Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source.

Warthog (WART) tokenoomika

Warthog (WART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Warthog (WART) kohta Kui palju on Warthog (WART) tänapäeval väärt? Reaalajas WART hind USD on 0.125022 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WART/USD hind? $ 0.125022 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WART/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Warthog turukapitalisatsioon? WART turukapitalisatsioon on $ 1.22M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WART ringlev varu? WART ringlev varu on 9.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WART (ATH) hind? WART saavutab ATH hinna summas 1.43 USD . Mis oli kõigi aegade WART madalaim (ATL) hind? WART nägi ATL hinda summas 0.053306 USD . Milline on WART kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WART kauplemismaht on -- USD . Kas WART sel aastal kõrgemale ka suundub? WART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WART hinna ennustust

