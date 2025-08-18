Mis on Violet (VIOLET)

Violet is a flirty girl with silky violet hair and a confident attitude. Her playful smirk and teasing charm make her impossible to ignore. Fomo's flagship waifu.

Violet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Violet (VIOLET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Violet (VIOLET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Violet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Violet (VIOLET) tokenoomika

Violet (VIOLET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIOLET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Violet (VIOLET) kohta Kui palju on Violet (VIOLET) tänapäeval väärt? Reaalajas VIOLET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VIOLET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VIOLET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Violet turukapitalisatsioon? VIOLET turukapitalisatsioon on $ 14.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VIOLET ringlev varu? VIOLET ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIOLET (ATH) hind? VIOLET saavutab ATH hinna summas 0.00170635 USD . Mis oli kõigi aegade VIOLET madalaim (ATL) hind? VIOLET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VIOLET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VIOLET kauplemismaht on -- USD . Kas VIOLET sel aastal kõrgemale ka suundub? VIOLET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIOLET hinna ennustust

