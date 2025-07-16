1.منظور از تبدیل موجودی های کوچک به MX چیست؟ برای پاسخ به نیازهای معاملاتی کاربران، MEXC ویژگی [تبدیل موجودی های کوچک] را راهاندازی کرده است. طبق قوانین تبدیل، کاربران میتوانند موجودیهای کوچک خود را ب1.منظور از تبدیل موجودی های کوچک به MX چیست؟ برای پاسخ به نیازهای معاملاتی کاربران، MEXC ویژگی [تبدیل موجودی های کوچک] را راهاندازی کرده است. طبق قوانین تبدیل، کاربران میتوانند موجودیهای کوچک خود را ب
چگونه موجودی‌ های کوچک را به MX تبدیل کنیم؟

7/16/2025MEXC
0m
#مبتدیان
1.منظور از تبدیل موجودی های کوچک به MX چیست؟


برای پاسخ به نیازهای معاملاتی کاربران، MEXC ویژگی [تبدیل موجودی های کوچک] را راهاندازی کرده است. طبق قوانین تبدیل، کاربران میتوانند موجودیهای کوچک خود را به MX تبدیل کنند.

قوانین تبدیل:
  • - این ویژگی میتواند تا 10 بار در هر 24 ساعت استفاده شود.
  • - هر بار میتوان تا 99 دارایی مختلف را تبدیل کرد و هر دارایی فردی باید کمتر از 5 USDT ارزش داشته باشد.
  • - داراییهایی که از لیست خارج شده اند یا برداشت و واریز آن ها معلق است، همچنین داراییهایی که تغییرات قیمتی آن ها در 12 ساعت گذشته بیش از 300.00% بوده است، پشتیبانی نمیشوند.
  • - در حال حاضر، این ویژگی فقط از جفتهای معاملاتی USDT/USDC/ETH/BTC/USDP پشتیبانی میکند.
  • - اگر جفت معاملاتی انتخابی شما شامل USDT نباشد اما هر یک از USDC/ETH/BTC/USDP را شامل شود، ارزیابی و تبدیل بر اساس قیمت معادل USDT خواهد بود.
  • - نرخ کارمزد برای تبدیل موجودیهای کوچک به MX برابر با 0.2% است.

2. آموزش تبدیل موجودی های کوچک به MX


الف. [وب سایت] چگونه موجودی های کوچک را به MX تبدیل کنیم:


گام 1: وارد وب سایت رسمی MEXC شوید. در گوشه بالای سمت راست صفحه اصلی، بر روی [دارایی ها] - [اسپات] کلیک کنید.



گام 2: در صفحه اسپات، بر روی [ موجودی های کوچک را به MX تبدیل کنید] در سمت راست لیست دارایی ها کلیک کنید.



گام 3: ارز دیجیتال با موجودی کوچک که می خواهید آن را به MX تبدیل کنید را علامت بزنید و سپس بر روی [تبدیل] در گوشه بالای سمت راست رابط کلیک کنید.



گام 4: بر روی [اکنون تبدیل کنید] کلیک کنید.



گام 5: تبدیل با موفقیت انجام شد، بر روی [تأیید] کلیک کنید.



بII. [اپلیکیشن] چگونه موجودیهای کوچک را به MX تبدیل کنیم:


گام 1: بر روی [دارایی] در گوشه پایین سمت راست ضربه بزنید.



مرحله 2: گزینه [اسپات] را انتخاب کنید و روی [تبدیل دارایی های کوچک به MX] ضربه بزنید.




مرحله 3: ارز دیجیتال با دارایی کوچک که میخواهید به MX تبدیل کنید را انتخاب کرده و روی [تبدیل] در پایین صفحه ضربه بزنید.


مرحله 4: روی [تأیید] ضربه بزنید.


مرحله 5: تبدیل با موفقیت انجام شد، دوباره روی [تأیید] ضربه بزنید.


