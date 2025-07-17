گزارش معاملات فیوچرز: راهنمای کامل مدیریت دارایی در معاملات فیوچرز MEXC

گزارش فیوچرزMEXC به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای حرفهای کاربران برای بررسی دارایی ها و بهینه سازی استراتژی طراحی شده است. این ابزار به کاربران اجازه میدهد تا به طور جامع تمام جریانهای ورودی و خروجی را در حسابهای فیوچرز خود پیگیری کنند، به سرعت منابع سود و زیان را شناسایی کنند و یک در بازار مشتقات کریپتو، پیگیری جریان های سرمایه در لحظه و داده های سود و زیان برای هر معاملهگر فیوچرزی که قصد دارد با نظم و دقت عمل کند، ضروری است. ویژگیMEXC به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای حرفهای کاربران برای بررسی دارایی ها و بهینه سازی استراتژی طراحی شده است. این ابزار به کاربران اجازه میدهد تا به طور جامع تمام جریانهای ورودی و خروجی را در حسابهای فیوچرز خود پیگیری کنند، به سرعت منابع سود و زیان را شناسایی کنند و یک سیستم مدیریت دارایی مؤثرتر ایجاد کنند. این مقاله راهنمای کاملی برای ویژگی گزارش فیوچرز ارائه میدهد که تعریف، مزایا، نحوه استفاده از آن و کاربردهای آن در دنیای واقعی را پوشش میدهد.









گزارش فیوچرز در MEXC یک ماژول اختصاصی است که برای ردیابی جریان های سرمایه در حساب فیوچرز شما طراحی شده است. این ماژول بر سوابق مالی دقیق هر معامله تکمیلشده، شامل واریزها و برداشت ها، سود و زیان تحققیافته، کارمزدهای معاملاتی، نقدینگیها و رویدادهای کاهش خودکار اهرم تمرکز دارد. این ویژگی کاربران را قادر میسازد تا بررسیهای بلادرنگ و تحلیلهای دقیقی انجام دهند و به بهینهسازی استراتژی های معاملاتی و بهبود عملکرد کلی کمک کنند. برخلاف برگه سفارشات که بر قرار دادن سفارش و داده های تکمیلشده تمرکز دارد، گزارش فیوچرز بر جریان های واقعی وجوه و سوابق سود و زیان در حساب تأکید دارد. به عنوان مثال، در طول بستن پوزیشن، نقدینگی یا پرداخت کارمزد، کاربران میتوانند به وضوح مهر زمانی، مبلغ، نوع تراکنش و منبع خاص هر جریان سرمایه را در گزارش فیوچرز مشاهده کنند. این ابزار به ویژه برای تحلیل تاریخی معاملات، ارزیابی استراتژی و مدیریت ریسک ارزشمند است.









اگرچه هر دو ابزار زیرمجموعه ابزار حساب فیوچرز قرار میگیرند، اما اهداف متفاوتی را دنبال میکنند و بر انواع متفاوتی از اطلاعات تمرکز دارند.





گزارش فیوچرز بر یک دیدگاه مالی متمرکز است و یک نمای تلفیقی از معاملات انجام شده ارائه میدهد. این گزارش تمام جابجایی های واقعی وجوه در حساب فیوچرز، مانند سود و زیان، کارمزدها و انتقالات را ثبت میکند و مدیریت دارایی ها و محاسبه دقیق کارمزد های معاملات را برای کاربران آسان تر میکند.





در مقابل، برگه سفارشات یک دیدگاه معاملاتی را در نظر میگیرد و تاریخچه اقدامات مربوط به فعالیت سفارش را ارائه می دهد. این شامل سفارش های باز فعلی، قیمت های انجام شده، وضعیت سفارش و موارد دیگر می شود. این به کاربران کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی را بررسی کرده و بر اساس رفتار تاریخی سفارش، تنظیمات تاکتیکی انجام دهند.





