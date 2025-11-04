پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز









لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC، نرخ مارجین نگهداری شاخص اصلی برای سنجش ریسک موقعیت کاربر و میزان در معرض بودن کل دارایی اوست. هنگامی که MMR به 100% برسد یا از آن عبور کند، سیستم بهطور خودکار پوزیشن را لیکویید خواهد کرد. به کاربران اکیداً توصیه می شود تغییرات MMR خود را به دقت زیر نظر داشته باشند تا از لیکویید شدن جلوگیری کنند.









پلتفرم MEXC از قیمت منصفانه به عنوان محرک لیکویید شدن استفاده میکند. زمانی که قیمت منصفانه به قیمت لیکویید شدن برسد، مکانیزم لیکویید شدن فعال میشود. استفاده از قیمت منصفانه بهعنوان معیار، به بهبود ثبات بازار کمک کرده و از لیکویید شدن غیرضروری در دورههای نوسان غیرعادی بازار جلوگیری میکند.





کاربران میتوانند قیمت منصفانه فعلی و توضیحات مربوط به آن را در بالای صفحه معاملات مشاهده کنند. علاوه بر این، در بالای نمودار کندلاستیک، کاربران میتوانند بین قیمت منصفانه، آخرین قیمت و قیمت شاخص جابهجا شوند تا بهراحتی روند هر سه قیمت را دنبال کنند.













هنگامی که لیکوئید شدن فعال می شود، سیستم یک لیکوئید شدن سطحی را بر اساس محدودیت ریسک پوزیشن کاربر اجرا می کند تا از لیکوئید شدن کل پوزیشن و مدیریت بهتر ریسک ها جلوگیری کند.





لغو سفارش

حالت مارجین کراس: تمام سفارشات باز تحت حساب لغو می شوند.

حالت مارجین ایزوله (زمانی که ویژگی اضافه کردن مارجین خودکار فعال است): همه سفارشات باز برای قرارداد تحت تأثیر لغو می شوند.

پس از لغو سفارشات، اگر نرخ مارجین نگهداری همچنان برابر یا بیشتر از 100٪ باشد، فرآیند به مرحله بعدی می رود.





معاملات خود لانگ و شورت

در حالت مارجین کراس، اگر هر دو پوزیشن لانگ و شورت به طور همزمان وجود داشته باشند، سیستم به طور خودکار با انجام معاملات خود، پوزیشن ها را کاهش می دهد.

این مرحله فقط در حالت مارجین کراس اعمال می شود. پس از تکمیل خود معامله، اگر نرخ مارجین همچنان 100% یا بالاتر باشد، سیستم به مرحله بعدی می رود.





لیکوئید شدن سطحی:

پایین ترین ردیف ریسک : اگر پوزیشن در حال حاضر در ردیف پایین ترین حد ریسک باشد، فرآیند به مرحله بعدی می رود.

سطوح ریسک بالاتر: اگر پوزیشن در ردیف محدودیت ریسک بالاتری باشد، سیستم بخشی از پوزیشن را با قیمت ورشکستگی لیکوئید می شود تا ردیف محدودیت ریسک کاهش یابد. سپس سیستم نرخ مارجین را بر اساس نرخ مارجین نگهداری جدید و کاهش یافته مجدداً محاسبه خواهد کرد. اگر نرخ مارجین 100% یا بالاتر باقی بماند، فرآیند لیکوئید شدن ردیف تا رسیدن به پایینترین سطح ادامه مییابد.





لیکوئید شدن کامل:

پس از رسیدن پوزیشن به پایین ترین سطح، اگر نرخ مارجین همچنان 100% یا بالاتر باشد، پوزیشن باقی مانده توسط سیستم به قیمت ورشکستگی تصاحب می شود.

توجه: از آنجایی که لیکوئید شدن از طریق سیستم تطبیق انجام نمی شود، قیمت ورشکستگی در تاریخچه تراکنش ها یا در نمودار کندل مشاهده نمی شود.









هنگامی که پوزیشن یک کاربر توسط موتور لیکوئید شدن با قیمت ورشکستگی تصاحب شود، اگر بتوان آن را با قیمتی بهتر از قیمت ورشکستگی اجرا کرد، هر مارجین باقی مانده به صندوق بیمه اضافه می شود.





اگر پوزیشن با قیمتی بهتر از قیمت ورشکستگی قابل اجرا نباشد، کسری ناشی از آن توسط صندوق بیمه تامین می شود. در نهایت اگر صندوق بیمه برای پوشش زیان کافی نباشد، این پوزیشن به سامانه لیکوئید شدن خودکار (ADL) منتقل می شود.









