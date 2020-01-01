YETI (YETI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YETI (YETI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YETI (YETI) teave YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture. Ametlik veebisait: https://yetidegen.com/ Ostke YETI kohe!

YETI (YETI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YETI (YETI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M Koguvaru: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ringlev varu: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02256791 $ 0.02256791 $ 0.02256791 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00505683 $ 0.00505683 $ 0.00505683 Praegune hind: $ 0.01306047 $ 0.01306047 $ 0.01306047 Lisateave YETI (YETI) hinna kohta

YETI (YETI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YETI (YETI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YETI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YETI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YETI tokeni tokenoomikat, avastage YETI tokeni reaalajas hinda!

YETI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YETI võiks suunduda? Meie YETI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YETI tokeni hinna ennustust kohe!

