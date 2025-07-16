ویژگی های اضافی پرکاربرد در صفحه معاملاتی اسپات

در کنار قابلیت های پیشرفتهی معاملات اسپات، صفحهی معاملات اسپات MEXC مجموعهای از ابزارهای کمکی قدرتمند را در اختیار شما قرار میدهد تا تجربهی معاملاتی شما را بهینه و کارآمد سازد.





در حالی که نسخه ی وب این پلتفرم، به دلیل فضای گستردهتر، امکان ارائهی طیف کاملی از ویژگیهای کمکی را دارد، اپلیکیشن ممکن است بهدلیل محدودیتهای اندازه، برخی از این امکانات را ارائه ندهد. از این رو، در این راهنما از نسخهی وب برای نمایش و معرفی این قابلیتهای پیشرفته بهره خواهیم برد.





برای بهرهمندی از این امکانات، کافی است به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کرده و در صفحهی معاملات اسپات، روی آیکون [⚙️] در گوشهی بالا سمت راست کلیک کنید. در این بخش، میتوانید تنظیمات شخصیسازیشدهی خود را برای ثبت سفارش و سایر ویژگیهای کمکی به دلخواه پیکربندی کنید.













ویژگی تأیید سفارش در پلتفرم MEXC به شما این امکان را میدهد که پیش از نهاییسازی سفارش خود، آن را دقیق بررسی و تأیید کنید. این قابلیت هوشمندانه از بروز خطاهای ورودی و سایر عوامل احتمالی که ممکن است منجر به زیان شوند، جلوگیری میکند.





برای فعالسازی این ویژگی: به صفحه تنظیمات در بخش معاملات اسپات مراجعه کنید. روی آیکون ⚙️ در گوشهی بالا سمت راست کلیک کنید. گزینهی "تأیید سفارش" را با کلیک روی ضامن سمت راست فعال کنید. روشهای سفارشی موردنظر خود را انتخاب کنید تا این قابلیت برای آنها اعمال شود.









بیایید از ثبت یک سفارش لیمیت به عنوان مثال برای نمایش استفاده کنیم.





برای انتخاب نوع سفارش محدود، روی [لیمیت] کلیک کنید و 500 MX را به قیمت 2 دلار خریداری کنید. پس از کلیک بر روی [خرید MX]، پنجره "تأیید سفارش" ظاهر می شود. میتوانید جزئیات سفارش محدود آغاز شده، از جمله جفت معاملات، نوع/سمت، قیمت، مقدار و مقدار کل را بررسی کنید. پس از تأیید صحت همه چیز، برای ثبت سفارش، روی [تأیید] کلیک کنید.













مشابه ویژگی تأیید سفارش، ویژگی تأیید سفارش بزرگ برای جلوگیری از ضرر احتمالی دارایی به دلیل نظارت در یک معامله بزرگ طراحی شده است. قبل از ثبت رسمی سفارش، این ویژگی به شما امکان می دهد تا سفارش آغاز شده را دوباره بررسی کنید. شما می توانید مقدار آستانه خود را تعیین کنید، و زمانی که مقدار سفارش بزرگتر یا برابر با آستانه ای است که تعیین کرده اید، ویژگی تأیید سفارش بزرگ فعال می شود. در غیر این صورت فعال نمی شود.









به طور مشابه، اجازه دهید از قرار دادن یک سفارش لیمیت به عنوان مثال برای نمایش استفاده کنیم. در این مثال، مقدار آستانه برای ویژگی تأیید سفارش بزرگ روی 1000 USDT تنظیم شده است.





برای انتخاب نوع سفارش محدود، روی [لیمیت] کلیک کنید و 600 MX را به قیمت 2 دلار خریداری کنید. پس از کلیک بر روی [خرید MX]، یک پنجره "تأیید سفارش بزرگ" ظاهر می شود و یک پیام فوری به رنگ نارنجی خواهید دید.





در پنجره "تأیید سفارش بزرگ"، می توانید جزئیات سفارش لیمیت آغاز شده، از جمله جفت معاملات، نوع/سمت، قیمت، مقدار و مبلغ کل را مشاهده کنید. پس از تأیید صحت همه چیز، برای ثبت سفارش، روی [تأیید] کلیک کنید. در غیر این صورت، برای لغو سفارش، روی [لغو] کلیک کنید.













