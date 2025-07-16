معرفی مناطق معاملات اسپات MEXC

شما میتوانید توکنهایی که میخواهید در معاملات اسپات معامله کنید را با جستجوی نام توکنها به سرعت پیدا کنید. معاملات اسپات در MEXC به چند بخش تقسیم میشود که شامل منطقه اصلی، منطقه نوآوری، منطقه ارزیابی، MEME، ZK و Arbitrum است. بهجز سه بخش اول، سایر بخشها بر اساس رویدادهای جاری و نوع توکنها نامگذاری شدهاند.





پس تفاوت بین منطقه اصلی، منطقه نوآوری و منطقه ارزیابی چیست؟













① منطقه اصلی

منطقه اصلی شامل توکن های تثبیت شده است. این توکن ها عمدتاً ارزهای دیجیتال اصلی هستند که پروژه های بالغ تری دارند، از ارزش بازار بالاتر و حجم معاملات بیشتری برخوردارند. برخی از رایجت رین توکن های موجود در منطقه اصلی شامل BTC، ETH و MX هستند.





② منطقه نوآوری

منطقه نوآوری عمدتاً شامل پروژه های نوظهور است. در مقایسه با بازار منطقه اصلی، توکن های منطقه نوآوری معمولاً نوسانات قیمتی بیشتری دارند و ریسک بالاتری را به همراه دارند. بهتر است قبل از معامله در منطقه نوآوری احتیاط کنید و تحقیقات کاملی انجام دهید. تصویر زیر توکن های منطقه نوآوری را نشان میدهد.

③ منطقه ارزیابی

پروژه های موجود در منطقه ارزیابی معمولاً لیستینگهای اولیه نیستند و شامل پروژه های مرحله ابتدایی میشوند که به یک آستانه مشخص از تعداد کاربران رسیدهاند و توسط جامعه برای لیستینگ توصیه شدهاند. برخی از پروژه های اولیه در منطقه ارزیابی ممکن است همچنان به زمان و آزمون بازار نیاز داشته باشند. قیمت توکن های این منطقه میتواند بسیار نوسان داشته باشد، بنابراین به کاربران توصیه میشود هنگام خرید در قیمت بالا احتیاط کرده و از ریسک های احتمالی حذف از لیستینگ آگاه باشند. تصویر زیر توکن های لیست شده در منطقه ارزیابی را نشان میدهد.









توجه داشته باشید که توکن های منطقه ارزیابی بهطور منظم ارزیابی میشوند. پس از ورود به منطقه ارزیابی، توکنها یک دوره ارزیابی 60 روزه را طی میکنند. اگر ارزیابی را با موفقیت بگذرانند، به منطقه نوآوری منتقل میشوند. در مقابل، اگر ارزیابی را نتوانند بگذرانند، توکن از لیست حذف خواهد شد.









توجه:



