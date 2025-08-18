Mis on XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XSilo (XSILO) kohta Kui palju on XSilo (XSILO) tänapäeval väärt? Reaalajas XSILO hind USD on 0.02554203 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XSILO/USD hind? $ 0.02554203 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XSILO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XSilo turukapitalisatsioon? XSILO turukapitalisatsioon on $ 3.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XSILO ringlev varu? XSILO ringlev varu on 135.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSILO (ATH) hind? XSILO saavutab ATH hinna summas 0.057257 USD . Mis oli kõigi aegade XSILO madalaim (ATL) hind? XSILO nägi ATL hinda summas 0.02492042 USD . Milline on XSILO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XSILO kauplemismaht on -- USD . Kas XSILO sel aastal kõrgemale ka suundub? XSILO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSILO hinna ennustust

