراء/البيع السريع، طلب الحد المتقدم، والبيع التلقائي (أخذ الأرباح/وقف الخسارة). يمكن للمستخدمين اختيار نوع الطلب الذي يناسب احتياجاتهم بأفضل شكل.









متأسفانه، فهرست کردن دستی توکنها در حال حاضر پشتیبانی نمیشود. اگر شبکه توکن شما توسط +DEX پشتیبانی میشود و DEX+ استخر نقدینگی آن توکن را ادغام کرده باشد، آنگاه توکن برای معامله در DEX+ پشتیبانی خواهد شد.





پلتفرم +DEX فقط خدمات معاملات غیرمتمرکز ارائه میدهد. هیچ گونه سود یا هیچ نوع حفظ یا بازگشت سرمایهای را تضمین نمیکند. تمام تصمیمات با مسئولیت خود کاربر گرفته میشود. لطفاً قبل از معامله، میزان تحمل ریسک خود را به دقت ارزیابی کرده و مطمئن شوید که مکانیسم محصول و خطرات مرتبط را درک میکنید.



