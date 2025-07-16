معرفی مناطق معاملات اسپات MEXC

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است؛ قیمت ها میتوانند به سرعت تغییر کنند و حتی تأخیر های جزئی ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ها یا متحمل شدن زیان های غیرضروری شود. «سفارش استاپ-لیمیت» یکی از ابز
معاملات ارز دیجیتال به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود: معاملات اسپات و معاملات فیوچرز.معاملات اسپات به خرید یا فروش داراییهای دیجیتال در بازار اشاره دارد و شامل تبادل دو ارز دیجیتال و مالکیت حاصل از د
در بحبوحه رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال، ایردراپ ها و سیستم های پاداش مبتنی بر امتیاز به ابزار های کلیدی برای تیم های پروژه جهت جذب کاربران و توزیع توکن ها تبدیل شده اند. برخی از کاربران، با هدف کسب س
تبدیل MEXC یک ویژگی منحصر به فرد و پیشرفته است که تجربه ای بینظیر از مبادلات ارزهای دیجیتال را برای کاربران فراهم می آورد. این امکان به شما اجازه می دهد تا بهسرعت دارایی های خود را بین ارزهای دیجیتال