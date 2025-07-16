الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی) نزولی





در مقاله ی الگوهای کمدل استیک صعودی به بررسی برخی از الگوهای رایج کندل صعودی پرداختهایم. حال، نوبت به الگوهای شمعدانی نزولی میرسد که دقیقاً برعکس الگوهای صعودی عمل میکنند و پس از یک روند صعودی بهطور معمول شکل میگیرند. این الگوها معمولاً نشاندهندهی بازگشت احتمالی از یک روند صعودی به یک روند نزولی هستند و بهطور خاص در شناسایی نقاط معکوس و اصلاحات بازار اهمیت دارند. زمانی که الگوهای کندل نزولی در نمودار ظاهر میشوند، باید آنها را در ارتباط با موقعیت خاص بازار تحلیل و قضاوت کرد. این الگوها میتوانند سیگنالی از ضعف در فشار خرید و شروع فشار فروش باشند، که در نهایت به تغییر جهت بازار منجر میشود. الگوهای رایج کندل نزولی شامل موارد زیر هستند:





1）الگوی مرد آویزان (Hanging Man): یک کندل با بدنه کوچک در بالای کندل و سایه بلند در پایین که معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر میشود. این الگو نشاندهنده تردید و احتمال تغییر جهت به سمت نزولی است.

2）الگوی ستاره تیراندازی (Shooting Star): شبیه به الگوی مرد آویزان است، اما در انتهای روند صعودی شکل میگیرد. کندل دارای بدنه کوچک و سایه بلند در بالا است که نشاندهنده فشار فروش در اوج قیمت است.

3）الگوی نزولی (Bearish Engulfing): این الگو از دو کندل تشکیل شده است که کندل دوم کاملاً کندل اول را در بر میگیرد. کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است که با یک کندل بزرگ نزولی جایگزین میشود، نشانهای از تغییر روند به سمت نزولی.

4）الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star): این الگو مشابه به الگوی ستاره صبحگاهی است، اما در پایان یک روند صعودی ظاهر میشود. شامل سه کندل است که کندل اول بزرگ و صعودی است، کندل دوم بدنه کوچک (ستاره) و کندل سوم یک کندل بزرگ نزولی است که نشاندهندهی فشار فروش بهطور قاطع است.

5）الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows): این الگو شامل سه کندل نزولی متوالی است که هر کدام بدنهای بزرگ دارند و پس از یک روند صعودی ظاهر میشوند. این الگو نشاندهندهی غلبه فروشندگان بر خریداران و احتمال ادامه روند نزولی است.





نکته مهم: برخلاف بازارهای مالی سنتی، در نمودارهای ارزهای دیجیتال، کندلهای سبز بهمعنی افزایش قیمت و کندلهای قرمز بهمعنی کاهش قیمت هستند. این نکته در تحلیل صحیح الگوهای کندل بسیار مهم است، زیرا برخی از الگوها ممکن است در بازارهای مختلف به روشهای متفاوتی تفسیر شوند.









الگوی مرد آویزان (Hanging Man) یکی از الگوهای شمعدانی نزولی است که معمولاً پس از یک دوره افزایش قیمت ظاهر میشود و بهعنوان یک سیگنال نزولی قوی شناخته میشود. این الگو به وضعیتی اطلاق میشود که در آن یک شمعدان با سایه بلند پایین و بدنه کوچک در نقطه اوج یک روند صعودی تشکیل میشود. الگوی مرد آویزان، در صورتی که با کندل نزولی بعد از آن تایید شود، نشاندهنده این است که فشار خرید ضعیف شده و فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفتهاند. هر چه کندل نزولی دوم پس از الگوی مرد آویزان طولانیتر باشد، سیگنال نزولی آن قویتر است و احتمال شروع روند نزولی بیشتر میشود. در نتیجه، این الگو معمولاً بهعنوان یک هشدار برای بازگشت روند به نزولی و فرصتی برای خروج از موقعیتهای خرید یا باز کردن موقعیتهای فروش در نظر گرفته میشود.













