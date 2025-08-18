Mis on Torus (TORUS)

Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.

Üksuse Torus (TORUS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Torus (TORUS) kohta Kui palju on Torus (TORUS) tänapäeval väärt? Reaalajas TORUS hind USD on 0.328476 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TORUS/USD hind? $ 0.328476 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TORUS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Torus turukapitalisatsioon? TORUS turukapitalisatsioon on $ 22.39M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TORUS ringlev varu? TORUS ringlev varu on 68.17M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TORUS (ATH) hind? TORUS saavutab ATH hinna summas 1.056 USD . Mis oli kõigi aegade TORUS madalaim (ATL) hind? TORUS nägi ATL hinda summas 0.100263 USD . Milline on TORUS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TORUS kauplemismaht on -- USD . Kas TORUS sel aastal kõrgemale ka suundub? TORUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TORUS hinna ennustust