سفارش بازار نوعی سفارش است که به کاربران امکان می دهد معاملات را به سرعت با قیمت فعلی بازار انجام دهند. گاهی اوقات، به دلیل نوسانات قابل توجه بازار، سفارش بازار شما ممکن است تا حدی پر شود. اگر ویژگی «پرشو برای سفارش بازار کاملاً تکمیل نشده است» را فعال کرده باشید، زمانی که سفارش بازار شما به طور کامل پر نشده باشد، با یک پاپ آپ به شما اطلاع داده می شود.









در صورتی که قابلیت اطلاع رسانی سفارش را فعال کرده باشید، پس از تکمیل سفارش شما، سیستم یک هشدار به صدا در می آورد و پیامی را در گوشه سمت راست پایین صفحه نمایش می دهد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن سفارش است. میتوانید با علامت زدن گزینههای «پیام اطلاعرسانی» یا «صدا» روش اعلان مورد نظر خود را انتخاب کنید.









در پلتفرم MEXC، در بخش «پوزیشن های باز» در پایین صفحه معاملات اسپات، میتوانید وضعیت سود و زیان انواع مختلف توکنهایی را که در اختیار دارید مشاهده کنید. این ویژگی نمایشی بصری از سود و زیان کلی فعلی شما و همچنین سود و زیان انواع مختلف توکنهای نگهداری شده را ارائه میدهد.





برای توکنهایی که کاملاً در پلتفرم MEXC خریداری میشوند، این پلتفرم میانگین قیمت خرید شما را محاسبه میکند و اطلاعاتی در مورد سود و زیان فعلی پوزیشن های شما ارائه میکند. با این حال، اگر توکن های شما به طور کامل یا جزئی از سایر پلتفرمها به MEXC برداشته شدهاند، میتوانید قبل از مشاهده سود و زیان فعلی پوزیشن های خود، «میانگین قیمت خرید» را به صورت دستی ویرایش و تنظیم کنید.













علاوه بر ویژگیهای مربوط به سفارش که در بالا ذکر شد، MEXC ابزارهای کمکی مختلفی را برای کمک به شما در معاملات اسپات ارائه میکند. شما می توانید از این ابزارها بر اساس ترجیحات و نیازهای خاص خود استفاده کنید.









بسیاری از معامله گران با تجربه دوست دارند برای کمک به پیش بینی روندهای آینده بازار، خطوطی را روی نمودارهای K-line بکشند. MEXC ابزارهای ترسیمی را ارائه میکند که به کاربران اجازه میدهد تا به سرعت خطوطی را برای انواع مختلف تحلیلهای حرفهای ترسیم کنند و به کاربران در تصمیمگیری آگاهانه سرمایهگذاری کمک کنند.





در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابزارهای ترسیمی می توانید به مقاله " نحوه استفاده از ابزار طراحی " مراجعه کنید.









ویژگی اشتراکگذاری اسکرین شات اغلب همراه با ابزارهای طراحی استفاده میشود. پس از انجام پیش بینی در مورد روندهای آینده بازار با استفاده از ابزار ترسیم، اگر می خواهید ایده های خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید، می توانید روی دکمه اسکرین شات برای سیستم کلیک کنید تا تصویری از صفحه نمودار K-line فعلی شما ایجاد کند و به اشتراک گذاری تجزیه و تحلیل خود برای شما آسان باشد.













نمایش چند نمودار می تواند به افزایش کارایی در نظارت بر بازار و معامله توکن های مختلف کمک کند. در حال حاضر، معاملات اسپات MEXC فقط از نمایش چند نمودار در حالت تریدینگ ویو پشتیبانی می کند. شما می توانید از طریق مقاله « چگونه طرح بندی نمودار K-Line فیوچرز را تغییر دهیم » درباره این ویژگی بیشتر بدانید.









معاملات اسپات MEXC سه گزینه طرح بندی صفحه را ارائه می دهد: استاندارد، افقی و عمودی. با کلیک بر روی دکمه [⚙️] در گوشه سمت راست بالای صفحه معاملات، می توانید بین این طرح بندی ها بر اساس ترجیحات خود جابه جا شوید.









ویژگی های کمکی ارائه شده در صفحه معاملات اسپات در درجه اول با هدف افزایش کارایی معاملات شما و جلوگیری از از دست دادن اطلاعات مهم است. در طول فعالیتهای معاملاتی روزانهتان، میتوانید با این ویژگیهای مختلف آزمایش کنید تا ویژگیهایی را بیابید که با عادات معاملاتی شما مطابقت دارند و به شما کمک میکنند تا کارآمدتر معامله کنید.



