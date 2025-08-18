Mis on Zus (ZCN)

Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zus (ZCN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Zus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zus (ZCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zus (ZCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zus hinna ennustust kohe!

ZCN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Zus (ZCN) tokenoomika

Zus (ZCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zus (ZCN) kohta Kui palju on Zus (ZCN) tänapäeval väärt? Reaalajas ZCN hind USD on 0.00798401 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZCN/USD hind? $ 0.00798401 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZCN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zus turukapitalisatsioon? ZCN turukapitalisatsioon on $ 386.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZCN ringlev varu? ZCN ringlev varu on 48.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZCN (ATH) hind? ZCN saavutab ATH hinna summas 5.16 USD . Mis oli kõigi aegade ZCN madalaim (ATL) hind? ZCN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZCN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZCN kauplemismaht on -- USD . Kas ZCN sel aastal kõrgemale ka suundub? ZCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZCN hinna ennustust

Zus (ZCN) Olulised valdkonna uudised