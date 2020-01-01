Twin Protocol (TWIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Twin Protocol (TWIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Twin Protocol (TWIN) teave Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Ametlik veebisait: https://twinprotocol.com/ Ostke TWIN kohe!

Twin Protocol (TWIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Twin Protocol (TWIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 552.54K $ 552.54K $ 552.54K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 262.95M $ 262.95M $ 262.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.099439 $ 0.099439 $ 0.099439 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0015991 $ 0.0015991 $ 0.0015991 Praegune hind: $ 0.00209111 $ 0.00209111 $ 0.00209111 Lisateave Twin Protocol (TWIN) hinna kohta

Twin Protocol (TWIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Twin Protocol (TWIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TWIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TWIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TWIN tokeni tokenoomikat, avastage TWIN tokeni reaalajas hinda!

TWIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TWIN võiks suunduda? Meie TWIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TWIN tokeni hinna ennustust kohe!

