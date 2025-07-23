



در بازار رمزارزها، مشارکت در عرضههای اولیه توکن—که با عنوان «لانچپد» شناخته میشود—بهعنوان یکی از روشهای پرطرفدار برای دستیابی به بازدهیهای چشمگیر، بهویژه از طریق ورود زودهنگام به پروژههای نوظهور، شناخته میشود. لانچپدها بهعنوان بسترهای اصلی این نوع عرضهها، با تکیه بر فناوری بلاکچین، موانع سنتی سرمایهگذاری را حذف کرده و دسترسی جهانی به فرصتهای مالی را ممکن میسازند.





در حال حاضر، لانچپدها بهطور کلی در دو دسته اصلی طبقهبندی میشوند:

لانچپدهای صرافی متمرکز (CEX Launchpads): این پلتفرمها تحت مدیریت صرافیهای متمرکزی مانند Binance یا این پلتفرمها تحت مدیریت صرافیهای متمرکزی مانند Binance یا MEXC فعالیت میکنند و فرآیند عرضه را از طریق «عرضه اولیه در صرافی» (IEO) پیش میبرند. برخورداری از اعتبار و نظارت پلتفرم میزبان، که شامل بررسیهای دقیق پروژهها برای محافظت از کاربران است، از جمله مزایای کلیدی این مدل به شمار میرود. همچنین، منابع نقدینگی گسترده صرافیهای متمرکز موجب پویایی بیشتر معاملات پس از لیست شدن توکنها شده و آنها را برای طیف وسیعی از کاربران مناسب میسازد.





لانچپدهای صرافی غیرمتمرکز (DEX Launchpads): این دسته از طریق صرافیهای غیرمتمرکز و با استفاده از قراردادهای هوشمند و استخرهای نقدینگی، امکان توزیع توکنها را در قالب «عرضه اولیه در DEX» (IDO) فراهم میکنند. در این مدل، پروژهها با DEXها برای تعیین پارامترهای انتشار همکاری میکنند و کاربران بهطور مستقیم و در بستر زنجیره بلاکچین مشارکت مینمایند. گرچه ورود به این لانچپدها آسانتر است، اما سطح ریسک آنها نیز معمولاً بالاتر ارزیابی میشود.





با توجه به ماهیت پاداشمحور اما پرریسک لانچپدها، این مقاله تلاش دارد با نگاهی جامع به بررسی فرصتها و چالشهای موجود در این حوزه بپردازد. در ادامه، سازوکارهای حفاظتی لانچپد MEXC معرفی شده و راهکارهای عملی برای مشارکت ایمنتر در این نوع عرضهها ارائه میشود—تا سرمایهگذاران بتوانند با درک بهتر، ورود هوشمندانهتری به پروژههای نوآورانه داشته باشند.













در بحبوحه رونق بازار رمزارزها، لانچپدها به یکی از گزینههای پرطرفدار سرمایهگذاران بدل شدهاند؛ چرا که با فراهم آوردن امکان ورود آسان و پتانسیل سودآوری بالا، فرصتی کمنظیر برای مشارکت در پروژههای نوپا ایجاد میکنند. برخلاف عرضههای عمومی سنتی (IPO) که مستلزم سرمایه اولیه بالا و الزامات پیچیده هستند، لانچپدها به سرمایهگذاران خرد اجازه میدهند تا با حداقل شرایط، به مراحل اولیه پروژهها دسترسی پیدا کرده و از مزایای ورود زودهنگام بهرهمند شوند.





ورود آسان: برای نمونه، لانچپد MEXC تنها از کاربران میخواهد که فرآیند احراز هویت (KYC) را تکمیل کرده و چند وظیفه ساده را انجام دهند تا مجاز به مشارکت شوند. در لانچپدهای غیرمتمرکز، این مسیر حتی سادهتر نیز هست؛ در بسیاری از موارد، تنها اتصال کیف پول دیجیتال کافی است—موضوعی که سطح دسترسی را بهطور چشمگیری برای عموم سرمایهگذاران کاهش میدهد.





