TypeAI (TYPE) teave Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions Ametlik veebisait: https://typeai.live Valge raamat: https://type-ai.gitbook.io/type-ai/ Ostke TYPE kohe!

TypeAI (TYPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TypeAI (TYPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Kõigi aegade madalaim: $ 0.067643 $ 0.067643 $ 0.067643 Praegune hind: $ 0.219073 $ 0.219073 $ 0.219073 Lisateave TypeAI (TYPE) hinna kohta

TypeAI (TYPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TypeAI (TYPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TYPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TYPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TYPE tokeni tokenoomikat, avastage TYPE tokeni reaalajas hinda!