مقایسه عملکرد گزارش فیوچرز سفارش هدف اصلی

مشاهده جزئیات جابجایی دارایی ها و سود و زیان مشاهده وضعیت سفارش و سابقه معاملات تمرکز بر داده ها جریانهای سرمایه، کارمزدها، نقدینگی و غیره سفارشهای باز، سابقه معاملات و غیره مزیت کلیدی پشتیبانی از مدیریت دارایی ها و تحلیل سود و زیان پشتیبانی از بررسی استراتژی و تنظیمات معاملاتی





به طور خلاصه، گزارش فیوچرز به شما کمک میکند تا مسیر حرکت پول خود را پیگیری کنید، در حالی که سفارش ها به شما کمک میکنند تا بفهمید معاملات شما چگونه پیش می روند.









برای معامله گران فیوچرز، درک سود و زیان در سطح حساب، ساختار کارمزد و میزان ریسک برای بهینه سازی استراتژی ها و بهبود بهره وری سرمایه ضروری است. ویژگی صورتحساب فیوچرز MEXC ابزاری حرفه ای است که برای برآوردن این نیازها طراحی شده است. مزایای اصلی آن در سه جنبه زیر منعکس می شود:









در مقایسه با صفحه سفارشات که شامل داده های متراکم و طیف وسیعی از ابعاد است، گزارش فیوچرز بر جریان های سرمایه تکمیلشده تمرکز دارد و دادههای مالی کلیدی را از طریق دسته بندی سازمان یافته برجسته می کند. کاربران می توانند به راحتی تمام تراکنشهای 30 روز گذشته را در یک نگاه مشاهده کنند، از جمله جزئیات حیاتی مانند زمان تراکنش، کارمزدها، نوع تراکنش، توکن، مبلغ و جهت. این امر کارایی و تجربه کلی کاربر را تا حد زیادی افزایش میدهد.





مسیر پیمایش: دارایی ← معاملات فیوچرز ← گزارش فیوچرز. از فیلتر کردن بر اساس محدوده تاریخ، توکن و نوع تراکنش پشتیبانی میکند و به کاربران امکان میدهد به سرعت رکورد مورد نظر خود را پیدا کنند.









ویژگی «گزارش فیوچرز» تغییرات دارایی ها را بر اساس نوع معامله دسته بندی میکند و یک چارچوب تحلیلی روشن و کاربردی با محوریت مهمترین شاخصها برای معامله گران، عملکرد سود و زیان و کارمزد های سرمایه ارائه می دهد. این ویژگی چهار دسته اصلی را پوشش می دهد:





کارمزد معاملات





در معاملات فیوچرز، هر معامله اجراشده شامل کارمزد میشود که این کارمزد می تواند برای معامله گران با دفعات معامله بالا به مبلغ قابلتوجهی تبدیل شود. بهعنوان مثال، اگر کاربری یک پوزیشن BTCUSDT به ارزش یک قرارداد را در قیمت بازار و با مبلغ 10,000 USDT باز کند و نرخ کارمزد برابر با 0.02% باشد، مبلغ 2 USDT بهعنوان کارمزد از حساب وی کسر خواهد شد.

برای مشاهده جزئیات این کسرها و محاسبه دقیقتر سود و زیان، کاربران میتوانند به مسیر زیر مراجعه کنند: گزارش فیوچرز ← نوع تراکنش ← کارمزد معامله





سود و زیان محقق شده از پوزیشن های بسته شده





این مورد سود یا زیان واقعی حاصل از هر پوزیشن بسته شده را ثبت میکند، که معیاری ضروری برای ارزیابی اثربخشی استراتژی معاملاتی است. به عنوان مثال، اگر کاربری یک پوزیشن لانگ (long) روی ETHUSDT با قیمت 2,500 USDT باز کند و پوزیشن را با قیمت 2,600 USDT ببندد، گزارش فیوچرز به طور خودکار ورودی سود و زیان تحققیافته + 100 USDT (خالص کارمزدها) را ثبت میکند. این به کاربران کمک میکند تا سود خالص هر معامله را به طور دقیق درک کرده و استراتژی های ورود/خروج را اصلاح کنند.





