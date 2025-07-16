نحوه بررسی تعداد تاییدات بلاک در MEXC

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
خلاصهاحراز هویت KYC (شناخت مشتری) یک فرآیند است که توسط مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات برای شناسایی و تأیید هویت مشتریان خود به کار میرود. این فرآیند به منظور جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، مانند
برای مبتدیان، معاملات فیوچرز می تواند پیچیده تر از معاملات اسپات باشد، زیرا شامل تعداد بیشتری از اصطلاحات حرفه ای وجود دارد. برای کمک به کاربران جدید برای درک و تسلط مؤثر بر معاملات فیوچرز، این مقاله
مبتدیان معاملات فیوچرز ممکن است هنگام معامله در صفحه فیوچرز MEXC با این اصطلاحات حرفه ای و معانی آنها آشنا نباشند. در صفحه معاملات فیوچرز MEXC، اطلاعات مربوط به هر جفت معاملاتی ارائه شده است. بیایید ج
کپی تریدینگ یک استراتژی سرمایهگذاری در معاملات ارزهای دیجیتال است که به سرمایهگذاران امکان میدهد تا به صورت خودکار اقدامات معاملاتی سایر معاملهگران با تجربه را تکرار کنند. این استراتژی سرمایهگذاری برا