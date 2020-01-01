Torus (TORUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Torus (TORUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Torus (TORUS) teave Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Ametlik veebisait: https://torus.network/ Valge raamat: https://docs.torus.network/ Ostke TORUS kohe!

Torus (TORUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Torus (TORUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.40M $ 22.40M $ 22.40M Koguvaru: $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M Ringlev varu: $ 68.20M $ 68.20M $ 68.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.29M $ 47.29M $ 47.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Kõigi aegade madalaim: $ 0.100263 $ 0.100263 $ 0.100263 Praegune hind: $ 0.328225 $ 0.328225 $ 0.328225 Lisateave Torus (TORUS) hinna kohta

Torus (TORUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Torus (TORUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TORUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TORUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TORUS tokeni tokenoomikat, avastage TORUS tokeni reaalajas hinda!