پتانسیل سود بالا: لانچپدها این امکان را فراهم میکنند تا توکنها با قیمتهای اولیه و تخفیفخورده خریداری شوند. برای مثال، توکن BEE پس از عرضه در لانچپد MEXC، رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کرد و بازدهیای تا حدود ۲۰ برابر برای شرکتکنندگان اولیه به همراه داشت.





با این حال، باید به خاطر داشت که پاداشهای بزرگ معمولاً با ریسکهای قابل توجهی همراه هستند. از این رو، سرمایهگذاران باید با دیدی دقیق و هوشیارانه عمل کرده و جوانب مختلف را پیش از مشارکت بهدقت بررسی کنند تا از زیانهای احتمالی جلوگیری شود.









با وجود جذابیتشان، لانچپد خطرات مختلفی از جمله خطرات خارجی (بازار، پروژه و مربوط به پلتفرم) و خطرات عملیاتی داخلی را به همراه دارند. این بخش بر خطرات خارجی تمرکز دارد، در حالی که خطرات داخلی بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت.





1.2.1 ریسکهای بازار:





توکنهایی که از طریق لانچپدها عرضه میشوند، در معرض ریسکهای متعددی از جانب بازار قرار دارند. در بازه کوتاهمدت، این داراییها ممکن است تحت تأثیر فشار فروش یا تغییرات ناگهانی در احساسات بازار، دچار افت قیمتی سریع شوند—بهویژه در پلتفرمهای غیرمتمرکز که از نقدینگی محدودی برخوردارند. در بلندمدت نیز با تغییر روندها و روایتهای غالب در بازار، بسیاری از پروژهها با چالش رایج «اوجگیری در روز عرضه» و افت تدریجی پس از آن مواجه میشوند.

فشار فروش کوتاهمدت:

پس از رویدادهای ایجاد توکن (TGE)، بسیاری از سرمایهگذاران اولیه بهمحض رسیدن قیمت به اوج، اقدام به فروش میکنند تا سود خود را نقد کنند. در پلتفرمهایی با نقدینگی پایین، این رفتار میتواند به نوسانات شدید قیمتی منجر شود. معمولاً قیمت توکنها در روز یا هفته نخست بهطور ناگهانی افزایش مییابد اما خیلی زود با افت شدید همراه میشود. سرمایهگذاران خردی که یا دیر وارد بازار میشوند یا در قیمتهای بالا خرید میکنند، اغلب با زیان مواجه میشوند.

نقدینگی پایین و دستکاری قیمتی:

در پلتفرمهای غیرمتمرکز، برخی از توکنهای با ارزش بازار پایین (small-cap) از نقدینگی کافی در مراحل ابتدایی برخوردار نیستند. این کمبود نقدینگی آنها را به هدفی مناسب برای الگوهای دستکاری قیمتی نظیر «پامپ و دامپ» تبدیل میکند. حجم معاملات پایین میتواند منجر به نوسانات شدید قیمت شود و در چنین شرایطی، دارندگان خرد ممکن است با افت سریع ارزش توکن خود مواجه شده و حتی موفق به فروش آن نشوند.

نوسانپذیری بلندمدت:

بر اساس دادههای منتشرشده از CryptoRank در بازه جولای 2024 تا جولای 2025، بهجز بخش زیرساختهای بلاکچین (با میانگین بازدهی حدود 100 درصد در میان 19 پروژه)، سایر دستهبندیها عملکرد ضعیفتری داشتهاند. بهعنوان نمونه، پروژههای دسته Meme (15 پروژه)، خدمات بلاکچینی (80 پروژه)، GameFi (۶۷ پروژه) و DeFi (50 پروژه) همگی بهطور میانگین بازدهی منفی را تجربه کردهاند و بخش قابلتوجهی از آنها حتی به زیر قیمت عرضه اولیه سقوط کردهاند.

در مجموع، اگرچه لانچپدها فرصتهایی برای سودآوری سریع فراهم میکنند، اما ریسکهای ناپایداری بازار، نقدینگی محدود و نوسانات بلندمدت، ضرورت مدیریت ریسک و اتخاذ استراتژیهای خروج سنجیده را دوچندان میسازد.









