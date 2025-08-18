Rohkem infot XSILO

XSILO Hinnainfo

XSILO Ametlik veebisait

XSILO Tokenoomika

XSILO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

XSilo logo

XSilo hind (XSILO)

Loendis mitteolevad

1 XSILO/USD reaalajas hind:

$0.02554203
$0.02554203$0.02554203
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
XSilo (XSILO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:08:37 (UTC+8)

XSilo (XSILO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02554203
$ 0.02554203$ 0.02554203
24 h madal
$ 0.02554203
$ 0.02554203$ 0.02554203
24 h kõrge

$ 0.02554203
$ 0.02554203$ 0.02554203

$ 0.02554203
$ 0.02554203$ 0.02554203

$ 0.057257
$ 0.057257$ 0.057257

$ 0.02492042
$ 0.02492042$ 0.02492042

0.00%

0.00%

-13.86%

-13.86%

XSilo (XSILO) reaalajas hind on $0.02554203. Viimase 24 tunni jooksul XSILO kaubeldud madalaim $ 0.02554203 ja kõrgeim $ 0.02554203 näitab aktiivset turu volatiivsust. XSILOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.057257 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02492042.

Lüliajalise tootluse osas on XSILO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XSilo (XSILO) – turuteave

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

135.51M
135.51M 135.51M

135,512,831.7406648
135,512,831.7406648 135,512,831.7406648

XSilo praegune turukapitalisatsioon on $ 3.46M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XSILO ringlev varu on 135.51M, mille koguvaru on 135512831.7406648. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.46M.

XSilo (XSILO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XSilo ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XSilo ja USD hinnamuutus $ -0.0098740302.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XSilo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XSilo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ -0.0098740302-38.65%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XSilo (XSILO) allikas

Ametlik veebisait

XSilo hinna ennustus (USD)

Kui palju on XSilo (XSILO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XSilo (XSILO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XSilo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XSilo hinna ennustust kohe!

XSILO kohalike valuutade suhtes

XSilo (XSILO) tokenoomika

XSilo (XSILO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSILO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XSilo (XSILO) kohta

Kui palju on XSilo (XSILO) tänapäeval väärt?
Reaalajas XSILO hind USD on 0.02554203 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XSILO/USD hind?
Praegune hind XSILO/USD on $ 0.02554203. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XSilo turukapitalisatsioon?
XSILO turukapitalisatsioon on $ 3.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XSILO ringlev varu?
XSILO ringlev varu on 135.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSILO (ATH) hind?
XSILO saavutab ATH hinna summas 0.057257 USD.
Mis oli kõigi aegade XSILO madalaim (ATL) hind?
XSILO nägi ATL hinda summas 0.02492042 USD.
Milline on XSILO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XSILO kauplemismaht on -- USD.
Kas XSILO sel aastal kõrgemale ka suundub?
XSILO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSILO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:08:37 (UTC+8)

XSilo (XSILO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.