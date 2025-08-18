Rohkem infot TORUS

TORUS Hinnainfo

TORUS Valge raamat

TORUS Ametlik veebisait

TORUS Tokenoomika

TORUS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Torus logo

Torus hind (TORUS)

Loendis mitteolevad

1 TORUS/USD reaalajas hind:

$0.328477
$0.328477$0.328477
-6.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Torus (TORUS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:53:03 (UTC+8)

Torus (TORUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.328363
$ 0.328363$ 0.328363
24 h madal
$ 0.386183
$ 0.386183$ 0.386183
24 h kõrge

$ 0.328363
$ 0.328363$ 0.328363

$ 0.386183
$ 0.386183$ 0.386183

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

$ 0.100263
$ 0.100263$ 0.100263

-0.52%

-6.79%

+0.14%

+0.14%

Torus (TORUS) reaalajas hind on $0.328476. Viimase 24 tunni jooksul TORUS kaubeldud madalaim $ 0.328363 ja kõrgeim $ 0.386183 näitab aktiivset turu volatiivsust. TORUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.056 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.100263.

Lüliajalise tootluse osas on TORUS muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -6.79% 24 tunni vältel +0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Torus (TORUS) – turuteave

$ 22.39M
$ 22.39M$ 22.39M

--
----

$ 47.30M
$ 47.30M$ 47.30M

68.17M
68.17M 68.17M

144,000,000.0
144,000,000.0 144,000,000.0

Torus praegune turukapitalisatsioon on $ 22.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TORUS ringlev varu on 68.17M, mille koguvaru on 144000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.30M.

Torus (TORUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Torus ja USD hinnamuutus $ -0.0239444217121004.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Torus ja USD hinnamuutus $ -0.0703107148.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Torus ja USD hinnamuutus $ -0.0313905461.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Torus ja USD hinnamuutus $ +0.05023061814774355.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0239444217121004-6.79%
30 päeva$ -0.0703107148-21.40%
60 päeva$ -0.0313905461-9.55%
90 päeva$ +0.05023061814774355+18.05%

Mis on Torus (TORUS)

Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Torus (TORUS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Torus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Torus (TORUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Torus (TORUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Torus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Torus hinna ennustust kohe!

TORUS kohalike valuutade suhtes

Torus (TORUS) tokenoomika

Torus (TORUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TORUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Torus (TORUS) kohta

Kui palju on Torus (TORUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas TORUS hind USD on 0.328476 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TORUS/USD hind?
Praegune hind TORUS/USD on $ 0.328476. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Torus turukapitalisatsioon?
TORUS turukapitalisatsioon on $ 22.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TORUS ringlev varu?
TORUS ringlev varu on 68.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TORUS (ATH) hind?
TORUS saavutab ATH hinna summas 1.056 USD.
Mis oli kõigi aegade TORUS madalaim (ATL) hind?
TORUS nägi ATL hinda summas 0.100263 USD.
Milline on TORUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TORUS kauplemismaht on -- USD.
Kas TORUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
TORUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TORUS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:53:03 (UTC+8)

Torus (TORUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.