نحوه تعیین حد ضرر در معاملات فیوچرز





در معاملات فیوچرز، عملکرد حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا زیان را محدود کرده و ریسک ها را کنترل کنند. با تعیین قیمت های حد ضرر، می توانید از خروج به موقع از پوزیشن ها در زمانی که بازار در جهت نامطلوب حرکت می کند، اطمینان حاصل کنید و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.









در معاملات فیوچرز، حد ضرر به اجرای معاملات برای بسته شدن پوزیشن ها و محدود کردن زیان بیشتر زمانی که قیمت به یک سطح معین می رسد اشاره دارد. در معاملات فیوچرز، حد ضرر معمولاً با قیمت یا درصد معینی تعیین می شود. زمانی که قیمت بازار نقطه حد ضرر تعیین شده را لمس کرد یا از آن فراتر رفت، معامله به طور خودکار انجام می شود.













مقدار ثابتی را به عنوان نقطه حد ضرر مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن را در یک جفت فیوچرز باز کنید: می توانید یک نقطه حد ضرر تعیین کنید و زمانی که قیمت فیوچرز به نقطه حد ضرر کاهش یافت، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود تا ضرر شما محدود شود.









می توانید بر اساس میزان تحمل ریسک خود، درصد حد ضرر را تعیین کنید. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک دارایی به 10٪ کمتر از قیمت خرید شما کاهش می یابد، می توانید فروش خودکار یک دارایی را تنظیم کنید.









برای تعیین نقاط حد ضرر می توانید از اندیکاتورهای فنی استفاده کنید. برای مثال می توانید از اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک، خطوط پشتیبانی، خطوط مقاومت و غیره برای تعیین نقاط حد ضرر استفاده کنید.









این نقطه حد ضرر را به چند مرحله تقسیم می کند و به تدریج نقطه حد ضرر را کاهش می دهد. این می تواند به شما کمک کند تا نقطه حد ضرر را با انعطاف بیشتری در طول نوسانات بازار تنظیم کنید.













بستن سریع به اجرای معاملات بر اساس قیمت پایانی طرف مقابل و اجرای تراکنشهای "بهترین 30 پیشنهاد" اشاره دارد: سفارش پایانی شما میتواند به سرعت با قیمتهای طرف مقابل در محدوده 30 پیشنهاد مطابقت داشته باشد و هر بخش انجام نشده باقیمانده به طور خودکار به یک سفارش محدود تبدیل شود.









شما باید [قیمت] (قیمت بازار یا آخرین قیمت) و [مقدار] (25٪، 50٪، 75٪ و 100٪) را تنظیم کنید.









این کار تمام سفارشات محدود را لغو می کند و همه پوزیشن های دارای سفارشات بازار را می بندد (با توجه به شرایط بازار، ممکن است عملیات شما 100٪ موفقیت آمیز نباشد).









استفاده از پوزیشن های [قیمت بازار] تا [بستن لانگ] / [بستن شورت] نیز می تواند به هدف حد ضرر فعال دست یابد.









از آنجایی که بستن پوزیشن های لانگ/شورت با [سفارش های محدود] تنها در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور) تکمیل میشود.





بنابراین، پس از باز کردن یک پوزیشن، استفاده از [سفارش محدود] برای بستن پوزیشن ها نمی تواند به هدف حد ضرر دست یابد.





همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید در BTC/USDT، تنظیم یک حد ضرر با یک [حداقل سفارش] ([قیمت سفارش] در 65000 USDT) را نمی توان زیر آخرین قیمت (متوسط قیمت اجرا در 66972.7 USDT) اجرا کرد.













شما می توانید دقیقاً [قیمت فعال سازی]، [قیمت] و [مقدار] (نسبت قابل تنظیم) را تنظیم کنید.





[سفارشهای محدود] برای بسته شدن پوزیشن های لانگ/شورت میتواند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور)، یا با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) اجرا شود.





همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن لانگ در BTC/USDT، استفاده از [سفارش فعال سازی] به شما امکان می دهد هر دو حالت لانگ و شورت [بستن پوزیشن] را تنظیم کنید. بنابراین، زمانی که [میانگین قیمت اجرا] کمتر از [میانگین قیمت باز کردن] باشد، میتوان سفارش را برای دستیابی به [حد ضرر] از پیش تعیینشده نیز آغاز کرد.













[سفارشهای تریلینگ] تنظیمات دقیقی را برای [تغییر مسیر] ([نسبت] یا [فاصله قیمت]) و [تعداد] (نسبت قابل تنظیم) مجاز میسازد.





[سفارش تریلینگ استاپ] برای پوزیشن های [بستن لانگ]/[بستن شورت] فقط با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) تکمیل میشود.





همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن شورت BTC/USDT، پس از استفاده از [تریلینگ استاپ]، پوزیشن های موجود با قیمتی حدود 10% بدتر از آخرین قیمت (64924.7 USDT) تکمیل می شوند.

















سفارشهای [Post Only] مشابه [سفارشهای محدود] برای بستن پوزیشن های لانگ/شورت هستند: آنها فقط میتوانند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت تکمیل شوند (یعنی در یک سناریوی سودآور).





بنابراین، پس از باز کردن یک پوزیشن، بستن آن با یک سفارش [Post Only ] نمی تواند به هدف توقف ضرر برسد.





همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید در BTC/USDT، تنظیم حد ضرر با یک سفارش [Post Only ] ([قیمت سفارش] در 65000 USDT) منجر به لغو سفارش میشود.













ویژگی [حد سود] / [حد زیان] را می توان هم قبل از باز کردن یک پوزیشن تنظیم کرد و هم بعد از باز کردن آن را ویرایش کرد. برای جزئیات بیشتر، بخوانید: تنظیم حد-سود و حد-ضرر برای معاملات فیوچرز









در پلتفرم معاملات فیوچرز MEXC، میتوانید شرایط حد ضرر را با توجه به اولویتهای ریسک، استراتژیهای معاملاتی و شرایط بازار تنظیم کنید: معمولاً به صورت تنظیمات قیمت یا درصد. شما همچنین می توانید به صورت دستی سفارشات حد ضرر را برای بستن پوزیشن ها و محدود کردن ضررها اجرا کنید. ویژگی حد ضرر به کنترل ریسک و جلوگیری از گسترش بیشتر ضرر کمک می کند. با این حال، در معاملات فیوچرز واقعی، احساسات مختلف بازار ممکن است رفتارهای حد ضرر متفاوتی را ایجاد کند: برای مثال، زمانی که عوامل بنیادی مطلوب یا نامطلوب (مانند اخبار صنعت) وجود دارد، معاملهگران ممکن است به طور فعال پوزیشن های موجود را ببندند. بنابراین، تکنیک های حد ضرر بیشتری باید از طریق تجربه واقعی معاملات جمع آوری شوند.