سفارش لیکوئید شدن را می توانید در بخش تاریخچه پوزیشن پیدا کنید.









روش 1

1. وارد اپلیکیشن MEXC شوید و روی فیوچرز در پایین کلیک کنید تا وارد صفحه معاملات فیوچرز شوید.

2. روی نماد سفارش در قسمت سفارش کلیک کنید.

3. سفارش لیکوئید شدن خود را در تاریخچه پوزیشن بررسی کنید.









روش 2

1. وارد برنامه MEXC شوید و روی دارایی در پایین ضربه بزنید تا وارد صفحه دارایی شوید.

2. تب فیوچرز را انتخاب کرده و روی نماد سفارش در سمت راست کلیک کنید.

3. سفارش لیکوئید شدن خود را در تاریخچه پوزیشن مشاهده کنید.













در وب سایت، وارد شوید و روی سفارش فیوچرز در قسمت سفارشات در نوار پیمایش بالا سمت راست کلیک کنید.









در قسمت تاریخچه پوزیشن، می توانید سفارشات لیکویید شده خود را مشاهده کنید.

















نرخ مارجین نگهداری یک شاخص ریسک است که به طور پویا بر اساس پوزیشن فعلی شما محاسبه می شود. زمانی که MMR به 100% یا بالاتر برسد، یعنی مارجین شما برای حفظ پوزیشن کافی نیست و سیستم فرآیند لیکوئیدیشن را فعال می کند.





فرمول محاسبه: نرخ مارجین نگه داری = (مارجین نگهداری+کارمزد لیکوئیدیشن) / (مارجین پوزیشن + سود و زیان تحقق نیافته)





ارزیابی ریسک:

نرخ مارجین نگهداری < 100%: پوزیشن هنوز حاشیه امن دارد.

نرخ مارجین نگهداری = 100%: ارزش پوزیشن دقیقاً به اندازه حداقل موردنیاز (مارجین نگهداری + کارمزد لیکوئیدیشن) است. در این نقطه لیکوئیدیشن فعال میشود

نرخ مارجین نگهداری > 100%: ارزش پوزیشن پایینتر از حداقل موردنیاز افت کرده و سیستم فرآیند لیکوئیدیشن را آغاز خواهد کرد.









5.2.1 چرا مارجین نگهداری وجود دارد؟

مارجین نگهداری حداقل مارجین موردنیاز برای باز نگه داشتن یک پوزیشن است. اگر مارجین حساب پایین تر از این سطح بیاید، سیستم لیکوئیدیشن یا لیکوئیدیشن جزئی را فعال می کند. این مکانیزم برای محافظت از پوزیشن ها و کنترل ریسک لیکوئیدیشن ضروری است.





فرمول محاسبه:

فیوچرز مبتنی بر USDT: مارجین نگهداری = میانگین قیمت ورودی × قرارداد. × اندازه × نرخ مارجین نگه داری

فیوچرز مبتنی بر کوین: مارجین نگهداری = (اندازه × قرارداد. / میانگین قیمت ورودی) × نرخ مارجین نگه داری





مارجین نگهداری مستقیماً روی قیمت لیکوئیدیشن اثر می گذارد و میتوان آن را بخشی «قفل شده» از مارجین برای مدیریت ریسک دانست. هرچه اندازه پوزیشن بزرگ تر باشد، مارجین بیشتری باید قفل شود، و این یعنی نرخ مارجین نگهداری هم به طور متناسب افزایش خواهد یافت. به شدت توصیه میشود کاربران قبل از اینکه موجودی مارجین در دسترس آن ها به سطح مارجین نگهداری برسد، پوزیشن های خود را ببندند تا از لیکوئیدیشن جلوگیری کنند.





5.2.2 نرخ مارجین نگهداری چیست؟





بررسی اجمالی فیوچرز ←اطلاعات ← محدودیت های ریسک مشاهده کرد. نرخ مارجین نگهداری بر اساس اندازه پوزیشن کاربر محاسبه می شود، نه بر اساس ضریب اهرم. این یعنی نرخ مارجین نگهداری تحت تأثیر انتخاب اهرم قرار نمی گیرد. سیستم اندازه ی پوزیشن ها را مطابق با حد ریسک پایه و آستانه های افزایشی، به چند سطح تقسیم میکند. هر سطح دارای نرخ مارجین نگهداری متفاوتی است: هرچه پوزیشن بزرگ تر باشد، نرخ مارجین نگهداری بالاتر خواهد بود. جزئیات مربوط به نرخ مارجین نگهداری و سطوح ریسک هر قرارداد فیوچرز بیپایان را میتوان در قسمتمشاهده کرد.