1.2.2 ریسک پروژه





افزایش سریع تعداد پروژههای عرضهشده از طریق لانچپدها، در کنار کیفیت ناهماهنگ و بعضاً مشکوک آنها، ریسکهای قابلتوجهی را متوجه سرمایهگذاران میکند و بازدهی بالقوه را تحت تأثیر قرار میدهد.





حجم بالا، کیفیت ناپایدار:

در فاصله زمانی یکماهه از اول ژوئن تا اول جولای 2025، مجموعاً 2,315 فروش توکن در پلتفرمهای لانچپد و IDO به ثبت رسیده است (بر اساس دادههای عمومی در دسترس). هرچند این اعداد نشان از رونق کمّی دارند، اما در بسیاری از پلتفرمها فقدان یک سازوکار غربالگری دقیق و شفاف احساس میشود. بهدلیل نبود فرآیندهای ارزیابی قوی، پروژهها از لحاظ کیفیت تفاوتهای فاحشی دارند. در این میان، برخی تیمها دارای پیشینهای نامشخص، سابقه رفتاری مشکوک یا حتی فناوریهایی غیرقابل اجرا هستند—موضوعی که فرآیند تشخیص پروژههای معتبر را برای سرمایهگذاران دشوار ساخته و احتمال ضرر ناشی از اقدامات مخرب یا کلاهبردارانه را افزایش میدهد.





آسیبپذیریهای امنیتی و خطر حملات سایبری:

پروژههایی که از طریق پلتفرمهای غیرمتمرکز عرضه میشوند، عمدتاً به ابزارهای خودکار و اعتماد عمومی تکیه دارند و کمتر از ممیزیهای تخصصی و دقیق بهرهمند میشوند. این موضوع ارزیابی توانمندی فنی یا امنیت قراردادهای هوشمند را با دشواری روبرو میسازد. در نبود ممیزیهای حرفهای کد، وجود آسیبپذیری در قراردادهای هوشمند میتواند راه را برای نفوذ هکرها باز کند. بهویژه، استخرهای نقدینگی تازهراهاندازیشده، بهدلیل معماری خام و ضعف ایمنی اولیه، در برابر حملات آسیبپذیرتر هستند. در صورت بهرهبرداری مهاجمان از این شکافها، امکان تخلیه کامل نقدینگی وجود دارد—که در نهایت منجر به زیان شدید سرمایهگذارانی میشود که در پیشفروش یا عرضه اولیه توکن مشارکت داشتهاند. در نتیجه، گرچه لانچپدها بستر مناسبی برای دسترسی زودهنگام به پروژهها فراهم میکنند، اما فقدان استانداردهای غربالگری حرفهای، ضعف امنیتی و احتمال رفتارهای فرصتطلبانه از سوی تیمهای توسعه، همگی بر اهمیت ارزیابی دقیق پروژه و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک تأکید میگذارند.





1.2.3 ریسک پلتفرم





پلتفرمهای لانچ پد خود با خطراتی از جمله هک، نقص در قراردادهای هوشمند و خطاهای عملیاتی مواجه هستند. هم پلتفرمهای متمرکز و هم غیرمتمرکز شاهد حوادثی بودهاند که در آنها وجوه کاربران به دلیل مسائل امنیتی به خطر افتاده است. علاوه بر این، عدم شفافیت و انصاف در تخصیص توکن میتواند منجر به مسائلی مانند تسلط نهنگها یا دستکاری داخلی شود و منافع سرمایهگذاران خرد را تضعیف کند.









با توجه به این خطرات، سرمایهگذاران باید پلتفرمهایی با اقدامات حفاظتی واضح را انتخاب کنند. MEXC از طریق غربالگری دقیق پروژهها، مکانیسمهای توزیع منصفانه، پروتکلهای امنیتی قوی و آموزش سرمایهگذاران، محیطی نسبتاً امن را فراهم میکند.









