نحوه تنظیم تنظیمات معاملات فیوچرز

8/19/2025MEXC
0m
#فیوچرز#مبتدیان
هنگامی که معاملات فیوچرز در MEXC انجام می شود، می توانید تجربه معاملات فیوچرز خود را با تنظیم اولویت های فیوچرز بر اساس عادات استفاده شخصی خود سفارشی سازی کنید. برای تغییر تنظیمات خود می توانید به مراحل این مقاله مراجعه کنید.

در وب سایت


به وبسایت رسمی MEXC دسترسی پیدا کنید، روی [فیوچرز] کلیک کنید و سپس [فیوچرز دائمی USDT-M] یا [فیوچرز دائمی Coin-M] را انتخاب کنید.


وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید و روی دکمه تنظیمات در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.


پس از ورود به صفحه ترجیحات، می توانید ویژگی هایی مانند حالت پوزیشن، حالت اهرم، حفاظت از قیمت و معاملات فلش را در تنظیمات اولویت ها شخصی سازی کنید.


حالت پوزیشن: این حالت را می توان به عنوان حالت هج یا حالت یک طرفه تنظیم کرد. در حالت هج، کاربران می توانند پوزیشن های خرید و فروش را برای یک جفت فیوچرز یکسان به طور همزمان نگه دارند. در حالت یک طرفه، کاربران فقط میتوانند پوزیشن هایی را در یک جهت برای همان جفت فیوچرز حفظ کنند.

حالت اهرمی: این حالت را می توان روی حالت ساده یا حالت پیشرفته تنظیم کرد. در حالت ساده، هر دو پوزیشن لانگ و شورت از تنظیمات اهرم و مارجین یکسانی استفاده می کنند. در حالت پیشرفته، پوزیشن های لانگ و شورت می توانند تنظیمات اهرم و مارجین متفاوتی داشته باشند.

محافظت از قیمت: هنگامی که محافظت قیمت فعال باشد، اگر حد سود و حد ضرر (سفارش مارجین) به قیمت فعال سازی برسد و فاصله قیمت بین آخرین قیمت و قیمت منصفانه از آستانه تعیین شده برای آن معاملات فیوچرز فراتر رود، حد سود و حد ضرر (سفارش مارجین) رد خواهد شد. لطفاً توجه داشته باشید که محافظت از قیمت فقط پس از فعال شدن آن اعمال میشود و در مورد سفارشهای قبلی که قبل از فعال شدن انجام شدهاند اعمال نمیشود.

معاملات فلش: پس از فعال کردن معاملات فلش، می توانید به سادگی مقدار را وارد کرده و بر روی [خرید بازار] یا [فروش بازار] کلیک کنید تا سفارش خود را سریع اجرا کنید.


علاوه بر این ویژگیهای قابل شخصیسازی، میتوانید تنظیمات ویژگی ساده مانند تنظیمات تم و تنظیمات افزایش/کاهش و همچنین فعال کردن حد سود و حد ضرر پیشرفته، پنجره تأیید سفارش، و بازشوی تکمیل نشده سفارش بازار را نیز انجام دهید.

در برنامه


1) در صفحه اصلی برنامه MEXC، روی [فیوچرز] در پایین کلیک کنید.
2) روی [...] در کنار جفت معامله کلیک کنید.
3) روی [تنظیمات] کلیک کنید.
4) در صفحه تنظیمات، می توانید حالت پوزیشن، حالت اهرم، موقعیت بخش معاملات، اعلان و تأیید را تنظیم کنید. برای حالت پوزیشن و حالت اهرم، لطفاً به بخش "در وب سایت" مراجعه کنید.


موقعیت بخش معاملاتی: این گزینه به شما این امکان را می دهد که بخش معاملات را در سمت چپ یا راست قرار دهید.

اعلان: این به هشدارهای اعلان از برنامه MEXC اشاره دارد. وقتی فعال باشد، هشدارهای اعلان را از برنامه MEXC دریافت خواهید کرد. هنگامی که غیرفعال است، هشدارهای اعلان را از برنامه MEXC دریافت نخواهید کرد.

تایید: این شامل تاییدیه های مضاعف برای ثبت سفارش ها، لغو همه سفارش ها، لغو سفارش های فردی، و همچنین محافظت از قیمت و هشدار سفارش بازار نیمه پر شده است. می توانید تأییدیه های مربوطه را بر اساس نیازهای خاص خود فعال یا غیرفعال کنید.

