نحوه تنظیم تنظیمات معاملات فیوچرز

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام، ابزارهای مالی مشتقه ای هستند که سهام شرکت های بورسی ایالات متحده را از طریق معاملات فیوچرز با بازار رمزارزها پیوند میدهند. این قراردادها به سرمایه گذاران ا
1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م
مدیریت مارجین در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال یکی از مهارت های کلیدی و تعیینکننده برای هر معاملهگر است؛ چراکه مستقیماً بر دو محور اصلی، یعنی میزان سودآوری و سطح کنترل ریسک، اثر میگذارد. در این میان،