مثال:اگر نرخ مارجین نگهداری کاربر A برابر 1% باشد و او 100 USDT به عنوان مارجین استفاده کند، مقدار 1 USDT قفل خواهد شد. وقتی زیان تحققنیافته به 99 USDT برسد، پوزیشن لیکوئید میشود (نه زمانی که کل 100 USDT از بین برود). این مکانیزم به پلتفرم کمک می کند ریسک را مؤثرتر مدیریت کند.





نکته: در شرایط نوسان غیرعادی قیمت یا بازارهای بسیار شدید، سیستم ممکن است اقدامات بیشتری برای حفظ ثبات بازار انجام دهد، از جمله:

تغییر حداکثر اهرم مجاز برای قراردادهای فیوچرز

تغییر محدودیت اندازه پوزیشن در سطوح مختلف

تغییر نرخ مارجین نگهداری در سطوح مختلف













شرط لیکوئیدیشن: یک پوزیشن زمانی لیکوئید می شود که: مارجین پوزیشن + سود و زیان تحققنیافته ≤ مارجین نگهداری + کارمزد لیکوئیدیشن.

به عبارت دیگر، وقتی نرخ مارجین نگهداری = 100% باشد، لیکوئیدیشن فعال می شود و قیمت لیکوئیدیشن از همین شرط قابل محاسبه است. (برای سادگی، در مثال زیر کارمزد لیکوئیدیشن نادیده گرفته شده است.)

پوزیشن لانگ: قیمت لیکوئید شدن = (مارجین نگهداری – پوزیشن مارجین + میانگین قیمت ورودی × قرارداد. × اندازه) / (قرارداد × اندازه)

پوزیشن شورت: قیمت لیکوئید شدن = (میانگین قیمت ورودی × Cont. × Size – مارجین نگهداری + پوزیشن مارجین) / (قرارداد × اندازه)





مثال: یک کاربر 10,000 قرارداد ازق رارداد های فیوچرز دائمی BTCUSDT را با قیمت ورود میانگین 8,000 دلار و با اهرم 25 برابر خریداری میکند و یک پوزیشن لانگ باز میکند. (فرض کنید این 10,000 قرارداد در اولین سطح ریسک قرار دارند که نرخ مارجین نگهداری آن 0.5% است.)





مارجین نگهداری = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% برابر با 40 USDT

مارجین پوزیشن = (8,000 × 10,000 × 0.0001) / 25 برابر با 320 USDT





قیمت لیکوئید شدن برای پوزیشن لانگ: (40 – 320 + 8,000 × 10,000 × 0.0001) / (10,000 × 0.0001) برابر با 7,720 USDT





در حالت مارجین ایزوله، کاربران می توانند به صورت دستی مارجین اضافه کنند تا فاصله ی بین قیمت لیکوئیدیشن و قیمت ورود افزایش یابد و ریسک لیکوئیدیشن کاهش پیدا کند. وقتی سطح ریسک یک پوزیشن بالا باشد، اضافه کردن مارجین اضافی یک روش مؤثر برای کاهش ریسک محسوب می شود.









شرط لیکوئید شدن: یک پوزیشن زمانی لیکوئید میشود که موجودی حساب در حالت کراس مارجین (بهجز مارجین ایزوله، سود و زیان تحقق نیافته پوزیشن های ایزوله و مارجین سفارشها) کوچک تر یا مساوی باشد با: مارجین نگهداری کراس + کارمزد لیکوئیدیشن. به بیان دیگر، وقتی نرخ مارجین نگهداری (MMR) به 100% برسد، لیکوئید شدن فعال می شود. قیمت لیکوئیدیشن هم از همین شرط قابل محاسبه است. (برای سادگی، در مثال زیر کارمزد لیکوئیدیشن نادیده گرفته شده است.)





فرمول: قیمت لیکوئیدیشن = (میانگین قیمت ورود پوزیشن شورت × تعداد قراردادهای شورت × اندازه – میانگین قیمت ورود پوزیشن لانگ × تعداد قراردادهای لانگ × اندازه – مارجین نگهداری کراس مارجین + (موجودی کیف پول – مارجین پوزیشن ایزوله – مارجین سفارش ها + سود و زیان تحقق نیافته سایر پوزیشن های کراس مارجین)) ÷ (تعداد قراردادهای شورت × اندازه – تعداد قراردادهای لانگ × اندازه)





مثال: یک کاربر 10,000 قرارداد فیوچرز بی پایان BTCUSDT را با میانگین قیمت ورود 8,000 دلار و با اهرم 25 برابر خریداری میکند و 500 دلار موجودی کیف پول دارد. این کاربر تنها همین پوزیشن لانگ کراس مارجین را نگه داشته است و هیچ پوزیشن ایزوله یا سفارش فعالی ندارد. (فرض کنید این 10,000 قرارداد در اولین سطح ریسک قرار میگیرند که نرخ مارجین نگهداری آن 0.5% است.)





مارجین نگهداری در حالت کراس مارجین = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT





قیمت لیکوئید شدن: (0 × 0 × 0.0001 – 8,000 × 10,000 × 0.0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) / (0 × 0.0001 – 10,000 × 0.0001) = 7,540 USDT





برخلاف حالت مارجین ایزوله، در حالت مارجین کراس قیمت لیکویید شدن ممکن است در هر لحظه تغییر کند، زیرا مارجین دائماً تحت تأثیر پوزیشن ها در سایر جفت های معاملاتی قرار می گیرد. در حالت مارجین کراس، هر پوزیشن حاشیهی اولیه مستقل خود را دارد، اما استخر مارجین مشترک است. سود و زیان تحقق نیافته هر پوزیشن روی کل موجودی حساب کراس اثر می گذارد. علاوه بر این، اگر کاربر در یک قرارداد فیوجرز همزمان پوزیشن های لانگ و شورت کراس داشته باشد، قیمت لیکویید شدن برای هر دو جهت یکسان خواهد بود.









خیر. قیمت لیکویید شدن با قیمت تصاحب یکسان نیست. قیمت لیکویید شدن فقط یک نقطهی فعال سازی است. به محض این که لیکویید شدن رخ دهد، موتور لیکوییدیشن پوزیشن کاربر را در قیمت تصاحب در اختیار میگیرد. در تاریخچه ی پوزیشن ها و صفحه ی "اشتراک گذاری سود و زیان من"، قیمت میانگین بسته شدن، همان قیمت تصاحب است.





قیمت تصاحب که به نام قیمت ورشکستگی نیز شناخته می شود، به قیمتی اشاره دارد که در آن تمام مارجین موجود در پوزیشن به طور کامل از دست رفته است. این قیمت نقطه ی نظری ای را نشان می دهد که در آن موجودی حساب به صفر کاهش می یابد. در عمل، این اتفاق به ندرت رخ می دهد، زیرا به محض رسیدن به قیمت لیکویید شدن، پلتفرم بهطور خودکار پوزیشن را لیکویید می کند تا نقدشوندگی بازار حفظ شود.









مثال: جزئیات سفارش پوزیشن لیکویید شده SOLUSDT



اهرم قیمت میانگین ورود مارجین پوزیشن Position Value قیمت لیکوئیدیشن قیمت ورشکستگی قبل از لیکویید شدن 100x 196.09 USDT 1.3726 USDT 137.263 USDT / / بعد از لیکویید شدن 100x / / 137.263 USDT 194.59 USDT 194.14 USDT





وقتی قیمت منصفانه بازار به قیمت لیکوییدیشن 194.59 USDT رسید، پوزیشن لانگ SOLUSDT لیکویید شد. این بخش از موقعیت سپس توسط موتور لیکوییدیشن در قیمت ورشکستگی برابر با 194.14 USDT تصاحب شد.













وقتی قیمت مارک به قیمت لیکوییدیشن برسد، سیستم پوزیشن را در قیمت تصاحب در اختیار میگیرد. از آنجا که فرآیند لیکوییدیشن از طریق موتور تطبیق انجام نمی شود، قیمت تصاحب ممکن است روی نمودار کندل استیک نمایش داده نشود. پس از لیکوییدیشن، هر مارجین باقی مانده به صندوق بیمه منتقل می شود. اگر پوزیشن وارد زیان منفی شود، صندوق بیمه کسری را پوشش می دهد. این یکی از اقدامات کنترل ریسک MEXC است که برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم کاهش خودکار اهرم در شرایط نوسانات شدید بازار طراحی شده است.













