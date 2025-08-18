Rohkem infot TRALA

TRALA Hinnainfo

TRALA Ametlik veebisait

TRALA Tokenoomika

TRALA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TRALA TOKEN logo

TRALA TOKEN hind (TRALA)

Loendis mitteolevad

1 TRALA/USD reaalajas hind:

$0.00395099
$0.00395099$0.00395099
-9.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TRALA TOKEN (TRALA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:33:14 (UTC+8)

TRALA TOKEN (TRALA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00393801
$ 0.00393801$ 0.00393801
24 h madal
$ 0.00440182
$ 0.00440182$ 0.00440182
24 h kõrge

$ 0.00393801
$ 0.00393801$ 0.00393801

$ 0.00440182
$ 0.00440182$ 0.00440182

$ 0.178927
$ 0.178927$ 0.178927

$ 0.00393801
$ 0.00393801$ 0.00393801

+0.22%

-9.93%

-16.71%

-16.71%

TRALA TOKEN (TRALA) reaalajas hind on $0.00395099. Viimase 24 tunni jooksul TRALA kaubeldud madalaim $ 0.00393801 ja kõrgeim $ 0.00440182 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRALAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.178927 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00393801.

Lüliajalise tootluse osas on TRALA muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -9.93% 24 tunni vältel -16.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRALA TOKEN (TRALA) – turuteave

$ 164.19K
$ 164.19K$ 164.19K

--
----

$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M

41.56M
41.56M 41.56M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TRALA TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 164.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRALA ringlev varu on 41.56M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.95M.

TRALA TOKEN (TRALA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TRALA TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.000435614795542516.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TRALA TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.0008494608.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TRALA TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.0023335400.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TRALA TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.010002047759537492.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000435614795542516-9.93%
30 päeva$ -0.0008494608-21.49%
60 päeva$ -0.0023335400-59.06%
90 päeva$ -0.010002047759537492-71.68%

Mis on TRALA TOKEN (TRALA)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TRALA TOKEN (TRALA) allikas

Ametlik veebisait

TRALA TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRALA TOKEN (TRALA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRALA TOKEN (TRALA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRALA TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRALA TOKEN hinna ennustust kohe!

TRALA kohalike valuutade suhtes

TRALA TOKEN (TRALA) tokenoomika

TRALA TOKEN (TRALA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRALA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRALA TOKEN (TRALA) kohta

Kui palju on TRALA TOKEN (TRALA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRALA hind USD on 0.00395099 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRALA/USD hind?
Praegune hind TRALA/USD on $ 0.00395099. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRALA TOKEN turukapitalisatsioon?
TRALA turukapitalisatsioon on $ 164.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRALA ringlev varu?
TRALA ringlev varu on 41.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRALA (ATH) hind?
TRALA saavutab ATH hinna summas 0.178927 USD.
Mis oli kõigi aegade TRALA madalaim (ATL) hind?
TRALA nägi ATL hinda summas 0.00393801 USD.
Milline on TRALA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRALA kauplemismaht on -- USD.
Kas TRALA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRALA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRALA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:33:14 (UTC+8)

TRALA TOKEN (TRALA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.