الگوی ستاره تیرانداز (Shooting Star) یکی از الگوهای شمعدانی نزولی است که بهطور معمول در انتهای یک روند صعودی ظاهر میشود و بهعنوان یک سیگنال معکوس روند عمل میکند. این الگو به درستی نامگذاری شده است چرا که از نظر ظاهری شبیه به یک دید اسلحه یا چکش معکوس است. بدنه کندل در این الگو نسبتاً کوتاه است و میتواند هم صعودی (سبز) و هم نزولی (قرمز) باشد. این بدنه کوچک نشاندهندهی تغییرات محدود قیمت در طول دوره زمانی است. مهمترین ویژگی الگوی ستاره تیرانداز، سایه بلند بالا است. این سایه نشاندهنده این است که در طول دوره، خریداران توانستهاند قیمت را به سمت بالا سوق دهند، اما در نهایت فشار فروش موجب برگشت قیمت به پایینتر شده است. این نکته نشاندهنده ناتوانی خریداران در حفظ قیمتهای بالا و افزایش قدرت فروشندگان است. زمانی که الگوی ستاره تیرانداز در بالای یک روند صعودی قوی ظاهر میشود، بهویژه بهعنوان سیگنال معکوس روند صعودی به نزولی شناخته میشود. این الگو بهطور خاص نشاندهندهی فشار فروش است که در نقطه اوج روند صعودی شروع به تقویت میکند.













الگوی فراگیر نزولی، یکی از مهمترین و هشداردهندهترین الگوهای قیمتی در تحلیل بازارهای مالی، بهویژه در دنیای ارزهای دیجیتال و صرافیها، معمولاً در پایان روندهای صعودی ظاهر میشود و تغییرات قابل توجهی در مسیر قیمتها ایجاد میکند. این الگو از دو کندل تشکیل میشود: اولین کندل یک کندل کوچک صعودی است که نشاندهنده یک حرکت محدود و کوتاهمدت به سمت بالا است. سپس، کندل دوم با اندازهای بزرگتر و نزولی، تمام نوسانات مثبت کندل قبلی را به زیر میبرد و نمایانگر یک تغییر جهت قوی در روند بازار است. الگوی فراگیر نزولی نه تنها بهطور دقیق نشاندهنده نوسانات شدید قیمت است، بلکه میتواند بهعنوان سیگنالی قوی از احتمال وقوع یک روند نزولی طولانیمدت در بازار تلقی شود. بهویژه اگر بدنه شمع نزولی دوم بسیار بزرگ باشد، این امر نشاندهنده شتاب بیشتر در حرکت قیمت به سمت پایین است و میتواند به تریدرها و سرمایهگذاران هشدار دهد که برای اقدام بهموقع آماده باشند.













الگوی ستاره عصر در طول یک روند صعودی ظاهر می شود و به عنوان سیگنالی عمل می کند که روند قیمت بازار ممکن است با سطح اطمینان نسبتاً بالایی در حال افزایش باشد. اگر بازار الگوی ستاره عصرانه را نشان می دهد، باید با احتیاط رفتار شود.





الگوی ستاره عصر از سه شمعدان تشکیل شده است و در مقایسه با الگوی ستاره صبح روندی مخالف دارد. اولین کندل ستاره عصر یک کندل صعودی است و به دنبال آن کندل دوم که می تواند یک کندل کوچک نزولی، صعودی کوچک یا دوجی باشد. کندل سوم یک کندل نزولی است و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین کندل اول است.













الگوی سه کلاغ سیاه متشکل از سه شمعدان نزولی متوالی بدون یا با سایه های بسیار کوتاه است. قیمت افتتاحیه هر روز معاملاتی مشابه قیمت پایانی روز قبل است، اما با افزایش فشار فروش، قیمت پایانی روند کاهشی خود را ادامه می دهد. الگوی سه کلاغ سیاه معمولا شروع یک روند نزولی است.