لیکوییدیشن





اگر مارجین یک حساب معاملاتی فیوچرز از سطح نگهداری پایین تر بیاید، سیستم ممکن است باعث لیکوییدیشن یا کاهش خودکار اهرم (ADL) شود. این رویدادها به وضوح در صورتحساب معاملات فیوچرز ثبت میشوند. به عنوان مثال، اگر کاربری در طول رکود شدید بازار نتواند از معامله خارج شود و پوزیشن لانگ بیت کوین او لیکویید شود، صورتحساب یک ورودی لیکوییدیشن، شامل زمان، مبلغ سودو زیان و قیمت لیکوییدیشن را نمایش میدهد و کاربر را قادر میسازد تا بررسی کند که چه اشتباهی در مدیریت ریسک خود رخ داده است.





کاهش خودکار اهرم مالی (ADL)





در شرایط بحرانی بازار یا دورههای اهرم بالا تحت مارجین سود متقابل، سیستم ممکن است به طور خودکار پوزیشن های کاربر را کاهش داده و آنها را به طرفهای مقابل اختصاص دهد تا از موجودی منفی جلوگیری شود. این عمل کاهش خودکار اهرم (ADL) نامیده میشود. به عنوان مثال، اگر کاربری پوزیشن شورت (short) با بازده بالا داشته باشد و به دلیل تسویه حساب طرف مقابل، مشمول 50% کاهش خودکار اهرم مالی (ADL) شود، گزارش فیوچرز، ورودی ADL، شامل مقدار کاهش یافته، مهر زمانی و تأثیر آن بر سود و زیان را نشان میدهد و به کاربر اطلاع میدهد که موقعیت او به صورت غیرفعال تنظیم شده است.





از طریق این سوابق طبقه بندی شده و دقیق، کاربران دید کاملی از کارمزد و نتیجه واقعی هر معامله به دست میآورند. این امر امکان تجزیه و تحلیل عمیقتر رفتار معاملاتی، شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم میکند و پایه و اساس ایجاد استراتژی های قویتر را فراهم میکند.













دارایی ← فیوچرز ← گزارش فیوچرز بروید. برای دسترسی به این ویژگی، وارد MEXC شوید و به مسیربروید.





















برنامه MEXC را باز کنید و برای دسترسی به این ویژگی به مسیر دارایی ← فیوچرز ← گزارش فیوچرز بروید.













همه گزارش ها: تمام سوابق جریان سرمایه از 30 روز گذشته را به طور پیش فرض، به ترتیب زمانی مرتب شده، نمایش میدهد.



فیلتر نوع تراکنش: به کاربران امکان میدهد سوابق دقیق دسته های خاص، مانند کارمزدهای معاملاتی یا سود و زیان تحقق یافته را مشاهده کنند.



کارمزدهای تأمین مالی: تمام پرداخت های تأمین مالی انجام شده در حین نگهداری پوزیشن ها را نشان میدهد. به عنوان مثال، اگر کاربری یک پوزیشن لانگ فیوچرز دائمی BTCUSDT داشته باشد و نرخ تأمین مالی فعلی +0.01% باشد، سیستم به طور خودکار مبلغ مربوطه را در زمان تسویه تأمین مالی برنامهریزی شده از حساب کاربر کسر میکند.



انتقال وجه: انتقال دارایی بین حساب های اسپات و فیوچرز (به استثنای پاداش یا بونوس) را ثبت می کند.









جستجوهای داده برای تراکنشهای 30 روز گذشته پشتیبانی می شوند.

سوابق پاداش و جزئیات مربوط به سود و زیان در حال حاضر نمایش داده نمی شوند.

طراحی رابط کاربری ممکن است بسته به سیستم عامل کمی متفاوت باشد؛ لطفاً به تجربه واقعی درون برنامه مراجعه کنید.

















به عنوان یک جزء اساسی از اکوسیستم معاملات فیوچرز MEXC، ویژگی «گزارش فیوچرز» به کاربران دیدگاهی ساختارمند از جریان های سرمایه و پایهای محکم برای بررسی استراتژی ارائه میدهد. با طبقه بندی چندبعدی و ارائه بصری دادهها، معاملهگران میتوانند دید کاملی نسبت به جریان های سرمایه به دست آورند، شفافیت استراتژی را بهبود بخشند و عملیات حساب پایدارتری را تضمین کنند.





برای کاربرانی که به دنبال افزایش کارایی معاملات و تقویت مدیریت دارایی هستند، «گزارش فیوچرز MEXC» بدون شک ویژگی ای است که ارزش استفاده و اولویت بندی دارد.



