Warthog logo

Warthog hind (WART)

Loendis mitteolevad

1 WART/USD reaalajas hind:

$0.125022
$0.125022$0.125022
+5.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Warthog (WART) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:06:11 (UTC+8)

Warthog (WART) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.116941
$ 0.116941$ 0.116941
24 h madal
$ 0.129512
$ 0.129512$ 0.129512
24 h kõrge

$ 0.116941
$ 0.116941$ 0.116941

$ 0.129512
$ 0.129512$ 0.129512

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 0.053306
$ 0.053306$ 0.053306

+0.61%

+5.92%

-0.07%

-0.07%

Warthog (WART) reaalajas hind on $0.125022. Viimase 24 tunni jooksul WART kaubeldud madalaim $ 0.116941 ja kõrgeim $ 0.129512 näitab aktiivset turu volatiivsust. WARTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.43 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.053306.

Lüliajalise tootluse osas on WART muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, +5.92% 24 tunni vältel -0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Warthog (WART) – turuteave

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

9.77M
9.77M 9.77M

9,769,923.0
9,769,923.0 9,769,923.0

Warthog praegune turukapitalisatsioon on $ 1.22M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WART ringlev varu on 9.77M, mille koguvaru on 9769923.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.22M.

Warthog (WART) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Warthog ja USD hinnamuutus $ +0.00698817.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Warthog ja USD hinnamuutus $ -0.0117020466.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Warthog ja USD hinnamuutus $ -0.0427591742.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Warthog ja USD hinnamuutus $ -0.11492206781504576.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00698817+5.92%
30 päeva$ -0.0117020466-9.35%
60 päeva$ -0.0427591742-34.20%
90 päeva$ -0.11492206781504576-47.89%

Mis on Warthog (WART)

Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source.

Üksuse Warthog (WART) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Warthog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Warthog (WART) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Warthog (WART) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Warthog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Warthog hinna ennustust kohe!

WART kohalike valuutade suhtes

Warthog (WART) tokenoomika

Warthog (WART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Warthog (WART) kohta

Kui palju on Warthog (WART) tänapäeval väärt?
Reaalajas WART hind USD on 0.125022 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WART/USD hind?
Praegune hind WART/USD on $ 0.125022. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Warthog turukapitalisatsioon?
WART turukapitalisatsioon on $ 1.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WART ringlev varu?
WART ringlev varu on 9.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WART (ATH) hind?
WART saavutab ATH hinna summas 1.43 USD.
Mis oli kõigi aegade WART madalaim (ATL) hind?
WART nägi ATL hinda summas 0.053306 USD.
Milline on WART kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WART kauplemismaht on -- USD.
Kas WART sel aastal kõrgemale ka suundub?
WART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WART hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.