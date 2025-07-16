چگونه از ابزارهای ترسیم (خط K اصلی) استفاده کنیم

در معاملات ارز دیجیتال، تریدرها معمولاً با ترسیم الگوها بر روی چارت K-line، روندهای بازار را تحلیل کرده و تصمیمات خرید یا فروش میگیرند. صرافی MEXC ابزارهای ترسیم پایه مختلفی را ارائه میدهد که به کاربران این امکان را میدهد تا اشکال مختلفی رسم کرده و روندهای بازار را ارزیابی کنند.









هنگام استفاده از وبسایت، در صفحه چارت K-line اصلی برای معاملات اسپات، میتوانید از ابزارهای ترسیم با انجام مراحل زیر استفاده کنید. در صفحه چارت K-line اصلی برای معاملات فیوچرز، نیازی به کلیک بر روی دکمه ابزارهای ترسیم نیست، زیرا سیستم بهطور پیشفرض آنها را در سمت چپ چارت K-line نمایش میدهد. علاوه بر این، مراحل استفاده از ابزارهای ترسیم K-line برای معاملات اسپات و فیوچرز یکسان است.





① روی دکمه ابزارهای ترسیم کلیک کنید، و ابزارهای مختلف ترسیم مانند خط روند، گسترش، خط قیمت، بازگشتی فیبوناچی و غیره در سمت چپ چارت K-line ظاهر خواهند شد.









② نشانگر موس را به ابزار مورد نظر خود ببرید و روی آن کلیک کنید. سپس نشانگر موس را به چارت K-line ارز دیجیتال مربوطه منتقل کرده و شروع به ترسیم کنید.









③ پس از تکمیل ترسیم، میتوانید روی دکمه اسکرینشات کلیک کرده و سپس گزینههای [دانلود تصویر] یا [کپی تصویر] را برای به اشتراکگذاری اسکرین شات انتخاب کنید.













④ اگر میخواهید شکلی خاص را که ترسیم کردهاید حذف کنید، روی آن شکل کلیک کرده و سپس آیکون سطل زبالهای که ظاهر میشود را انتخاب کنید.













در اپلیکیشن، مراحل استفاده از ابزارهای ترسیم K-line برای معاملات اسپات و فیوچرز یکسان است. در اینجا، فرایند را در معاملات اسپات نشان خواهیم داد.





① پس از وارد شدن به صفحه معامله، روی آیکون شمعی در گوشه بالای صفحه ضربه بزنید.









② روی دکمه تنظیمات چارت در گوشه بالای سمت راست ضربه بزنید.









③ روی گزینه [ترسیم] ضربه بزنید.









④ برای ترسیم یک شکل، شکل مورد نظر خود را انتخاب کرده و انگشت خود را به چارت K-line مربوطه منتقل کنید.









⑤ پس از تکمیل ترسیم، روی دکمه اشتراک گذاری ضربه بزنید تا آن را بهطور محلی ذخیره کرده یا با دیگران به اشتراک بگذارید.









⑥ اگر میخواهید شکلی خاص را که ترسیم کردهاید حذف کنید، روی آن شکل ضربه بزنید و سپس آیکون سطل زبالهای که ظاهر میشود را انتخاب کنید.



