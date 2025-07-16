چگونه دارایی‌ های خود را مشاهده کنم؟

برای اینکه بتوانید داراییهای خود را بهراحتی مشاهده کنید، چندین حساب MEXC را در این صفحه تجمیع کردهایم: حساب اسپات، حساب فیوچرز، حساب فیات و حساب کپی ترید.









1. در گوشه بالا سمت راست وبسایت MEXC، روی [دارایی ها] کلیک کرده و سپس روی [بررسی اجمالی] کلیک کنید.









در صفحه بررسی اجمالی دارایی ها، میتوانید نمای کلی از وضعیت حساب خود را مشاهده کرده و اقداماتی سریع انجام دهید:

(1). دکمههای اقدام سریع: [واریز]، [برداشت]، [انتقال] و [ارسال].

(2). موجودی هر حساب به USDT/USD.

(3). مشاهده تفکیک داراییها به تفکیک حسابها.













کنار "معاملات اخیر"، روی [مشاهده همه] کلیک کنید تا وارد صفحه تاریخچه معاملات شده و رکوردهای واریز، برداشت، انتقال، ارسال و سایر موارد را مشاهده کنید.

















اگر میخواهید در یک بازار خاص معامله کنید، ابتدا باید وجه را به کیف پول مربوطه منتقل کنید و سپس اقدام به معامله کنید. به عنوان مثال، اگر شما ارز دیجیتال را از طریق P2P خریداری کردهاید و میخواهید در معاملات اسپات شرکت کنید، باید داراییهای دیجیتال را از «حساب فیات» به «حساب اسپات یا فیوچرز» خود منتقل کنید.

1. روی [انتقال] کلیک کنید.

2. در پنجره پاپ آپ، حساب دریافت کننده انتقال را انتخاب کرده و روی [انتقال] کلیک کنید.









سلب مسئولیت: معاملات ارز دیجیتال دارای ریسکهای قابل توجهی است. این اطلاعات به هیچ عنوان مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، مسائل حقوقی، مالی، حسابداری یا خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و به معنای توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نیست. اطلاعات ارائهشده توسط MEXC Learn صرفاً برای مرجع است و بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری در نظر گرفته نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای موجود را به طور کامل درک کرده اید و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری شما نخواهد بود.