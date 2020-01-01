Zus (ZCN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zus (ZCN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zus (ZCN) teave Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link. Ametlik veebisait: https://zus.network Valge raamat: https://zus.network/whitepapers/ Ostke ZCN kohe!

Zus (ZCN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zus (ZCN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 430.26K $ 430.26K $ 430.26K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 48.40M $ 48.40M $ 48.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00888945 $ 0.00888945 $ 0.00888945 Lisateave Zus (ZCN) hinna kohta

Zus (ZCN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zus (ZCN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZCN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZCN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZCN tokeni tokenoomikat, avastage ZCN tokeni reaalajas hinda!

ZCN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZCN võiks suunduda? Meie ZCN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZCN tokeni hinna ennustust kohe!

