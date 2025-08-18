Rohkem infot VIRGO

VIRGO Hinnainfo

VIRGO Ametlik veebisait

VIRGO Tokenoomika

VIRGO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Virgo logo

Virgo hind (VIRGO)

Loendis mitteolevad

1 VIRGO/USD reaalajas hind:

$0.00090265
$0.00090265$0.00090265
-7.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Virgo (VIRGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:25:07 (UTC+8)

Virgo (VIRGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00100233
$ 0.00100233$ 0.00100233
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100233
$ 0.00100233$ 0.00100233

$ 0.00780423
$ 0.00780423$ 0.00780423

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

-7.93%

-40.19%

-40.19%

Virgo (VIRGO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VIRGO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00100233 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIRGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00780423 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VIRGO muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -7.93% 24 tunni vältel -40.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Virgo (VIRGO) – turuteave

$ 902.65K
$ 902.65K$ 902.65K

--
----

$ 902.65K
$ 902.65K$ 902.65K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,237.540653
999,993,237.540653 999,993,237.540653

Virgo praegune turukapitalisatsioon on $ 902.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VIRGO ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999993237.540653. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 902.65K.

Virgo (VIRGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Virgo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Virgo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Virgo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Virgo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.93%
30 päeva$ 0+9.30%
60 päeva$ 0+80.95%
90 päeva$ 0--

Mis on Virgo (VIRGO)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Virgo, the Maiden 🌾, resonates with the meticulous and practical energy of late summer, from mid-August to mid-September. Known for its precision and organization, Virgo season is perfect for attention to detail and analytical thinking. 📊 Tap into the diligent and thoughtful nature of Virgo!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Virgo (VIRGO) allikas

Ametlik veebisait

Virgo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Virgo (VIRGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Virgo (VIRGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Virgo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Virgo hinna ennustust kohe!

VIRGO kohalike valuutade suhtes

Virgo (VIRGO) tokenoomika

Virgo (VIRGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIRGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Virgo (VIRGO) kohta

Kui palju on Virgo (VIRGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas VIRGO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VIRGO/USD hind?
Praegune hind VIRGO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Virgo turukapitalisatsioon?
VIRGO turukapitalisatsioon on $ 902.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VIRGO ringlev varu?
VIRGO ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIRGO (ATH) hind?
VIRGO saavutab ATH hinna summas 0.00780423 USD.
Mis oli kõigi aegade VIRGO madalaim (ATL) hind?
VIRGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VIRGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VIRGO kauplemismaht on -- USD.
Kas VIRGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
VIRGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIRGO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:25:07 (UTC+8)

Virgo (VIRGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.