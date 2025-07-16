1.تعریف 1.1 تایید بلوک چیست؟ به طور خلاصه، هنگامی که هر ارز دیجیتال معامله می شود، داده های تراکنش در یک «بلاک داده» بسته بندی می شود که به آن «بلاک» نیز می گویند. هنگامی که این بلوک به زنجیره اصلی ار1.تعریف 1.1 تایید بلوک چیست؟ به طور خلاصه، هنگامی که هر ارز دیجیتال معامله می شود، داده های تراکنش در یک «بلاک داده» بسته بندی می شود که به آن «بلاک» نیز می گویند. هنگامی که این بلوک به زنجیره اصلی ار
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/راهنمای کاربر/نحوه بررسی ...لاک در MEXC

نحوه بررسی تعداد تاییدات بلاک در MEXC

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#مبتدیان#مفاهیم پایه
Brainedge
LEARN$0.01341-0.07%

1.تعریف


1.1 تایید بلوک چیست؟


به طور خلاصه، هنگامی که هر ارز دیجیتال معامله می شود، داده های تراکنش در یک «بلاک داده» بسته بندی می شود که به آن «بلاک» نیز می گویند. هنگامی که این بلوک به زنجیره اصلی ارسال شد، تراکنش اولیه تایید می شود. این فرآیند تایید "تأیید بلوک" نامیده می شود.

1.2تعداد تاییدات بلوک به چه معناست؟


هر بار که یک بلوک به زنجیره اصلی ارسال می شود، داده های تراکنش یک بار تایید می شود. تعداد تاییدات بلوک به تعداد دفعاتی که داده های تراکنش تایید شده اند اشاره دارد.

به عنوان مثال،

می دانیم که یک بلوک حاوی داده های تراکنش ارز دیجیتال، اطلاعات بلوک قبلی را به ارث می برد. بنابراین، هر بلوک تایید شده نیز اطلاعات بلوک قبلی را به ارث می برد و بلوک های بعدی نیز باید محتوای بلوک قبلی را به ارث ببرند. معمولاً بلوک بعدی بعد از بلوک 1 به عنوان بلوک 2 و به دنبال آن بلوک 3 و غیره نامیده می شود. کل فرآیند تایید "تأیید بلوک" و تعداد بلوک های تایید شده "شماره تایید بلوک" نامیده می شود. تنها زمانی که تمام بلوک ها تایید شوند می توان تراکنش را تکمیل کرد. به طور کلی، "شماره تایید بلوک" بالاتر احتمال دستکاری داده ها را کاهش می دهد و سطح امنیت داده ها را افزایش می دهد.

2.چگونه می توان تعداد تاییدیه های بلوک را در وب سایت MEXC بررسی کرد؟


اگر میخواهید تعداد تأییدیههای بلوک برای یک واریز ارز دیجیتال خاص را بررسی کنید، میتوانید این مراحل را در صفحه اصلی وبسایت رسمی دنبال کنید:

مرحله 1: روی [دارایی ها] و سپس روی [بررسی اجمالی] کلیک کنید تا به صفحه نمای کلی دارایی MEXC خود دسترسی پیدا کنید.


مرحله 2: برای دسترسی به صفحه واریز MEXC روی [واریز] کلیک کنید.



مرحله 3: روی [شبکه] کلیک کنید و ارز مورد نظر را انتخاب کنید تا به اطلاعات مربوطه مانند "زمان مورد انتظار" برای مرجع خود دسترسی پیدا کنید.



توجه:

برای واریز یا انتقال USDT در شبکه ERC20، تأیید به 96 بلوک، یعنی 96 تأیید شبکه نیاز دارد.


3.آیا می توان تعداد تأییدیه های بلوک را در برنامه MEXC بررسی کرد؟


مرحله 1: برای دسترسی به صفحه [نمایش کلی] روی [دارایی] کلیک کنید.



مرحله 2: برای دسترسی به صفحه واریز MEXC روی [واریز] کلیک کنید.



مرحله 3: در نوار جستجو، ارز دیجیتالی را که مرتباً واریز می کنید، مانند USDT جستجو کنید.




مرحله 4: شبکه واریز ترجیحی که اغلب استفاده می کنید، مانند ERC20 را انتخاب کنید.




در اینجا، میتوانید تعداد مربوط به تأییدات بلوک (در اینجا به عنوان «تأییدات شبکه» نمایش داده میشود) را در تصویر سمت راست ببینید.

توجه:

برای واریز یا انتقال USDT در شبکه ERC20، تأیید به 96 بلوک، یعنی 96 تأیید شبکه نیاز دارد.

سلب مسئولیت: این مطالب سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر توصیه مرتبط دیگری را ارائه نمی دهد، و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نیست. MEXC Learn فقط برای مقاصد اطلاعاتی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. تمام تصمیمات سرمایه گذاری که توسط کاربران گرفته می شود مستقل و غیر مرتبط با این پلتفرم هستند.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

احراز هویت KYC چیست

احراز هویت KYC چیست

خلاصهاحراز هویت KYC (شناخت مشتری) یک فرآیند است که توسط مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات برای شناسایی و تأیید هویت مشتریان خود به کار میرود. این فرآیند به منظور جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، مانند

توضیح اصطلاحات در صفحه معاملات فیوچرز

توضیح اصطلاحات در صفحه معاملات فیوچرز

برای مبتدیان، معاملات فیوچرز می تواند پیچیده تر از معاملات اسپات باشد، زیرا شامل تعداد بیشتری از اصطلاحات حرفه ای وجود دارد. برای کمک به کاربران جدید برای درک و تسلط مؤثر بر معاملات فیوچرز، این مقاله

توضیح اصطلاحات در صفحه اطلاعات فیوچرز

توضیح اصطلاحات در صفحه اطلاعات فیوچرز

مبتدیان معاملات فیوچرز ممکن است هنگام معامله در صفحه فیوچرز MEXC با این اصطلاحات حرفه ای و معانی آنها آشنا نباشند. در صفحه معاملات فیوچرز MEXC، اطلاعات مربوط به هر جفت معاملاتی ارائه شده است. بیایید ج

کپی تریدینگ چیست ؟

کپی تریدینگ چیست ؟

کپی تریدینگ یک استراتژی سرمایهگذاری در معاملات ارزهای دیجیتال است که به سرمایهگذاران امکان میدهد تا به صورت خودکار اقدامات معاملاتی سایر معاملهگران با تجربه را تکرار کنند. این استراتژی سرمایهگذاری برا

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید