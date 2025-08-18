Mis on USDX (USDX)

USDX is the crypto-backed native stablecoin of the Kava DeFi hub.

USDX hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDX (USDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDX (USDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

USDX kohalike valuutade suhtes

USDX (USDX) tokenoomika

USDX (USDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDX (USDX) kohta Kui palju on USDX (USDX) tänapäeval väärt? Reaalajas USDX hind USD on 0.642735 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDX/USD hind? $ 0.642735 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USDX turukapitalisatsioon? USDX turukapitalisatsioon on $ 71.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDX ringlev varu? USDX ringlev varu on 111.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDX (ATH) hind? USDX saavutab ATH hinna summas 3.89 USD . Mis oli kõigi aegade USDX madalaim (ATL) hind? USDX nägi ATL hinda summas 0.100156 USD . Milline on USDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDX kauplemismaht on -- USD . Kas USDX sel aastal kõrgemale ka suundub? USDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDX hinna ennustust

