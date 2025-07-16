







هنگام استفاده از MEXC، برخی از کاربران باید تاریخچه واریز و برداشت شخصی خود را از حساب های MEXC خود ذخیره کنند. این مقاله راهنمای دقیقی در مورد نحوه ذخیره تاریخچه واریز و برداشت به شما ارائه می دهد.









میتوانید سابقه واریز و برداشت خود را در صفحه گزارش حساب اسپات وب سایت و صفحه تاریخچه واریز/برداشت ذخیره کنید.









وب سایت رسمی MEXC را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید. در نوار پیمایش زیر [کیف پول]، روی [اسپات] کلیک کنید.









در سمت راست صفحه دارایی های اسپات، روی [صورتحساب اسپات] کلیک کنید.









در صفحه گزارش اسپات، "واریز/برداشت/ارسال" را انتخاب کنید، سپس روی دکمه [ذخیره] در سمت راست کلیک کنید.









در بخش «نوع معامله»، «واریز/برداشت/ارسال» را انتخاب کنید. شما می توانید از چهار محدوده داده مختلف انتخاب کنید: همه، واریز/برداشت، کارمزد و وجوه ارسال شده. محدوده داده ای را که می خواهید ذخیره کنید انتخاب کنید.





"ارز"، "جهت" و "زمان" را برای رکوردهای صادرات تنظیم کنید. انتخاب کنید که «رمزگذاری فایل» را علامت بزنید یا نه، و روی [ایجاد] کلیک کنید تا تاریخچه واریز و برداشت ذخیره شود.









لطفاً توجه داشته باشید که محدودیت ماهانه برای تعداد دفعاتی که میتوانید گزارش اسپات حساب را ذخیره کنید وجود دارد. برای محدودیت خاص به صفحه نمایش مراجعه کنید. عملیات ذخیره خود را با توجه به نیاز خود برنامه ریزی کنید و از انجام عملیات مکرر خودداری کنید. اگر میخواهید تعداد زیادی تاریخچه حساب اسپات را ذخیره کنید، سعی کنید دادهها را در چند دسته ذخیره کنید تا از خرابی فایل جلوگیری کنید.









علاوه بر این، میتوانید به صفحه [تاریخچه تراکنش] بروید، «واریز» یا «برداشت» را انتخاب کنید و سپس روی [ذخیره] کلیک کنید.









در بخش "نوع"، سه محدوده داده مختلف وجود دارد: واریز، برداشت، و دیگر. محدوده داده ای را که می خواهید ذخیره کنید انتخاب کنید.





«زمان» را برای سابقه کیف پولی که میخواهید ذخیره کنید تنظیم کنید و انتخاب کنید «رمزگذاری فایل» و «ارسال خودکار به ایمیل پس از ایجاد» را علامت بزنید. می توانید برای دریافت فایل "رمز فایل" و "ایمیل" را تنظیم کنید (به طور پیش فرض، ایمیلی است که به حساب شما پیوند داده شده است). برای ذخیره کردن سابقه واریز و برداشت، روی [ایجاد] کلیک کنید.









به طور مشابه، لطفاً توجه داشته باشید که محدودیت ماهانه برای تعداد دفعاتی که می توانید تاریخ تراکنش را ذخیره کنید نیز وجود دارد. برای محدودیت خاص به صفحه نمایش مراجعه کنید. عملیات صادرات خود را با توجه به نیاز خود برنامه ریزی کنید و از انجام عملیات مکرر خودداری کنید. اگر نیاز به صادرات تعداد زیادی رکورد دارید، سعی کنید داده ها را در چند دسته صادر کنید تا از خرابی فایل جلوگیری کنید.









برنامه MEXC را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید. روی نماد کاربر در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید، [معاملات] را انتخاب کنید و بر روی [وار/برداشت] ضربه بزنید.









در صفحه تاریخچه اسپات، "تاریخچه بودجه" را انتخاب کنید، سپس روی دکمه ذخیره در گوشه بالا سمت راست ضربه بزنید. در صفحه ذخیره تاریخچه تراکنش، روی [+ ذخیره جدید] کلیک کنید.





در "نوع رکورد"، گزینه هایی برای واریز، برداشت و سایر موارد وجود دارد. محدوده داده ای را که می خواهید ذخیره کنید انتخاب کنید.





"دوره" را برای ذخیره سابقه تنظیم کنید و انتخاب کنید که "رمزگذاری فایل" و "به من ایمیل ارسال شود پس از تولید" را علامت بزنید. روی [ایجاد] ضربه بزنید تا تاریخچه واریز و برداشت صادر شود.









لطفاً توجه داشته باشید که تعداد دفعاتی که می توانید سابقه تراکنش خود را ذخیره کنید، محدودیت ماهانه دارد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به صفحه نمایش مراجعه کنید. عملیات ذخیره خود را با توجه به نیاز خود برنامه ریزی کنید و از انجام عملیات مکرر خودداری کنید. اگر نیاز به ذخیره تعداد زیادی سابقه تراکنش دارید، سعی کنید داده ها را در چند دسته ذخیره کنید تا از خرابی فایل جلوگیری کنید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران ندارد.