برای مثال، در قرارداد فیوچرز دائمی BTCUSDT (اعداد زیر صرفاً جهت نمونه هستند؛ برای مقادیر واقعی به فهرست محدودیت های ریسک مراجعه کنید):





وقتی کاربر اهرم را روی 200 برابر تنظیم کند، این مقدار متناظر با سطح 1 در فهرست محدودیت های ریسک است. در این سطح، حداکثر مقدار پوزیشن کاربر 525,000 قرارداد خواهد بود (شامل پوزیشن های باز و سفارش های در حال باز شدن).





وقتی کاربر اهرم را روی 50 برابر تنظیم کند، این مقدار متناظر با سطح 4 در فهرست محدودیت های ریسک است (47 < اهرم ≤ 58). در این سطح، حداکثر مقدار پوزیشن کاربر 2,100,000 قرارداد خواهد بود (شامل پوزیشن های باز و سفارش های در حال باز شدن).





سطح حداکثر اهرم بازه اندازه پوزیشن (به تعداد قرارداد) نرخ مارجین نگه داری 1 200x 0~525,000 0.40% 2 111x 525,000~1,050,000 0.80% 3 76x 1,050,000~1,575,000 1.20% 4 58x 1,575,000~2,100,000 1.60% 5 47x 2,100,000~2,625,000 2.00%





فرض کنید سطوح محدودیت ریسک برای قرارداد فیوچرز دائمی BTCUSDT مطابق تصویر بالاست (اعداد صرفاً جهت مثال آورده شدهاند؛ برای مقادیر واقعی لطفاً به فهرست محدودیت ریسک هر قرارداد فیوچرز مراجعه کنید).





در حالت کراس مارجین اهرم فقط بر مقدار مارجین موردنیاز تأثیر می گذارد و به طور مستقیم قیمت لیکوییدیشن را تعیین نمی کند. در این حالت، قیمت لیکوییدیشن بر اساس موجودی حساب و ارزش پوزیشن های باز محاسبه می شود.

در حالت ایزوله مارجین، اگر کاربر پس از باز کردن پوزیشن مارجین را تغییر ندهد، استفاده از اهرم بالاتر باعث می شود قیمت لیکوییدیشن به قیمت ورود نزدیک تر شود و ریسک لیکویید شدن افزایش یابد.





در حالت کراس مارجین، «اهرم مؤثر» به این شکل کار می کند:

برای مثال، فرض کنید کاربر 10 USDT در حساب خود دارد. در حالت کراس مارجین، اگر او اهرم 10x را انتخاب کند تا پوزیشنی به ارزش 10 USDT باز کند، مارجین اولیه برای آن پوزیشن به صورت زیر محاسبه می شود:

مارجین اولیه = ارزش پوزیشن ÷ اهرم = 10 ÷ 10 = 1 USDT

یعنی 1 USDT از حساب کاربر به عنوان مارجین قفل میشود و 9 USDT باقیمانده همچنان برای پوزیشن های دیگر قابل استفاده است.





از آن جایی که در کراس مارجین کل موجودی حساب به عنوان مارجین قابل استفاده است، تمام 10 USDT حساب فیوچرز کاربر میتواند برای مدیریت ریسک پوزیشن ها به کار گرفته شود. بنابراین با وجود انتخاب اهرم 10x، اهرم مؤثر به صورت زیر محاسبه میشود:

اهرم مؤثر = موجودی حساب ÷ ارزش پوزیشن = 10 ÷ 10 = 1

این نشان می دهد که در حالت کراس مارجین، اهرم انتخاب شده مستقیماً قیمت لیکوییدیشن را تعیین نمی کند. بلکه قیمت لیکوییدیشن بیشتر به موجودی قابل استفاده حساب و ارزش پوزیشن های باز بستگی دارد.









کاربر A تعداد 80,000 قرارداد در معاملات فیوچرز دائمی BTCUSDT با قیمت 10,000 USDT و با اهرم 50 برابری خریداری میکند. در این مرحله، اندازه پوزشن برابر با 80,000 قرارداد است که در سطح 1 فهرست محدودیت های ریسک (بازه اندازه پوزیشن: 0 تا 100,000 قرارداد) قرار می گیرد. بنابراین، نرخ مارجین نگهداری برای این پوزیشن تحت سطح 1 برابر با 0.5% خواهد بود.





بعداً، با افزایش قیمت BTCUSDT، کاربر A پوزیشن خود را به میزان 40,000 قرارداد دیگر افزایش می دهد (که مجموع اندازه پوزیشن را به 120,000 قرارداد می رساند). این مقدار در سطح 2 فهرست محدودیت های ریسک (بازه اندازه پوزیشن: 100,000 تا 200,000 قرارداد) قرار می گیرد. در نتیجه، نرخ مارجین نگهداری به 1% تحت سطح 2 افزایش می یابد.





