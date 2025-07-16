برای اینکه بتوانید داراییهای خود را بهراحتی مشاهده کنید، چندین حساب MEXC را در این صفحه تجمیع کردهایم: حساب اسپات، حساب فیوچرز، حساب فیات و حساب کپی ترید. چگونه وضعیت دارایی هایم را مشاهده کنم؟ 1. در برای اینکه بتوانید داراییهای خود را بهراحتی مشاهده کنید، چندین حساب MEXC را در این صفحه تجمیع کردهایم: حساب اسپات، حساب فیوچرز، حساب فیات و حساب کپی ترید. چگونه وضعیت دارایی هایم را مشاهده کنم؟ 1. در
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/راهنمای کاربر/چگونه دارای...مشاهده کنم؟

چگونه دارایی‌ های خود را مشاهده کنم؟

#مبتدیان
برای اینکه بتوانید داراییهای خود را بهراحتی مشاهده کنید، چندین حساب MEXC را در این صفحه تجمیع کردهایم: حساب اسپات، حساب فیوچرز، حساب فیات و حساب کپی ترید.

چگونه وضعیت دارایی هایم را مشاهده کنم؟


1. در گوشه بالا سمت راست وبسایت MEXC، روی [دارایی ها] کلیک کرده و سپس روی [بررسی اجمالی] کلیک کنید.


در صفحه بررسی اجمالی دارایی ها، میتوانید نمای کلی از وضعیت حساب خود را مشاهده کرده و اقداماتی سریع انجام دهید:
(1). دکمههای اقدام سریع: [واریز]، [برداشت]، [انتقال] و [ارسال].
(2). موجودی هر حساب به USDT/USD.
(3). مشاهده تفکیک داراییها به تفکیک حسابها.


چگونه تاریخچه داراییهایم را مشاهده کنم؟


کنار "معاملات اخیر"، روی [مشاهده همه] کلیک کنید تا وارد صفحه تاریخچه معاملات شده و رکوردهای واریز، برداشت، انتقال، ارسال و سایر موارد را مشاهده کنید.



چگونه وجه را بین حساب های MEXC منتقل کنم؟


اگر میخواهید در یک بازار خاص معامله کنید، ابتدا باید وجه را به کیف پول مربوطه منتقل کنید و سپس اقدام به معامله کنید. به عنوان مثال، اگر شما ارز دیجیتال را از طریق P2P خریداری کردهاید و میخواهید در معاملات اسپات شرکت کنید، باید داراییهای دیجیتال را از «حساب فیات» به «حساب اسپات یا فیوچرز» خود منتقل کنید.
1. روی [انتقال] کلیک کنید.
  1. 2. در پنجره پاپ آپ، حساب دریافت کننده انتقال را انتخاب کرده و روی [انتقال] کلیک کنید.


سلب مسئولیت: معاملات ارز دیجیتال دارای ریسکهای قابل توجهی است. این اطلاعات به هیچ عنوان مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، مسائل حقوقی، مالی، حسابداری یا خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و به معنای توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نیست. اطلاعات ارائهشده توسط MEXC Learn صرفاً برای مرجع است و بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری در نظر گرفته نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای موجود را به طور کامل درک کرده اید و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری شما نخواهد بود.

