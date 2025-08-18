Rohkem infot TSUKI

TSUKI Hinnainfo

TSUKI Ametlik veebisait

TSUKI Tokenoomika

TSUKI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Tsuki logo

Tsuki hind (TSUKI)

Loendis mitteolevad

1 TSUKI/USD reaalajas hind:

$0.00148967
$0.00148967$0.00148967
-1.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Tsuki (TSUKI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:03:12 (UTC+8)

Tsuki (TSUKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00147737
$ 0.00147737$ 0.00147737
24 h madal
$ 0.00158824
$ 0.00158824$ 0.00158824
24 h kõrge

$ 0.00147737
$ 0.00147737$ 0.00147737

$ 0.00158824
$ 0.00158824$ 0.00158824

$ 0.02513879
$ 0.02513879$ 0.02513879

$ 0.00063444
$ 0.00063444$ 0.00063444

+0.74%

-1.32%

-25.34%

-25.34%

Tsuki (TSUKI) reaalajas hind on $0.00149393. Viimase 24 tunni jooksul TSUKI kaubeldud madalaim $ 0.00147737 ja kõrgeim $ 0.00158824 näitab aktiivset turu volatiivsust. TSUKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02513879 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00063444.

Lüliajalise tootluse osas on TSUKI muutunud +0.74% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -25.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tsuki (TSUKI) – turuteave

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

949.25M
949.25M 949.25M

949,248,665.8694822
949,248,665.8694822 949,248,665.8694822

Tsuki praegune turukapitalisatsioon on $ 1.42M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TSUKI ringlev varu on 949.25M, mille koguvaru on 949248665.8694822. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.42M.

Tsuki (TSUKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tsuki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tsuki ja USD hinnamuutus $ -0.0005177661.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tsuki ja USD hinnamuutus $ -0.0005247016.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tsuki ja USD hinnamuutus $ -0.000757454761951944.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.32%
30 päeva$ -0.0005177661-34.65%
60 päeva$ -0.0005247016-35.12%
90 päeva$ -0.000757454761951944-33.64%

Mis on Tsuki (TSUKI)

Solana native cat coin $TSUKI [Japanese Meaning: Moon 月] guides the way to the moon. It mirrors the moon's ethereal beauty and embodies profound growth, rooted deeply in Japanese culture.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tsuki (TSUKI) allikas

Ametlik veebisait

Tsuki hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tsuki (TSUKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tsuki (TSUKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tsuki nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tsuki hinna ennustust kohe!

TSUKI kohalike valuutade suhtes

Tsuki (TSUKI) tokenoomika

Tsuki (TSUKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TSUKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tsuki (TSUKI) kohta

Kui palju on Tsuki (TSUKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TSUKI hind USD on 0.00149393 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TSUKI/USD hind?
Praegune hind TSUKI/USD on $ 0.00149393. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tsuki turukapitalisatsioon?
TSUKI turukapitalisatsioon on $ 1.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TSUKI ringlev varu?
TSUKI ringlev varu on 949.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TSUKI (ATH) hind?
TSUKI saavutab ATH hinna summas 0.02513879 USD.
Mis oli kõigi aegade TSUKI madalaim (ATL) hind?
TSUKI nägi ATL hinda summas 0.00063444 USD.
Milline on TSUKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TSUKI kauplemismaht on -- USD.
Kas TSUKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TSUKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TSUKI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:03:12 (UTC+8)

Tsuki (TSUKI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.