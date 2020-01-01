Trakx (TRKX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Trakx (TRKX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Trakx (TRKX) teave Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF). Ametlik veebisait: https://trakx.io/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/18VsD6Ex5mv9h1JhE_iYh-x9_HVJ-MrW9/view Ostke TRKX kohe!

Trakx (TRKX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Trakx (TRKX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 653.91K $ 653.91K $ 653.91K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 714.38M $ 714.38M $ 714.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 915.35K $ 915.35K $ 915.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.056939 $ 0.056939 $ 0.056939 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0005845 $ 0.0005845 $ 0.0005845 Praegune hind: $ 0.00091469 $ 0.00091469 $ 0.00091469 Lisateave Trakx (TRKX) hinna kohta

Trakx (TRKX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Trakx (TRKX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRKX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRKX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRKX tokeni tokenoomikat, avastage TRKX tokeni reaalajas hinda!

TRKX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRKX võiks suunduda? Meie TRKX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRKX tokeni hinna ennustust kohe!