صرافی MEXC با طراحی یک چارچوب ارزیابی جامع، فرآیند بررسی پروژهها را در چندین بُعد کلیدی از جمله نوآوری فناوری، توکنومیک، سابقه تیم اجرایی و پتانسیل بازار بهصورت نظاممند دنبال میکند. تنها آن دسته از پروژههایی که از مرحله ارزیابی دقیق (Due Diligence) با موفقیت عبور کنند، مجوز عرضه در لانچپد MEXC را دریافت میکنند.

علاوه بر این، برخی از پروژههای منتخب ممکن است از پشتیبانی سرمایهگذاری مستقیم MEXC Ventures نیز بهرهمند شوند—امری که نهتنها اعتبار پروژه را تقویت میکند، بلکه نشانگر ارزیابی مثبت بلندمدت از سوی تیم تخصصی MEXC نسبت به قابلیت رشد و دوام آن پروژه است.

این سازوکار پیشغربالگری، نقش مؤثری در حذف پروژههای ضعیف یا پرریسک ایفا کرده و از هدررفت زمان کاربران جلوگیری میکند. همچنین با کاهش چشمگیر ریسکهای سرمایهگذاری، مسیر ورود مطمئنتری را برای مشارکت در عرضههای اولیه از طریق لانچپد فراهم میسازد.









برای مقابله با مشکلاتی نظیر انحصار نهنگها و تخصیصهای پشتپرده، لانچپد MEXC از یک مدل توزیع شفاف و متناسب بهره میبرد که عدالت در تخصیص را برای تمامی کاربران تضمین میکند. در این مدل، کاربران خرد تنها کافی است مقدار مشخصی از توکنهای تعیینشده (مانند USDT یا USD1) را در اختیار داشته باشند—بدون نیاز به انجام وظایف پیچیده یا فرآیندهای چندمرحلهای.





در حالتهایی که تقاضا از میزان عرضه بیشتر نیست (non-oversubscription)، تخصیص توکن بهصورت دقیق و متناسب با میزان مشارکت هر کاربر انجام میشود. حتی در سناریوهای oversubscription، یعنی زمانی که میزان تقاضا از عرضه فراتر میرود، همچنان توزیع بهصورت عادلانه و بر اساس مدل نسبی انجام میپذیرد.





بر خلاف مدلهای قرعهکشی یا روشهایی که بر مبنای حجم استیکینگ (stake-weighted) کار میکنند—که معمولاً به نفع سرمایهگذاران بزرگتر و نهنگها تمام میشوند—مدل اتخاذشده توسط MEXC Launchpad فرصت برابر را برای تمامی شرکتکنندگان، صرفنظر از اندازه پرتفوی آنها، فراهم میسازد. این رویکرد، ضمن حفظ شفافیت، موجب تقویت اعتماد کاربران خرد و افزایش مشارکت گستردهتر در عرضههای اولیه میشود.









صرافی MEXC با بهرهگیری از فناوری نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی و همکاری با نهادهای امنیتی مستقل مانند Hacken، فرآیند شناسایی و مقابله با آسیبپذیریهای قراردادهای هوشمند را بهصورت بلادرنگ انجام میدهد. این سیستمهای پیشرفته، امکان رصد لحظهای رفتار قراردادها را فراهم میکنند و در صورت شناسایی هرگونه ناهنجاری یا حفره امنیتی، اقدامات اصلاحی بهسرعت اتخاذ میشود—موضوعی که نقش مهمی در حفظ امنیت کاربران ایفا میکند.

علاوه بر این، بهمنظور کاهش ریسک تقلب و فعالیت رباتها، تکمیل فرآیند احراز هویت (KYC) برای تمامی کاربران الزامی است. این الزام باعث میشود خریدهای غیرمجاز یا خودکار توسط رباتها که میتوانند فرصت مشارکت را از کاربران واقعی سلب کنند، تا حد زیادی مهار شود. چنین ترکیبی از فناوری نظارتی پیشرفته و سیاستهای شفاف هویتی، ساختار لانچپد MEXC را در برابر تهدیدات امنیتی و سوءاستفادههای رایج مقاومتر کرده و بستری امنتر برای مشارکت کاربران فراهم میآورد.









