Waggle Network (WAG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Waggle Network (WAG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Waggle Network (WAG) teave Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. Ametlik veebisait: https://waggle.network/ Ostke WAG kohe!

Waggle Network (WAG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Waggle Network (WAG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.70K $ 3.70K $ 3.70K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.04K $ 51.04K $ 51.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00051043 $ 0.00051043 $ 0.00051043 Lisateave Waggle Network (WAG) hinna kohta

Waggle Network (WAG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Waggle Network (WAG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAG tokeni tokenoomikat, avastage WAG tokeni reaalajas hinda!

WAG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAG võiks suunduda? Meie WAG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAG tokeni hinna ennustust kohe!

