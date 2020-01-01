Trakx (TRKX) tokenoomika
Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF).
Trakx (TRKX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Trakx (TRKX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate TRKX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
TRKX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate TRKX tokeni tokenoomikat, avastage TRKX tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.