در معاملات فیوچرز، عملکرد حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا زیان را محدود کرده و ریسک ها را کنترل کنند. با تعیین قیمت های حد ضرر، می توانید از خروج به موقع از پوزیشن ها در زمانی که بازار در جهت نامطدر معاملات فیوچرز، عملکرد حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا زیان را محدود کرده و ریسک ها را کنترل کنند. با تعیین قیمت های حد ضرر، می توانید از خروج به موقع از پوزیشن ها در زمانی که بازار در جهت نامط
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/فیوچرز/نحوه تعیین ...ملات فیوچرز

نحوه تعیین حد ضرر در معاملات فیوچرز

7/16/2025MEXC
0m
#فیوچرز#مبتدیان
Bitcoin
BTC$105,472.88-0.72%
Brainedge
LEARN$0.01341-0.29%

در معاملات فیوچرز، عملکرد حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا زیان را محدود کرده و ریسک ها را کنترل کنند. با تعیین قیمت های حد ضرر، می توانید از خروج به موقع از پوزیشن ها در زمانی که بازار در جهت نامطلوب حرکت می کند، اطمینان حاصل کنید و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

1. تعریف


در معاملات فیوچرز، حد ضرر به اجرای معاملات برای بسته شدن پوزیشن ها و محدود کردن زیان بیشتر زمانی که قیمت به یک سطح معین می رسد اشاره دارد. در معاملات فیوچرز، حد ضرر معمولاً با قیمت یا درصد معینی تعیین می شود. زمانی که قیمت بازار نقطه حد ضرر تعیین شده را لمس کرد یا از آن فراتر رفت، معامله به طور خودکار انجام می شود.

2. روش های حد ضرر


2.1 مقدار حد ضرر


مقدار ثابتی را به عنوان نقطه حد ضرر مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن را در یک جفت فیوچرز باز کنید: می توانید یک نقطه حد ضرر تعیین کنید و زمانی که قیمت فیوچرز به نقطه حد ضرر کاهش یافت، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود تا ضرر شما محدود شود.

2.2 درصد حد ضرر


می توانید بر اساس میزان تحمل ریسک خود، درصد حد ضرر را تعیین کنید. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک دارایی به 10٪ کمتر از قیمت خرید شما کاهش می یابد، می توانید فروش خودکار یک دارایی را تنظیم کنید.

2.3 شاخص فنی حد ضرر


برای تعیین نقاط حد ضرر می توانید از اندیکاتورهای فنی استفاده کنید. برای مثال می توانید از اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک، خطوط پشتیبانی، خطوط مقاومت و غیره برای تعیین نقاط حد ضرر استفاده کنید.

2.4 حد ضرر پیشرونده


این نقطه حد ضرر را به چند مرحله تقسیم می کند و به تدریج نقطه حد ضرر را کاهش می دهد. این می تواند به شما کمک کند تا نقطه حد ضرر را با انعطاف بیشتری در طول نوسانات بازار تنظیم کنید.

3. راهنمای کاربر (وب سایت MEXC)


3.1 بستن سریع


بستن سریع به اجرای معاملات بر اساس قیمت پایانی طرف مقابل و اجرای تراکنشهای "بهترین 30 پیشنهاد" اشاره دارد: سفارش پایانی شما میتواند به سرعت با قیمتهای طرف مقابل در محدوده 30 پیشنهاد مطابقت داشته باشد و هر بخش انجام نشده باقیمانده به طور خودکار به یک سفارش محدود تبدیل شود.

3.2 [بستن لانگ] / [بستن شورت]


شما باید [قیمت] (قیمت بازار یا آخرین قیمت) و [مقدار] (25٪، 50٪، 75٪ و 100٪) را تنظیم کنید.

3.3 [بستن با یک کلیک]


این کار تمام سفارشات محدود را لغو می کند و همه پوزیشن های دارای سفارشات بازار را می بندد (با توجه به شرایط بازار، ممکن است عملیات شما 100٪ موفقیت آمیز نباشد).

[یادآوری]


استفاده از پوزیشن های [قیمت بازار] تا [بستن لانگ] / [بستن شورت] نیز می تواند به هدف حد ضرر فعال دست یابد.

3.4 [سفارش محدود]


از آنجایی که بستن پوزیشن های لانگ/شورت با [سفارش های محدود] تنها در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور) تکمیل میشود.