در این مرحله، اگر موقعیت به آستانه لیکوییدیشن برسد، فرایند لیکوییدیشن فعال می شود. چون پوزیشن در سطح بالاتر قرار دارد، لیکوییدیشن پلکانی اعمال خواهد شد. ابتدا سیستم 20,000 قرارداد (بخشی از پوزیشن که در سطح فعلی قرار دارد) را لیکویید میکند. پس از این لیکوییدیشن جزئی، اندازه پوزیشن به 100,000 قرارداد کاهش می یابد و دوباره به سطح 1 منتقل می شود، جایی که نرخ مارجین نگهداری از 1% به 0.5% کاهش مییابد. سپس سیستم مجدداً پوزیشن باقی مانده را بررسی می کند: اگر همچنان شرایط لیکوییدیشن برقرار باشد، پوزیشن باقی مانده نیز لیکویید می شود. اگر نه، پوزیشن باقی مانده حفظ خواهد شد.









وقتی که واحد قرارداد خود را به USDT (به جای تعداد یا قرارداد) تنظیم میکنید، در معاملات فیوچرز مارجین شده با USDT، ، مقدار لیکویید شده که در تاریخچه پوزیشن نمایش داده می شود، ممکن است با مقدار اولیه باز شدن پوزیشن متفاوت باشد.





این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که در حالی که تعداد توکن هایی که نگه می دارید یکسان باقی می ماند، ارزش آنها با نوسان قیمت تغییر می کند. از آنجا که مقدار لیکویید شده (ارزش پوزیشن) با ضرب تعداد توکن ها در میانگین قیمت اجرا محاسبه میشود، مقدار نهایی لیکویید شده معمولاً با اندازه اولیه پوزیشن شما متفاوت خواهد بود.













«چگونه از لیکویید شدن در معاملات فیوچرز جلوگیری کنیم»مراجعه کنید. پیش از ورود به معاملات فیوچرز، مهم است که انتظارات واقع بینانه ای از سرمایه گذاری داشته باشید و مدیریت ریسک مناسبی را پیاده سازی کنید، زیرا بازارهای فیوچرز دارای نوسانات بسیار بالایی هستند. به این ترتیب، حتی اگر بازار دچار نوسانات شدید شود، ضررهای شما در محدوده ای قابل کنترل باقی خواهد ماند. برای جزئیات بیشتر درباره پیشگیری از لیکویید شدن، لطفاً به مطلبمراجعه کنید.









با افزودن مارجین اضافی یا کاهش اهرم ورودی خود، می توانید ریسک لیکویید شدن را کاهش دهید. این کار فاصله ی میان قیمت لیکوییدیشن و قیمت بازار را بیشتر میکند و احتمال لیکویید شدن را کمتر می سازد.









تعیین یک قیمت استاپ لاس از مؤثرترین روش ها برای جلوگیری از لیکویید شدن است. این کار به شما کمک می کند ضررها را محدود کنید و ریسک بسته شدن اجباری پوزیشن را کاهش دهید.





توجه داشته باشید که در شرایط نوسان شدید بازار یا زمانی که حجم پوزیشن برای بسته شدن کافی نباشد، ممکن است سفارش های استاپ لاس یا تیک پرافیت اجرا نشوند. اگر سفارش با موفقیت فعال شود، به صورت سفارش بازار اجرا خواهد شد. با این حال، به دلیل تأثیر نوسانات بازار، قیمت نهایی اجرا ممکن است با قیمتی که به عنوان استاپ لاس تعیین کرده اید متفاوت باشد.









در بخش "تنظیمات" صفحه معاملات فیوچرز، میتوانید هشدار لیکوییدیشن را فعال کرده و یک آستانه ی نرخ مارجین تعیین کنید. زمانی که نرخ مارجین نگهداری یک پوزیشن به آستانه ی تنظیم شده برسد یا از آن عبور کند، MEXC هشدار صادر خواهد کرد. هر پوزیشن حداکثر میتواند یک هشدار در هر 30 دقیقه دریافت کند.













اهرم می تواند سود بالقوه را چند برابر کند، اما در عین حال ریسک های متناظری هم به همراه دارد. هنگام معامله در فیوچرز، شما میتوانید از ابزارهای ارائه شده توسط پلتفرم استفاده کنید و با به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب، ریسک لیکویید شدن را کاهش دهید.