1. احراز هویت KYC چیست؟


احراز هویت KYC مخفف "Know Your Customer" یا همین شناخت مشتری است، که به معنای شناخت کامل مشتری بوده و میتواند به عنوان احراز هویت واقعی درک شود.

2. چرا تکمیل KYC مهم است؟


  • تکمیل KYC میتواند به افزایش امنیت داراییهای شما کمک کند.
  • بر اساس سطح KYC شما، میتوانید مجوزهای معاملاتی و رویدادهای ذخیرهسازی مختلف را باز کنید.
  • تکمیل KYC میتواند سقف تراکنشهای خرید و برداشت توکن شما را افزایش دهد.
  • تکمیل KYC میتواند شما را واجد شرایط دریافت پاداشهای بیشتر از رویدادها کند.

3. انواع KYC در MEXC و تفاوتهای آنها


احراز هویت KYC در MEXC به KYC اولیه و KYC پیشرفته تقسیم میشود. جدول زیر تفاوتهای این دو نوع احراز هویت را به وضوح نشان میدهد.
نوع KYC
اطلاعات KYC
محدودیت برداشت 24 ساعته
KYC اولیه
اطلاعات شخصی پایه
80 BTC
پیشرفته KYC
اطلاعات احراز هویت پایه
تأیید هویت با تشخیص چهره
200 BTC


4. چگونه KYC را تکمیل کنیم؟


4.1 احراز هویت KYC اولیه در وبسایت


وارد وبسایت رسمی MEXC شوید و به حساب کاربری خود وارد شوید. روی آیکون کاربر در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید و [احراز هویت] را انتخاب کنید.



کنار گزینه "KYC اولیه"، روی [تأیید] کلیک کنید. همچنین میتوانید از KYC اولیه عبور کرده و مستقیماً به KYC پیشرفته بروید.



در صفحه KYC اولیه، کشور/منطقه خود را انتخاب کنید (لطفاً کشور صادرکننده را انتخاب کنید) و نوع مدرک شناسایی را مشخص کنید.



عکسهای جلو و پشت کارت شناسایی خود را بگیرید و آپلود کنید. اطمینان حاصل کنید که عکسها واضح و قابل مشاهده هستند و چهار گوشه سند کامل است. همچنین میتوانید از گزینه آپلود محلی برای آپلود کارت شناسایی استفاده کنید.

پس از اتمام، روی [ارسال جهت بررسی] کلیک کنید. نتیجه KYC اولیه در 24 ساعت در دسترس خواهد بود.



4.2 احراز هویت KYC پیشرفته در وبسایت


وارد وبسایت رسمی MEXC شوید و به حساب کاربری خود وارد شوید. روی آیکون کاربر در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید و [احراز هویت] را انتخاب کنید.



کنار گزینه "KYC پیشرفته"، روی [تأیید] کلیک کنید.


در صفحه KYC پیشرفته، به شما یادآوری میشود که مراحل بعدی شامل ارسال مدرک شناسایی و انجام تأیید چهره است. میتوانید مدارک مورد نیاز را از قبل آماده کنید و در یک مکان روشن قرار بگیرید. سپس روی [شروع فرآیند احراز هویت] کلیک کنید.



کشور/منطقه خود را انتخاب کنید (لطفاً کشور صادرکننده را انتخاب کنید) و نوع مدرک شناسایی را مشخص کنید. عکسهای جلو و پشت کارت شناسایی خود را بگیرید و آپلود کنید. اطمینان حاصل کنید که عکسها واضح و قابل مشاهده هستند و چهار گوشه کامل است.

همچنین میتوانید از گزینه آپلود محلی برای آپلود کارت شناسایی استفاده کنید. پس از اتمام، روی [ادامه] کلیک کنید.

توجه: اگر KYC اولیه را تکمیل نکردهاید، باید کشور/منطقه خود را انتخاب کنید (لطفاً کشور صادرکننده را انتخاب کنید) و نوع مدرک شناسایی را در طول KYC پیشرفته مشخص کنید. اگر KYC اولیه را تکمیل کردهاید، بهطور پیشفرض کشور صادرکننده ای که در طول KYC اولیه انتخاب کردهاید استفاده میشود و فقط نیاز به انتخاب نوع مدرک شناسایی دارید.


محل سکونت خود را انتخاب کنید و روی [ادامه] کلیک کنید.


روی [من آمادهام] کلیک کنید و دستورالعملهای روی صفحه را برای انجام تأیید چهره دنبال کنید و فرایند KYC پیشرفته را تکمیل کنید.

در طول فرایند تأیید چهره، یک مکان روشن انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که تصویر واضح است، وگرنه ممکن است تأیید ناموفق باشد.



نتیجه تأیید در 24 ساعت در دسترس خواهد بود، لطفاً صبور باشید.



4.3 احراز هویت KYC اولیه در اپلیکیشن


1) وارد اپلیکیشن MEXC شوید. روی آیکون کاربر در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید.

2) روی [تأیید نشده] ضربه بزنید.

3) زیر گزینه "KYC اولیه"، روی [تأیید کنید] ضربه بزنید. همچنین میتوانید از KYC اولیه عبور کرده و مستقیماً به KYC پیشرفته بروید.



4) در جعبه جستجو، کشور یا منطقه صدور مدرک خود را انتخاب کنید.

5) نوع مدرک شناسایی خود را انتخاب کنید و سپس روی [ارسال] ضربه بزنید.

6) عکسهای جلو و پشت کارت شناسایی خود را آپلود کنید. اطمینان حاصل کنید که عکسها واضح و قابل مشاهده هستند و چهار گوشه سند کامل است. پس از اتمام، روی [ارسال] ضربه بزنید. نتیجه KYC اولیه در 24 ساعت در دسترس خواهد بود.


4.4 احراز هویت KYC پیشرفته در اپلیکیشن


1) وارد اپلیکیشن MEXC شوید. روی آیکون کاربر در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید.

2) روی [تأیید] ضربه بزنید.

3) زیر گزینه "KYC پیشرفته"، روی [تأیید کنید] ضربه بزنید.


4) در جعبه جستجو، کشور یا منطقه صدور مدرک خود را انتخاب کنید.

5) نوع مدرک شناسایی خود، مانند [کارت شناسایی] را انتخاب کرده و سپس روی [بعدی] در زیر ضربه بزنید.

6) در صفحه "اثبات هویت"، به شما یادآوری میشود که مراحل بعدی شامل ارسال مدرک شناسایی و گرفتن سلفی است. روی [شروع احراز هویت] ضربه بزنید و دستورالعملهای روی صفحه را برای گرفتن و ارسال عکسهای جلو و پشت کارت شناسایی و سپس گرفتن و ارسال سلفی دنبال کنید تا فرایند KYC پیشرفته تکمیل شود.


نتایج تأیید در 24 ساعت در دسترس خواهد بود، لطفاً صبور باشید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیدهد و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً مطمئن شوید که خطرات را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.