سرمایهگذاری از طریق لانچپدها ذاتاً با ریسک، عدم قطعیت و عنصر سفتهبازی همراه است. از اینرو، موفقیت در این حوزه نیازمند برخورداری از قدرت تحلیل، قضاوت صحیح سرمایهگذاری و مهارت در مدیریت ریسک است. صرافی MEXC از طریق پلتفرم MEXC Learn مجموعهای از منابع آموزشی را در اختیار کاربران قرار میدهد که موضوعاتی همچون ارزیابی پروژهها، زمانبندی خروج، و تعیین حد ضرر (Stop-Loss) را پوشش میدهند.

این منابع به کاربران کمک میکنند تا درک عمیقتری نسبت به بازار بهدست آورند، تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ کنند و در مواجهه با نوسانات قیمتی یا تلههای نقدشوندگی (Liquidity Traps) عملکرد بهتری داشته باشند. توانایی در تحلیل بنیادهای پروژه و خروج بهموقع از موقعیتها، میتواند نقش مؤثری در کاهش زیانها و بهبود نتایج سرمایهگذاری ایفا کند.

علاوه بر ریسکهای بیرونی نظیر نوسانات بازار یا مشکلات فنی پروژهها، تصمیمات شخصی سرمایهگذاران نیز بهطور مستقیم بر بازدهی نهایی آنها اثرگذار است. در بخش بعد، به بررسی رایجترین خطاها و زیانهای کاربران در سرمایهگذاریهای لانچپدی از زاویهای خرد (Micro-Level) پرداخته میشود—همراه با راهکارهایی برای پیشگیری و مدیریت بهتر این چالشها.













اگرچه لانچپدها میتوانند فرصتهایی جذاب برای سودآوری سریع فراهم کنند، اما سرمایهگذاران خُرد اغلب با مجموعهای از زیانهای ناپیدا و تصمیمگیریهای ناآگاهانه مواجه میشوند که بازدهی نهایی را تحتتأثیر قرار میدهد. در ادامه، به سه دسته از این ریسکهای خرد اشاره میشود که شناخت و مدیریت آنها برای حفظ سرمایه و بهبود عملکرد سرمایهگذاری حیاتی است:

1. هزینه فرصت: از دست رفتن فرصتهای بهتر سرمایهگذاری

سرمایهای که به پروژههای لانچپدی اختصاص داده میشود، دیگر قابل استفاده در سایر حوزههای سودآور مانند معاملات اسپات، استیکینگ با بازده ثابت، یا مشارکت در پروژههای معتبرتر نیست. در صورت عملکرد ضعیف پروژه لانچپدی، این هزینه فرصت (Opportunity Cost) بیش از پیش خود را نشان میدهد. سرمایهگذار نهتنها از بازدهی بالقوه جایگزین محروم میشود، بلکه ممکن است دچار زیان مستقیم نیز گردد.

2. زیانهای ناشی از تغییرات سیاستگذاری و مقررات

صنعت رمزارزها هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود قرار دارد و بسیاری از کشورها چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیتهای مرتبط با لانچپد یا عرضههای اولیه ندارند. تغییرات ناگهانی در سیاستهای نظارتی—مانند ممنوعیت مشارکت کاربران در عرضهها، محدودیتهای KYC یا طبقهبندی توکنها بهعنوان اوراق بهادار—میتوانند باعث مسدود شدن دارایی، کاهش نقدشوندگی یا افت شدید قیمت توکنها شوند. این ریسکهای قانونی اغلب خارج از کنترل کاربران است اما اثرگذاری عمیقی بر بازده نهایی دارد.

3. عدم تقارن اطلاعاتی: اطلاعات گمراهکننده و سوگیریهای شناختی

سرمایهگذاران خرد معمولاً نسبت به تیمهای پروژه، سرمایهگذاران نهادی یا حتی اینفلوئنسرهای بازار از دسترسی اطلاعاتی کمتری برخوردارند—که آنها را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهد.