بنابراین، پس از باز کردن یک پوزیشن، استفاده از [سفارش محدود] برای بستن پوزیشن ها نمی تواند به هدف حد ضرر دست یابد.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید در BTC/USDT، تنظیم یک حد ضرر با یک [حداقل سفارش] ([قیمت سفارش] در 65000 USDT) را نمی توان زیر آخرین قیمت (متوسط قیمت اجرا در 66972.7 USDT) اجرا کرد.


3.5 [سفارش فعال سازی]


شما می توانید دقیقاً [قیمت فعال سازی]، [قیمت] و [مقدار] (نسبت قابل تنظیم) را تنظیم کنید.

[سفارشهای محدود] برای بسته شدن پوزیشن های لانگ/شورت میتواند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور)، یا با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) اجرا شود.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن لانگ در BTC/USDT، استفاده از [سفارش فعال سازی] به شما امکان می دهد هر دو حالت لانگ و شورت [بستن پوزیشن] را تنظیم کنید. بنابراین، زمانی که [میانگین قیمت اجرا] کمتر از [میانگین قیمت باز کردن] باشد، میتوان سفارش را برای دستیابی به [حد ضرر] از پیش تعیینشده نیز آغاز کرد.


3.6 [سفارش تریلینگ استاپ]


[سفارشهای تریلینگ] تنظیمات دقیقی را برای [تغییر مسیر] ([نسبت] یا [فاصله قیمت]) و [تعداد] (نسبت قابل تنظیم) مجاز میسازد.

[سفارش تریلینگ استاپ] برای پوزیشن های [بستن لانگ]/[بستن شورت] فقط با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) تکمیل میشود.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن شورت BTC/USDT، پس از استفاده از [تریلینگ استاپ]، پوزیشن های موجود با قیمتی حدود 10% بدتر از آخرین قیمت (64924.7 USDT) تکمیل می شوند.



3.7 سفارش Post Only


سفارشهای [Post Only] مشابه [سفارشهای محدود] برای بستن پوزیشن های لانگ/شورت هستند: آنها فقط میتوانند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت تکمیل شوند (یعنی در یک سناریوی سودآور).

بنابراین، پس از باز کردن یک پوزیشن، بستن آن با یک سفارش [Post Only ] نمی تواند به هدف توقف ضرر برسد.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید در BTC/USDT، تنظیم حد ضرر با یک سفارش [Post Only ] ([قیمت سفارش] در 65000 USDT) منجر به لغو سفارش میشود.


3.8 [حد سود] / [حد زیان]


ویژگی [حد سود] / [حد زیان] را می توان هم قبل از باز کردن یک پوزیشن تنظیم کرد و هم بعد از باز کردن آن را ویرایش کرد. برای جزئیات بیشتر، بخوانید: تنظیم حد-سود و حد-ضرر برای معاملات فیوچرز

4. خلاصه


در پلتفرم معاملات فیوچرز MEXC، میتوانید شرایط حد ضرر را با توجه به اولویتهای ریسک، استراتژیهای معاملاتی و شرایط بازار تنظیم کنید: معمولاً به صورت تنظیمات قیمت یا درصد. شما همچنین می توانید به صورت دستی سفارشات حد ضرر را برای بستن پوزیشن ها و محدود کردن ضررها اجرا کنید. ویژگی حد ضرر به کنترل ریسک و جلوگیری از گسترش بیشتر ضرر کمک می کند. با این حال، در معاملات فیوچرز واقعی، احساسات مختلف بازار ممکن است رفتارهای حد ضرر متفاوتی را ایجاد کند: برای مثال، زمانی که عوامل بنیادی مطلوب یا نامطلوب (مانند اخبار صنعت) وجود دارد، معاملهگران ممکن است به طور فعال پوزیشن های موجود را ببندند. بنابراین، تکنیک های حد ضرر بیشتری باید از طریق تجربه واقعی معاملات جمع آوری شوند.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

نحوه معامله قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام در MEXC

نحوه معامله قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام در MEXC

قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام، ابزارهای مالی مشتقه ای هستند که سهام شرکت های بورسی ایالات متحده را از طریق معاملات فیوچرز با بازار رمزارزها پیوند میدهند. این قراردادها به سرمایه گذاران ا

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش‌ ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش‌ ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما

مدیریت مارجین در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال یکی از مهارت های کلیدی و تعیینکننده برای هر معاملهگر است؛ چراکه مستقیماً بر دو محور اصلی، یعنی میزان سودآوری و سطح کنترل ریسک، اثر میگذارد. در این میان،

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید