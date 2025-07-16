نحوه بررسی تعداد تاییدات بلاک در MEXC









به طور خلاصه، هنگامی که هر ارز دیجیتال معامله می شود، داده های تراکنش در یک «بلاک داده» بسته بندی می شود که به آن «بلاک» نیز می گویند. هنگامی که این بلوک به زنجیره اصلی ارسال شد، تراکنش اولیه تایید می شود. این فرآیند تایید "تأیید بلوک" نامیده می شود.









هر بار که یک بلوک به زنجیره اصلی ارسال می شود، داده های تراکنش یک بار تایید می شود. تعداد تاییدات بلوک به تعداد دفعاتی که داده های تراکنش تایید شده اند اشاره دارد.





به عنوان مثال،





می دانیم که یک بلوک حاوی داده های تراکنش ارز دیجیتال، اطلاعات بلوک قبلی را به ارث می برد. بنابراین، هر بلوک تایید شده نیز اطلاعات بلوک قبلی را به ارث می برد و بلوک های بعدی نیز باید محتوای بلوک قبلی را به ارث ببرند. معمولاً بلوک بعدی بعد از بلوک 1 به عنوان بلوک 2 و به دنبال آن بلوک 3 و غیره نامیده می شود. کل فرآیند تایید "تأیید بلوک" و تعداد بلوک های تایید شده "شماره تایید بلوک" نامیده می شود. تنها زمانی که تمام بلوک ها تایید شوند می توان تراکنش را تکمیل کرد. به طور کلی، "شماره تایید بلوک" بالاتر احتمال دستکاری داده ها را کاهش می دهد و سطح امنیت داده ها را افزایش می دهد.









اگر میخواهید تعداد تأییدیههای بلوک برای یک واریز ارز دیجیتال خاص را بررسی کنید، میتوانید این مراحل را در صفحه اصلی وبسایت رسمی دنبال کنید:

























برای واریز یا انتقال USDT در شبکه ERC20، تأیید به 96 بلوک، یعنی 96 تأیید شبکه نیاز دارد.





















































در اینجا، میتوانید تعداد مربوط به تأییدات بلوک (در اینجا به عنوان «تأییدات شبکه» نمایش داده میشود) را در تصویر سمت راست ببینید.