تبلیغات اغراقآمیز تیمهای پروژه: برخی پروژهها با بزرگنمایی فناوری، تیم یا نقشه راه خود، سعی در جذب سرمایه دارند، بدون آنکه پشتوانه عملی مشخصی داشته باشند.

تأثیرگذاری اینفلوئنسرها و رسانهها: محتواهایی که توسط KOLها یا رسانههای دارای منافع پنهان منتشر میشود، میتواند جهتدار و غیرواقعی باشد، و کاربران را به پیروی کورکورانه سوق دهد.

سوگیریهای رفتاری: تمایل به سود کوتاهمدت، تصمیمگیری از روی هیجان یا ترس از جاماندن (FOMO)، باعث میشود سرمایهگذاران بهجای تحلیل بنیادی و ارزیابی ریسک، تنها براساس موجهای روانی بازار عمل کنند.





در مجموع، مدیریت صحیح این ریسکهای سطح خرد—از تحلیل هزینه فرصت گرفته تا شناخت سوگیریهای ذهنی و ارزیابی پیامدهای سیاستگذاری—برای هر سرمایهگذار جدی در حوزه لانچپدها ضروری است. آموزش، تحلیل مستقل، و بهرهگیری از منابع معتبر همچون MEXC Learn میتواند راهگشای تصمیمگیریهای هوشمندانهتر و محافظت از سرمایه در برابر ریسکهای پنهان باشد.









با وجود ریسکهای متعدد در سرمایهگذاریهای لانچپدی، سرمایهگذاران در موقعیتی کاملاً منفعل قرار ندارند. با اتخاذ رویکردهای حسابشده و اصولی، میتوان میزان قرار گرفتن در معرض ریسک را کاهش داد و احتمال موفقیت را افزایش بخشید. در ادامه، به مهمترین راهکارهای مدیریت ریسک در سرمایهگذاریهای لانچپدی پرداخته میشود:

1. تحقیق و بررسی دقیق (Due Diligence)

پرهیز از دنبال کردن وعدههای «سریع ثروتمند شدن» یا تکیه بر «اطلاعات داخلی غیرمعتبر»، گام نخست در سرمایهگذاری منطقی است. پیش از مشارکت در هر پروژه لانچپدی، بررسی جامع و مستقل ضروری است. این بررسی باید شامل موارد زیر باشد:





مطالعه دقیق و کامل وایتپیپر (Whitepaper)

ارزیابی پیشینه، سوابق فنی و اعتبار تیم توسعه

تحلیل میزان تعامل و کیفیت فعالیتهای جامعه (Community Engagement)

بررسی جایگاه پروژه در مقایسه با رقبا

تحلیل حمایتهای دریافتشده از سوی سرمایهگذاران نهادی یا صندوقهای معتبر

هرگونه اغراق، شفافنبودن اطلاعات یا نبود نقشه راه مشخص باید بهعنوان زنگ هشدار تلقی شود.





2. تنوعبخشی در سرمایهگذاری (Diversification)

تنوعسازی، یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت ریسک است و باید در دو بُعد اعمال شود:





تنوع در پروژهها: بهجای تمرکز بر یک پروژه، منابع را در میان چندین پروژه لانچپدی تقسیم کنید. در این صورت، عملکرد ضعیف یک پروژه میتواند با بازدهی پروژههای دیگر جبران شود.





تنوع در کلاس داراییها: بخشی از سرمایه را به داراییهای دیگر مانند رمزارزهای شاخص (Bitcoin, Ethereum)، پروژههای دیفای (DeFi)، یا استراتژیهایی نظیر ماینینگ نقدینگی اختصاص دهید. این ترکیب سبد سرمایه میتواند اثر نوسانات کل بازار را بر سرمایهگذاری شما کاهش دهد.





3. مدیریت بودجه و کنترل ریسک شخصی

تنها از منابع مازاد و سرمایهای که توان از دستدادنش را دارید، برای مشارکت در لانچپدها استفاده کنید. پیش از ورود، سقف قابلقبول برای زیان (Maximum Acceptable Loss) را مشخص کرده و بودجهای متناسب با آن اختصاص دهید. تحت هیچ شرایطی نباید با تمام سرمایه وارد یک پروژه شوید (Avoid Going All-In). این انضباط مالی از آسیبهای جبرانناپذیر جلوگیری کرده و امکان حفظ پایداری سرمایهگذاری را در بلندمدت فراهم میسازد.

در مجموع، سرمایهگذاری در لانچپدها نیازمند آمیزهای از تحلیل دقیق، تنوع استراتژیک، و نظم مالی است. با بهکارگیری این رویکردها، سرمایهگذاران میتوانند با آمادگی بیشتر وارد این حوزه شوند و از فرصتها بهرهبرداری کنند، در حالی که در برابر ریسکها نیز محافظت میشوند.









در زیر یک راهنمای گام به گام عملی برای شرکت در لانچ پد MEXC ارائه شده است که برای کمک به کاربران در جلوگیری از اشتباهات رایج در طول فرآیند طراحی شده است.









رویدادها ← لانچ پد را انتخاب کنید. در این بخش، اطلاعات کامل مربوط به پروژههای در دست عرضه، قوانین شرکت، زمانبندی رویدادها و شرایط مشارکت قابل مشاهده است. اگر هنوز واجد شرایط شرکت در رویداد نیستید، ابتدا باید وظایف لازم نظیر معاملات یا واریز توکنهای مشخصشده را تکمیل کنید. برای دسترسی به صفحه اشتراک در رویدادهای لانچپد، کافی است به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کرده و از نوار بالای صفحه گزینهرا انتخاب کنید. در این بخش، اطلاعات کامل مربوط به پروژههای در دست عرضه، قوانین شرکت، زمانبندی رویدادها و شرایط مشارکت قابل مشاهده است. اگر هنوز واجد شرایط شرکت در رویداد نیستید، ابتدا باید وظایف لازم نظیر معاملات یا واریز توکنهای مشخصشده را تکمیل کنید.





مراحل شرکت در رویداد Launchpad:

1）انتخاب استخر (Pool): پروژه یا استخر مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی گزینه Subscribe Now کلیک کنید تا وارد صفحه اختصاصی پروژه شوید.

2）وارد کردن مقدار سرمایه: مقدار توکن (مانند USDT یا USD1) موردنظر برای اشتراک را وارد کرده و روی گزینه Confirm بزنید تا فرآیند ثبتنام نهایی شود.

3）توجه داشته باشید: لانچپدها معمولاً حداقل مبلغ مشارکت دارند و پس از ثبتنام، توکنهای تخصیصیافته بهصورت موقت قفل میشوند و در طول برگزاری رویداد قابل برداشت نخواهند بود.





نتیجه اشتراک:

در صورت موفقیت: سرمایه تخصیصیافته از حساب شما کسر و متناسب با آن، توکنهای پروژه جدید به حساب اسپات (Spot) شما واریز خواهد شد.

در صورت عدم موفقیت: اگر به دلیل کاملنکردن وظایف، محدودیت در سهمیه (Oversubscription)، لغو پروژه یا مشکلات حساب، اشتراک شما تأیید نشود، وجوه تخصیصیافته حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به حساب اسپات شما بازگردانده میشود.





نحوه تخصیص توکن:

در حالت غیر Oversubscription: توکنها متناسب با کل مبلغ اشتراکی که وارد کردهاید تخصیص مییابد.

در حالت Oversubscription: توزیع بهصورت نسبی و بر اساس مدل تناسبی انجام میشود؛ یعنی هر کاربر به نسبت میزان مشارکت خود در کل صندوق، سهمی از عرضه اولیه دریافت میکند.

این فرآیند شفاف، ساده و ساختارمند است و به کاربران این امکان را میدهد تا با آگاهی کامل در عرضههای اولیه شرکت کرده و از فرصتهای بازار استفاده کنند—در حالی که دارایی و سرمایه آنها تحت نظارت دقیق باقی میماند.









