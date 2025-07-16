الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی





در مقالات پیشین در MEXC Learn، اصول اولیه نمودارهای کندل استیک (K-line) را به تفصیل شرح دادهایم. حال در دو مقالهی بعدی، به تحلیل الگوهای رایج کندل استیک در روندهای صعودی و نزولی خواهیم پرداخت. در این مقاله، به معرفی الگوهای کندل استیک صعودی میپردازیم. همانطور که از نام این الگوها پیداست، آنها نمایانگر احتمال بیشتر شروع یک روند صعودی در بازار پس از شکلگیری هستند. این الگوها به معاملهگران کمک میکنند تا نقاط ورود مناسب به بازار را شناسایی کنند و به بهترین شکل ممکن از فرصتهای معاملاتی بهرهبرداری نمایند. در اینجا به برخی از الگوهای کندل استیک صعودی متداول اشاره خواهیم کرد:





الگوی چکش (Hammer): یکی از معروفترین الگوهای کندل استیک که نشاندهندهی تغییر احتمالی روند نزولی به صعودی است.

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer): شبیه به الگوی چکش است اما در انتهای روند نزولی ظاهر میشود و میتواند سیگنالی برای تغییر روند باشد.

الگوی فراگیر صعودی (Bullish Engulfing): یک الگوی دو کندلی است که کندل دوم بهطور کامل کندل اول را در بر میگیرد، نشاندهندهی تغییر وضعیت بازار به نفع خریداران.

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star): یک الگوی سه کندلی که پس از یک روند نزولی ظاهر میشود و نشانهای از بازگشت قیمت به سمت بالا است.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers): این الگو از سه کندل بلند و صعودی پیدرپی تشکیل میشود که نمایانگر قدرت و پایداری روند صعودی است.





ذکر این نکته ضروری است که برخلاف بازارهای مالی سنتی، نمودارهای کندل استیک ارزهای دیجیتال سبز را برای افزایش قیمت و قرمز را برای کاهش قیمت نشان می دهند.









الگوی شمعدان چکشی معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد و یکی از نشانههای مهم تغییر جهت بازار به سمت صعودی است. این الگو بهطور ویژه نمایانگر فشار قوی خرید و حضور قدرت خریداران در بازار است. حتی با وجود فشار شدید فروش، قدرت خرید بهتدریج قیمت را به سمت بالا هدایت میکند و در نهایت این تغییر جهت، الگوی چکشی را شکل میدهد. ظاهر الگوی چکش، که بدنهای کوچک در بالای کندل و سایهای بلند در پایین آن دارد، نشاندهندهی تردید در بازار است، اما همچنین به وضوح بیانگر این است که فروشندگان نتوانستهاند روند نزولی را ادامه دهند و خریداران با ورود قوی خود توانستهاند قیمت را به سمت بالا برگردانند. این رفتار، بهویژه پس از یک روند نزولی طولانی، میتواند نشانهای از احتمال بالاتر شروع یک روند صعودی باشد.













الگوی شمعدان چکشی معکوس (Inverted Hammer) مشابه به الگوی چکش است، با این تفاوت که بدنه کوچک آن در پایین کندل قرار دارد و سایه بلند آن به سمت بالا کشیده میشود. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و بهعنوان سیگنالی از احتمال برگشت روند به صعودی تفسیر میشود. الگوی چکشی معکوس نشاندهندهی این است که علیرغم فشار فروش در طول روند نزولی، خریداران توانستهاند قیمت را بهطور موقت بالا ببرند و نشان دهند که کنترل بازار در دست آنهاست. این الگو، زمانی که در نزدیکی یک سطح حمایت قابل توجه شکل میگیرد، بهویژه قوت بیشتری پیدا میکند، چرا که میتواند نشانهای از بازگشت قدرت خرید و تغییر جهت روند باشد.













الگوی فراگیر صعودی (Bullish Engulfing) یکی از الگوهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که شامل دو کندل میباشد: یک کندل نزولی (کندل قرمز) و سپس یک کندل صعودی (کندل سبز) که بهطور کامل کندل قبلی را پوشش میدهد. این الگو اغلب در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و سیگنالی از تغییر جهت بازار به سمت صعودی است. در این الگو، کندل صعودی بزرگتر و پرقدرت، کندل نزولی قبلی را کاملاً در بر میگیرد و این وضعیت نمایانگر آن است که خریداران بهطور قاطع وارد بازار شدهاند و توانستهاند کنترل قیمت را از دست فروشندگان بگیرند. زمانی که این الگو در پایان یک روند نزولی ظاهر میشود، نشاندهندهی ضعف فشار فروش و تقویت فشار خرید است.













الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) یکی از الگوهای شمعدانی کلاسیک و بسیار معتبر در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و بهعنوان سیگنالی از تغییر روند به سمت صعودی شناخته میشود. این الگو بهویژه زمانی که در پایان یک روند نزولی شکل میگیرد، اهمیت ویژهای دارد، چرا که نشاندهنده تغییرات اساسی در نیروهای بازار است.





الگوی ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل میشود که هرکدام نقش خاصی در تایید بازگشت روند ایفا میکنند:





1）کندل اول یک کندل نزولی بزرگ است که نشاندهندهی فشار فروش قوی و ایجاد یک حرکت نزولی شدید در بازار است. این کندل معمولاً در اثر فروش زیاد و وحشت در بازار شکل میگیرد و شروع روند نزولی را تایید میکند.

2）کندل دوم که بهنام "ستاره" شناخته میشود، یک کندل با بدنه کوچک است که میتواند صعودی یا نزولی باشد، ولی عمدتاً نوسانات محدودی را نشان میدهد. این کندل اغلب در فاصلهای از کندل اول ظاهر میشود و نشاندهندهی تردید در بازار است. در این مرحله، فروشندگان دیگر نمیتوانند قیمت را به پایینتر برسانند و فشاری از سوی خریداران بهطور بالقوه شروع به ظاهر شدن میکند.

3）کندل سوم یک کندل بزرگ و صعودی است که با افزایش حجم خرید و بازگشت شدید قیمت همراه است. این کندل نشاندهندهی غلبه کامل خریداران بر فروشندگان است و به وضوح نمایانگر تغییر جهت بازار به سمت صعودی میباشد.













الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) یکی از الگوهای صعودی بسیار معتبر و نسبتاً رایج در تحلیل تکنیکال است که شامل سه کندل صعودی متوالی میشود. این الگو پس از یک روند نزولی ظاهر میشود و بهعنوان سیگنالی از ادامه روند صعودی در نظر گرفته میشود. الگوی سه سرباز سفید از سه کندل صعودی بزرگ و پیوسته تشکیل میشود که هر کدام نسبت به کندل قبلی خود بالاتر بسته میشوند. این کندلها بهطور معمول از بدنههایی بزرگ و رنگی پرقدرت برخوردار هستند که نشاندهندهی فشار خرید قوی در بازار است. در این الگو، خریداران بهطور پیوسته وارد بازار میشوند و کنترل روند را از فروشندگان به دست میگیرند. الگوی سه سرباز سفید، بهویژه زمانی که در کنار سطوح حمایت یا اندیکاتورهای تکنیکال دیگر ظاهر میشود، بهعنوان سیگنال قوی برای ورود به موقعیتهای خرید و پیشبینی ادامه حرکت قیمت به سمت بالا تلقی میشود. این الگو نشاندهندهی اعتماد بازار به روند صعودی و غلبه خریداران بر فروشندگان است.









سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.