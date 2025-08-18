Rohkem infot VIOLET

Violet logo

Violet hind (VIOLET)

Loendis mitteolevad

1 VIOLET/USD reaalajas hind:

--
----
-0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Violet (VIOLET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:56:39 (UTC+8)

Violet (VIOLET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00170635
$ 0.00170635$ 0.00170635

$ 0
$ 0$ 0

+2.17%

-0.70%

+1.50%

+1.50%

Violet (VIOLET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VIOLET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIOLETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00170635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VIOLET muutunud +2.17% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel +1.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Violet (VIOLET) – turuteave

$ 14.11K
$ 14.11K$ 14.11K

--
----

$ 14.11K
$ 14.11K$ 14.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Violet praegune turukapitalisatsioon on $ 14.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VIOLET ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.11K.

Violet (VIOLET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Violet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Violet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Violet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Violet ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.70%
30 päeva$ 0+3.63%
60 päeva$ 0-22.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Violet (VIOLET)

Violet is a flirty girl with silky violet hair and a confident attitude. Her playful smirk and teasing charm make her impossible to ignore. Fomo's flagship waifu.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Violet (VIOLET) allikas

Ametlik veebisait

Violet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Violet (VIOLET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Violet (VIOLET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Violet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Violet hinna ennustust kohe!

VIOLET kohalike valuutade suhtes

Violet (VIOLET) tokenoomika

Violet (VIOLET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIOLET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Violet (VIOLET) kohta

Kui palju on Violet (VIOLET) tänapäeval väärt?
Reaalajas VIOLET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VIOLET/USD hind?
Praegune hind VIOLET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Violet turukapitalisatsioon?
VIOLET turukapitalisatsioon on $ 14.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VIOLET ringlev varu?
VIOLET ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIOLET (ATH) hind?
VIOLET saavutab ATH hinna summas 0.00170635 USD.
Mis oli kõigi aegade VIOLET madalaim (ATL) hind?
VIOLET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VIOLET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VIOLET kauplemismaht on -- USD.
Kas VIOLET sel aastal kõrgemale ka suundub?
VIOLET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIOLET hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.