از دست دادن زمان عرضه و اوج بالقوه: قیمت توکنها اغلب در زمان عرضه نوسانات شدیدی را تجربه میکند و اوجهای بالقوه به طور خلاصه ظاهر میشوند. عدم نظارت بر زمان عرضه ممکن است باعث شود کاربران فرصتهای فروش بهینه را از دست بدهند و در نتیجه در قیمت بالاتر گیر کنند.





دنبال کردن قیمت بدون برنامه سودگیری: برخی از کاربران پس از مشاهده افزایش اولیه قیمت، به امید بازده بالاتر، در فروش تردید میکنند، اما این فرصت را به طور کامل از دست میدهند. برای جلوگیری از این امر، از قبل یک قیمت هدف مشخص و یک برنامه سودگیری تعیین کنید تا تأثیر FOMO را کاهش داده و از اقدام به موقع اطمینان حاصل کنید.









جدول زمانی پروژه را از قبل درک کنید: به مراحل کلیدی توجه کنید: دوره اشتراک، توزیع توکن و زمان فهرست شدن. برای بهروزرسانیهای لحظهای، کانالهای رسانههای اجتماعی MEXC و پروژه را دنبال کنید. با الگوی معمول فهرست شدن پروژه، مانند اینکه کدام صرافیها در اولین روند قیمت و روندهای قیمتی مورد انتظار، راهاندازی میشوند، آشنا شوید.





سفارش های TP/SL را در زمان راهاندازی تنظیم کنید: برای توکنهایی که از طریق لانچ پد خریداری میشوند، سطوح سود و حد ضرر (TP/SL) خود را از قبل تعریف کنید. به عنوان مثال، یک هدف سود 50% یا 1005 تعیین کنید و پس از رسیدن به آن، بخشی یا همه را بفروشید. به همین ترتیب، یک سطح حد ضرر برای محدود کردن روند نزولی تعیین کنید. اگر قیمت به زیر یک سطح پشتیبانی کلیدی سقوط کرد، حتی با ضرر هم خارج شوید تا از کاهش بیشتر جلوگیری شود. داشتن یک برنامه روشن به کاهش تصمیمات احساسی کمک میکند. همچنین توجه داشته باشید: در حالی که توکنها معمولاً بلافاصله پس از توزیع قابل معامله هستند، اعلامیه پروژه را برای هرگونه دوره قفل شدن بررسی کنید.









لانچپد، به عنوان یک مکانیزم منحصر به فرد برای عرضه اولیه توکن، در واقع دری را برای سرمایهگذاران روزمره کریپتو باز کرده است تا به پروژههای اولیه امیدوارکننده دسترسی پیدا کنند. برای کسانی که به دنبال روند بزرگ بعدی هستند یا به دنبال بازده بالا هستند، مشارکت اولیه میتواند منجر به سود قابل توجهی شود. با این حال، سرمایهگذاری همیشه یک بازی مدیریت ریسک است و پروژههای لانچپد نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها یک شمشیر دولبه هستند - از یک طرف پتانسیل بازده بالا و از طرف دیگر عدم قطعیت و چالشها را ارائه میدهند.





در مواجهه با انواع مختلف ضررهای احتمالی - از دست دادن سرمایه، هزینه فرصت، ریسک نقدینگی، آسیبپذیریهای امنیتی، عدم قطعیت نظارتی و عدم تقارن اطلاعات - استراتژیهای سرمایهگذاری باید فراتر از شانس یا احساسات باشند. آنها باید مبتنی بر تحقیق کامل، برنامهریزی دقیق و اجرای منطقی باشند. پلتفرمهایی مانند لانچپد MEXC ابزارها و چارچوبهایی را برای کمک به کاهش این خطرات ارائه میدهند، اما در نهایت، توانایی جلوگیری از ضرر به درک سرمایهگذار از ریسک و نظمی که با آن استراتژی خود را اجرا میکنند، بستگی دارد.





به عنوان یک پلتفرم با کیفیت بالا، لانچپد MEXC به پروژههای مرحله اولیه دسترسی میدهد. اما برای کاربران، دستیابی واقعی به ریسک قابل مدیریت و بازده مورد انتظار مستلزم درک روشنی از تعادل بین فرصت و ریسک است.



